Ranný brífing: Matovič naráža na slobodu hlasovania, jeho balíček necieli príliš dobre

Igor Matovič v minulosti bojoval za absolútnu slobodu v parlamentnom hlasovaní. Aktuálne by sa mu však stranícka disciplína zišla. Potrebuje totiž dnes prelomiť veto prezidentky pri protiinflačnom balíčku.

Hoci sa mnohým ľuďom nežije ľahko a na konci mesiaca im z príjmov veľa neostáva, nespadajú do okruhu ľudí, ktorým je Matovičov sociálny balíček určený. Nemajú totiž nezaopatrené školopovinné deti, na ktoré sú opatrenia zamerané.

Česká vláda sa otriasa, druhou najsilnejšou koaličnou stranou STAN totiž zmieta škandál, v ktorom sa objavuje korupcia, mafia a už aj samovražda. Špekuluje sa, či to česká vláda prežije i či to prežije vraj reformná a protikorupčná strana Starostové a nezávislí. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Chcel OĽaNO so slobodou hlasovania. Matovič teraz presviedča vlastných poslancov

Zákon ešte nie je platný, ale OĽaNO už vylepilo víťazné bilbordy. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Líder OĽaNO Igor Matovič v minulosti kritizoval, že poslanci v parlamente nehlasujú podľa svojho presvedčenia, hoci mandát majú podľa ústavy vykonávať slobodne. „Podľa čoho v prvom rade poslanec hlasuje, je vôľa politickej strany,“ kritizoval v roku 2010 Matovič ešte ako nový poslanec.

Na princípe slobody v hlasovaní chcel postaviť aj svoje hnutie OĽaNO. Teraz však pri vlastnom balíčku pre rodičov s deťmi za 1,2 miliardy eur líder OĽaNO presviedča skupinku vlastných nespokojných poslancov, aby prezidentkino veto prelomili, hoci s tým viacerí nesúhlasia. Minulý týždeň ich bolo v OĽaNO do osem.

„Chcem hlasovať za pripomienky pani prezidentky,“ hovorí poslankyňa OĽaNO Anna Mierna, ktorá je zároveň primátorkou Skalice. Výhrady mala najmä k tomu, že samosprávy pre balíček prídu o 500 miliónov eur z dane z príjmov fyzických osôb.

So skupinkou poslancov, ktorí nechceli vyhovieť želaniu Matoviča pri prelomení veta, už na samostatnom stretnutí hovoril premiér a v pondelok Matovič. Ak by totiž líder OĽaNO nenašiel dostatok hlasov na to, aby jeho zákon opätovne schválili, zákon by nikdy nevstúpil do účinnosti a rodiny by tak s istotou nedostali zvyšovanie dávok, ktoré už na bilbordoch OĽaNO sľubuje.

Obaja sú na vozíku, bez detí a žijú z invalidného dôchodku. Matovičov balík na nich nemyslí

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Ešte pred tromi rokmi si finančne prilepšoval tak, že vyrábal drobné predmety z dreva a pestoval a predával akváriové rastliny. Stanislav Minárik so svalovou dystrofiou mal vtedy ruky ešte pohyblivejšie. Dnes to už nejde.

"Keď si ruku položím na kolená, už ju nezdvihnem. Pomáha mi iba polohovateľný elektrický vozík, na ktorom mám tzv. hrazdu a vďaka nej môžem obmedzene hýbať rukami," hovorí. Môže sa napríklad sám napiť.

Z invalidného dôchodku v hodnote 336 eur musí Stanislav Minárik v čase rekordného rastu cien však nielen vyžiť. Snaží sa navyše vyzbierať chýbajúcich 11-tisíc eur na nový elektrický polohovateľný vozík.

Žena s autistickým dospelým synom z Martina si zas musela požičiavať peniaze od známych, keď potrebovali ísť k zubárovi.

Hoci sa týmto ľuďom nežije ľahko a na konci mesiaca im z príjmov veľa neostáva, nespadajú do okruhu ľudí, ktorým je určený sociálny balíček ministra financií Igora Matoviča z OĽaNO. Nemajú totiž nezaopatrené školopovinné deti, na ktoré sú opatrenia zamerané.

Zatiaľ čo v čase, keď inflácia prekonala 22-ročné maximá, dostanú z Matovičovho balíčka vyššie dávky napríklad aj bohaté rodiny. Aj práve preto kritizuje opatrenia koaličná SaS a niektorí ekonómovia. Tvrdia, že radšej by zvolili iný kľúč na výber ľudí, ktorým pomôcť.

Bez ohľadu na následky: Ako sme už neraz videli, miere nasadenia zodpovedajú aj výsledky. Teda, nie v tom zmysle, že by dovŕšenie diel Igora Matoviča prospievalo slovenskej občine, ale sú dovŕšené a to je preňho hodnota sama osebe. Tak si rozdeľme úlohy. Matovič urobí všetko, aby presadil svoj nápad. A my ponesieme následky, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Janků by RTVS rozdelil: Hoci RTVS už jedenásť rokov spája televíziu a rozhlas, obe zložky vníma ako autonómne. Peter Janků, ktorý kandiduje za šéfa telerozhlasu, hovorí, že súčasná organizačná štruktúra nefunguje dobre, preto ju chce zmeniť a zaviesť nový model riadenia.

Čajkovskij áno, ruský rap nie. Ukrajina obmedzuje ruskú hudbu aj knihy

Proti vojne ostro vystupuje aj kapela Pussy Riot. (zdroj: SITA/AP)

Keď líder ruskej rockovej kapely DDT Juri Ševčuk v polovici mája povedal, že na Ukrajine zomierajú ľudia aj ruskí vojaci, na koncerte v ruskej Ufe ho počúvalo desaťtisíc fanúšikov.

„Mládež, ukrajinská aj ruská, je vraždená. A prečo? Pre napoleonovské plány nového Cézara?“ pýtal sa davu. Po koncerte ho navštívila polícia a za kritické slová o vojne ho teraz čaká súdny proces.

Tento prejav však môže znamenať aj niečo iné - Ševčukovu hudbu budú môcť hrať aj rádiá na Ukrajine – na rozdiel od iných ruských umelcov. Ukrajinská vláda totiž v kontroverznom kroku počas vojnového stavu zakázala časť modernej ruskej hudby, ale aj distribúciu ruskej literatúry.

Hoci by sa zákon nemal dotknúť „klasiky“, mnohí ho kritizujú ako neadekvátny trest pre bežných Rusov či ruskojazyčné obyvateľstvo Ukrajiny.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Na Donbase prebiehajú najzásadnejšie boje o mestá Severodoneck a Lysyčansk. Ruská armáda má totiž rozkaz získať celú Luhanskú oblasť pod svoju kontrolu do konca tohto týždňa. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

NBS sa mýlila, ceny porastú ešte viac. Kažimír hovorí o Jóbových zvestiach

Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor a guvernér NBS Peter Kažimír. (zdroj: TASR)

Ekonomické predikcie sú jedna vec, reálny život vec druhá. Dokazujú to predpovede Národnej banky Slovenska, ktoré jej opakovane nevyšli a musela ich korigovať. A nepodcenila pritom len mieru rastu inflácie.

V letnej predikcii priznáva, že dvojciferný rast cien nás čaká nielen v tomto roku, ale aj v roku 2023. Výsledkom bude nižšia kúpna sila Slovákov, teda za rovnaký objem peňazí si budú môcť kúpiť menej než rok predtým. Pokles reálnych miezd bude vyšší ako predpokladala ešte v marci.

Do tretice NBS nevyšiel ani odhad rastu ekonomiky, keďže tento rok bude rásť HDP o niečo pomalšie ako analytici vraveli na jar. "Dalo by sa povedať, že sú to také Jóbove zvesti," okomentoval zlé správy guvernér NBS Peter Kažimír.

Nepresné predikcie ospravedlňuje viceguvernér Ľudovít Ódor tým, že prognózy sa robia veľmi zle v období, keď rozhodujúce faktory nie sú ani tak ekonomické, ale stoja na rozhodnutiach zopár jednotlivcov alebo vlád.

V krátkosti z ekonomiky:

Prestúpi Kucka do Slovana Bratislava? A akú dá klubu zľavu?

Juraj Kucka. (zdroj: TASR)

Stredopoliar Juraj Kucka má namierené do bratislavského Slovana. V pondelok sa uskutočnili rokovania medzi generálnym riaditeľom Ivanom Kmotríkom mladším a Karolom Csontóm, ktorý ako agent zastupuje hráča.

Po odchode Martina Škrtela do dôchodku sa môže stať Kucka najväčšou hviezdou ligy. Naposledy hral v drese Watfordu v Premier League. Skok z najlukratívnejšej súťaže sveta do slovenskej ligy pôsobí unikátne.

Kuckovi koncom júna končí v Parme zmluva, bude voľným hráčom. V Slovane zarábajú futbalisti na slovenské pomery síce kráľovsky, ale Kucka bol zvyknutý predsa len na vyšší štandard a plat.

Slovenskému majstrovi tak zrejme bude musieť dať zľavu. Podľa stránky salarysport.com bol odhadovaný plat Kucku vo Watforde okolo dvoch miliónov libier ročne, čo je asi 175-tisíc eur mesačne.

Rekordný plat mal v Slovane údajne slovinský útočník Andraž Šporar, s jeho menom sa spájala suma 60-tisíc eur mesačne. Prekoná ho Kucka?

Nová štúdia prišla s riešením, ako predísť bolesti kolien. Nestojí ani cent

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels)

Koleno je najväčším kĺbom v ľudskom tele. Na to, aby správne fungovalo, musí byť dostatočne silné a pohyblivé. Vďaka nemu môžeme chodiť, behať a vykonávať mnoho ďalších činností. Starnutím organizmu sa však opotrebováva.

Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí osteoartritída. Nastáva vtedy, keď sa kĺbová chrupavka rozpadne a základná kosť sa začne meniť.

V skorších štádiách ochorenia lekári odporúčajú pri liečbe podávanie protizápalových liekov injekčne do kĺba, udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti či rehabilitácie.

V novej štúdii, uverejnenej v odbornom časopise Arthritis and Rheumatology, ponúkajú odborníci ešte jedno riešenie. A ako hovoria – nestojí ani cent.

V krátkosti o zdraví:

