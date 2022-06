OĽaNO aj SaS stratili ďalšie percentá, Kollár si polepšil, ukázal prieskum

Voľby by v júni vyhral Pellegriniho Hlas.

BRATISLAVA. Voľby by v júni vyhral Pellegriniho Hlas s 20,5 percentami hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by volilo 14,4 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus.

Zber dát sa konal od 20. do 27. júna na vzorke 1005 respondentov.

Tretie miesto by obsadila SaS s 9,6 percentami hlasov. Oproti minulému mesiacu však strana stratila 1,5 percenta.

Progresívne Slovensko by volilo 9,1 percenta voličov a piata by skončila Kollárova Sme rodina, ktorá si polepšila až o dve percentá a získala by tak 7,6 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo aj OĽaNO (7,1 percenta), ktoré však stratilo ďalšie percento voličov, Republika (6,8) a KDH (6,5). Pod hranicou zvoliteľnosti zostala Aliancia, SNS aj Kotlebovci – ĽSNS či Za ľudí.

Hlas by tak v pléne získal 38 mandátov, Smer by mal 26, SaS 18 a Progresívne Slovensko 17. Sme rodina by obsadilo 14 a OĽANO 13 kresiel. Republika a KDH by mali v Národnej rade zhodne po 12 miest.