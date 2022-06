Ranný brífing: Rezníkova éra sa skončila, ruské matky už krviprelievanie nezastavia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Jaroslav Rezník končí v RTVS, nahradí ho Ľuboš Machaj. Toho v druhom kole podporilo 89 poslancov, Rezníka iba 29. Čerstvo zvolený šéf telerozhlasu za jednu z priorít označil zmiernenie napätia vnútri RTVS, prízvukoval aj zmeny v spravodajstve.

Matky a ženy ruských vojakov začínajú vyjadrovať nespokojnosť s vojnou na Ukrajine. S rastúcim počtom obetí v ruskej armáde to môže byť problém aj pre režim Vladimira Putina. Teraz však majú ruské matky horšiu pozíciu ako pred rokmi.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa zbavila monitorovacieho náramku na nohe a takisto vzápätí všetkých ďalších obmedzení, ktoré boli podmienkou jej pobytu na slobode. Na tom, že ju naďalej vyšetrujú v korupčných kauzách Búrka a Víchrica sa ale nič nemení. No a rovnako poznáme už aj dátum súdu v kauze baru Fatima. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Súťaž o letnú dovolenku: V dnešnom tlačenom vydaní denníka SME uverejníme kupón s SMS kódom, ktorý nám stačí poslať poštou alebo cez SMS a my vás zaradíme do žrebovania o skvelú letnú dovolenku. Tento víkend môžete vyhrať letecký zájazd do Jordánska.

Koalícia zvolila Machaja za nového riaditeľa RTVS. Jeho prioritou bude spravodajstvo

Ľuboš Machaj sa ujme funkcie generálneho riaditeľa RTVS 2. augusta. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Napriek nezhodám v koalícii a prekvapivej správe o osobnom bankrote sa novým generálnym riaditeľom RTVS stal Ľuboš Machaj. V druhom kole voľby, kde čelil súčasnému šéfovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, získal Machaj 89 hlasov, kým Rezník podporovaný opozíciou 29 hlasov. Prítomných bolo 122 poslancov.

Týmto hlasovaním sa podľa predsedu mediálneho výboru a bývalého redaktora RTVS Kristiána Čekovského z OĽaNO končí obdobie ťaživej atmosféry, nedôvery, vyhadzovania novinárov, či pretláčania dezinformácií do vysielania spravodajstva.

Čerstvo zvolený šéf telerozhlasu Ľuboš Machaj za jednu z najdôležitejších priorít označil zmiernenie napätia vnútri RTVS, čo úzko súvisí práve so situáciou v spravodajstve.

Už počas prezentácie svojho projektu pred parlamentným výborom sa Machaj vyslovil za návrat redaktorov, ktorí RTVS opustili počas krízy v rokoch 2018 a 2019. Machaj by sa teraz rád so všetkými odídenými redaktormi osobne rozprával.

Krátko po svojom zvolení pre SME však povedal, že o konkrétnom personálnom obsadení spravodajstva je v tejto chvíli ešte priskoro hovoriť, túto otázku začne intenzívnejšie riešiť od budúceho týždňa.

Kto je novozvolený riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a aké má plány s verejnoprávnym médiom?

Kolobežkári často nerešpektujú pravidlá. Úrazovosť po kolíziách rastie, mestá problém nevidia

Kuriér na kolobežke v uliciach Bratislavy. (zdroj: TASR)

S príchodom leta sa každoročne počet e-kolobežkárov na slovenských cestách zvyšuje a pribúdajú tak aj dopravné nehody, ktorých sú účastníkmi. Napríklad, Univerzitná nemocnica v Bratislave eviduje len za posledný mesiac takmer 90 úrazov súvisiacich s elektrickými kolobežkami. Zodpovedné orgány však napriek tomu považujú aktuálne bezpečnostné opatrenia za dostačujúce.



Aj júnový prieskum SME v bratislavskom Starom Meste potvrdil, že mnohí kolobežkári nerešpektujú pravidlá a ohrozujú tak deti, dôchodcov či ľudí s obmedzenou pohyblivosťou.

Podobná situácia je aj v ostatných mestách, kde takzvané zdieľané kolobežky ponúkajú. K nehodám, ktoré spôsobili deťom či dospelým zranenia, došlo v uplynulom období aj v Poprade či v Košiciach.

Väčšina chodcov považuje za najväčší problém rýchlosť e-kolobežiek a jazdu pod vplyvom alkoholu. Viacerí tiež z hľadiska bezpečnosti považujú za nevyhnutné, aby jazdili len po vyhradených cyklotrasách a neohrozovali tak chodcov. Bratislava sa však pravidlá prepisovať nechystá.

V krátkosti z domova:

Júnový prieskum Focusu: Voľby by v júni vyhral Hlas s 20,5 percentami hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by volilo 14,4 percenta voličov. Tretie miesto by obsadila SaS s 9,6 percentami hlasov. Progresívne Slovensko by volilo 9,1 percenta voličov a piata by skončila Kollárova Sme rodina, ktorá získala 7,6 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj OĽaNO, Republika a KDH.

Voľby by v júni vyhral Hlas s 20,5 percentami hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by volilo 14,4 percenta voličov. Tretie miesto by obsadila SaS s 9,6 percentami hlasov. Progresívne Slovensko by volilo 9,1 percenta voličov a piata by skončila Kollárova Sme rodina, ktorá získala 7,6 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj OĽaNO, Republika a KDH. Fico s Kaliňákom píšu Žilinkovi: Šéf Smeru Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák požiadali generálneho prokurátora Maroša Žilinku o zrušenie obvinenia cez paragraf 363. Zatiaľ nebolo rozhodnuté ani o sťažnosti, ktorú podali voči uzneseniu o vzneseniu obvinenia. Fico aj Kaliňák sú obvinení zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomocí a ohrozenia daňového tajomstva.

Šéf Smeru Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák požiadali generálneho prokurátora Maroša Žilinku o zrušenie obvinenia cez paragraf 363. Zatiaľ nebolo rozhodnuté ani o sťažnosti, ktorú podali voči uzneseniu o vzneseniu obvinenia. Fico aj Kaliňák sú obvinení zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomocí a ohrozenia daňového tajomstva. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 619 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 675 testov. V nemocniciach aktuálne leží 238 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Cvičenie sa zmenilo na masaker. Matky vojakov sa sťažujú na ruské úrady

Ruské aj ukrajinské matky trpia pre zabitých synov rovnako. (zdroj: TASR/AP)

Najskôr protestovali na Červenom námestí, no potom sa napriek bojom vydali na pochod cez čečenské mesto Groznyj. Zväz výborov matiek ruských vojakov v rokoch 1994 až 1996 žiadal odpovede, prečo ich synovia zomierajú v nezmyselnej vojne.

Viac ako tritisíc z nich aj vďaka protestom zachránili. Máloktorý protest tak zatriasol pozíciou vtedajšieho ruského prezidenta Borisa Jeľcina.

Potopenie ponorky Kursk bolo zase skúškou pre začínajúceho prezidenta Vladimira Putina – najmä keď na stretnutí s rodinami nahnevané matky kričali na členov jeho kabinetu a obviňovali ich za nezvládnutie tragédie.

Matky a ženy ruských vojakov teraz začínajú vyjadrovať nespokojnosť aj s vojnou na Ukrajine. S rastúcim počtom obetí v ruskej armáde to môže byť problém aj pre režim Vladimira Putina. Teraz však majú ruské matky horšiu pozíciu ako pred rokmi.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Jeden zo symbolov prvých dní vojny na Ukrajine je znovu v rukách Kyjeva. Už aj ruská armáda priznala, že Hadí ostrov opustila, je za tým vraj snaha odblokovať námorné trasy pre vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Jeden zo symbolov prvých dní vojny na Ukrajine je znovu v rukách Kyjeva. Už aj ruská armáda priznala, že Hadí ostrov opustila, je za tým vraj snaha odblokovať námorné trasy pre vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. České predsedníctvo v časoch krízy: Medzi českým predsedníctvom v Rade EÚ z roku 2009 a tým súčasným veľa podobností. Česi opäť začínajú predsedať Rade EÚ len niekoľko mesiacov po ďalšej ruskej invázii a znovu v čase, keď Európa zápasí s vážnou ekonomickou a energetickou krízou.

Medzi českým predsedníctvom v Rade EÚ z roku 2009 a tým súčasným veľa podobností. Česi opäť začínajú predsedať Rade EÚ len niekoľko mesiacov po ďalšej ruskej invázii a znovu v čase, keď Európa zápasí s vážnou ekonomickou a energetickou krízou. Vojnový zločin v Mariupoli: Ruský marcový nálet na divadlo v Mariupoli, kde sa ukrývali stovky civilistov, bol "jasným vojnovým zločinom", pri ktorom zahynulo najmenej desať ľudí. Uviedla to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá útok prešetrovala, pričom sa opierala o výpovede dovedna 52 preživších a svedkov, ako aj fotografie, videá a satelitné snímky.

Ruský marcový nálet na divadlo v Mariupoli, kde sa ukrývali stovky civilistov, bol "jasným vojnovým zločinom", pri ktorom zahynulo najmenej desať ľudí. Uviedla to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá útok prešetrovala, pričom sa opierala o výpovede dovedna 52 preživších a svedkov, ako aj fotografie, videá a satelitné snímky. Nepretržité ostreľovanie Lysyčanska: Frekvencia ostreľovania Lysyčanska je "obrovská", informoval gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Boje pokračujú na okraji mesta. Evakuácia civilistov môže byť podľa neho momentálne nebezpečná. Z takmer 100-tisícovej predvojnovej populácie zostalo podľa neho v meste len asi 15-tisíc civilistov.

Frekvencia ostreľovania Lysyčanska je "obrovská", informoval gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Boje pokračujú na okraji mesta. Evakuácia civilistov môže byť podľa neho momentálne nebezpečná. Z takmer 100-tisícovej predvojnovej populácie zostalo podľa neho v meste len asi 15-tisíc civilistov. Humanitárna pomoc Ukrajine: Humanitárnu pomoc v podobe vody, potravín a zdravotnej starostlivosti potrebuje približne 16 miliónov Ukrajincov, uviedla humanitárna koordinátorka OSN pre Ukrajinu Osnat Lubraniová. Podľa nej sa od začiatku vojny muselo v rámci krajiny presídliť až šesť miliónov Ukrajincov, hoci až päť miliónov z nich sa medzitým vrátilo do svojich domovov. Dodala však, že mnohí z nich zrejme budú "musieť utekať opäť".

V krátkosti zo zahraničia:

Prehľad pandemických pravidiel v zahraničí: Vo väčšine štátov EÚ sa takmer všetky opatrenia týkajúce sa koronavírusu uvoľnili. Stále sú však destinácie, kde treba vyplniť registračný formulár alebo preukázať sa negatívnym testom či očkovaním. V niektorých štátoch zase opätovne zavádzajú nosenie respirátorov. Pozrite si aktuálne podmienky vstupu do jednotlivých krajín.

Vo väčšine štátov EÚ sa takmer všetky opatrenia týkajúce sa koronavírusu uvoľnili. Stále sú však destinácie, kde treba vyplniť registračný formulár alebo preukázať sa negatívnym testom či očkovaním. V niektorých štátoch zase opätovne zavádzajú nosenie respirátorov. Pozrite si aktuálne podmienky vstupu do jednotlivých krajín. Doživotie za útok v Paríži: Salah Abdeslam sa pozostalým po obetiach vo svojej záverečnej reči na súde ospravedlnil. Ak to však aj bola taktika, Abdeslamovi nepomohla. Za svoju účasť na teroristickom útoku z novembra 2015 v Paríži dostal doživotný trest s len veľmi malou šancou na prepustenie.

Salah Abdeslam sa pozostalým po obetiach vo svojej záverečnej reči na súde ospravedlnil. Ak to však aj bola taktika, Abdeslamovi nepomohla. Za svoju účasť na teroristickom útoku z novembra 2015 v Paríži dostal doživotný trest s len veľmi malou šancou na prepustenie. Obavy z nástupu Charlesa na trón: Tašky preplnené peniazmi v hotovosti. V takejto forme prijal princ Charles tri milióny eur ako dar od katarského šejka. Nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o nelegálne platby. V Buckinghamskom paláci však už dlhšie panujú obavy, že nástup Charlesa na britský trón vyvolá rozpad Commonwealthu.

Zo zahraničných webov:

Developeri chystajú tisícky bytov. Kto ich kreslí najviac?

Ilustračná snímka developerských projektov. (zdroj: Developeri/INDEX)

To, že na trhu je nedostatok bytov, nie je novinka. Aj tento fakt sa podpísal pod to, že sú ceny na trhu najvyššie v modernej histórii. Zmierniť tlak na neustále rastúce ceny by mohla aj výraznejšia ponuka. Čo môžeme v najbližších rokoch očakávať?

Odpoveď môže dať aj rebríček developerov, ktorí pripravujú najväčší počet bytov. Ten zostavil The Slovak Spectator v rámci rebríčkov Najväčší v biznise (Largest in Business). Vychádzal pritom z údajov, ktoré mu poskytli developeri.

Základom boli údaje za plánované projekty, ktoré boli podané úradom v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie k 31.12.2021. Umiestnenie v rebríčku sa odvíjalo od počtu pripravovaných bytov.

Tým, že sú projekty častokrát v procese schvaľovania, ich celková výmera, predpokladaný začiatok výstavby ako aj počet bytov a apartmánov môže byť vo finálnom projekte odlišný.

V krátkosti z ekonomiky:

Zmeny pre rodičov, živnostníkov, či dôchodcov: Prvý prázdninový deň prináša viacero zmien pre rodičov, živnostníkov, či dôchodcov. Mení sa daňový bonus, životné minimum aj odvody. Pozrite si prehľad zmien platných od 1. júla.

Prvý prázdninový deň prináša viacero zmien pre rodičov, živnostníkov, či dôchodcov. Mení sa daňový bonus, životné minimum aj odvody. Pozrite si prehľad zmien platných od 1. júla. Dve miliardy v rozpočte naviac: Slovensko by malo mať k dispozícii v tomto roku oproti schválenému rozpočtu navyše 1,52 miliardy eur a v budúcom by mal rast príjmov oproti rozpočtu dosiahnuť 1,976 miliardy eur. Dôvodom je inflácia, ale aj zlepšený výber daní. Rast výberu daní má aj protistranu vo forme nárastu výdavkov.

Slovensko by malo mať k dispozícii v tomto roku oproti schválenému rozpočtu navyše 1,52 miliardy eur a v budúcom by mal rast príjmov oproti rozpočtu dosiahnuť 1,976 miliardy eur. Dôvodom je inflácia, ale aj zlepšený výber daní. Rast výberu daní má aj protistranu vo forme nárastu výdavkov. Nemeckej ekonomike hrozí kolaps: Nemecko nemá podľa bavorského premiéra Markusa Södera zaistené zásobovanie plynom a varoval, že najväčšej ekonomike EÚ hrozí kolaps. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck dal najavo, že sa obáva úplného prerušenia dodávok plynovodom Nord Stream 1, časti ľuďom sa kvôli energetickej kríze podľa neho dramaticky zmení život.

Sagan môže prekonať rekord, v úvode Tour však nesmie zaváhať

Peter Sagan počas prezentácie tímov pred začiatkom Tour de France. (zdroj: TASR/AP)

Peter Sagan v tejto sezóne absolvoval pre problémy s následkami ochorenia Covid-19 len 24 súťažných dní. Dvakrát skončil na pódiu a v oboch prípadoch na tom najvyššom stupienku.

Najskôr vyhral už svoju 18. etapu na pretekoch Okolo Švajčiarska a hoci neskôr musel pre koronavírus odstúpiť, o sedem dní neskôr po kvalitnom výkone na náročnom okruhu v Mladej Vožici vyhral aj titul majstra Slovenska.

Na Tour de France 2022 môže prekonať jeden rekord. Na všetkých troch Grand Tour viedol bodovaciu súťaž dokopy 149 dní. V tejto štatistike je druhý o dva dni za legendárnym Írom Seanom Kellym.

"Tento rekord je meradlom toho, ako konzistentní boli rok čo rok najlepší jazdci v najťažších pretekoch na všetkých terénoch," napísal web stickybottle.com.

Na Tour de France strávil Peter Sagan už 124 dní v zelenom drese, no bodovaciu súťaž viedol až 130 dní. Na to, aby sa mu podarilo v tomto roku stráviť aspoň tri dni v zelenom tričku bude dôležité, aby čo najlepšie zvládol najmä etapy číslo dva až šesť. V nich sa totiž bude udeľovať maximálny počet, teda päťdesiat bodov.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

V parku vás pravdepodobne nikto neznásilní, pripraviť sa treba na oplzlé vtipy či dotyky

Manželia Houdekovci, Pavel a Jasmína, sa venujú Modernej sebaobrane. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď mala štrnásť rokov, znásilnili ju. Túto traumu neskôr riešila aj užívaním drog, žila na ulici. On bol terčom šikanovania a často si ho vyberali agresori ako svoju obeť. Každý z nich sa s týmito životnými skúsenosťami popasoval po svojom. Jej pomohla terapia, jemu tréningy a štúdium.

Manželia Jasmína a Pavel Houdekovci sa napokon spoločne zamerali na boj za odstránenie násilia v spoločnosti. V Česku sú známi ako feministická dvojica, ktorá bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu, búra mýty a prednáša o tom, ako sa brániť.

"Žiadna žena v rámci sebaobrany nepotrebuje počuť, že nemá v noci chodiť do parku, nosiť podpätky či krátke sukne. Potrebuje skôr počuť, že sa má ohradiť, nastaviť si hranice a zvýšiť tak šancu, že agresora odradí," hovoria.

Učia najmä to, ako prežiť v každodenných situáciách. Len málokto z nás totiž zažije znásilnenie v parku, ale takmer určite sa väčšina stretne so sexuálnymi narážkami, obchytkávaním alebo ponižovaním.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Poruchy príjmu potravy: Ak človek sám netrpí poruchou príjmu potravy, toto ochorenie len ťažko dokáže pochopiť. Rady ako "Veď sa skrátka najedz!"nefungujú a agresívnejší prístup už vôbec. S ochorením totiž súvisia aj zmeny v mozgu a liečba nie je jednoduchá. Podľa Kristíny Miřetinskej obyčajný človek nerozumie, prečo niekto nechce jesť alebo sa toho bojí.

Ak človek sám netrpí poruchou príjmu potravy, toto ochorenie len ťažko dokáže pochopiť. Rady ako "Veď sa skrátka najedz!"nefungujú a agresívnejší prístup už vôbec. S ochorením totiž súvisia aj zmeny v mozgu a liečba nie je jednoduchá. Podľa Kristíny Miřetinskej obyčajný človek nerozumie, prečo niekto nechce jesť alebo sa toho bojí. Perfekcionizmus ničí život: Byť perfekcionistom či perfekcionistkou sa v spoločnosti javí ako pozitívne preto, že si človek kladie méty, ktoré chce splniť čo najlepšie a čo najviac sa priblížiť k dokonalosti. Chce rásť, napredovať a byť najlepšou verziou seba samého. Zároveň je však perfekcionizmus vyčerpávajúci a často skôr ukazuje na nezdravé vzorce v ľudskom správaní.

Byť perfekcionistom či perfekcionistkou sa v spoločnosti javí ako pozitívne preto, že si človek kladie méty, ktoré chce splniť čo najlepšie a čo najviac sa priblížiť k dokonalosti. Chce rásť, napredovať a byť najlepšou verziou seba samého. Zároveň je však perfekcionizmus vyčerpávajúci a často skôr ukazuje na nezdravé vzorce v ľudskom správaní. Zelenská prehovorila aj o vojne: Na vojnu pripravená nebola, ako sama hovorí, dúfala, že predpovede tajných služieb sa nemôžu naplniť. Svedčí o tom aj fakt, že v tú osudnú noc spali obaja doma. Nemala vraj pripravený ani pas, prezradila v rozhovore pre Economist Olena Zelenská.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Juráneková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako naplánovať deťom leto a neprehnať to? Kedy ich nechať odpočívať a kedy im plánovať aktivity? Ako reagovať na vysvedčenie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poradkyňou linky IPčko Zuzanou Juránekovou.

Podcasty SME

Ľudskosť: Rodičovstvo je ťažké aj preto, že zrkadlí naše vlastné potlačené emócie

Karikatúra

Zdroje informácií. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cuketový koláč s kozím syrom a orechmi. (zdroj: Fotolia)

Recepty s cuketou: Pripravte si placky, polievku, pizzu aj koláč.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.