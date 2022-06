Od pondelka platia ďalšie výnimky z povinného nosenia respirátorov

Povinný už nebude ani pre zamestnancov jaslí.

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku, ktorou vyňal niektorých zamestnancov z povinného nosenia respirátorov.

Od pondelka 13. júna respirátory nebudú musieť nosiť zamestnanci v detských jasliach a zamestnanci, ktorým to neumožňujú pracovné podmienky alebo spôsob práce, a to na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.

Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích cien poskytla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková v tlačovej správe.

Od pondelka 13. júna sa povinnosť nosiť respirátor naďalej vzťahuje na personál nemocníc, ambulancií, lekární a iných poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, a to pri kontakte s klientmi a pacientmi. Respirátor musia mať aj návštevníci týchto zariadení, pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov, ako aj zákazníci lekární.

Hospitalizovaní pacienti a klienti zariadení sociálnych služieb nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. V nemocniciach a ďalších zariadeniach zdravotnej, ale aj sociálnej starostlivosti nemusia nosiť respirátor ani deti do šesť rokov, osoby so závažným autizmom, ani ľudia so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Na čas konzumácie pokrmov a nápojov v bufetoch a jedálňach v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti sa na nikoho nevzťahuje povinnosť nosiť respirátor.

Povinnosť nosiť respirátor v zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti nemajú ani zamestnanci, ktorým to neumožňujú pracovné podmienky alebo spôsob práce, ak to dohodli zástupcovia zamestnancov so zamestnávateľom alebo na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

Respirátor nemusí ani v zdravotných a sociálnych zariadeniach nosiť umelec počas umeleckého výkonu, účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočník počas tlmočenia do posunkovej reči, zamestnanec, ktorý je na vnútornom pracovisku sám či návštevníci wellness, prírodných a umelých kúpalísk. Ani zamestnanci detských jaslí nemusia mať respirátor.

Zamestnanec s povinnosťou nosiť respirátor ho môže podľa vyhlášky ÚVZ nahradiť rúškom, ak má kožné ochorenie tváre, ktoré by sa nosením respirátora mohlo zhoršiť alebo má dychovú nedostatočnosť pre chronické ochorenie dýchacích ciest.

Respirátor možno nahradiť rúškom aj na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo po dohode zástupcov zamestnancov so zamestnávateľom.

Prekrytie horných dýchacích ciest naďalej nie je povinné v exteriéroch, ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku. V interiéroch mimo zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti respirátor nie je povinný, a to ani na pracoviskách, vo verejnej hromadnej doprave, taxíkoch či hromadných podujatiach.