Ranný brífing: Sulík už nevie povedať, či je menšie zlo Fico alebo Matovič

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Žiadať o odchod ministra financií Igora Matoviča nie je nesplniteľná podmienka, myslí si predseda SaS Richard Sulík. Zdôrazňuje, že líder OĽaNO je zďaleka najväčší problém tejto vlády a nejaká rozumná konštruktívna práca s ním nie je možná. Ak sa SaS nedohodne s OĽaNO a ministri SaS v septembri opustia vládu, Sulík nevylučuje ani podporu pre návrh na skrátenie volebného obdobia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sulík: Na ministerstve dokončujem veci, budem pripravený odovzdať úrad nástupcovi

Predseda SaS Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Žiadať o odchod Igora Matoviča nie je nereálna požiadavka, myslí si predseda SaS Richard Sulík, hoci ide o lídra najsilnejšej koaličnej strany, ktorý už vlani po tlaku SaS a Za ľudí odstúpil z funkcie premiéra.

„Ale prosím vás pekne. Odchod ministra financií, ktorý je zodpovedný za 90 percent chaosu v koalícii a vo vláde, predsa nemôže byť nesplniteľná podmienka,“ vraví v rozhovore pre SME.

Ak sa SaS nedohodne s OĽaNO a ministri SaS v septembri opustia vládu, Sulík nevylučuje ani podporu pre návrh na skrátenie volebného obdobia. „Viem si predstaviť o tomto zmysluplnú debatu, z ktorej výsledok môže byť aj to, že podporíme predčasné voľby.“

Situácia si vyžaduje reštart: Prezidentka je v kontakte s predstaviteľmi vládnej koalície v súvislosti s aktuálnou politickou krízou. Chce sa stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom, zaujíma sa o to, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Je podľa nej ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Riešenia majú podľa prezidentky v rukách predstavitelia koalície.

Prezidentka je v kontakte s predstaviteľmi vládnej koalície v súvislosti s aktuálnou politickou krízou. Chce sa stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom, zaujíma sa o to, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Je podľa nej ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Riešenia majú podľa prezidentky v rukách predstavitelia koalície. Demisia neznamená pád vlády: Minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič výrokmi o páde vlády či predčasných voľbách potvrdil opodstatnenosť požiadaviek na jeho odchod z funkcie, konštatuje strana SaS v stanovisku. Demisia štyroch ministrov zo SaS podľa nej nebude znamenať ani pád vlády, ani predčasné voľby, a ani koniec koalície.

Minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič výrokmi o páde vlády či predčasných voľbách potvrdil opodstatnenosť požiadaviek na jeho odchod z funkcie, konštatuje strana SaS v stanovisku. Demisia štyroch ministrov zo SaS podľa nej nebude znamenať ani pád vlády, ani predčasné voľby, a ani koniec koalície. Ako sa stať premiérom: Aj dnes môže Eduard Heger sedieť so založenými rukami, fakticky sa tým pridať k obvineniam a potom sa čudovať, že sa rozsypala koalícia. Alternatívne môže konať, píše Peter Tkačenko.

Aj dnes môže Eduard Heger sedieť so založenými rukami, fakticky sa tým pridať k obvineniam a potom sa čudovať, že sa rozsypala koalícia. Alternatívne môže konať, píše Peter Tkačenko. Matovič leto nepotrebuje: Ak sa Sulík nazdával, že „čas na premyslenie“ Matovičovi helfne, posunie ho k akejsi rozvahe a že si po prvý raz v živote niečo premyslí, musel nevyhnutne naraziť. Presne tie vlastnosti, ktoré by si takýto postup vyžadoval, Matovič nemá a práve ich absencia viedla k súčasnému stavu, píše Nataša Holinová.

Ak sa Sulík nazdával, že „čas na premyslenie“ Matovičovi helfne, posunie ho k akejsi rozvahe a že si po prvý raz v živote niečo premyslí, musel nevyhnutne naraziť. Presne tie vlastnosti, ktoré by si takýto postup vyžadoval, Matovič nemá a práve ich absencia viedla k súčasnému stavu, píše Nataša Holinová. Inšpirujme sa Johnsonom: Osud Johnsona ukazuje, že zosun do populizmu a egomaniactva nie je predpísaným osudom demokracií. Dá sa mu zabrániť, ak krajina má rešpektované demokratické páky, základy právneho štátu a ľudí, ktorí si ctia podstatu svojho mandátu, píše Ondrej Podstupka.

Žila v permanentnej bolesti. Režisérka po operácii v iClinicu takmer prišla o zrak

Pacienti iClinic. (Zľava: Zuzana Marianková, Milena Bobeková, Oliver Daniel, Kristína Pittnerová a Ľubica Sedláková) (zdroj: SME/Marko Erd)

Nemohla čítať, pozerať filmy, na ulici nespoznávala ľudí. Aj keď dúfala, že operácia očí jej pomôže sa zbaviť okuliarov, takmer prišla o zrak. "Začala som žiť v permanentnej bolesti. Nenávidela som svoj život," hovorí režisérka Zuzana Marianková.

Po laserovej operácii v očnej klinike iClinic v Bratislave zostala 31-ročná žena na sedem mesiacov uväznená vo svojej bolesti.

Marianková, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti ako režisérka úspešnej komédie Známi neznámi, je po herečke Michaele Szöcsovej už druhou mediálne známou osobnosťou, ktorej operácia na tejto klinike spôsobila závažné zdravotné komplikácie.

SME sa v uplynulých týždňoch rozprávalo s ďalšími šiestimi bývalými pacientmi iClinic. Všetkých buď rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo polícia.

V krátkosti z domova:

Špionážna kauza čaká na dohru: Vyšetrovanie prorektora vojenskej akadémie Pavla Bučku, dopisovateľa konšpiračného webu Hlavné správy Bohuša Garbára a bývalého asistenta poslanca Miroslava Suju Jozefa Mihalčina pokračuje. Aktuálne prebieha najmä znalecké skúmanie zadržaných počítačov a ďalšej techniky. Ukázať by mohlo, k čomu všetkému sa muži dostali a čo mohli posunúť Rusku.

Vyšetrovanie prorektora vojenskej akadémie Pavla Bučku, dopisovateľa konšpiračného webu Hlavné správy Bohuša Garbára a bývalého asistenta poslanca Miroslava Suju Jozefa Mihalčina pokračuje. Aktuálne prebieha najmä znalecké skúmanie zadržaných počítačov a ďalšej techniky. Ukázať by mohlo, k čomu všetkému sa muži dostali a čo mohli posunúť Rusku. Ústavný súd odmietol Pčolinského sťažnosti: Ústavný súd odmietol ústavné sťažnosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu z 22. júla 2021 a 25. augusta 2021, ktorými ho ponechali vo väzbe.

Ústavný súd odmietol ústavné sťažnosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu z 22. júla 2021 a 25. augusta 2021, ktorými ho ponechali vo väzbe. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 365 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 908 testov. V nemocniciach aktuálne leží 297 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Štvornásobný premiér z tradične politickej rodiny. Šinzó Abe chcel Japonsku vrátiť armádu

Šinzó Abe bol najdlhšie slúžiaci japonský premiér. (zdroj: TASR/AP)

Útoky strelnou zbraňou sú v Japonsku mimoriadne zriedkavé. Držba zbraní v krajine totiž podlieha mimoriadne prísnym podmienkam, takže ich vlastní len minimum ľudí. Aj preto bol atentát na japonského expremiéra Šinzóa Abeho pre mnohých svetových lídrov šokujúci.

Strelec zasiahol Abeho odzadu, pričom vystrelil dvakrát a expremiéra zasiahol do krku a v oblasti ľavej kľúčnej kosti. Abeho previezli vrtuľníkom do nemocnice, zraneniam však podľahol.

Polícia priamo na mieste zadržala 41-ročného muža. Podľa úradov útočil podomácky vyrobenou zbraňou podobnou brokovnici. Identifikovali ho ako miestneho obyvateľa menom Tecuja Jamagami.

V minulosti slúžil v japonskom námorníctve a k útoku sa de facto priznal. Polícii totiž povedal, že s bývalým premiérom nebol spokojný a chcel ho zabiť.

Jednou z Abeho najväčších politických túžob bolo zrevidovať japonskú pacifistickú ústavu, čo by po rokoch krajine umožnilo mať vlastnú stálu armádu.

Jastrab a vizionár: Šinzó Abe videl Japonsko ako proaktívneho, suverénneho a plne znormalizovaného aktéra na medzinárodnej scéne, ktorý je schopný rozvíjať sa, reagovať na vonkajšie aj vnútorné podnety a v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi partnermi dosahovať svoje ciele a čeliť súčasným globálnym výzvam, píšu Matej Šimalčík a Robert Vancel.

V krátkosti z Ukrajiny:

Nedostatok zemiakov: Namiesto McDonald's dnes ruské prevádzky nesú názov Chutne a bodka, no naďalej kopírujú pôvodný fastfoodový sortiment. Aktuálne navyše čelia problémom s nedostatkom zemiakov na výrobu hranoliek. Dočasne ich preto sťahujú z ponuky, v ktorej by sa mali znovu objaviť až na jeseň.

Namiesto McDonald's dnes ruské prevádzky nesú názov Chutne a bodka, no naďalej kopírujú pôvodný fastfoodový sortiment. Aktuálne navyše čelia problémom s nedostatkom zemiakov na výrobu hranoliek. Dočasne ich preto sťahujú z ponuky, v ktorej by sa mali znovu objaviť až na jeseň. Ruský postup pri Popasnej: Ruské sily zrejme postúpili pri východoukrajinskom meste Popasna. Uviedlo to britské ministerstvo obrany na základe najnovších informácií britských tajných služieb.

Ruské sily zrejme postúpili pri východoukrajinskom meste Popasna. Uviedlo to britské ministerstvo obrany na základe najnovších informácií britských tajných služieb. Útok na Sloviansk: Ruské delostrelectvo pokračuje v útokoch na Sloviansk. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine. Mesto Sloviansk sa nachádza v okrese Kramatorsk v Doneckej oblasti. Britský rezort obrany dodal, že ruské delostrelectvo na Sloviansk útočí zo severu z okolia mesta Izjum a z východu z Lysyčanska.

Ruské delostrelectvo pokračuje v útokoch na Sloviansk. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine. Mesto Sloviansk sa nachádza v okrese Kramatorsk v Doneckej oblasti. Britský rezort obrany dodal, že ruské delostrelectvo na Sloviansk útočí zo severu z okolia mesta Izjum a z východu z Lysyčanska. Rusi presúvajú zálohy: Rusko presúva svoje záložné sily z celej krajiny a zhromažďuje ich blízko Ukrajiny, aby ich bolo možné použiť pre budúcu ofenzívu, informovalo britské ministerstvo obrany. Podľa britskej vojenskej spravodajskej služby veľká časť novej ruskej pechoty používa na svoje presuny obojživelné obrnené transportéry MT-LB, ktoré až doteraz stáli prevažne v skladoch.

Rusko presúva svoje záložné sily z celej krajiny a zhromažďuje ich blízko Ukrajiny, aby ich bolo možné použiť pre budúcu ofenzívu, informovalo britské ministerstvo obrany. Podľa britskej vojenskej spravodajskej služby veľká časť novej ruskej pechoty používa na svoje presuny obojživelné obrnené transportéry MT-LB, ktoré až doteraz stáli prevažne v skladoch. Výzva na evakuáciu z Chersonskej oblasti: Ukrajinská vicepremiérka vyzvala na urýchlenú evakuáciu okupovanej časti Chersonskej oblasti. Varovala, že ruskí vojaci by mohli miestnych obyvateľov používať ako živé štíty.

Ukrajinská vicepremiérka vyzvala na urýchlenú evakuáciu okupovanej časti Chersonskej oblasti. Varovala, že ruskí vojaci by mohli miestnych obyvateľov používať ako živé štíty. Humanitárna katastrofa v Severodonecku: Gubernátor Luhanskej oblasti varoval pred humanitárnou katastrofou v okupovanom Severodonecku. Mesto je podľa Serhija Hajdaja bez vody, elektriny či bez fungujúcej kanalizácie, pričom telá mŕtvych sa rozkladajú v domoch.

Gubernátor Luhanskej oblasti varoval pred humanitárnou katastrofou v okupovanom Severodonecku. Mesto je podľa Serhija Hajdaja bez vody, elektriny či bez fungujúcej kanalizácie, pričom telá mŕtvych sa rozkladajú v domoch. Rokovanie krajín G20: Ministri zahraničných vecí krajín G20 ukončili rokovania o nedostatku potravín a energií a o náraste cien v dôsledku vojny na Ukrajinu bez toho, aby dosiahli dohodu. Rokovanie poznamenala atmosféra ostrých sporov medzi Moskvou a Západom.

Ministri zahraničných vecí krajín G20 ukončili rokovania o nedostatku potravín a energií a o náraste cien v dôsledku vojny na Ukrajinu bez toho, aby dosiahli dohodu. Rokovanie poznamenala atmosféra ostrých sporov medzi Moskvou a Západom. Lavrovov odišiel predčasne: Na schôdzke krajín G20 sa zúčastnil aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý však odišiel ešte pred virtuálnym vystúpením svojho ukrajinského rezortného partnera Dmytra Kulebu. Rokovaciu sálu opustil aj počas prejavu nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej, keď kritizovala Moskvu v súvislosti s jej vojnou na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Miliónový projekt pýta povolenia. Kadiaľ pôjde električka cez Ružinov?

Vizualizácia električkovej trate po Košickej ulici. (zdroj: EIA/Bratislava)

Bolo to obdobie, v ktorom sa dve developerské skupiny predbiehali v tom, kto ponúkne verejnosti viac. HB Reavis predstavilo v roku 2017 víziu vzniku lanovky, ktorá prepojí Petržalku s novým downtownom. Ako odplatu chcela získať status významnej investície.

Na tento projekt reagoval aj konkurent. Spoločnosť J&T Real Estate predstavila svoje plány, ktoré okrem mohutnej výstavby na oboch brehoch Dunaja počítali aj s výstavbou novej električkovej trate. Tá by spojila novou vetvou Staré Mesto a Ružinov.

Kým projekt lanovky je dávno zabudnutý, električková trať žije. A to napriek tomu, že sa JTRE nepodarilo získať status významnej investície. Iniciatívu v tomto smere však prebralo mesto, ktoré pýta povolenia na výstavbu trasy.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako zarába VISA či MasterCard: Platby kartou sú aj vďaka pandémii stále populárnejšie. Avšak platenie cez terminály či platobné brány nie je zadarmo a do celého procesu je zapojených hneď niekoľko strán, z ktorých každá si berie svoj poplatok. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na platby kartou.

Platby kartou sú aj vďaka pandémii stále populárnejšie. Avšak platenie cez terminály či platobné brány nie je zadarmo a do celého procesu je zapojených hneď niekoľko strán, z ktorých každá si berie svoj poplatok. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na platby kartou. Musk už nechce Twitter: Americký podnikateľ Elon Musk odstúpil od zmluvy o prevzatí sociálnej siete Twitter za 44 miliárd dolárov. Vo vyhlásení poskytnutom americkej Komisii pre cenné papiere a burzy Muskovi zástupcovia uviedli, že Twitter porušil podmienky zmluvy a "urobil zjavne nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia".

Americký podnikateľ Elon Musk odstúpil od zmluvy o prevzatí sociálnej siete Twitter za 44 miliárd dolárov. Vo vyhlásení poskytnutom americkej Komisii pre cenné papiere a burzy Muskovi zástupcovia uviedli, že Twitter porušil podmienky zmluvy a "urobil zjavne nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia". USA vypovedajú zmluvu s Maďarskom: Spojené štáty vypovedajú zmluvu s Maďarskom z roku 1979 zamedzujúcu dvojité zdanenie. Dôvodom je rozhodnutie Budapešti zablokovať v Európskej únii zavedenie novej globálnej minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 percent.

Slafkovský mal zimomriavky, Wright zúril. Slovensko má jednotku i dvojku draftu

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Šimon Nemec (New Jersey Devils) a Filip Mešár (Montreal Canadiens) sa tešia počas prvého kola draftu NHL. (zdroj: TASR/AP)

Keď generálny manažér Montrealu Kent Hughes vyšiel na pódium spolu s družinou Montrealu Canadiens a išiel voliť jednotku draftu, celé Slovensko bolo ako vo vare.

Napätie bublalo. Bol to veľký otáznik. Bude na samotnom vrchole Juraj Slafkovský alebo Shane Wright? Hughes dlho neotáľal. Pozdravil prítomných fanúšikov Habs a pred plným Bell Centre vyhlásil, že si vyberá Juraja Slafkovského.

Hala sa dostala do ošiaľu. Panovali obavy z toho, že budú fanúšikovia Montrealu na Slafkovského bučať, no nepotvrdilo sa to. Slafkovský sa objal s rodičmi či inými hráčmi a smeroval k pódiu, odkiaľ si po pozdravoch s Garym Bettmanom a zástupcami Canadiens prebral dres s číslom jeden.

Slafkovský sa stal prvou slovenskou jednotkou draftu. História si na tak vysoko draftovaného Slováka nepamätá. Nebol to ale koniec. New Jersey Devils si z druhého miesta vybrali Šimona Nemca.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Schwarzenberga sa vždy bála, viackrát ho okradla. Dcéra Lila priznala konfliktný vzťah

Karel Schwarzenberg a jeho dcéra Lila. (zdroj: KVIFF)

Karla Schwarzenberga sa vždy bála. Necítila sa pri ňom uvoľnená, nebola sama sebou a každé ich stretnutie sa skončilo konfliktom.

Nikdy nebolo také, ako by si želala. Nikdy nebolo také, aké otcovia a dcéry medzi sebou mávajú. V čom bol vždy problém? Lila Schwarzenbergová o tom nakrútila intímny dokumentárny film Môj otec – knieža.

Vďaka tomu má dnes jedna z najväčších osobností českej aj európskej politickej scény netradičný portrét, ktorý nemá nič spoločné s oslavnou rekapituláciou veľkej kariéry. Naopak.

Bývalý kandidát na prezidenta je v ňom podrobený nemilosrdnej charakterovej analýze.

V krátkosti z kultúry:

Ceny z Karlových Varov: Mať Krištáľový glóbus za celoživotný prínos doma je pre filmárov prestíž – aj pre tých, čo už majú doma Oscara. O niečo slabší lesk má možno len glóbus, ktorý dostávajú autori víťazného filmu, pretože súťaž v Karlových Varoch nemá, bohužiaľ, v posledných rokoch silnú odozvu v bežnej distribúcii.

Mať Krištáľový glóbus za celoživotný prínos doma je pre filmárov prestíž – aj pre tých, čo už majú doma Oscara. O niečo slabší lesk má možno len glóbus, ktorý dostávajú autori víťazného filmu, pretože súťaž v Karlových Varoch nemá, bohužiaľ, v posledných rokoch silnú odozvu v bežnej distribúcii. Veľká rola prišla neskoro: Pravdepodobne si myslel, že to už nikdy nepríde. Keď dostal Geoffrey Rush svoju prvú veľkú rolu, mal štyridsaťpäť rokov. Vo filme Žiara hral Davida Helfgotta, geniálneho klaviristu, pre ktorého zostala hudba zdrojom šťastia, aj keď mu duševná choroba znemožnila dosiahnuť vytúženú kariéru. A zrazu bol hercom, ktorý má Oscara.

Pravdepodobne si myslel, že to už nikdy nepríde. Keď dostal Geoffrey Rush svoju prvú veľkú rolu, mal štyridsaťpäť rokov. Vo filme Žiara hral Davida Helfgotta, geniálneho klaviristu, pre ktorého zostala hudba zdrojom šťastia, aj keď mu duševná choroba znemožnila dosiahnuť vytúženú kariéru. A zrazu bol hercom, ktorý má Oscara. Na Pohode môžete vytŕčať z davu: Ani po dvoch dňoch festivalového „žúrovania“ nestratili návštevníci Pohody chuť zabávať sa. Naopak, s blížiacim sa koncom akcie naplno využívali všetky ostávajúce príležitosti. V sobotu ich mali neúrekom, takže sa mohli pretancovať až do rozlúčkového nedeľného rána.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Petková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké sú svedectvá proti Robertovi Ficovi? Ako sa pozerá na túto vládu? Čo sa im podarilo a čo naopak nie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou.

Podcasty SME

Vedecký podcast SAV: Dušan Fabian: Prirodzené počatie môže byť v budúcnosti dielom náhody

Dušan Fabian: Prirodzené počatie môže byť v budúcnosti dielom náhody Klik: Teleshopping sa nedarí v Európe oživiť ani TikToku

Teleshopping sa nedarí v Európe oživiť ani TikToku Dejiny: Šikana, hlad a celodenné pochody. To bola prvá svetová vojna cez optiku bežného vojaka

Karikatúra

Spravodlivosť zvíťazí. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Zdravá kuracia pita. (zdroj: Adobe Stock)

Keď si potrebujete pripraviť rýchly obed aj so sebou, zdravá kuracia pita je riešenie.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.