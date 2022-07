Štát sa na čoraz väčšiu vlnu infikovaných len prizerá. Prvýkrát je to zrejme dobrá stratégia

Respirátory a očkovanie sú jediným účinným opatrením.

BRATISLAVA. Ak by sa štát pri súčasnom raste počtu infikovaných covidom držal pravidiel spred roka, respirátory by boli povinné všade a letné festivaly by mohlo navštíviť do dvesto ľudí. Aj tým by organizátor musel skontrolovať, či sú zaočkovaní, alebo ochorenie prekonali.

Trend rastu počtu nových prípadov trvá na Slovensku siedmy týždeň a aktuálna hodnota – 87 infikovaných na 100-tisíc obyvateľov – by krajinu uvrhla do červeného pásma covidového automatu. Teda do prvého stupňa ohrozenia.

Sprísňovanie opatrení sa však nedeje a covidovým automatom sa úrady neriadia už osem mesiacov. Okrem aktuálne povinných respirátorov pri návšteve nemocníc, lekární a domovov sociálnych služieb sa hygienici ani ministerstvo zdravotníctva ďalšie opatrenia zaviesť nechystajú.

Počas doterajších pandemických letných mesiacov v rokoch 2020 a 2021 sa štát zachoval rovnako a prípravu na chladnejšie obdobie, keď sa vírusu darí viac, podcenil. Následne to však prispelo k najväčším pandemickým vlnám a tisícom zbytočných obetí.

Situácia sa však natoľko zmenila, že ponechanie uvoľneného režimu je v skutočnosti po prvý raz zrejme najlepšou stratégiou.

Prečo máme letnú vlnu? Očkovanie vyprcháva