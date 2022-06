Ranný brífing: Matovič sa chce udobriť a navrhuje ďalšiu pomoc za dvesto miliónov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Igor Matovič povedal, že odpúšťa strane Richarda Sulíka 365 útokov. Vzájomné obviňovanie sa vraj už nemá zmysel. Oznámil to na tlačovej konferencii spolu s plánom na jednorazový 500-eurový príspevok pre každého zamestnanca vo verejnej správe.

Veda pozná odpovede na všelijaké otázky, ktoré nás trápia aj v praktickom živote. Napríklad na to, či si muž všimne, ak žena zahrá svoj orgazmus. Alebo na to, prečo ženy pri sexe kričia oveľa viac ako muži. Zaujímajú vás odpovede na tieto otázky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Smart City Summit: Inteligentné mestské štvrte môžu významne akcelerovať inovácie – od znižovania uhlíkovej stopy a energetickej efektívnosti až po kvalitný verejný priestor a podporu lokálnych komunít. O tvorbe inteligentných a kvalitných mestských štvrtí diskutovali primátori, odborníci i zástupcovia biznisu na konferencii Smart City Summit.

Matovič zrátal 365 útokov SaS a volal po vzájomnom odpustení

Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Iba 24 hodín ubehlo od momentu, keď SaS v utorok najprv oznámila, že sa vracia na zasadnutia koaličných rád, do chvíle, kým sa opäť rozhodla, že na ne stále chodiť nebude.

Počas jedného dňa sa zmenilo to, že minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovke bez dôkazov obvinil SaS, že sa pri hlasovaní o pripomienkach prezidentky k Matovičovmu sociálnemu balíčku pre rodiny s deťmi spriahla s opozíciou, vrátane fašistickej Republiky.

Na potvrdenie balíčka a prelomenie veta prezidentky by pritom práve OĽaNO a Sme rodina nemali dosť hlasov, ak by ich nepridali aj fašisti z ĽSNS a niektorí odídenci z ich kandidátky.

Po ôsmich týždňoch nepretržitého napätia a sporov v koalícii začal Matovič volať po návrate k rokovaniam a po odpustení. Urobil to na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Eduardom Hegerom, na ktorej oznámili rokovania s odborármi o jednorazovom vyplatení 500 eur ešte tento rok pre každého zamestnanca vo verejnej správe.

"Rodinný balíček je schválený, už nemá zmysel sa obviňovať, kto hlasoval s fašistami. Odpustime si, čo sme si navzájom urobili," vyhlásil minister financií. Najprv však nezabudol povedať, že si nechali zrátať útoky od Sulíkovej strany od nedele do stredy a bolo ich podľa neho 365. "Môžem za nás povedať, že tých 365 útokov odpúšťam," povedal Matovič.

Ako gesto uzmierenia chce Matovič presviedčať poslancov OĽaNO, aby hlasovali proti Sulíkovmu odvolaniu v parlamente z postu ministra hospodárstva, hoci sa podľa neho väčšina z poslancov nechcela na hlasovaní zúčastniť.

Odpusťme si: Nepodarilo sa overiť vedeckými metódami, či si skutočne Matovič robí z obyvateľstva už úplne dobrý deň, ale rozhodne to tak vyzerá. Že si ho robí z Richarda Sulíka, je isté. Po tom, ako sa sám spriahol s fašistami proti dvom koaličným partnerom, pričom Sas-ku nezmyselne obvinil, že sa s fašistami dohodla ona, príde s „Už nemá zmysel sa obviňovať, kto hlasoval s fašistami. Odpustime si“, píše Nataša Holinová.

Nepodarilo sa overiť vedeckými metódami, či si skutočne Matovič robí z obyvateľstva už úplne dobrý deň, ale rozhodne to tak vyzerá. Že si ho robí z Richarda Sulíka, je isté. Po tom, ako sa sám spriahol s fašistami proti dvom koaličným partnerom, pričom Sas-ku nezmyselne obvinil, že sa s fašistami dohodla ona, príde s „Už nemá zmysel sa obviňovať, kto hlasoval s fašistami. Odpustime si“, píše Nataša Holinová. Bludné kruhy: Keďže s Matovičom nejdeme v čase lineárne, ale cyklicky sa vraciame, môže sa aj komentátorka omočiť v tej istej rieke. A uznať, že toto skutočne nie je vec vzťahov. Matovič na tieto špirály nepotrebuje Sulíka, minister hospodárstva je simulácia. Predstavuje kohokoľvek, kto nepadá do úžasu z plagiátorovho vnuknutia, píše Zuzana Kepplová.

Súd prešiel Výbohovi cez rozum. Zrušil mu zatykač a vrátil pas, no očakáva jeho účasť na pojednávaní

Miroslav Výboh (zdroj: SITA )

Oligarchovi Miroslavovi Výbohovi blízkemu Smeru štát vyhovel takmer vo všetkom, len aby sa vrátil na Slovensko. Po roku na úteku súd zrušil zatykače, ktoré na neho boli vydané, a opäť mu sfunkčnil aj cestovný pas.

Všetko sa to deje vo viere, že Výboh má záujem osobne prísť na pojednávania vo vlastnej kauze, v ktorej je obvinený, že robil prostredníka úplatku určeného pre dnešného predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

Vôľu prísť sa brániť na súd signalizoval Výboh už v máji, čím dosiahol odloženie začiatku celého procesu. Teraz sudca Jozef Šutka stanovil nové termíny na 4. až 6. októbra a očakáva, že Výboh sa dostaví. Osobný priateľ Roberta Fica sa dosiaľ skrýval v Dubaji.

Zatiaľ však nie je jasné, čo nastane, ak Výboh na októbrové termíny nepríde. Nešlo by pritom o nič prekvapivé, jeho advokáti už po zrušení májového termínu pojednávania pripustili, že ich klient sa na Slovensko nechce vrátiť. Ospravedlnenku, ktorú posielali súdu, vraj sudca len nesprávne interpretoval. Na zrušenie zatykačov jeho advokáti zatiaľ nereagovali.

V krátkosti z domova:

Ako sa hasí mrakodrap: Ako dokážu hasiči, ktorí majú vysokozdvižnú plošinu iba do výšky 44 metrov, uhasiť požiar na trikrát vyššej budove? Presne takýto zásah uplynulý týždeň riešili hasiči v Bratislave, keď ich privolali k požiaru na streche rozostavaného mrakodrapu.

Ako dokážu hasiči, ktorí majú vysokozdvižnú plošinu iba do výšky 44 metrov, uhasiť požiar na trikrát vyššej budove? Presne takýto zásah uplynulý týždeň riešili hasiči v Bratislave, keď ich privolali k požiaru na streche rozostavaného mrakodrapu. JAVYS a pochybné obchody: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť mala za druhej a tretej vlády Smeru pochybne obchodovať s jadrovým odpadom dovezeným z Talianska. Tendre medzi JAVYS a talianskou spoločnosťou Nucleco mali byť uzatvorené bez verejnej súťaže.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť mala za druhej a tretej vlády Smeru pochybne obchodovať s jadrovým odpadom dovezeným z Talianska. Tendre medzi JAVYS a talianskou spoločnosťou Nucleco mali byť uzatvorené bez verejnej súťaže. Nová vlna covidu: Počty infikovaných koronavírusom denne rastú, ďalšiu vlnu pritom odborníci očakávali až na jeseň. O tom, prečo prišla tak skoro, kedy vyvrcholí, aké riziko predstavuje pre ľudské zdravie, hovorí matematik Richard Kollár.

Počty infikovaných koronavírusom denne rastú, ďalšiu vlnu pritom odborníci očakávali až na jeseň. O tom, prečo prišla tak skoro, kedy vyvrcholí, aké riziko predstavuje pre ľudské zdravie, hovorí matematik Richard Kollár. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 198 nových prípadov nákazy. Laboratóriá vyhodnotili 612 vzoriek. V nemocniciach je aktuálne s covidom 188 pacientov, nepribudla žiadna nová obeť.

V Únii o desať rokov? Ukrajine to bude trvať oveľa dlhšie

Žena drží ukrajinskú vlajku a vlajku Európskej únie na podporu Ukrajiny počas summitu lídrov Európskej únie. (zdroj: TASR/AP)

Krajina, ktorá podľa ruského prezidenta Vladimira Putina nemá právo na existenciu, je o krok bližšie k členstvu v Európskej únii. Kandidatúru Ukrajiny na vstup do Únie schválili lídri členských štátov na bruselskom summite vo štvrtok. Spolu s ňou odsúhlasili kandidátsky štatút aj pre Moldavsko.

Uznanie kandidatúry je síce prvým krokom k vstupu do Únie, odborníci aj európski lídri však upozorňujú, že to môže trvať roky. Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune nedávno skonštatoval, že Ukrajina sa členom môže stať až o 15 či 20 rokov.

Vstup do EÚ je komplikovaný a často aj zdĺhavý proces, hovorí pre SME analytička Alena Kudzko z organizácie Globsec. Podotýka síce, že Švédsku, Fínsku či Rakúsku sa to podarilo približne za tri roky, krajiny však už predtým boli do značnej miery začlenené do fungovania Únie.

"Ak sa Ukrajina plne pripojí do EÚ v priebehu desiatich rokov, už aj to bude veľmi pôsobivý výsledok. V skutočnosti to však môže trvať oveľa dlhšie," hovorí.

V krátkosti zo sveta:

Rusko opäť útočí na Kyjev: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev v nedeľu skoro ráno zasiahli rakety, zo štvrti neďaleko centra hlásili niekoľko výbuchov. Zasiahnuté boli aj dve obytné budovy a škôlka. Rusko tvrdí, že zasiahlo továreň na výrobu zbraní. Podľa informácií generálnej prokuratúry si útok vyžiadal jednu obeť. Z trosiek tiež vytiahli živé sedemročné dievča.

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev v nedeľu skoro ráno zasiahli rakety, zo štvrti neďaleko centra hlásili niekoľko výbuchov. Zasiahnuté boli aj dve obytné budovy a škôlka. Rusko tvrdí, že zasiahlo továreň na výrobu zbraní. Podľa informácií generálnej prokuratúry si útok vyžiadal jednu obeť. Z trosiek tiež vytiahli živé sedemročné dievča. Severodoneck padol: Ruská armáda sa po týždňoch ťažkých bojov zmocnila východoukrajinského mesta Severodoneck. Ukrajinské jednotky brániace mesto dostali už v piatok rozkaz od velenia ozbrojených síl, aby sa stiahli. Mali sa presunúť na lepšie opevnené pozície, aby lepšie bránili neďaleké mesto Lysyčansk.

Ruská armáda sa po týždňoch ťažkých bojov zmocnila východoukrajinského mesta Severodoneck. Ukrajinské jednotky brániace mesto dostali už v piatok rozkaz od velenia ozbrojených síl, aby sa stiahli. Mali sa presunúť na lepšie opevnené pozície, aby lepšie bránili neďaleké mesto Lysyčansk. Raketové systémy v Bielorusku: Rusko poskytne Bielorusku raketové systémy Iskander-M, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Po stretnutí s bieloruským prezidentom Lukašenkom to povedal ruský prezident Putin. Bielorusko vraj systémy dostane v najbližších mesiacoch.

Rusko poskytne Bielorusku raketové systémy Iskander-M, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Po stretnutí s bieloruským prezidentom Lukašenkom to povedal ruský prezident Putin. Bielorusko vraj systémy dostane v najbližších mesiacoch. Odvolanie veľvyslanca: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Jurija Mušku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Jurija Mušku. USA ruší právo na interrupciu: Najvyšší súd Spojených štátov zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Ide o jednu z najrozdeľujúcejších tém v americkom politickom živote.

Najvyšší súd Spojených štátov zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Ide o jednu z najrozdeľujúcejších tém v americkom politickom živote. Regulácia zbraní: Americký prezident Joe Biden podpísal nový zákon o väčšej regulácii predaja a držania zbraní. Ide o najvýznamnejšiu normu v oblasti strelných zbraní za posledných 30 rokov, aj keď neprináša žiadne prevratné zmeny. Nový zákon sa zameriava najmä na predaj zbraní mladým ľuďom a požaduje ich prísnejšie preverovanie.

Americký prezident Joe Biden podpísal nový zákon o väčšej regulácii predaja a držania zbraní. Ide o najvýznamnejšiu normu v oblasti strelných zbraní za posledných 30 rokov, aj keď neprináša žiadne prevratné zmeny. Nový zákon sa zameriava najmä na predaj zbraní mladým ľuďom a požaduje ich prísnejšie preverovanie. Streľba v Osle: Pred nočnými klubmi v nórskej metropole Oslo došlo v sobotu krátko po jednej hodine ráno k streľbe. O život prišli dvaja ľudia, viacero ďalších utrpelo zranenia. Polícia streľbu vyšetruje ako teroristický čin.

Zo zahraničných webov:

Kultová čokoláda z letísk sa bude vyrábať v Bratislave

Čokoláda Toblerone (zdroj: Pixabay)

Známa švajčiarska čokoláda Toblerone presúva časť výroby zo švajčiarskeho Bernu na Slovensko. Trojuholníková tyčinka sa vyrábala v Berne viac než sto rokov a bola to doteraz jediná továreň na Toblerone na svete.

Od budúceho roku by sa časť produkcie mala presťahovať do bratislavského závodu čokoládovne Figaro, ktorá dnes nesie názov globálneho vlastníka koncernu Mondelēz.

Fabrika okrem tradičných produktov značky Figaro a známych bonboniér Tatiana vyrába aj produkty značiek Milka, Cadbury, Cote d'Or, Marabou a Suchard. Toblerone by mala byť ďalšou známou značkou v portfóliu bratislavskej čokoládovne.

Ohlásenou zmenou kultová čokoláda známa predovšetkým z letísk stratí tradičné označenie „švajčiarska mliečna čokoláda“ (Schweizer Milchschokolade) a Swissness. Podľa švajčiarskych pravidiel pri označovaní produktov sa nedajú výrobky vyrábané v zahraničí označovať ako „švajčiarske“.

V krátkosti z ekonomiky:

Pornhub prišiel o šéfov: Biznisovo najsilnejšia spoločnosť s pornografickým obsahom je americká firma Mindgeek. Tá momentálne prechádza najťažším obdobím svojej existencie - čelí vyhrážkam, obvineniam zo zneužitia ukradnutého a nezákonného obsahu a útokom, ktoré skončili až vypáleným domom. Pred pár dňami vo firme skončili dvaja najvyšší manažéri spoločnosti.

Biznisovo najsilnejšia spoločnosť s pornografickým obsahom je americká firma Mindgeek. Tá momentálne prechádza najťažším obdobím svojej existencie - čelí vyhrážkam, obvineniam zo zneužitia ukradnutého a nezákonného obsahu a útokom, ktoré skončili až vypáleným domom. Pred pár dňami vo firme skončili dvaja najvyšší manažéri spoločnosti. Projekt River Park: Pokračovanie polyfunkčného komplexu River Park patrí medzi najočakávanejšie realitné projekty v Bratislave. Svojím rozsahom a polohou totiž výrazne zmení podobu centra hlavného mesta. Príbeh povoľovania River Parku 2 však pripomína telenovelu.

Pokračovanie polyfunkčného komplexu River Park patrí medzi najočakávanejšie realitné projekty v Bratislave. Svojím rozsahom a polohou totiž výrazne zmení podobu centra hlavného mesta. Príbeh povoľovania River Parku 2 však pripomína telenovelu. Európske metropoly vlakom: Vysokorýchlostná železničná trať prepojí hlavné mestá Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska, ako aj ďalších európskych krajín. Bude spájať Varšavu, Ostravu, Brno, Bratislavu, Győr s budúcim napojením na Viedeň a Budapešť s možným prepojením na Bukurešť. Dohodli sa na tom predstavitelia ministerstiev dopravy krajín Vyšehradskej skupiny.

Peter Sagan je ôsmykrát majstrom Slovenska, rozhodol až v závere

Peter Sagan na MSR a ČR v cyklistike 2022.

Peter Sagan získal svoj ôsmy titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike. Na 197 kilometrov dlhej trati v okolí českého mesta Mladá Vožice rozhodol jazdec tímu TotalEnergies až v závere.

Druhé miesto v rámci MSR obsadil Lukáš Kubiš z tímu Dukla Banská Bystrica a tretí skončil Matúš Štoček z ATT Investments. Kubiš získal aj slovenský titul v kategórii do 23 rokov. Českým majstrom sa stal Matěj Zahálka.

Pretekári absolvovali na spoločných MSR a MČR desať okruhov, pričom k prvému pokusu o únik prišlo už v úvode. "Bolo to tu veľmi pekné, ďakujem za podporu. Čo sa týka pretekov, tak som nemal nič naplánované. A už si preteky ani nepamätám, bolo teplo," uviedol Sagan pre internetový portál Cycling-Info.sk.

Od piatka sa trojnásobný majster sveta predstaví na Tour de France, kde sedemkrát získal zelený dres pre najlepšieho šprintéra.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Nádory sa prebúdzajú, keď pacienti spia. Čo ukázal nový výskum o rakovine?

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Rakovinu prsníka na Slovensku ročne diagnostikujú tritisíc ženám. Najnebezpečnejšia je vtedy, keď sa rakovinové bunky začnú šíriť po tele a vytvárajú nové nádory, metastázy. Zdá sa, že k tomuto procesu dochádza najmä v noci.

Nový výskum totiž ukazuje, že "nádory sa prebúdzajú, keď pacienti spia", hovorí molekulárny onkológ Nicola Aceto, spoluautor štúdie vo vedeckom časopise Nature.

Neznamená to pritom, že spánok je pre rakovinových pacientov nepriateľ. Zistenie, ako biologické hodinky človeka vplývajú na šírenie rakoviny, naopak môže prispieť k zlepšeniu jej sledovania a liečby.

Biologické hodinky, inak označované aj cirkadiánne, riadia fyzické, duševné a behaviorálne zmeny v tele počas 24-hodinového cyklu, keď sa deň mení na noc. Ovplyvňujú váš spánok či metabolizmus.

Dlhé roky si vedci mysleli, že choré rakovinové bunky sú príliš chaotické, aby sa takýmto presným režimom riadili. Dnes však aj narušený cirkadiánny rytmus považujú za jeden z možných karcinogénov.

V krátkosti z vedy a techniky:

Bicykel namiesto auta: Ľudia sa hýbu najmenej v histórii. Bicyklovanie cestou do práce či obchodu by pritom mohlo výrazne zlepšiť naše zdravie. Okrem toho, ak by sme jeden deň v týždni vymenili auto za bicykel, svoju jednorazovú uhlíkovú stopu by sme mohli znížiť o emisie, ktoré by vznikli pri zaslaní 800 e-mailov.

Ľudia sa hýbu najmenej v histórii. Bicyklovanie cestou do práce či obchodu by pritom mohlo výrazne zlepšiť naše zdravie. Okrem toho, ak by sme jeden deň v týždni vymenili auto za bicykel, svoju jednorazovú uhlíkovú stopu by sme mohli znížiť o emisie, ktoré by vznikli pri zaslaní 800 e-mailov. Evolučné vysvetlenia: Prečo niektoré ženy vydávajú pri sexe viac zvukov, prečo je mužské ego naviazané na ženský orgazmus a čo hovorí veda na ľudí, ktorí sa rozhodli nemať deti. Behaviorálny ekológ Pavol Prokop hovorí, že na všetko existujú evolučné vysvetlenia.

Prečo niektoré ženy vydávajú pri sexe viac zvukov, prečo je mužské ego naviazané na ženský orgazmus a čo hovorí veda na ľudí, ktorí sa rozhodli nemať deti. Behaviorálny ekológ Pavol Prokop hovorí, že na všetko existujú evolučné vysvetlenia. Bitky a fauly v hokeji: Pästné súboje sú nepísanou tradíciou severoamerického hokeja. Ich zástancovia tvrdia, že bitky dokonca slúžia ako prevencia pred násilnými faulmi. Vedci sa vo výskume pozreli na to, či je toto tvrdenie naozaj pravda.

Rozhovory ZKH

Juraj Kotian v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/ Marko Erd)

Čo čaká Slovensko a samosprávy po tom, čo prešiel v parlamente balíček zákonov Igora Matoviča? Ako sa pozerá na financovanie tohto balíčka? A aké opatrenia by boli adresnejšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s členom rozpočtovej rady Jurajom Kotianom.

Podcasty SME

Karikatúra

Blahobyt. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Malinový koláč s pudingom (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Sezóna malín je tu. Vyberte si z trinástich sladkých receptov na malinové zákusky a koláče.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.