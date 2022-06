Koronavírus bol v máji ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí

Na Slovensku v máji zomrelo 4,2 tisíca osôb, čo bolo o jedno percento menej než päťročný priemer rokov 2015 až 2019.

BRATISLAVA. Koronavírus bol v máji tohto roku ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí.

V tlačovej správe o tom informuje Štatistický úrad s tým, že na Slovensku v máji zomrelo 4,2 tisíca osôb, čo bolo o jedno percento menej než päťročný priemer rokov 2015 až 2019, teda v období pred nástupom pandémie.

Súčasne išlo o najnižší počet zomretých od júna 2020.

Výraznejšia nadúmrtnosť sa podľa štatistikov v máji 2022 prejavila už len v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov a v Trnavskom a Prešovskom kraji. Podpriemerný počet zomretých už piaty mesiac za sebou ŠÚ SR zaznamenal u osôb v predproduktívnom (do 14 rokov) aj v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov).

„Na infekciu Covid-19 zomrelo v máji 77 osôb, čo je najmenej od augusta minulého roka," informoval úrad.

Najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku boli podľa štatistikov v máji choroby obehovej sústavy, ktoré tvorili až 46 percent zo všetkých úmrtí (1,9 tisíca osôb).

„Bolo to o vyše päť percent menej ako v priemere počas predošlých rokov. Pozitívom bolo, že táto príčina mala výraznejšiu podúmrtnosť u ľudí v produktívnom veku, infarkty či ďalšie zlyhania srdca tak boli menej časté," uviedol ŠÚ SR.

Druhou najčastejšou príčinou zomierania boli podľa štatistikov nádory, v máji si konkrétne vyžiadali vyše tisíc obetí. „Tvorili 24 percent zo všetkých úmrtí. Od začiatku tohto roka zomiera na ne menej ľudí ako predstavuje päťročný priemer pred pandémiou. V máji predstavovala podúmrtnosť v rámci tejto skupiny príčin úmrtí takmer deväť percent," informoval Štatistický úrad.

Ako dodal, prvú päťku najčastejších príčin úmrtí dopĺňali v máji úmrtia na choroby dýchacej sústavy (deväť percent), tráviacej sústavy (šesť percent) a vonkajšie príčiny úmrtí (štyri percentá).