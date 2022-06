Ranný brífing: Matovičov „bager“ nabúral, Žilinka opäť vytiahol obľúbený paragraf

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala časť balíčka Igora Matoviča za vyše miliardu. Minister financií musí opäť rátať hlasy v parlamente a nájsť ich 76 na prelomenie veta. V hre je tak aj opätovné spájanie s fašistami.

Bývalý minister financií za Smer a dnes guvernér Národnej banky Peter Kažimír bol obvinený z korupcie. Bol. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mu totiž cez notoricky známy paragraf 363 obvinenie zrušil.

Prezidentka vetovala balíček opatrení, ktoré by podľa Matoviča pomohli ľuďom s vysokou infláciou. Problém má s časťami, ktoré majú platiť od nového roka. Tieto zmeny podľa hlavy štátu nemali prejsť parlamentom v skrátenom konaní a zároveň im vytkla, že nezodpovedajú princípom finančnej pomoci, ktorá by mala byť včasná, dočasná a adresná. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prezidentka vracia Matovičov balíček parlamentu, avizuje aj podanie na ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Matovičov „bager“, ako sám nazýval expresné presadzovanie svojho sociálneho balíčka, neprešiel cez prezidentku Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu sociálne opatrenia vrátila parlamentu. Ak poslanci jej veto prelomia, obráti sa na Ústavný súd.

Matovičovi sa nevyplatilo, že návrh za 1,2 miliardy eur ročne pretlačil za necelých sedem dní bez riadnej diskusie. „Ak by som podpísala takúto zmenu, bolo by to poprením toho, s čím som kandidovala a s čím som bola zvolená,“ povedala Čaputová.

Minister financií tvrdí, že rozhodnutie očakával, keďže prezidentka je podľa neho „progresívna liberálka a on je prorodinný konzervatívec“.

Ostatné koaličné strany rozhodnutie prezidentky zatiaľ bližšie nekomentovali. SaS však oznámila, že sa dočasne prestane zúčastňovať na zasadnutiach koaličnej rady.

Zdôvodnila to tým, že sa už nenechá od Matoviča urážať. „Sme od neho neustále vystavení opakovaným osobným útokom,“ konštatoval predseda strany Richard Sulík. Premiéra Eduarda Hegera SaS vyzvala, aby urobil s Matovičom poriadok.

Čo znamená Čaputovej veto: Štát môže stále vyplatiť rodinám s deťmi prvé vyššie daňové bonusy a detské prídavky od júla. Môže sa však stať aj to, že zákon nestihne začať platiť tak, aby ľudia vyššie dávky dostali ešte tento rok. Denník SME pripravil odpovede pre všetky situácie, ktoré môžu nastať.

Štát môže stále vyplatiť rodinám s deťmi prvé vyššie daňové bonusy a detské prídavky od júla. Môže sa však stať aj to, že zákon nestihne začať platiť tak, aby ľudia vyššie dávky dostali ešte tento rok. Denník SME pripravil odpovede pre všetky situácie, ktoré môžu nastať. Čo Matovič spojil, prezidentka rozdelila: Akosi by sa tu už mohlo prestať tolerovať predstieranie (v dôvodovej správe), že republika horí, keď chcú politici pretlačiť svojho ideologického miláááška – či už išlo o dôchodky, alebo o detičkovné, píše Zuzana Kepplová.

Akosi by sa tu už mohlo prestať tolerovať predstieranie (v dôvodovej správe), že republika horí, keď chcú politici pretlačiť svojho ideologického miláááška – či už išlo o dôchodky, alebo o detičkovné, píše Zuzana Kepplová. Matovič vydieral, ale neuspel: Ak sa niekto správal k deťom a ich budúcnosti neúctivo, tak to bol Igor Matovič. Nedovolil podrobne prediskutovať, čo verejné financie unesú, protiargumenty vyhodnocoval v kategóriách osobného víťazstva a prehry, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Žilinkovi pri Kažimírovej kauze znovu prekáža, že si svedok nepamätá presné bankovky v obálke

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Po bývalom šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskom a Jaroslavovi Haščákovi z Penty zrušil generálny prokurátor Maroš Žilina cez známy paragraf 363 už aj stíhanie bývalého ministra financií za Smer a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra.

Prostredníctvom svojho námestníka Jozefa Kanderu zrušil obvinenie Kažimíra z korupcie a o veci má teraz znovu rozhodovať dozorujúci prokurátor.

Problémom podľa Kanderu bolo, že hlavný svedok František Imrecze, ktorý počas vlád Smeru šéfoval finančnej správe, má vo výpovedi rozpory a nikto jeho tvrdenia nepodporuje.

Imrecze pritom v rámci vyšetrovania viacerých káuz v súčasnosti rozsiahlo vypovedá o tom, ako bola finančná správa pod jeho vedením zneužívaná oligarchami a stranou Smer.

Kandera tvrdí, že stíhanie zrušili pre to, že Imrecze je vo veci jediným svedkom a v jeho výpovediach sú rozpory. Šéf Smeru pritom už minulý rok podľa Denníka N spomínal, že Kažimír má zrejme u Žilinku zaistenú ochranu.

Žilinka konečne isté veci pomenoval presne: Žilinka už asi naozaj nemá čo stratiť. Povesť je v háji zelenom tak či tak, zato ešte všetky smerácke problémy z minulosti nie sú vyriešené a, naopak, je tam ešte mnoho dôvodov na obavy, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Zsuzsovej komunikácia s Andruskóom: Keď Alena Zsuzsová po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej písala Zoltánovi Andruskóovi, ktorý sa priznal, že vraždu sprostredkoval, používala klasické esemesky, a to bez častých narážok či rôznych odkazov, aké ukázali jej správy s Kočnerom. Celý rad správ dnes slúži v kauze Kuciak ako dôkaz. Obe strany interpretujú komunikáciou odlišne.

Keď Alena Zsuzsová po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej písala Zoltánovi Andruskóovi, ktorý sa priznal, že vraždu sprostredkoval, používala klasické esemesky, a to bez častých narážok či rôznych odkazov, aké ukázali jej správy s Kočnerom. Celý rad správ dnes slúži v kauze Kuciak ako dôkaz. Obe strany interpretujú komunikáciou odlišne. Golian je za revolučné zmeny: Do súboja o pozíciu generálneho riaditeľa RTVS sa nezapája ako kandidát znútra telerozhlasu. Ivan Golian dlhé roky pôsobil predovšetkým ako topmanažér v spoločnosti Orange Slovensko. Hovorí, že v RTVS treba čím skôr začať s revolučnými zmenami, aby verejnoprávne médium neprichádzalo o divákov a poslucháčov.

Do súboja o pozíciu generálneho riaditeľa RTVS sa nezapája ako kandidát znútra telerozhlasu. Ivan Golian dlhé roky pôsobil predovšetkým ako topmanažér v spoločnosti Orange Slovensko. Hovorí, že v RTVS treba čím skôr začať s revolučnými zmenami, aby verejnoprávne médium neprichádzalo o divákov a poslucháčov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 167 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 380 testov. V nemocniciach aktuálne leží 137 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Ruská agresia vrátila do Mariupoľa choleru. S liečbou bude problém

Ruskí okupanti rozdávajú Mariupoľčanom pitnú vodu. (zdroj: TASR/AP)

Nestíhali pochovávať mŕtvych a v sutinách často nachádzali telá v pokročilom štádiu rozkladu. Okupanti navyše ukrajinský Mariupoľ do veľkej miery odstrihli od vody, takže počas ruského ostreľovania jej bol akútny nedostatok.

Následkom ruskej agresie v kedysi polmiliónovom prosperujúcom prístavnom meste nie je iba množstvo civilných obetí a humanitárna katastrofa. Naplnili sa varovania ukrajinských úradov a zdravotníckych expertov. V Mariupoli sa začala epidémia cholery.

Poradca starostu Mariupoľa Petro Andriuščenko, ktorý z mesta odišiel na začiatku vojny, je v pravidelnom kontakte s miestnymi. „Slovo cholera počuť v meste medzi miestnymi predstaviteľmi a ich poradcami čoraz častejšie. Pokiaľ vieme, epidémia sa viac-menej už začala,“ informoval poradca starostu.

Hlavný ukrajinský hygienik Ihor Kuzin povedal, že po ruskom bombardovaní sa niektoré obete pochovávali na nepovolených miestach, čo mohlo viesť ku kontaminácii vody. Ruskí okupanti už uzatvorili Mariupoľ do karantény.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Na Ukrajine zahynulo príliš veľa ľudí, aby sa Kyjev len tak vzdal území dobytých Ruskom, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Po dlhšom čase opäť začal hovoriť aj o záujme Ukrajiny pridať sa k Severoatlantickej aliancii. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Na Ukrajine zahynulo príliš veľa ľudí, aby sa Kyjev len tak vzdal území dobytých Ruskom, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Po dlhšom čase opäť začal hovoriť aj o záujme Ukrajiny pridať sa k Severoatlantickej aliancii. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Zánik putinizmu v Rusku: „Putin zaistil, že sa zapíše do histórie v podstate ako zlyhanie, a zabezpečil zánik tzv. putinizmu,“ myslí si o ruskom prezidentovi britský odborník na Rusko Mark Galeotti, ktorý sa krajine profesijne venuje roky a o Putinovi napísal knihu. O Západe hovorí, že okrem sankcií na Rusko a pomoci Ukrajine sa musí zamerať aj na obyčajných Rusov.

„Putin zaistil, že sa zapíše do histórie v podstate ako zlyhanie, a zabezpečil zánik tzv. putinizmu,“ myslí si o ruskom prezidentovi britský odborník na Rusko Mark Galeotti, ktorý sa krajine profesijne venuje roky a o Putinovi napísal knihu. O Západe hovorí, že okrem sankcií na Rusko a pomoci Ukrajine sa musí zamerať aj na obyčajných Rusov. Ukrajina patrí do Európy: Ak Ukrajina vyhrá vojnu, jej kandidatúra do Európskej únie bude investíciou nielen do Ukrajiny, ale aj do stability v regióne a budúcnosti Ruska, tvrdí ukrajinská vicepremiérka pre otázky európskej a euroatlantickej integrácie Oľha Stefanišyna.

Ak Ukrajina vyhrá vojnu, jej kandidatúra do Európskej únie bude investíciou nielen do Ukrajiny, ale aj do stability v regióne a budúcnosti Ruska, tvrdí ukrajinská vicepremiérka pre otázky európskej a euroatlantickej integrácie Oľha Stefanišyna. Bulharská pomoc Ukrajincom: Bulharsko hostí približne 100-tisíc utečencov z Ukrajiny prevažne v hoteloch na pobreží. So začiatkom turistickej sezóny, ktorá vytvára približne tri percentá bulharského HDP, ich však vláda začala presúvať. Bulharský prístav Varna by sa následne mal zapojiť do vývozu ukrajinského obilia.

Bulharsko hostí približne 100-tisíc utečencov z Ukrajiny prevažne v hoteloch na pobreží. So začiatkom turistickej sezóny, ktorá vytvára približne tri percentá bulharského HDP, ich však vláda začala presúvať. Bulharský prístav Varna by sa následne mal zapojiť do vývozu ukrajinského obilia. Ťažké boje o Severodoneck: Ukrajinské sily, ktoré čelia prudkému ruskému náporu v Donbase, „ostávajú silné“, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. V Severodonecku pokračujú ťažké pouličné boje. „Naši hrdinovia sa nevzdávajú pozícií," uviedol. Zelenskyj však zároveň upozornil, že ukrajinskí vojaci čelia početnej prevahe ruskej strany.

Ukrajinské sily, ktoré čelia prudkému ruskému náporu v Donbase, „ostávajú silné“, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. V Severodonecku pokračujú ťažké pouličné boje. „Naši hrdinovia sa nevzdávajú pozícií," uviedol. Zelenskyj však zároveň upozornil, že ukrajinskí vojaci čelia početnej prevahe ruskej strany. Taktika spálenej krajiny: Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj povedal, že ruské sily ovládajú len priemyselné predmestia Severodonecka. "Prebieha totálna deštrukcia mesta, ruské ostreľovanie za posledných 24 hodín výrazne zosilnelo. Rusi používajú taktiku spálenej krajiny," dodal Hajdaj. Podľa Moskvy ruské jednotky v Severodonecku kontrolujú všetky obytné štvrte.

Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj povedal, že ruské sily ovládajú len priemyselné predmestia Severodonecka. "Prebieha totálna deštrukcia mesta, ruské ostreľovanie za posledných 24 hodín výrazne zosilnelo. Rusi používajú taktiku spálenej krajiny," dodal Hajdaj. Podľa Moskvy ruské jednotky v Severodonecku kontrolujú všetky obytné štvrte. Odrezanie Severodonecka: Rusko plánuje odrezať Severodoneckú oblasť zo severu a juhu, tvrdí britské ministerstvo obrany na základe spravodajských informácií od tajných služieb. Kremeľ tak pokračuje v snahe o ovládnutie Donbasu.

Rusko plánuje odrezať Severodoneckú oblasť zo severu a juhu, tvrdí britské ministerstvo obrany na základe spravodajských informácií od tajných služieb. Kremeľ tak pokračuje v snahe o ovládnutie Donbasu. Ruské cestné spojenie s Krymom: Rusko má cestné spojenie s polostrovom Krym cez pevninu, tvrdí ruský minister obrany Sergej Šojgu. Vojaci podľa neho tiež v spolupráci s ruskými dráhami obnovujú železničné spojenia medzi Ruskom, Donbasom a polostrovom Krym po šiestich úsekoch.

Rusko má cestné spojenie s polostrovom Krym cez pevninu, tvrdí ruský minister obrany Sergej Šojgu. Vojaci podľa neho tiež v spolupráci s ruskými dráhami obnovujú železničné spojenia medzi Ruskom, Donbasom a polostrovom Krym po šiestich úsekoch. Telá obrancov Azovstaľu: Rusko vydalo Ukrajine telá desiatok bojovníkov, ktorí zahynuli pri obrane Azovstaľu v Mariupoli. Mŕtvych previezli do Kyjeva, kde odborníci vykonávajú analýzy DNA.

Rusko vydalo Ukrajine telá desiatok bojovníkov, ktorí zahynuli pri obrane Azovstaľu v Mariupoli. Mŕtvych previezli do Kyjeva, kde odborníci vykonávajú analýzy DNA. Merkelovej je smutno: Ruská invázia na Ukrajinu je neospravedlniteľná a brutálna, povedala Angela Merkelová v prvom veľkom verejnom rozhovore po odchode z funkcie nemeckej kancelárky. Dodala, že z medzinárodného vývoja je jej veľmi smutno, ale vie, že sa snažila najhorším scenárom zabrániť.

Zo zahraničných webov:

Koľko stojí Disney+ a oplatí sa viac ako Netflix, HBO Max či Apple TV+?

Disney+ patrí do portfólia spoločnosti The Walt Disney Company. (zdroj: TASR/AP)

14. júna štartuje na Slovensku, respektíve v celom stredoeurópskom regióne, ďalšia veľká streamingová služba. Disney+ patrí do portfólia spoločnosti The Walt Disney Company a po dva a pol roku prevádzky má bezmála 138 miliónov predplatiteľov po celom svete.

Disney+ je v princípe poslednou službou s veľkou databázou filmov a seriálov, ktorá na Slovensku ešte oficiálne nepôsobí. Prichádza tak do prostredia, ktoré už niekoľko rokov obsluhuje Netflix, HBO Max (donedávna HBO Go), Apple TV+ a Amazon Prime Video.

V konkurenčnom boji o pravidelné platby od zákazníkov jej má pomôcť robustná filmotéka. Obsahuje produkciu štúdií Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars) a National Geographic a prostredníctvom pridruženej značky Star aj portfólio 20th Century Studios, FX a Searchlight Pictures.

Viacero notoricky známych seriálov - nielen všetkých 33 sezón Simpsonovcov - bude dostupných len cez Disney+. Od konkurencie sa táto platforma bude odlišovať aj cenou predplatného a počtom zariadení, na ktorých možno obsah streamovať naraz.

V krátkosti z ekonomiky:

Remišovej dohoda s kontrolórmi: Lepšie a transparentnejšie riadenie, kontrolu a využívanie eurofondov by malo umožniť memorandum o úzkej spolupráci medzi štátnymi inštitúciami. Vicepremiérka Veronika Remišová informovala, že eurofondy budú mať jeden hlavný operačný program, jednotné pravidlá pre verejné obstarávanie a bude ich kontrolovať už len jeden orgán.

Lepšie a transparentnejšie riadenie, kontrolu a využívanie eurofondov by malo umožniť memorandum o úzkej spolupráci medzi štátnymi inštitúciami. Vicepremiérka Veronika Remišová informovala, že eurofondy budú mať jeden hlavný operačný program, jednotné pravidlá pre verejné obstarávanie a bude ich kontrolovať už len jeden orgán. Sulíkova reakcia na embargo: Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že Slovensko dosiahlo pri výnimkách na embargo ruskej ropy solídny výsledok. Slovnaft má podľa neho teraz 18 mesiacov, teda do 4. decembra 2023, čas, aby sa prispôsobil. Ruská ropa sa bude naďalej dovážať na Slovensko neobmedzene.

Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že Slovensko dosiahlo pri výnimkách na embargo ruskej ropy solídny výsledok. Slovnaft má podľa neho teraz 18 mesiacov, teda do 4. decembra 2023, čas, aby sa prispôsobil. Ruská ropa sa bude naďalej dovážať na Slovensko neobmedzene. Neuzavretý mýtny tender: Mýtny tender ešte nie je ukončený, jeden z uchádzačov podal námietku. Ministerstvo dopravy plánovalo vyhlásiť výsledky prvej súťaže, no pre námietku na poslednú chvíľu zrušilo tlačovú konferenciu. V tendri uspela spoločnosť CzechToll.

Tarkovič skončil. Už nie je trénerom slovenskej reprezentácie

Štefan Tarkovič. (zdroj: TASR)

Štefan Tarkovič už nie je trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. Štyridsaťdeväťročný kouč skončil na lavičke po nečakanej domácej prehre s Kazachstanom (0:1) v druhom zápase C-divízie Ligy národov.

Tarkoviča odvolal výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, informáciu potvrdil aj člen výkonného výboru Richard Havrilla.

Rodák z Prešova bol hlavným trénerom reprezentácie od októbra 2020. Tím viedol dovedna v 22 zápasoch, dosiahol osem víťazstiev, sedem remíz a sedem prehier so skóre 26:24.

Tarkovičovi sa najprv nepodarilo zvrátiť boj o zotrvanie v B-divízii Ligy národov, následne však dokázal cez baráž postúpiť s tímom na odložené EURO 2020. Na európskom šampionáte skončil v skupine po výhre nad Poľskom (2:1) a prehrách so Švédskom (0:1) a Španielskom (0:5).

Opätovný mandát mu SFZ potvrdil len začiatkom roka, ciele stanovil na postup do B-divízie Ligy národov a EURO 2024. Prvý ciel dostal trhlinu po domácej prehre s Kazachstanom.

Mercedes-AMG One je formula do bežnej premávky

Mercedes-AMG One. (zdroj: Mercedes-AMG)

Spomínate si ešte na hyperšport Mercedes-AMG One? Ambiciózny projekt predstavili svetu v roku 2017. To bola éra predpandemická s preplnenými autosalónmi a o dodávateľskej kríze nikto ani nechyroval.

Počas dlhého vývoja sa však ukázalo, že projekt bol možno až príliš ambiciózny. Dostať techniku z vozidiel formuly 1 na cesty bolo zložitejšie, než zamýšľal pôvodný zámer.

Najmä v poslednom čase bolo okolo projektu ticho. Až koncom roka 2021 sa auto objavilo na obale známej hry Forza Horizon 5.

Po piatich rokoch od prvého predstavenia prototypu sme sa však konečne dočkali. A hoci to trvalo naozaj dlho, zdá sa, že Mercedes splnil všetko, čo nasľuboval.

Auto novinky v skratke:

Chyby pri používaní klimatizácie: Uniknúť v lete pred horúčavou nie je jednoduché, najmä ak s autom celý deň parkujete na slnku. Pochopiteľným riešením je používanie klimatizácie, s ktorou však mnohí vodiči nevedia správne zaobchádzať. Akých päť chýb najčastejšie robia a ako sa im vyvarovať?

Uniknúť v lete pred horúčavou nie je jednoduché, najmä ak s autom celý deň parkujete na slnku. Pochopiteľným riešením je používanie klimatizácie, s ktorou však mnohí vodiči nevedia správne zaobchádzať. Akých päť chýb najčastejšie robia a ako sa im vyvarovať? Ford si robí z ekológie žarty: Spoza jeho volantu vyzerá väčšina veľkých SUV až smiešne malá. Dozadu vpracete posteľ a ešte ostane miesta nazvyš. No aj tak najviac fascinuje výkonom. Ford Explorer šiestej generácie je v našich končinách veľkým exotom. Vyrába sa v USA a je tu s celkom jasným poslaním. Snaha o ekológiu to však nie je.

Spoza jeho volantu vyzerá väčšina veľkých SUV až smiešne malá. Dozadu vpracete posteľ a ešte ostane miesta nazvyš. No aj tak najviac fascinuje výkonom. Ford Explorer šiestej generácie je v našich končinách veľkým exotom. Vyrába sa v USA a je tu s celkom jasným poslaním. Snaha o ekológiu to však nie je. SUV od Toyoty: Toyota rozširuje ponuku SUV modelov už aj na Slovensku. Najnovšie pribudla kompaktná Corolla Cross, ktorá má vyplniť priestor medzi C-HR a RAV4. Globálny model Toyoty už poznajú v Ázii, Afrike aj Severnej a Južnej Amerike. Do Európy prichádza len ako hybrid a už s novou, piatou generáciou pohonu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Andrej Doležal. (zdroj: SME/Marko Erd)

Kto má v spore železníc a Matoviča pravdu? Prestane tretina vlakov prvého júla jazdiť? Spomalí sa tunel Višňové problémami s platením subdodávateľov? A urobila NDS tender na mýto správne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom dopravy, nominantom Sme rodina, Andrejom Doležalom.

Podcasty SME

Muzikantské reči: Ako zarobiť na hudbe cez internet?

Ako zarobiť na hudbe cez internet? Gyncast: Rakovina krčka maternice by sa aj u nás mohla stať len raritným ochorením

Karikatúra

Generálka. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Krémová karfiolová polievka so syrom. (zdroj: Fotolia)

Placky, mozoček, polievky či perkelt. Ponúkame vám desať chutných receptov s karfiolom.

Voľný čas

