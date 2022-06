Ranný brífing: Korunný svedok proti oligarchom otočil, s Matovičom už nepohne nikto

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Štýl komunikácie stál Igora Matoviča kreslo premiéra, nepoučil sa. Snaží sa zasahovať do právomocí viacerých rezortov, hoci šéfuje iba jednému. Keď sa Matovič odmieta obmedzovať, vyniká jeho autoritársky štýl riadenia, vysvetľuje politológ.

V kauze Dobytkár došlo k zásadnému zvratu. Kľúčový svedok poprel na súde svojich päť predchádzajúcich výpovedí o miliónových úplatkoch. Priznal len 40-tisíc eur.

Matovič stojí na inom brehu, asi s fašistami, a nehanbí sa za to. SaS odmieta chodiť na koaličné rokovania, ale nechce odísť z vlády. Šeliga SaS odkazuje, že takto sa nedá vládnuť, a Gymesi sa chce radšej rovno pridať k Smeru a hlasovať za odvolanie Sulíka. No a ak ste niekde medzičasom videli premiéra, dajte nám vedieť. Ako máme tejto paródii na demokraciu rozumieť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Konflikty hasí ďalšími spormi. Matovič už asi nepríde na to, že nie je premiér

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Ešte žiadny minister z jedenástich vlád za 30 rokov existencie Slovenska sa nesnažil verejne zasahovať do právomocí štyroch ďalších rezortov, hoci šéfoval len jednému. Igor Matovič stihol za vyše roka vo funkcii ministra financií už riešiť úlohy, ktoré majú ministri školstva, zdravotníctva, práce aj kultúry. Najnovšie verejne kritizoval aj ministra dopravy.

Práve jeho spôsob komunikácie a konflikty s ľuďmi boli jedným z dôvodov vlaňajšej vládnej krízy, po ktorej musel odísť z funkcie premiéra. Líder OĽaNO však od podobných praktík neupúšťa.

„Zjavne sa nechce obmedzovať svojimi užšími kompetenciami ministra. Ešte viac pritom vynikne jeho sklon k autoritárskemu štýlu riadenia,“ hovorí o Matovičovi politológ Radoslav Štefančík.

Pre jeho spôsob eskalovania konfliktov, komunikácie a zasahovania do kompetencií iných ministrov sa z neho stal najproblémovejší člen vlády, proti ktorému, zdá sa, nemá kto zasiahnuť.

V koalícii totiž podľa vyjadrení vládnych politikov nie je nikto, kto by Matoviča navrhol odvolať z funkcie. "Už ste to niekedy videli, aby premiér odvolal z funkcie lídra koaličnej strany? To sú vysnívané scenáre, ktoré sa nikdy nestali," tvrdí minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO o mimoriadnom postavení Matoviča.

Matovič kráča po ceste k autokracii: Čo chce Matovič vybudovať na troskách vzťahov s koaličnými partnermi, s prezidentkou a s každým, kto neschvaľuje všetky jeho uletené nápady? Nič menšie ani čistejšie ako autokratické posilnenie vlastnej moci, píše Nataša Holinová.

Mal by odhodiť zničujúcu lojalitu k predsedovi, ktorému síce vďačí za kariéru i premiérstvo, ale dnes pracuje ako základné médium približujúce reštauráciu moci Fica a Smeru, píše Peter Schutz.

Kľúčový svedok v kauze Dobytkár päťkrát vypovedal o úplatkoch, na súde zrazu otočil

Robert Kaliňák a Norbert Bödör na pojednávaní ku kauze Dobytkár. (zdroj: TASR)

Ešte pred začatím pojednávania za ním prišiel sudca Ján Giertli a povedal mu, že sa budú snažiť viesť pojednávanie čo najrýchlejšie a ak by to bolo potrebné, zo zdravotných dôvodov môžu kedykoľvek vyhlásiť prestávku.

Kľúčový svedok v kauze Dobytkár Ľubomír Kropil sa už na začiatku vyšetrovania priznal, že bol súčasťou schémy, cez ktorú si farmári mohli za úplatok vybaviť úspešné posúdenie ich žiadosti o dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Kropil však svoje výpovede z vyšetrovania zmenil a namiesto státisícov eur vyťahovaných z eurofondov opísal už len to, ako pravidelne dával niekoľko tisíc eur Ľubomírovi Partikovi. Ten bol v tom čase výkonným riaditeľom PPA.

Kropilova výpoveď je dôležitá aj preto, že obžalovaní, medzi ktorými sú aj oligarcha Norbert Bödör či finančník Martin Kvietik, odmietli vypovedať bez toho, aby súd najprv vypočul Kropila. Práve on proti nim svedčí ako korunný svedok.

Šachy so svedkami a svedectvami: Akokoľvek obrat vysvetľuje, popieranie samého seba vždy akoby signalizuje, že v pozadí kauzy, kam smrteľníci nedovidia, sa hrajú akési šachy so svedkami a svedectvami, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

SaS vetovala Matovičov návrh: Minister financií Igor Matovič na rokovaní vlády predložil návrh zákona na zvýšenie platov učiteľov v spojení s návrhom so zvyšovaním daní za hazard, lieh či vyššími daňami pre bohaté firmy, ktoré podliehajú regulovanému odvodu. SaS jeho návrh vetovala. Richard Sulík ocenil, že ich veto bolo rešpektované.

Uhrík musí mazať: Predseda hnutia Republika Milan Uhrík má vymazať časti statusu na sociálnej sieti o vedcovi Pavlovi Čekanovi a jeho firme. Rozhodol o tom Krajský súd v Nitre. Cieľom statusu nebola podľa súdu konštruktívna kritika Čekana a jeho firmy, ale úmyselné zneváženie vedca, vyvolanie nenávisti voči jeho osobe, ale aj poškodenie povesti jeho firmy.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 174 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 013 testov. V nemocniciach aktuálne leží 114 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19. Pozitívny výsledok testu mala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Zrušila preto svoj pracovný program na najbližšie dni aj plánovanú pracovnú cestu do zahraničia.

Koľko umiera vojakov? Štatistiky taja Ukrajina aj Rusko

Pohreb ukrajinského plukovníka Oleksandra Machačka v Žytomyre. (zdroj: TASR/AP)

Boje o Severodoneck a neokupované časti Donbasu na východnej Ukrajine čoraz viac pripomínajú zákopové boje prvej svetovej vojny. Keď ukrajinskí vojaci nečelia ostreľovaniu, lopatami sa snažia vykopať čo najhlbšie zákopy, ktoré by ich ochránili pred ruským delostrelectvom. V mnohých prípadoch to nestačí, keďže nejde o betónové podzemné bunkre.

S naťahujúcimi sa bojmi okolo rieky Siverskyj Donec rastie aj počet obetí na oboch stranách konfliktu. "Rusi sa snažia zrovnať Severodoneck a Lysyčansk so zemou," povedal guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj a priznal, že pozícia ukrajinských vojakov sa zhoršila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom mája priznal, že na východe zomiera každý deň 60 až sto ukrajinských vojakov a ďalších päťsto je denne zranených. Rusko tvrdí, že len v trojdňovom boji o mesto Sviatohirsk, kde sa nachádza známy pravoslávny kláštor, zabila armáda 300 ukrajinských "nacionalistov".

Ak by sa tieto čísla potvrdili, Ukrajina by len za posledné dva týždne prišla o 1400 vojakov a zranenia by z boja vyradili ďalšie tisíce z nich. "Je to jeden z najkritickejších momentov tejto vojny, no ešte to nie je vrchol," vraví pre agentúru AP generál Viktor Muženko, bývalý veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruské útoky pokračujú pri Slaviansku a nepriateľské jednotky zároveň upevňujú obranné pozície pri Iziume, aby zabránili ukrajinskému protiútoku. Veľmi intenzívne ostreľovanie a bombardovanie pokračuje aj v Iziume a Donecku. V Charkove sa okupanti snažia predovšetkým udržať na existujúcich pozíciách. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Nezmenený front: Situácia na fronte na východnej Ukrajine sa za posledný deň takmer nezmenila, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Najtvrdšie boje sa naďalej odohrávajú v Severodonecku, Lysyčansku a pri Popasnej. Severodoneck s Lysyčanskom, ktoré oddeľuje iba rieka Severný Donec, sú posledné významné mestá pod ukrajinskou kontrolou v Luhanskej oblasti.

Ukrajinci pomaly strácajú Severodoneck: Severodoneck je po krutých bojoch z veľkej časti pod ruskou kontrolou. Informoval o tom gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Susedné mesto Lysyčansk zároveň podľa jeho slov utrpelo nesmierne škody. Ruské sily podľa Hajdaja zámerne mieria na nemocnice a distribučné centrá s humanitárnou pomocou.

Ruský zákaz zverejňovania strát: Ruský súd zakázal zverejňovať zoznamy vojakov zabitých na Ukrajine. Viaceré médiá ich museli odstrániť, aj napriek tomu, že všetky mená získali z otvorených zdrojov. Okresný súd v Kaliningradskej oblasti dospel k záveru, že spojenie rôznych oznámení do jedného zoznamu porušuje prezidentov výnos o utajení strát ruskej armády.

Obrancovia Mariupoľa v Rusku: Viac ako tisíc obrancov Mariupoľa previezli do Ruska, píšu ruské médiá a odvolávajú sa na nemenovaného bezpečnostného činiteľa. Dôvodom je vyšetrovanie. Ak sa správy potvrdia, bude to znamenať ďalšiu prekážku pre mierové rokovania medzi oboma znepriatelenými stranami.

Moskva vracia Kyjevu telá: Rusko doteraz odovzdalo 210 tiel ukrajinských bojovníkov zabitých v bitke o mesto Mariupoľ, z ktorých väčšina patrila k obrancom oceliarne Azovstaľ. Obe strany si vymenili celkovo 320 tiel, každá z nich dostala naspäť 160 pozostatkov.

Fungujúce černobyľské detektory: Desiatky zariadení na meranie radiácie v okolí ukrajinskej atómovej elektrárne Černobyľ začali opäť vysielať dáta. Stalo sa tak po prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Putinov hladomor: Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová obvinila Putina, že vystavil svet hrozbe hladomoru. Uviedla, že "potraviny sa stali súčasťou zastrašovacieho arzenálu Kremľa". Podľa jej slov bude tento rok vystavených vysokému riziku potravinovej neistoty až 275 miliónov ľudí.

Zo zahraničných webov:

V II. pilieri za pár minút na chodníku. Ako agenti striehnu na mladých

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nekalé praktiky finančných poradcov boli v minulosti najčastejšie spájané s prepoisťovaním klientov medzi zdravotnými poisťovňami. Na falšovanie podpisov klientov či ponuky finančnej odmeny za podanie prihlášky upozorňovala Národná banka Slovenska aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čerstvú skúsenosť s finančným agentom má aj čitateľka INDEXU Ester Zichová. Nedávno prostredníctvom neho uzavrela zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ester Zichová, študentka vysokej školy v Nitre, pripúšťa, že presun časti sociálnych odvodov do II. piliera môže byť pre ňu z pohľadu potenciálneho zhodnotenia výhodný. Za problémový však považuje spôsob, akým k podpisu zmluvy došlo, ako aj to, ako s ňou finančný agent komunikoval.

Agent sa jej hneď na začiatku zmienil, že rieši dôchodkové sporenie, s tým, že jej povie viac, ak by mala záujem. Informácie, ktoré dostala, však s odstupom času za dostatočné nepovažuje.

V krátkosti z ekonomiky:

Nedoplatok v prenájme: V týchto dňoch dostávajú majitelia bytov od správcovských spoločností ročné vyúčtovania za byt, neskôr prichádzajú prípadné preplatky či nedoplatky za elektrinu aj plyn. Ako musí byť napísaná zmluva, ak je byt v prenájme, aby jeho majiteľ vedel získať prípadné nedoplatky od nájomníkov?

Rast globálnej ekonomiky: Svetová banka výrazne znížila svoj odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Poukázala pritom na vojnu Ruska proti Ukrajine, perspektívu rozsiahleho nedostatku potravín a obavy z možného návratu stagflácie, toxickej kombinácie vysokej inflácie a pomalého rastu po viac ako štyroch desaťročiach.

Problematické energie v zime: Európa môže mať počas budúcej zimy problémy s nedostatkom energií, varoval šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatih Birol. Ruská invázia na Ukrajinu prehĺbila energetickú krízu v regióne.

Weiss končí ako tréner Slovana. Hašek môže byť jeho nástupca i konkurent

Tréner Vladimír Weiss. (zdroj: TASR)

Vladimír Weiss starší podľa viacerých zdrojov definitívne končí ako tréner slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava. Klub zatiaľ o zmene neinformoval na svojich oficiálnych portáloch, no mal ju potvrdiť redakcii sport24.sk.

Päťdesiatsedemročný kouč má v Slovane platnú zmluvu len do konca júna, no s vedením klubu sa nedohodol na predĺžení spolupráce. Jeho koniec na lavičke sa skloňoval už dlhšie, najmä pre rozdielne pohľady s generálnym riaditeľom Slovana Bratislava Ivanom Kmotríkom mladším.

Je pravdepodobné, že Weiss dlho bez práce nezostane. V kuloároch sa hovorí o možnosti, že by otec aj syn mohli zamieriť do Dunajskej Stredy.

Po konci Štefana Tarkoviča pri slovenskej reprezentácii sa ale špekuluje aj o presune Weissa staršieho práve na lavičku národného mužstva. Konkurentom v boji o uvoľnený post je Čech Ivan Hašek, o ktorého má však údajne záujem aj bratislavský Slovan.

Milujem nové ženy s bradou a penismi. Ricky Gervais žartuje o všetkom, trans ľuďom sa to nepáči

Ricky Gervais, neriadená strela britského humoru. (zdroj: SITA/AP)

„Pozreli sme si nový špeciál Rickyho Gervaisa. Vy už nemusíte,“ napísala na sociálnych sieťach organizácia GLAAD, ktorá dbá o to, aby sa v médiách nešíril hanlivý obraz o LGBTI komunite.

Britský komik tentoraz vraj tak prestrelil a dourážal trans ľudí, že by mal Netflix zasiahnuť a jeho stand-up s názvom Supernature okamžite stiahnuť z ponuky.

„Milujem nové ženy. Sú úžasné, však? Mám na mysli tie, čo vídame v poslednom čase. S bradami a penisom. Sú na nezaplatenie, ozaj ich milujem,“ hovorí v časti venovanej trans ľuďom.

Gervais dá vždy prednosť provokácii. A potom má počas celého vystúpenia na tvári neskrývanú radosť z toho, že sa cíti slobodný aj pri témach, ktoré musia osobne zainteresované skupiny ľudí vnímať veľmi citlivo. A je prirodzené, že to tak vnímajú.

Jeho humor je zverský, dalo by sa povedať, ale prítomné publikum mu šťastne tlieska od začiatku vystúpenia po koniec.

V krátkosti z kultúry:

Navaľnyj volal svojim vrahom: Pri hranom filme by mal režisér výhodu, že môže zrekonštruovať zásadný moment – pokus o otrávenie. Dokument takú sekvenciu nemá, Alexej Navaľnyj už o nej len spätne vypovedal, keď sa z toho všetkého zotavoval. Napínavé scény tu však napriek tomu sú, pretože Navaľnyj sa pustil do investigatívnej práce. Vyšetruje svoju vlastnú vraždu.

Komik pomáhal utečencom: Na začiatku vojny na Ukrajine mal tvorivý blok. Nemohol som vtipkovať, keď za hranicami padali bomby, hovorí komik Fero Joke. V tom čase mu pracovné povinnosti nedovolili odísť pomáhať, no hneď, ako mohol, išiel. Byť influencerom pre neho znamená vedieť narábať so svojím vplyvom a ak ide o vojnu, treba, aby influenceri jasne vyjadrili, na čej strane stoja.

Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Zoom: Vedci vysvetlili, prečo nenávidíme politikov

Pravidelná dávka: Rusko vedie proti Ukrajine kultúrnu vojnu

Vedátorský podcast: Nový teleskop môže skúmať povahu prázdneho priestoru

Vždy sólo. (zdroj: Hej, ty!)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

