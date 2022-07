Ranný brífing: Buď si nechá Matoviča alebo SaS. Heger má celé leto o čom rozmýšľať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu a chce koniec ministra financií Igora Matoviča. Richard Sulík ho prirovnal k pohromám ako vojna či pandémia, OĽaNO sa však Matoviča nemieni vzdať. Sulík dal premiérovi Eduardovi Hegerovi do 31. augusta čas na to, aby rozhodol o budúcnosti koalície. Bez SaS by totiž vládla s menšinou poslancov.

Ak líder OĽaNO vládu neopustí do konca leta, všetci štyria ministri za SaS v septembri podajú demisiu. Čo to znamená, ako bude vláda fungovať a aké scenáre sa teraz ponúkajú? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SaS chce koniec Matoviča, OĽaNO sa ho nemieni vzdať. Čo bude s koalíciou?

SaS stiahne ministrov z vlády, ak do konca augusta neskončí Igor Matovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Premiér Eduard Heger dostal 55 dní na to, aby rozhodol o budúcnosti koalície. Ak do konca augusta neodíde Igor Matovič z vlády, všetci štyria ministri SaS podajú demisiu.

Matovičovi tak po 15 mesiacoch od nútenej demisie z čela vlády opäť hrozí strata funkcie. Na jar 2021 čelil mesiac tlaku na odchod od SaS a Za ľudí pre nezvládnutie pandémie a utajený nákup vakcíny Sputnik. Koaličné strany Sme rodina a Za ľudí veria, že spor SaS a Matovič urovnajú.

SaS nesúhlasí s tvrdeniami OĽaNO a Za ľudí, že prispieva k návratu Smeru k moci. „Argument, že prídu Fico a fašisti, je vážny, ale ak budú pokračovať atómovky Igora Matoviča, presne to sa stane. Triumfálny návrat Roberta Fica,“ tvrdí Sulík.

OĽaNO vylúčilo, že by svojho lídra Matoviča z vlády stiahli. Šanca, že by v OĽaNO do septembra zmenili názor, je malá. SaS v takom prípade čaká najdôležitejšie rozhodnutie od pádu Radičovej vlády v roku 2011. Môže vládu podporovať z opozície alebo už za žiadny vládny zákon nezahlasuje.

Denník SME zostavil možné scenáre toho, čo sa po kľúčovom rozhodnutí SaS môže vo vládnej koalícii diať, aj s vyhodnotením, ktoré z nich sú viac či menej pravdepodobné.

Heger to nebude mať ľahké: Heger to má vo svojich rukách. Stačí Matoviča buď presvedčiť odísť dobrovoľne, alebo konečne nazbierať odvahu (a áno, aj stranícku podporu) byť lídrom a premiérom. Ani v jednom prípade to nebude mať ľahké, píše Jakub Filo.

Heger to má vo svojich rukách. Stačí Matoviča buď presvedčiť odísť dobrovoľne, alebo konečne nazbierať odvahu (a áno, aj stranícku podporu) byť lídrom a premiérom. Ani v jednom prípade to nebude mať ľahké, píše Jakub Filo. Politické zákony platia aj na Matoviča: Vypovedanie koaličnej zmluvy sa zdá ako rozbíjanie vlády, ale v skutočnosti je to nevyhnutný dôsledok ignorovania politických zákonov. SaS ponúka možnosť postaviť ju znova a napraviť aspoň najvážnejšie nedostatky. OĽaNO má iste právo požiadavky SaS neprijať a povedať, že pred vznikom koalície uprednostní funkciu pre Matoviča. Voliči si to zaslúžia vedieť, píše Peter Tkačenko.

Kotleba šekmi na 1488 eur narušil verejný poriadok. Žilinka zvažuje, čo s ĽSNS

Odsúdený Marian Kotleba prišiel aj o poslanecký mandát. (zdroj: TASR)

Ide zrejme o prvé právoplatné rozhodnutie, ktoré pripúšťa extrémistické črty parlamentnej ĽSNS. Rozsudok Najvyššieho súdu o nich píše v odôvodnení rozsudku nad jej predsedom Marianom Kotlebom.

V roku 2019 pritom Najvyšší súd odmietol sporný návrh vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpustenie strany pre extrémistickú ideológiu.

Tentoraz iný senát rovnakého súdu pripúšťa, že ĽSNS podľa niektorých znalcov vykazuje črty extrémistických pravicových strán. V Kotlebovej kauze šekov na 1488 eur to však zároveň podľa súdu nebola vec, ktorú by mohol primárne posudzovať.

Právoplatné odsúdenie Kotlebu i jeho odôvodnenie znova otvorili otázku, či by to Generálna prokuratúra nemala po druhý raz skúsiť s návrhom na rozpustenie ĽSNS. Prokurátor Honz už po vynesení verdiktu povedal, že by bolo chybou takýto návrh nepodať.

Kotleba má trest istý: Fašizmus vyrástol cez župu až do Národnej rady, kde sa teší už druhému volebnému obdobiu, a na špeciálnej prokuratúre vzniklo oddelenie boja s extrémizmom, ktoré sa dožilo až troch rokov, kým ho vzal nie príslovečný čert, ale konkrétne generálny prokurátor Maroš Žilinka. Práve toto oddelenie sa postaralo o najnovší výsledok a Kotlebov právoplatný trest, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Letné tábory budú plné: Pred letnou sezónou sú detské tábory takmer vypredané. Ak chcú rodičia ešte poslať dieťa do tábora, musia sa poponáhľať. Tábory v zahraničí sú naopak stále v útlme.

Pred letnou sezónou sú detské tábory takmer vypredané. Ak chcú rodičia ešte poslať dieťa do tábora, musia sa poponáhľať. Tábory v zahraničí sú naopak stále v útlme. Starostlivosť o psa v horúčavách: Veterinárna lekárka Mária Poláčková v rozhovore vysvetľuje, kedy môže pes po skoku do studenej vody skolabovať, ktoré plemená znášajú horúčavy najhoršie, či môžeme doma nechať psa so zapnutou klimatizáciou a či fungujú chladiace podložky pre psy.

Veterinárna lekárka Mária Poláčková v rozhovore vysvetľuje, kedy môže pes po skoku do studenej vody skolabovať, ktoré plemená znášajú horúčavy najhoršie, či môžeme doma nechať psa so zapnutou klimatizáciou a či fungujú chladiace podložky pre psy. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 250 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 618 testov. V nemocniciach aktuálne leží 305 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Zaplatia obnovu Ukrajiny ruskí oligarchovia? Môže to byť problém

Zadržiavané jachty ruských oligarchov by niektorí chceli meniť za pomoc Ukrajine. (zdroj: SITA/AP)

Kyjevská vysoká škola ekonomická pred mesiacom z dostupných dát vypočítala, že ruský útok dosiaľ spôsobil Ukrajine priame škody na infraštruktúre vo výške 104 miliárd dolárov, pričom v tomto čísle nie sú zahrnuté sekundárne ekonomické škody. Zničených bolo jedenásť civilných letísk, 41 železničných mostov, 656 zdravotníckych zariadení a viac ako tisíc škôl.

Aj keď vojna na Ukrajine má zrejme ďaleko ku koncu, politici diskutujú aj o tom, ako môže obnova krajiny po invázii vyzerať. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal tento týždeň na konferencii vo švajčiarskom Lugane predstavil tri fázy možného plánu obnovy, pričom jeho celková suma sa môže vyšplhať až na 750 miliárd dolárov.

Tretinu z tejto sumy by mali zaplatiť súkromní investori a časť chce Ukrajina pokryť aj z ruských reparácií či zo zmrazených aktív Ruska v zahraničí.

Kým však dôjde k nejakej diskusii o možných vojnových reparáciách, zintenzívňuje sa debata o tom, či je možné použiť na opravu zničenej ukrajinskej infraštruktúry aktuálne zmrazený majetok podnikateľov, ktorí majú blízko ku Kremľu. To so sebou prináša rôzne právne problémy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi sa presúvajú k Slavjansku: Úrady vyzývali civilistov na urýchlený odchod zo Slavjansku. K mestu sa presúvajú ruské jednotky, ktoré plánujú ovládnuť celý Donbas. Slavjansk sa ocitol pod ostreľovaním, pri útoku na trhovisko zahynuli dvaja ľudia.

Úrady vyzývali civilistov na urýchlený odchod zo Slavjansku. K mestu sa presúvajú ruské jednotky, ktoré plánujú ovládnuť celý Donbas. Slavjansk sa ocitol pod ostreľovaním, pri útoku na trhovisko zahynuli dvaja ľudia. Zelenskyj kritizoval armádu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval rozhodnutie armády, ktorá zakázala mužom v brannom veku pohyb mimo trvalého bydliska bez osobitného povolenia. Od velenia a ministerstva obrany bude žiadať vysvetlenie. Chystaný krok vyvolal v ukrajinskej spoločnosti vlnu nevôle.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval rozhodnutie armády, ktorá zakázala mužom v brannom veku pohyb mimo trvalého bydliska bez osobitného povolenia. Od velenia a ministerstva obrany bude žiadať vysvetlenie. Chystaný krok vyvolal v ukrajinskej spoločnosti vlnu nevôle. Bielorusi sa nezapoja: Je takmer nemožné, aby sa bieloruskí vojaci zapojili do vojny vedenej Ruskom na Ukrajine. Tvrdí to líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská. Morálka bieloruskej armády je navyše podľa nej nízka.

V krátkosti zo sveta:

Johnsonovi sa rozpadáva vláda: Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi malér s covid-večierkami nestačil. Aktuálne sa mu rozpadáva vláda, pretože preukázateľne klamal. Nechcú ho už ani konzervatívci.

Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi malér s covid-večierkami nestačil. Aktuálne sa mu rozpadáva vláda, pretože preukázateľne klamal. Nechcú ho už ani konzervatívci. Ľadovce budú padať častejšie: Počet potvrdených obetí zosuvu ľadovca v talianskych Alpách vzrástol na deväť. Sedem ľudí utrpelo zranenia, niektoré sú vážne. Klimatológovia aj experti na lavíny upozorňujú, že podobné zosuvy sa môžu s otepľovaním opakovať a riziko na podobných túrach bude narastať.

Počet potvrdených obetí zosuvu ľadovca v talianskych Alpách vzrástol na deväť. Sedem ľudí utrpelo zranenia, niektoré sú vážne. Klimatológovia aj experti na lavíny upozorňujú, že podobné zosuvy sa môžu s otepľovaním opakovať a riziko na podobných túrach bude narastať. Kodaň sa po streľbe zmenila: Len pred pár dňami sa chválil videom so zbraňami. Jednou z nich bola puška, v pozadí vidno, že v skrini má ešte viac zbraní. Polícia meno útočníka z Kodane nezverejnila. Povedala len, že mal 22 rokov, dánsku národnosť a psychické problémy.

Zo zahraničných webov:

Bežné autá skončia. Kedy budú elektromobily lacnejšie?

Ilustračná fotografia. (zdroj: Archív SME - Gabriel Kuchta)

Autá so spaľovacím motorom skončia. Minulý týždeň sa Rada ministrov Európskej únie pre životné prostredie dohodla na ich zákaze predaja od roku 2035. Išlo o jeden z návrhov veľkého enviro balíka Fit for 55, s ktorým prišla Európska komisia ešte vlani v lete.

Dohoda sa pritom nerodila ľahko. Viaceré krajiny vrátane Slovenska sa snažili vyrokovať odklad. Presvedčil ich až kompromisný návrh Nemecka, ktorý okrem elektromobilov pripúšťa po roku 2035 aj vozidlá jazdiace na alternatívne palivá.

Ako bude vyzerať konečný návrh, bude jasné zrejme až o pol roka. Pozícia automobilového priemyslu je však jasná už teraz. Väčšina veľkých hráčov na trhu oznámila svoj prechod k elektromobilite už dávnejšie. K zákazu predaja áut so spaľovacím motorom do roku 2035 sa postupne prihlasujú aj samotné krajiny.

Zvládne slovenské hospodárstvo takúto zmenu? Nebudú elektromobily príliš drahé a bude ich kde nabíjať? Podporí štát nejakým spôsobom ich kúpu? INDEX odpovedá na praktické otázky ohľadom zákazu predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

V krátkosti z ekonomiky:

Diaľničiari a drahý SkyToll: NDS už pol druha roka chystá nový mýtny tender. Spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom zdôrazňujú, že sa chcú zbaviť doterajšieho drahého dodávateľa – SkyTollu a vyberať poplatky efektívnejšie. V skutočnosti však akoby všetky kroky smerovali k tomu, že SkyToll zo slovenských diaľnic najbližšie roky nezmizne.

NDS už pol druha roka chystá nový mýtny tender. Spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom zdôrazňujú, že sa chcú zbaviť doterajšieho drahého dodávateľa – SkyTollu a vyberať poplatky efektívnejšie. V skutočnosti však akoby všetky kroky smerovali k tomu, že SkyToll zo slovenských diaľnic najbližšie roky nezmizne. Ako platiť na dovolenke: Ak sa chystáte v lete oddychovať v susednom Česku, mali by ste zbystriť pozornosť. Od júla tu totiž staršími typmi bankoviek nezaplatíte. Čo robiť, ak vám zostali v peňaženke? Ako najvýhodnejšie na dovolenke platiť v zahraničí, ktoré má inú menu ako euro?

Ak sa chystáte v lete oddychovať v susednom Česku, mali by ste zbystriť pozornosť. Od júla tu totiž staršími typmi bankoviek nezaplatíte. Čo robiť, ak vám zostali v peňaženke? Ako najvýhodnejšie na dovolenke platiť v zahraničí, ktoré má inú menu ako euro? Tretí blok Mochoviec: Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je pripravený na spustenie. V súčasnosti sa už len čaká na druhostupňové rozhodnutie Úradu jadrového dozoru. Následne sa začne fáza uvádzania jadrového bloku do prevádzky. Tá je rozdelená na fyzikálne a energetické spúšťanie.

Z predavača kávy je svetový taktik. Volajú ho Ciccio a má viesť Slovákov

Francesco Calzona. (zdroj: Twitter/Spazio Napoli)

Ešte v marci šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik tvrdil, že je zástancom toho, aby národný tím viedol Čech alebo Slovák. Odvtedy zmenil názor.

Šéfstvo slovenského futbalu sa možno inšpirovalo hokejistami, ktorých úspešne vedie Kanaďan Craig Ramsay. Futbalovú reprezentáciu by mal už čoskoro prevziať Talian.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu poveril prezidenta Jána Kováčika a viceprezidenta pre reprezentáciu Karola Belaníka, aby začali rokovania s Francescom Calzonom.

Taliana odporučil bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík. Dobré referencie mu dal aj Stanislav Lobotka. Oboch Slovákov spojila s Calzonom spolupráca v SSC Neapol.

Ak sa definitívne spečatí dohoda so SFZ, Calzona sa stane hlavným trénerom vôbec prvýkrát v kariére. Vo veku päťdesiattri rokov.

Nedopitá káva, svadobné šaty na fotkách. Americký film o Kuciakovi je Slovenskom v kocke

Ján Kuciak a Martina Kušnírová na jednej z fotiek, ktorá je vo filme Killing of a Journalist. (zdroj: OCCRP)

Večer si urobili nákup v obchodnom centre. Ján pokojne nakladal tašky do auta, Martina akoby niečo cítila. Obzerala sa okolo seba.

Možno len hľadala miesto, kam má vrátiť vozík. Našla ho a vydala sa k nemu. No zhodou okolností to bolo presne tým smerom, kde stál špión najatý na to, aby nafilmoval ich dennú rutinu.

Je to len jeden obyčajný moment zo súkromia mladého páru. A predsa má silu, aby bol hodný úvodnej scény filmu Killing of a Journalist (Vražda novinára). Nakrútil ho americký režisér Matt Sarnecki a nakrútil ho tak, aby mu rozumelo medzinárodné publikum.

No aj Slováci, ktorí si myslia, že o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej už všetko čítali a počuli, v ňom uvidia nevídané zábery s nečakaným emocionálnym nábojom.

V krátkosti z kultúry:

Stranger Things sa prehýba pod vlastnou ťarchou: Seriál Stranger Things sa stal fenoménom, odkedy spustil Netflix jeho vysielanie. Aktuálna štvrtá séria sa nesie v znamení viac je viac. Prináša viac krvi, smrti a spektakulárnosti. No takisto viac vaty, respektíve miest, ktoré pôsobia, akoby sa varilo z vody.

Seriál Stranger Things sa stal fenoménom, odkedy spustil Netflix jeho vysielanie. Aktuálna štvrtá séria sa nesie v znamení viac je viac. Prináša viac krvi, smrti a spektakulárnosti. No takisto viac vaty, respektíve miest, ktoré pôsobia, akoby sa varilo z vody. Pozadie Eichmanovej smrti: Pre deň, keď Adolfa Eichmanna popravili, by Izraelčania potrebovali špeciálny deň v kalendári. Obesiť ho šli v noci 31. mája, zomrel však prvých minútach po polnoci, takže výstižné by možno bolo uvádzať za dátum jeho smrti nultý jún. Tak sa volá aj americký film, ktorý odkrýva jej pozadie a mal premiéru na festivale v Karlových Varoch: June Zero.

Pre deň, keď Adolfa Eichmanna popravili, by Izraelčania potrebovali špeciálny deň v kalendári. Obesiť ho šli v noci 31. mája, zomrel však prvých minútach po polnoci, takže výstižné by možno bolo uvádzať za dátum jeho smrti nultý jún. Tak sa volá aj americký film, ktorý odkrýva jej pozadie a mal premiéru na festivale v Karlových Varoch: June Zero. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lucia Ďuriš Nicholsonová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo prepadne osem miliárd eur, keď ministerka Remišová tvrdí, že to nie je pravda? Ako to vyzerá s rezolúciou v europarlamente o diskriminácii Rómov na Slovensku? Vrátila by sa ešte do SaS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou.

Rozhovory ZKH: Mária Kolíková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Je alebo nie je to spor medzi Sulíkom a Matovičom? Aký má zmysel naťahovať to do konca augusta? Čo bude so súdnou mapou, ak by dala demisiu? A čo sa zmení na fungovaní koalície, keď sa len zmenia funkcie a Igor Matovič by šiel do parlamentu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti za SaS Máriou Kolíkovou.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: CERN znova spustil najväčší urýchľovač

Karikatúra

Nenaplnené plány. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Šošovicovo-batatový prívarok. (zdroj: Petronela Boleková | bolekova.blog.sme.sk)

Tekvicový, hubový, zemiakový aj batatový. Vybrali sme pre vás recepty na prívarky.

