Kandidát na šéfa RTVS Búza: Financovanie je nutné riešiť, aby RTVS vôbec mohla ďalej fungovať

Prioritou bývalého programového riaditeľa sú spravodajstvo a pôvodná tvorba

Upriamuje sa na neho pozornosť ako na jedného z favoritov v súboji o riaditeľské kreslo RTVS.

TIBOR BÚZA počas svojho pôsobenia programového šéfa RTVS v ére Václava Miku vniesol do verejnoprávneho telerozhlasu aj viac pôvodnej tvorby. Teraz hovorí, že za posledné roky jej objem klesol.

Jednou z jeho hlavných priorít bude aj spravodajstvo, ktorému kedysi v Slovenskej televízii aj šéfoval. Ráta v ňom aj s personálnymi zmenami.

"Oslovíte ľudí, ktorí sú na trhu a sú dobrí, a vychovávate si zároveň svojich redaktorov. Je to presne ten istý proces, ako keď prišiel do RTVS náš manažment v roku 2012 a našiel spravodajstvo v katastrofálnom stave," vysvetľuje.

Súčasne dodáva, že počíta aj s prenastavením súčasných televíznych okruhov. Ako, to však plánuje prezradiť až na verejnom vypočutí kandidátov 13. júna.

"Pozor. Financovanie bude nutné riešiť nie pre naplnenie nejakej vízie, ale na to, aby RTVS vôbec mohla ďalej fungovať. Je to otázka udržateľnosti inštitúcie ako takej," myslí si.

Momentálne pôsobí ako producent a má rozbehnuté viaceré projekty,medzi nimi aj dokumentárnu sériu o ŠtB, ktorú bude vysielať RTVS.

"Svoju produkčnú spoločnosť kompletne predám alebo zmrazím svoju činnosť," vysvetľuje, čo by spravil po zisku novej funkcie.

Séria rozhovorov s kandidátmi na riaditeľa RTVS Denník SME pripravil sériu rozhovorov s vybranými kandidátmi na šéfa RTVS. Priniesli sme už rozhovor s Ľubošom Machajom, prinesieme rozhovor s Ivanom Golianom a ďalšími. SME s ponukou na rozhovor oslovil aj úradujúceho riaditeľa Jaroslava Rezníka, zatiaľ ho nepotvrdil s odvolaním sa na časové problémy.

Keď ste hovorili o dôvodoch, prečo kandidujete na post generálneho riaditeľ RTVS, spomínali ste svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti médií aj ambíciu pokračovať v procesoch, ktoré ste nastavili v čase, keď ste pôsobili v RTVS ako programový riaditeľ. Keď ste túto svoju kandidatúru zvažovali, čo vás, naopak, odrádzalo?

Odrádzalo ma to, že mám rozbehnuté projekty, ktoré ma bavia a napĺňajú. A tých projektov je pomerne veľa.

Druhá vec, ktorá ma odrádzala, je fakt, že s tou pozíciou je spojený veľký tlak, ktorý často zasahuje aj do vášho osobného života. No keď som si zvážil všetky pre a proti, rozhodol som sa, že do toho pôjdem.

S akými tlakmi ste sa v RTVS stretli?

Keď som tam pôsobil ako programový riaditeľ v rokoch 2012 až 2018, tak to boli len bežné rozhodovacie tlaky a diskusie, do ktorých projektov RTVS vstúpi a do ktorých nie. Podstatne horšie je to v spravodajstve, kde som pracoval ako šéfredaktor v rokoch 1998 až 2000, ešte v rámci STV. Tam je tlak sústredenejší, väčší a intenzívnejší.

Zažili ste aj tlaky, že politici chceli manipulovať vyznením spravodajských príspevkov?