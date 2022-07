Ranný brífing: Východ Slovenska dostane obrovský impulz, Rusi sú na tom opačne

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Východ Slovenska dostane najväčší impulz za polstoročie, od čias vzniku VSŽ. Automobilka Volvo postaví novú fabriku na elektromobily pri Košiciach. Slovensko tak bude mať piatu zahraničnú automobilku.

Pre vojnu na Ukrajine chce ruská exekutíva získať špeciálne právomoci v hospodárskej oblasti, v návrhu zákona medzi riadkami priznáva negatívny vplyv západných sankcií. Kremeľ sa tak snaží zatlačiť na tamojšie firmy, aby napríklad nesmeli odmietnuť uzavretie zmluvy so štátom.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Na východ prichádza Volvo, Slovensko bude mať piatu automobilku

Volvo postaví pri Košiciach závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. (zdroj: TASR/AP)

Východ Slovenska dostane najväčší ekonomický impulz od roku 1964, keď spustili v Košiciach výrobu Východoslovenské železiarne. V nasledujúcich rokoch dali prácu desiatkam tisíc ľudí. Ďalší výrazný investor, ktorý by dokázal zmeniť ekonomické pomery regiónu, desaťročia chýbal.

Teraz vláda podpísala s Volvo Cars investičnú zmluvu, podľa ktorej automobilka vybuduje závod pri Košiciach v priemyselnom parku obce Valaliky. Priamo má zamestnať 3300 ľudí, ďalšie tisíce pracovných miest by mali pribudnúť v dodávateľských a subdodávateľských firmách.

„Dúfam, že to bude motivovať ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa vrátili späť,“ povedal po podpise investičnej zmluvy premiér Eduard Heger z OĽaNO.

Automobilka na Slovensku preinvestuje 1,2 miliardy eur, od štátu dostane priame dotácie štvrť miliardy. Za ďalšie stovky miliónov štát postaví infraštruktúru.

Na Slovensku tak začne vyrábať piata zahraničná automobilka a posilní jeho pozíciu najväčšieho výrobcu automobilov v prepočte na obyvateľa. Fabriky má vyrábať len elektromobily, ročne asi 250-tisíc kusov.

Kto stojí za Volvom: Automobilka Volvo, ktorá postaví fabriku pri Košiciach, má za sebou bohatú históriu. Jej súčasťou je aj to, že pred dvanástimi rokmi stála nad priepasťou bankrotu.

Prichádza čas šancí aj špekulantov: Na východe sa po desaťročiach čakania dočkali. Pri Košiciach postaví svoju fabriku Volvo. Nasledujúce mesiace a roky budú z tohto pohľadu turbulentné. Prichádza totiž aj čas špekulantov.

Montážna dielňa? No a čo: Príchod pôvodom švédskeho koncernu prináša hneď viacero pozitívnych nuáns, pre ktoré sa oplatí Volvo vítať a nezatracovať vyše miliardovú investíciu preto, že sa nám budú automobilky plynule ťahať od západu (konečne) až na východ, píše Branislav Benčat.

Za Volvo si vláda zaslúži pochvalu bez výhrad: Pri príchode piatej automobilky máme príležitosť pochváliť vládu bez akýchkoľvek výhrad. Pri dohodovaní investície dotknutí zachovali rádiové ticho, „elektrickou povahou" sa sčasti odlišuje od doterajších automobiliek, smeruje do opomínaného regiónu a pre prípad striedania stráží má aj podporu opozície, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z ekonomiky:

Zvrat v Tatrách: Pár hodín po tom, čo INDEX priniesol informáciu o kontroverznom predaji v Tatrách, zasiahlo ministerstvo životného prostredia. To hovorí o tom, že ŽSR takto predávať pozemky v Tatrách nemôžu.

Pár hodín po tom, čo INDEX priniesol informáciu o kontroverznom predaji v Tatrách, zasiahlo ministerstvo životného prostredia. To hovorí o tom, že ŽSR takto predávať pozemky v Tatrách nemôžu. Zaokrúhľovanie nákupov: Ak budete za nákup od 1. júla tohto roka platiť v hotovosti, konečnú sumu vám pri pokladnici zaokrúhlia na najbližších päť centov. Pri bezhotovostnej platbe kartou, mobilom či hodinkami sa výsledná suma neupravuje. Cieľom je znížiť počet jedno- a dvojcentových mincí v obehu.

Ak budete za nákup od 1. júla tohto roka platiť v hotovosti, konečnú sumu vám pri pokladnici zaokrúhlia na najbližších päť centov. Pri bezhotovostnej platbe kartou, mobilom či hodinkami sa výsledná suma neupravuje. Cieľom je znížiť počet jedno- a dvojcentových mincí v obehu. Ako Disney+ zamieša kartami: V polovici júna na Slovensku odštartovala streamovacia platforma Disney+. Je v zásade poslednou veľkou online službou na pozeranie filmov a seriálov, ktorá na Slovensku ešte nepôsobila. Čo prináša, aké sú jej silné a slabé stránky? Dokáže zmeniť pomery na trhu? A ako zareaguje konkurencia?

Po operácii očí takmer oslepla. Zlú skúsenosť s iClinicom majú viacerí, prípady rieši aj polícia

Slovenská herečka Michaela Szöcsová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Operácia ju takmer stála zrak. "Pri akomkoľvek aj dennom svite som myslela, že umriem a svetlo mi vypáli oči," opisuje svoje pocity po nevydarenej operácii na známej očnej klinike herečka Radošinského naivného divadla Michaela Szöcsová. Televízni diváci ju môžu poznať ako Emese, dcéru Lajosa Gyönörűiho (Andy Kraus) zo seriálu Kutyil s. r. o.

Operáciou si chcela herečka dať odstrániť dioptrie. "Mala som narodeniny a partner mi povedal, že by sme to takto mohli urobiť. Že si trochu skomfortním život. Bez okuliarov," hovorí o rozhodnutí spred troch rokov. Potom týždne strávila na posteli so zatvorenými očami a v tme.

Zákrok sa rozhodla podstúpiť v laserovom centre Cornea pri Apollo Business centre na Prievozskej ulici v Bratislave. Centrum patrí pod očnú kliniku iClinic. Jej majiteľom je známy lekár a šéf hokejového klubu Bratislava Capitals Ivo Ďurkovič.

Szöcsová nie je jediná, kto má zlú skúsenosť s operáciou v zariadeniach iClinic. Denník SME hovoril aj s ďalšími siedmimi bývalými pacientmi siete očných kliník. Aj oni si chceli dať odstrániť dioptrie a takmer prišli o zrak.

Do gulagov odviedli zo Slovenska tehotné ženy aj mládež, teraz Rusi opakujú históriu na Ukrajine

Do gulagov odvliekli vyše 7-tisíc obyvateľov Slovenska. (zdroj: gulag.cz)

V učebniciach dejepisu síce stojí, že na konci druhej svetovej vojny prišlo oslobodenie. Za červenou armádou však prichádzali na slovenské územie príslušníci tajnej polície. So zámienkou, aby očistili krajinu od fašistických kolaborantov, brali z miest a dedín mužov, mládež a dokonca aj tehotné ženy.

Často išlo o nevinných ľudí, ktorým na príkaz z Moskvy prišili vymyslené obvinenia. A pre naplnenie kvót brali aj náhodných chodcov z ulíc.

Zo Slovenska, z územia suverénneho štátu, násilne odvliekli v roku 1945 do Sovietskeho zväzu tisíce ľudí. O ich osude nikto nevedel. Trpeli, otročili a zomierali v neľudských podmienkach v gulagoch.

História sa opakuje. Putinove Rusko dnes znovu zapiera existenciu koncentračných táborov. Zo suverénneho územia Ukrajiny, ktorú napadli, odvláčajú tisíce ľudí a rovnako ako pred takmer 80 rokmi v Československu, teraz sa pýtajú na osud svojich blízkych Ukrajinci.

Podľa bádateľov sú paralely priam strašidelné.

V krátkosti z domova:

Poslanci chcú odpustiť obciam pokuty: Za chyby v súťažiach pri výstavbe nájomných bytov mali samosprávy zaplatiť na pokutách viac ako milión eur. Parlament však schválil návrh Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za extrémistickú ĽSNS a nový zákon im všetky pokuty odpúšťa.

Za chyby v súťažiach pri výstavbe nájomných bytov mali samosprávy zaplatiť na pokutách viac ako milión eur. Parlament však schválil návrh Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za extrémistickú ĽSNS a nový zákon im všetky pokuty odpúšťa. Vadala si odskočil do Michaloviec: Bol ústrednou postavou posledného článku zavraždeného novinára Jána Kuciaka, policajný agent nahral jeho slová o kupovaní si colníkov, policajtov aj SIS-károv a v Taliansku ho súdili za pašovanie drog. Antonino Vadala sa pred niekoľkými dňami ukázal na Slovensku.

Bol ústrednou postavou posledného článku zavraždeného novinára Jána Kuciaka, policajný agent nahral jeho slová o kupovaní si colníkov, policajtov aj SIS-károv a v Taliansku ho súdili za pašovanie drog. Antonino Vadala sa pred niekoľkými dňami ukázal na Slovensku. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 274 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 697 testov. V nemocniciach aktuálne leží 250 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Rusko medzi riadkami priznáva dopad sankcií, vláda chce zatlačiť na domáci priemysel

Ruský prezident Vladimir Putin negatívny vplyv západných sankcií vehementne odmieta. (zdroj: TASR/AP)

Ruská vláda by mohla upravovať nielen podmienky nadčasov, ale nariadiť zamestnancom aj prácu v noci, cez víkendy či počas sviatkov.

Pre vojnu na Ukrajine chce ruská exekutíva získať špeciálne právomoci v hospodárskej oblasti, vďaka ktorým by mohla pracovníkom v kľúčových odvetviach predlžovať pracovný čas a zároveň by prinútila podniky, aby spolupracovali so štátom.

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý už vo štvrtok schválila ruská vláda a posunula ho na prerokovanie poslancom Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.

„Existuje krátkodobo zvýšená požiadavka na opravu zbraní, vojenského vybavenia a na poskytovanie logistických dodávok,“ uvádza sa v návrhu legislatívy, pričom dokument medzi riadkami priznáva negatívny vplyv západných sankcií, ktorý napríklad šéf Kremľa Vladimir Putin odmieta a tvrdí, že Rusko v dôsledku sankcií rozkvitá a je silnejšie.

Kremeľ sa však snaží zatlačiť na domáci priemysel. Ak by prešiel návrh zákona, ktorý dáva vláde špeciálne právomoci v oblasti hospodárstva, firmy by napríklad nesmeli odmietnuť uzavretie zmluvy so štátom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi ovládajú Lysyčansk: Keď ruské jednotky v sobotu vstupovali do ulíc Lysyčanska, na veľký odpor ukrajinských obrancov nenarazili. Z leteckých záberov sa podľa Inštitútu na štúdium vojny zdá, že Ukrajinci sa z mesta stiahli a Rusi sa voľne pohybujú po uliciach.

Keď ruské jednotky v sobotu vstupovali do ulíc Lysyčanska, na veľký odpor ukrajinských obrancov nenarazili. Z leteckých záberov sa podľa Inštitútu na štúdium vojny zdá, že Ukrajinci sa z mesta stiahli a Rusi sa voľne pohybujú po uliciach. Reportáž z Charkova: Ako v mnohé iné dni, rakety vypálené z Ruska opäť ničili civilné objekty v Charkove na východnej Ukrajine. Miestni si na to už pomaly zvykajú. Nové obete a zranených civilistov hlásia denne. Keby sme stáli inde, mohli by sme mať pocit, že kúsok od nás zúri búrka, nie vojna. Tu však práve mohol vyhasnúť ľudský život alebo niekto prišiel o svoj dom.

Ako v mnohé iné dni, rakety vypálené z Ruska opäť ničili civilné objekty v Charkove na východnej Ukrajine. Miestni si na to už pomaly zvykajú. Nové obete a zranených civilistov hlásia denne. Keby sme stáli inde, mohli by sme mať pocit, že kúsok od nás zúri búrka, nie vojna. Tu však práve mohol vyhasnúť ľudský život alebo niekto prišiel o svoj dom. Ukrajinské deti vo Fínsku: Ručička na nástenných hodinách už ukázala osem hodín, ale nepočuť žiaden školský zvonček ani detský hluk. Učiteľka Raija Pitkänenová pustí v triede potichu skladbu, ktorá pôsobí relaxačne a čaká na deti, ktoré začala učiť pred dvomi mesiacmi. Deti vojny, ktoré ušli z Ukrajiny do prístavného mesta Vaasa na západnom pobreží Fínska.

Ručička na nástenných hodinách už ukázala osem hodín, ale nepočuť žiaden školský zvonček ani detský hluk. Učiteľka Raija Pitkänenová pustí v triede potichu skladbu, ktorá pôsobí relaxačne a čaká na deti, ktoré začala učiť pred dvomi mesiacmi. Deti vojny, ktoré ušli z Ukrajiny do prístavného mesta Vaasa na západnom pobreží Fínska. Útok v Odeskej oblasti: Obytnú budovu 40 kilometrov juhozápadne od Odesy zasiahli tri ruské rakety. Podľa ukrajinskej civilnej obrany zahynulo pri tomto útoku najmenej 21 ľudí a 39 osôb utrpelo zranenia. Útok bol uskutočnený z lietadla z Čierneho mora, Rusi pri ňom použili protilodné rakety.

Obytnú budovu 40 kilometrov juhozápadne od Odesy zasiahli tri ruské rakety. Podľa ukrajinskej civilnej obrany zahynulo pri tomto útoku najmenej 21 ľudí a 39 osôb utrpelo zranenia. Útok bol uskutočnený z lietadla z Čierneho mora, Rusi pri ňom použili protilodné rakety. Trest smrti v DĽR: V tzv. Doneckej ľudovej republike, ktorú vyhlásili na východe Ukrajiny proruskí separatisti, začnú od roku 2025 vykonávať trest smrti. Vyplýva to z tamojšieho novelizovaného trestného zákonníka.

V tzv. Doneckej ľudovej republike, ktorú vyhlásili na východe Ukrajiny proruskí separatisti, začnú od roku 2025 vykonávať trest smrti. Vyplýva to z tamojšieho novelizovaného trestného zákonníka. Americká pomoc: Spojené štáty oznámili ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu brániacu sa proti ruským inváznym silám. Ako uviedol Pentagón, pôjde o pomoc vo výške 820 miliónov dolárov.

V krátkosti zo zahraničia:

Streľba v Kodani: V nákupnom centre v dánskej Kodani sa strieľalo, na mieste je niekoľko mŕtvych a zranených. Podozrivý je 22-ročný Dán, ktorého polícia zadržala neďaleko obchodného centra Fields, povedal inšpektor Soren Thomassen. Podľa jeho slov nemožno vylúčiť terorizmus.

V nákupnom centre v dánskej Kodani sa strieľalo, na mieste je niekoľko mŕtvych a zranených. Podozrivý je 22-ročný Dán, ktorého polícia zadržala neďaleko obchodného centra Fields, povedal inšpektor Soren Thomassen. Podľa jeho slov nemožno vylúčiť terorizmus. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia: Vo Švajčiarsku oficiálne vstúpilo do platnosti uzatváranie manželstiev v prípade osôb rovnakého pohlavia. Prvé manželstvá osôb rovnakého pohlavia vo Švajčiarsku prišli približne deväť mesiacov po tom, ako ich v národnom referende podporilo 64,1 percenta voličov.

Vo Švajčiarsku oficiálne vstúpilo do platnosti uzatváranie manželstiev v prípade osôb rovnakého pohlavia. Prvé manželstvá osôb rovnakého pohlavia vo Švajčiarsku prišli približne deväť mesiacov po tom, ako ich v národnom referende podporilo 64,1 percenta voličov. KĽDR obviňuje z covidu juh: Severná Kórea uviedla, že prvé prepuknutie ochorenia Covid-19 spôsobil pacient, ktorí sa v blízkosti hraníc s Južnou Kóreou dotýkal "cudzokrajných vecí". Pchjongjang sa tak zrejme za zanesenie tohto ochorenia snaží preniesť vinu na svoju susednú krajinu.

Zo zahraničných webov:

Opäť sa rozhorel starý spor, Saganove slová museli vypípať

Peter Sagan, jeho gesto voči Woutovi van Aertovi a víťaz tretej etapy TdF Dylan Groenewegen. (zdroj: TASR/AP)

Úvodná etapa pretekov Okolo Poľska 2020 výrazným spôsobom poznačila kariéru oboch jej hlavných protagonistov. Kým Fabio Jakobsen bol v kóme a bojoval o život, Holanďan Dylan Groenewegen, ktorý nehodu spôsobil, si prešiel náročným psychickým obdobím.

Disciplinárna komisia UCI mu udelila zákaz činnosti na deväť mesiacov. A hoci sa Jakobsenovi verejne ospravedlnil, ten to prijímal len veľmi ťažko. To však nebolo všetko. Ľudia sa Groenewegenovi vyhrážali. Posielali mu odkazy, že ho zavraždia a tiež jeho rodinu. Nebolo to pre neho ľahké. Trápil sa aj po prestupe do tímu BikeExchange - Jayco. Dosiahol síce päť víťazstiev, ale v pretekoch World Tour zaostával za konkurenciou.

Zdá sa však, že situácia z Poľska má šťastný koniec. Kým Jakobsen pri debute na najslávnejších cyklistických pretekoch vyhral sobotňajšiu 2. etapu, Groenewegen uspel o 24 hodín neskôr.

O víťazstvo do posledných sekúnd bojoval aj Sagan. Mal dobrú pozíciu, ale doplatil na ťah svojho rivala. Van Aert ho zavrel a nedovolil mu ho predbehnúť. Krátko po prejazde cieľom bolo vidieť, ako Sagan ukazuje prstom na van Aerta. Následne mu adresoval aj niekoľko slov, ktoré boli v americkej televízii vypípané. Videá na sociálnych sieťach dokazujú, že išlo o nadávky.

Ženská nahota už nestačí. Toto je éra penisov na obrazovke

Herec Theo James. (zdroj: SITA/AP)

V novej seriálovej adaptácii populárnej knihy The Time Traveler's Wife odkrýva herec Theo James nielen zákutia svojej duše a hlbokú lásku. Obnažuje aj svoje telo. Publikum však neuvidí v každej epizóde len jeho nahý trup, ale aj zadok a vo finále dokonca aj jeho penis. Čo by bolo pred rokmi absolútne šokujúce, sa dnes na plátne pomaly, ale isto stáva akceptovanou normou.

Miniséria z dielne HBO, ktorá sa zavŕšila v polovici júna, rozpráva príbeh Henryho De Tambla a Clare Abshirovej (hrá ju Rose Leslie). Henry má genetickú poruchu, ktorá spôsobuje, že cestuje v čase a bez varovania, a tiež bez ohľadu na to, kde sa objaví, vždy je pri tom nahý.

Hoci je táto nahota neodmysliteľnou súčasťou príbehu, jej stvárnenie mohlo byť rôzne. Autori sa však nerozpakovali z nej vyťažiť, namiesto toho, aby ju cudne a prehnane skrývali.

Ide pritom len o jeden z množstva príkladov, ktoré posúvajú nahotu na filmovom plátne novým smerom. Po dekádach obnažených ženských tiel pred kamerou, ktoré už spoločnosť nepovažuje za nič výnimočné alebo prinajmenšom nie až také šokujúce, začínajú na plátne odhaľovať všetko aj muži. Zadky aj penisy. Predovšetkým penisy.

V krátkosti z kultúry:

Česká filmová verzia Čaputovej: Česi obdiv k slovenskej prezidentke nijako neskrývajú a v dobrom nám ju závidia. Priťahuje ich na nej všetko, pravdepodobne aj jej ľúbostný život. Politička s vysokou etikou, s idealistickými ambíciami a bez komplexov, že je rozvedená a sama vychováva dospievajúcu dcéru, presne taká je žena, ktorá je do najvyššej funkcie zvolená v novom českom filme Prezidentka.

Česi obdiv k slovenskej prezidentke nijako neskrývajú a v dobrom nám ju závidia. Priťahuje ich na nej všetko, pravdepodobne aj jej ľúbostný život. Politička s vysokou etikou, s idealistickými ambíciami a bez komplexov, že je rozvedená a sama vychováva dospievajúcu dcéru, presne taká je žena, ktorá je do najvyššej funkcie zvolená v novom českom filme Prezidentka. Allen dal rozhovor Baldwinovi: Woody Allen nikdy neposkytoval veľa rozhovorov a po tom, ako ho dcéra Dylan obvinila zo sexuálneho zneužívania, sa odmlčal úplne. Neprehovoril ani vtedy, keď o tom vznikol seriál pre HBO Farrow vs. Allen. Prehovoril ho až Alec Baldwin, ktorý je jeho verný priateľ a kolega.

Woody Allen nikdy neposkytoval veľa rozhovorov a po tom, ako ho dcéra Dylan obvinila zo sexuálneho zneužívania, sa odmlčal úplne. Neprehovoril ani vtedy, keď o tom vznikol seriál pre HBO Farrow vs. Allen. Prehovoril ho až Alec Baldwin, ktorý je jeho verný priateľ a kolega. Niekedy si súd prehrá klient sám: To je vtipný prípad, usmieval sa spokojne advokát Tomáš Kamenec, keď sme sa ho spýtali na proces Johnnyho Deppa. Rád ozrejmil taktiku víťaznej strany, pomenoval aj chyby strany, ktoré mohli Amber Heard stáť úspech a zároveň vysvetlil situácie, ktoré by sa na Slovensku udiať nemohli.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ľuboš Machaj. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na spravodajstvo? Zachová reláciu Do kríža? A ako bude riešiť to, že televízia a rozhlas nemajú peniaze? Chystá sa meniť moderátorov politických relácií? A čo s konšpirátormi, ktorí sú v spravodajstve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novozvoleným riaditeľom RTVS Ľubošom Machajom.

Podcasty SME

Index: Ekonóm Baláž: Z tohto sa budeme spamätávať dlho, krypto takmer celé prasklo

Ekonóm Baláž: Z tohto sa budeme spamätávať dlho, krypto takmer celé prasklo Zblízka: Filmová producentka Zuzana Mistríková: Náročné obdobie sa neskončilo

Filmová producentka Zuzana Mistríková: Náročné obdobie sa neskončilo Klik: Odchádza pán Wolf kancelárskych balíkov

Odchádza pán Wolf kancelárskych balíkov Dejiny: Zápasy gladiátorov, divoké preteky vozatajov. Ako Nero bavil Rimanov

Karikatúra

Tradície sú základ. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Zeleninová frittata na grile. (zdroj: Fotolia)

Mäso, zelenina aj syry. Vybrali sme desať receptov na letnú grilovačku.

Voľný čas

