Ranný brífing: Makóovi sa spolupráca vyplatila, Babindol napriek jeho svedectvu vyhnil

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ľudovítovi Makóovi zrušili obvinenia v dvoch korupčných kauzách. Zastavenie stíhania zdôvodňujú tým, že Makó nebol organizátorom podvodov, ako spolupracujúci svedok pomohol prípady vyriešiť a páchatelia sú potrestaní.

Skupina ľudí okolo babindolského podnikateľa Róberta Ďuricu získala na dotáciách z PPA vyše 28 miliónov eur. V kauze sa objavujú aj Bödörovci, Zlatý kľúčik a rôzne vzájomné poprepájané firmy, na čo upozornil aj Makó. Ani po štyroch rokoch sa kauzu nepodarilo vyšetriť.

Kauza Babindol si tak žije takmer nerušeným životom. Prečo by nás to pre systém kontrol nemuselo až tak veľmi prekvapovať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Makóa odmenili za spoluprácu, zrušili mu dve obvinenia

Ľudovít Makó po prepustení z väzby. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kajúcnikovi Ľudovítovi Makóovi zrušili obvinenia v dvoch korupčných kauzách. V oboch prípadoch zobral úplatok vo verejnej funkcii ako vtedajší šéf daňových kriminalistov.

Pod anonymizovaným uznesením, ktoré má SME k dispozícii, je podpísaný Michal Šúrek z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Zastavenie stíhania zdôvodňuje tým, že Makó nebol organizátorom podvodov, ako spolupracujúci svedok pomohol polícii prípady vyriešiť a páchatelia sú právoplatne potrestaní.

„Tvrdenia obvineného Ľudovíta Makóa boli v oboch prípadoch verifikované ďalšími vykonanými dôkazmi, a napokon aj priznaniami ďalších spoluobvinených,“ píše Šúrek.

Zarobili a zbavujú sa firiem, kauza Babindol vyhnila aj napriek svedectvu Makóa

Informačná tabuľa areálu v Sebechleboch vymenva firmy z kauzy Babindol. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vzhľadom na rozsiahle pozemky a vplyv by sa dal Róbert Ďurica označiť za miestneho agrobaróna v regióne Hont. Pozná sa s oligarchom blízkym Smeru Miroslavom Bödörom aj Ľubomírom Jahnátkom, ktorý bol v rokoch 2012 až 2016 ministrom pôdohospodárstva za Smer.

Za vlád Smeru okolo volieb 2016 Ďuricova rodina, známi, susedia a bývalí zamestnanci podpísali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvy na príspevky vo výške viac ako 28 miliónov eur. Väčšinu zmlúv podpísali buď tesne pred voľbami, alebo v období medzi voľbami a vymenovaním novej vlády.

Milióny mali slúžiť na rozvoj ich podnikania. Suma je ešte vyššia, ak sa do skupiny zahrnú aj Ďuricovi ďalší obchodní partneri či dodávatelia.

Denník SME sa teraz rozhodol pozrieť na to, čo sa s týmito firmami stalo, a vypýtal si od PPA aj všetky správy z kontrol, ktoré sa týchto eurofondov týkali. Viac ako tri kilogramy dokumentov odhalili ďalšie prepojenia v tejto skupine a takisto sa ukázalo, že keď sa peniaze z dotácií minuli, viaceré z týchto firiem zanikli.

Korupčnú schému polícia nevyšetrila a ani prokuratúra v tejto veci o nejakom konkrétnom trestnom konaní nehovorí, hoci ju na kauzu v rámci svojho priznania upozornil aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Navyše podobná schéma ako z Babindola sa spomína aj v poslednej správe SIS.

Kontrolórka opísala výjazdy: Pred dvoma rokmi v júni nitrianska kontrolná skupina Pôdohospodárskej platobnej agentúry na vlastnej koži zažila, aké to je mať moc nad rozhodovaním o státisícoch eur pre konkrétnych farmárov. Počas kontrol ich však prijímatelia týchto dotácií pozývali na obedy, dávali im darčeky. Kontrolná skupina na oplátku prikrášľovala závery svojich kontrol.

Pred dvoma rokmi v júni nitrianska kontrolná skupina Pôdohospodárskej platobnej agentúry na vlastnej koži zažila, aké to je mať moc nad rozhodovaním o státisícoch eur pre konkrétnych farmárov. Počas kontrol ich však prijímatelia týchto dotácií pozývali na obedy, dávali im darčeky. Kontrolná skupina na oplátku prikrášľovala závery svojich kontrol. Kontroly v agentúre zlyhávali: Minulý rok aj pre takéto kauzy hrozilo, že PPA príde o akreditáciu. Jaroslav Jánoš, ktorý dočasne prebral vedenie PPA v čase obnovovania nevyhnutnej akreditácie pre agentúru, teraz v rozhovore pre SME opisuje, ako takéto kauzy vznikali.

V krátkosti z domova:

Výstavba nových nemocníc: Iba jedno mesto na Slovensku má nateraz istotu, že sa štát pokúsi v ňom do štyroch rokov postaviť novú nemocnicu. Mala by byť v Martine a pôjdu na ňu peniaze z plánu obnovy. Do fázy hrubej stavby asi dostanú aj Rázsochy.

Iba jedno mesto na Slovensku má nateraz istotu, že sa štát pokúsi v ňom do štyroch rokov postaviť novú nemocnicu. Mala by byť v Martine a pôjdu na ňu peniaze z plánu obnovy. Do fázy hrubej stavby asi dostanú aj Rázsochy. Paru prepustili z väzby: Advokáta Mareka Paru prepustili z väzby. Rozhodol o tom dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. U obvineného boli súdom konštatované iba dôvody tzv. kolúznej väzby, ktoré mali trvať do vykonania výsluchu presne konkretizovaných osôb.

Advokáta Mareka Paru prepustili z väzby. Rozhodol o tom dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. U obvineného boli súdom konštatované iba dôvody tzv. kolúznej väzby, ktoré mali trvať do vykonania výsluchu presne konkretizovaných osôb. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 64 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 255 testov. V nemocniciach aktuálne leží 127 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Pred vojnou uteká druhýkrát. Do Ruska nikdy, je to otroctvo, hovorí

Stepanida s rodinou. (zdroj: Pre SME - Michal Burza)

Na úteku je už druhýkrát. Štyridsaťštyriročná Stepanida s rodinou musela odísť v roku 2017 z Donecka a teraz z Kramatorska. S dvoma malými dcérami a dvoma tínedžermi.

Je Ukrajinka, hovorí po rusky, ale iba preto, že v ukrajinčine sa necíti ešte úplne isto. Na otázku, či rozhovor bude v ruštine, iba stroho odpovie: „Bohužiaľ, v ruštine.“

Ruská invázia na Ukrajinu priniesla aj najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od čias druhej svetovej vojny. Stovky slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pomáhali desiatkam tisícok utečencov fakticky od začiatku vojny aj na našich východných hraniciach.

Ukrajinu už opustili milióny ľudí. O čom sa menej hovorí, je podstatná časť Ukrajincov utekajúcich pred vojnou vnútri krajiny: podľa OSN až osem miliónov ľudí.

Navyše Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov informoval, že až trinásť miliónov zostáva bez pomoci vo vojnou postihnutých oblastiach bez možnosti odísť. A hoci sa mnohí vracajú domov, prílev vnútorných utečencov z východu na západ Ukrajiny stále pokračuje.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ukrajinu čaká podľa prezidenta Volodymyra Zelenského "historický" týždeň. Koncom týždňa sa v Bruseli rozhodne aj o tom, či Európska únia Ukrajine udelí štatút kandidátskej krajiny. Priniesť to môže viac ruských útokov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajinu čaká podľa prezidenta Volodymyra Zelenského "historický" týždeň. Koncom týždňa sa v Bruseli rozhodne aj o tom, či Európska únia Ukrajine udelí štatút kandidátskej krajiny. Priniesť to môže viac ruských útokov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ruská blokáda obilia: Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že voči Rusku by mala byť vyvodená zodpovednosť, ak bude naďalej blokovať vývoz životne dôležitého obilia z Ukrajiny. Apeloval na Rusko, aby odblokovalo ukrajinské čiernomorské prístavy a označil túto činnosť za vojnový zločin.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že voči Rusku by mala byť vyvodená zodpovednosť, ak bude naďalej blokovať vývoz životne dôležitého obilia z Ukrajiny. Apeloval na Rusko, aby odblokovalo ukrajinské čiernomorské prístavy a označil túto činnosť za vojnový zločin. Export ukrajinských komodít: Poľsko chce zrýchliť export ukrajinských komodít. Zriaďuje päť dodatočných expedičných miest pre nákladné automobily na hranici s Ukrajinou. Počet doteraz fungujúcich expedičných miest sa tým zdvojnásobil.

Poľsko chce zrýchliť export ukrajinských komodít. Zriaďuje päť dodatočných expedičných miest pre nákladné automobily na hranici s Ukrajinou. Počet doteraz fungujúcich expedičných miest sa tým zdvojnásobil. Železničná blokáda Kaliningradu: Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na okamžité zrušenie "otvorene nepriateľských" obmedzení Litvy, čo sa týka zákazu železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou. Ide o tovar, na ktorý sú uvalené ekonomické sankcie EÚ.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na okamžité zrušenie "otvorene nepriateľských" obmedzení Litvy, čo sa týka zákazu železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou. Ide o tovar, na ktorý sú uvalené ekonomické sankcie EÚ. Úspechy pri Chersone: V Chersonskej oblasti podnikli ukrajinské jednotky úspešné akcie a narušili prvú líniu nepriateľa. Okupanti sa ale opevňujú v ďalších dvoch líniách, oznámil poradca vedenia Chersonskej vojenskej správy Sergej Chlan. Dodal, že ukrajinská armáda zasiahla sklady v tyle ruskej armády.

V Chersonskej oblasti podnikli ukrajinské jednotky úspešné akcie a narušili prvú líniu nepriateľa. Okupanti sa ale opevňujú v ďalších dvoch líniách, oznámil poradca vedenia Chersonskej vojenskej správy Sergej Chlan. Dodal, že ukrajinská armáda zasiahla sklady v tyle ruskej armády. Straty pri Severodonecku: Ukrajina nemá kontrolu nad dedinou Meťolkine, ktorá leží severovýchodne od Severodonecka. V obci už niekoľko týždňov prebiehajú ťažké boje s ruskými jednotkami.

Ukrajina nemá kontrolu nad dedinou Meťolkine, ktorá leží severovýchodne od Severodonecka. V obci už niekoľko týždňov prebiehajú ťažké boje s ruskými jednotkami. Preskupovanie ukrajinských jednotiek: Ruskí vojaci sa snažia zabrániť preskupeniu ukrajinských jednotiek v piatich smeroch, vrátane Záporožia a Lymanu či Avdijivky v Doneckej oblasti. V tradičnom hlásení o bojoch to uviedol ukrajinský generálny štáb.

Ruskí vojaci sa snažia zabrániť preskupeniu ukrajinských jednotiek v piatich smeroch, vrátane Záporožia a Lymanu či Avdijivky v Doneckej oblasti. V tradičnom hlásení o bojoch to uviedol ukrajinský generálny štáb. Dočasný veliteľ Azova: Dočasné velenie nad plukom Azov prebral Nykyta Nadtočij. Nie je jasné, kde sa nachádza veliteľ Denys Prokopenko, ktorý padol do zajatia pri obrane Azovstaľu.

Dočasné velenie nad plukom Azov prebral Nykyta Nadtočij. Nie je jasné, kde sa nachádza veliteľ Denys Prokopenko, ktorý padol do zajatia pri obrane Azovstaľu. Putinov strach: Putin má strach, že "iskra demokracie" preskočí do jeho krajiny, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Ruský prezident sa podľa neho snaží rozdeliť Európu a vrátiť sa k politike vplyvových zón. "V tom neuspeje," povedal Scholz.

V krátkosti zo sveta:

Úspech klimatickej žaloby v Česku: Stredočeská obec Svatý Ján pod Skalou má len necelých 200 obyvateľov, no je jedným z hlavných aktérov prelomového súdneho rozhodnutia v boji proti klimatickým zmenám. Obec vlani zažalovala štát, ktorý podľa nich nerobí dostatok pre znižovanie emisií skleníkových plynov, čím prichádza k výraznému otepľovaniu.

Stredočeská obec Svatý Ján pod Skalou má len necelých 200 obyvateľov, no je jedným z hlavných aktérov prelomového súdneho rozhodnutia v boji proti klimatickým zmenám. Obec vlani zažalovala štát, ktorý podľa nich nerobí dostatok pre znižovanie emisií skleníkových plynov, čím prichádza k výraznému otepľovaniu. Macron prišiel o väčšinu: Ľavicová koalícia na čele s Jeanom-Lucom Mélenchonom sa stala druhým najsilnejším blokom francúzskeho parlamentu, podarilo sa jej tak zastaviť koalíciu prezidenta Emmanuela Macrona na ceste k väčšine. Macron bude mať v 577-člennom Národnom zhromaždení iba 245 kresiel. Na väčšinu v parlamente je potrebných 289 kresiel.

Ľavicová koalícia na čele s Jeanom-Lucom Mélenchonom sa stala druhým najsilnejším blokom francúzskeho parlamentu, podarilo sa jej tak zastaviť koalíciu prezidenta Emmanuela Macrona na ceste k väčšine. Macron bude mať v 577-člennom Národnom zhromaždení iba 245 kresiel. Na väčšinu v parlamente je potrebných 289 kresiel. Trumpov pokus o prevrat: Pred mimoriadnym vyšetrovacím výborom Snemovne reprezentantov nevypovedá Donald Trump ani Mike Pence, ale zo svedectiev bývalých spojencov týchto dvoch mužov vzniká skladačka, ktorá spája priamo Trumpa s násilím počas útoku na Kapitol.

Zo zahraničných webov:

Ako sa kníhtlačiar zo Skalice cez známosti vypracoval na belasého oligarchu

Ivan Kmotrík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Od Nežnej revolúcie ubehlo len pár týždňov. Kým väčšina ľudí sa spamätáva zo zmien, ktoré zasiahli Československo, a rozmýšľa, čo bude ďalej, 30-ročný Ivan Kmotrík nezaháľa. Už v januári 1990 sa vydáva na dráhu kníhkupca. Na Hurbanovom námestí v centre Bratislavy si prenajíma predajňu Sovietska kniha.

Rýchlosť, akou Kmotrík, rodák zo Skalice na západe Slovenska, reagoval na nové pomery, bola ohromujúca a túto schopnosť využíval aj vo svojej ďalšej podnikateľskej dráhe. Vďaka nej sa vypracoval medzi najbohatších Slovákov.

Príbeh Ivana Kmotríka však nie je príbehom "skalického Guttenberga", ktorý našiel dieru na trhu. Je skôr príbehom o tom, ako môžu dobré známosti, čuch na biznis a istá dávka odvahy vytvoriť podnikateľské impérium. Kmotríkovu dráhu opisujeme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V Rusku berie aj stratové zákazky: Ako jeden z mála podnikateľov súhlasil s tým, že v rámci seriálu Oligarchovia poskytne INDEXU rozhovor. V ňom sa vracia k biznisovým začiatkom, venuje sa sporu s vládou ohľadom Národného futbalového štadiónu i situácii v Rusku, kde jeho skupina vlastní fabriku.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako sa vysporiadať so Strabagom: Mesto Tisovec dokončilo výstavbu autobusových zastávok z eurofondového programu Integrovaná infraštruktúra ešte minulý rok v novembri. Realizáciu zabezpečovala stavebná spoločnosť Strabag. Výstavbu podľa primátorky Tisovca Ireny Milecovej nesprevádzali žiadne komplikácie. Prvé sa objavili až po tom, ako mesto zažiadalo o uhradenie prostriedkov.

Mesto Tisovec dokončilo výstavbu autobusových zastávok z eurofondového programu Integrovaná infraštruktúra ešte minulý rok v novembri. Realizáciu zabezpečovala stavebná spoločnosť Strabag. Výstavbu podľa primátorky Tisovca Ireny Milecovej nesprevádzali žiadne komplikácie. Prvé sa objavili až po tom, ako mesto zažiadalo o uhradenie prostriedkov. Gazprom stále škrtí kohútiky: Útlm v dodávkach ruského plynu na Slovensko pokračuje. Situácia nemá žiadny vplyv na zákazníkov SPP, uviedol hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta. Dodal, že plynárňam sa podarilo diverzifikovať dodávateľov plynu dodávkami zo Severného mora, a tiež dovozom skvapalneného plynu lodnými tankermi. To pokryje približne 65 percent potrieb zákazníkov.

Útlm v dodávkach ruského plynu na Slovensko pokračuje. Situácia nemá žiadny vplyv na zákazníkov SPP, uviedol hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta. Dodal, že plynárňam sa podarilo diverzifikovať dodávateľov plynu dodávkami zo Severného mora, a tiež dovozom skvapalneného plynu lodnými tankermi. To pokryje približne 65 percent potrieb zákazníkov. Verejná správa v appke: K službám štátu na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk či na ďalších stránkach verejnej správy sa už ich užívatelia môžu dostať nielen cez počítač a elektronický občiansky preukaz s čítačkou. Ministerstvo investícií spustilo novú aplikáciu Slovensko v mobile.

Do tretice opäť pozitívny. Pripraví covid Sagana o štart na Tour?

Peter Sagan. (zdroj: Twitter/Peter Sagan)

Slovenský cyklista Peter Sagan nedokončil 85. ročník pretekov Okolo Švajčiarska pre pozitívny test na koronavírus pred záverečnou ôsmou etapou. Ešte predtým však splnil svoj cieľ na podujatí, ktoré je prípravou na Tour de France, svojím prvým víťazstvom v tejto sezóne aj v drese francúzskeho tímu TotalEnergies.

Trojnásobného majstra sveta testovali pozitívne na koronavírus tretíkrát za ostatných 18 mesiacov. "Tieto veci neovplyvníte. Treba myslieť pozitívne a čo najrýchlejšie sa ďalej posúvať do pretekového programu," uviedol športový riaditeľ TotalEnergies Ján Valach.

Ten nedokázal jednoznačne povedať, či bude Sagan stopercentne pripravený na blížiacu sa Tour de France, na ktorej sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž.



"Urobíme všetko pre to, aby bol Peter v poriadku. Keď to bude ono, môže zvíťaziť. Ťažko povedať. Musel by som byť jasnovidec, aby som mohol povedať, ako to dopadne. Natrénované bolo, malo to správny smer. Spravíme maximum, aby bol v pohode a aby na Tour de France ukázal, čo v ňom je," dodal Valach.

Jirka Mádl: Keď som pokorne sklonil hlavu a prijal zmeny v živote, vždy som bol odmenený

Český herec, režisér, scenárista a spisovateľ Jirka Mádl. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Veronika a Martin sú na ceste k dospelosti, láske, sebaprijatiu a vyrovnaniu sa s vlastnou rodinnou minulosťou. Stretávajú sa na internete v chatovej skupine nazvanej Planéta Krypton. Zdôverujú sa aj s tým, čo by nikomu inému nepovedali, no zároveň si dali sľub – nikdy sa nestretnú.

Český herec, režisér a scenárista Jiří Mádl si k svojim zabehnutým profesiám pridáva ďalšiu – spisovateľ. Príbeh spomínanej dvojice priniesol na stránkach svojho debutového románu Přitažlivost planety Krypton, ktorý vyšiel začiatkom júna.

Hoci tvrdí, že najsilnejšie sa cíti práve na filmovom pľaci, písanie uňho nie je nič prekvapujúce. „Počul som, že kniha sa má písať s takou odvahou, akoby si ju nikdy nemal nikto prečítať a o to som sa snažil,“ hovorí v rozhovore pre SME.

Pokúsili sme sa ho urobiť inak, než je bežné. Z jeho románu sme vybrali niekoľko výrazných a zaujímavých citátov a tie poslúžili ako odrazový mostík k filozofovaniu – o knihe, vzťahoch a aj rolách, ktoré v živote hráme.

V krátkosti z kultúry:

Godard ho priviedol k réžii: Godardov film Na konci s dychom sa dočkal remaku s Richardom Gerem. On by však vrátil všetko nazad, vrátane Belmonda. Tomuto filmu vďačí Juraj Johanides za rozhodnutie stať sa režisérom. Nedávno získal cenu Tatrabanky za invenčné oživenie televíznej Chvíľky poézie.

Godardov film Na konci s dychom sa dočkal remaku s Richardom Gerem. On by však vrátil všetko nazad, vrátane Belmonda. Tomuto filmu vďačí Juraj Johanides za rozhodnutie stať sa režisérom. Nedávno získal cenu Tatrabanky za invenčné oživenie televíznej Chvíľky poézie. Rozhovor ako vedomostný kvíz: Viktor Vincze šiel ako dvadsaťdvaročný na konkurz do Telerána, zobrali ho do správ. Bol z toho nešťastný, no dnes je spravodajstvu vďačný za všetko, aj za svoju ženu. Už si zvykol, že ho považujú za karieristu, ktorý sa všade tlačí, a že sa oženil s Adelou, aby sa zviditeľnil. Pritom do všetkých projektov bol oslovený. Tak to bolo aj pri najnovšej kvíz šou Na love.

Viktor Vincze šiel ako dvadsaťdvaročný na konkurz do Telerána, zobrali ho do správ. Bol z toho nešťastný, no dnes je spravodajstvu vďačný za všetko, aj za svoju ženu. Už si zvykol, že ho považujú za karieristu, ktorý sa všade tlačí, a že sa oženil s Adelou, aby sa zviditeľnil. Pritom do všetkých projektov bol oslovený. Tak to bolo aj pri najnovšej kvíz šou Na love. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

