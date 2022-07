Ranný brífing: Tvrdé opatrenia proti covidu už nemajú zmysel, Zelenskyj čistí tajnú službu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Po troch mesiacoch testy opäť ukázali vyše tisíc infikovaných koronavírusom za jediný deň. Štát necháva ochranu pred covidom na dobrovoľnom očkovaní a nosení respirátorov. Prísne obmedzenia by už nemali zmysel a prinášali by straty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v čase vojny mení šéfa rozviedky aj generálnu prokurátorku. Ich podriadení podľa obvinení pomohli Rusku. Podľa Kyjeva dokázali okupanti Cherson obsadiť tak ľahko práve preto, že SBU na mieste zlyhala.

Rok po tom, čo sme si vypočuli nahrávku o tom, že minister vnútra Roman Mikulec mal dávať úplatok, stále nevieme výsledok vyšetrovania. Pomáha to najmä konšpiráciám Smeru o tom, že kauza sa nevyšetruje. Aká je analýza tejto kauzy po roku? Čo sme sa dozvedeli a naopak čo sme sa nedozvedeli? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Štát sa na čoraz väčšiu vlnu infikovaných len prizerá. Prvýkrát je to zrejme dobrá stratégia

Respirátory a očkovanie sú jediným účinným opatrením. (zdroj: SITA/AP)

Po zakazovaní hromadných podujatí, zatváraní obchodov a lockdownoch už štát nesiahne, aj keď v piatok zdravotníci po troch mesiacoch prvýkrát zistili tisíc infikovaných covidom za deň. Donedávna tradičné opatrenia s príchodom superinfekčnej mutácie omikron stratili zmysel už začiatkom roka.

Aktuálny variant omikronu BA.5 sa šíri ešte rýchlejšie. Ak by aj štát zaviedol prísne opatrenia, bolo by to za cenu veľkých ekonomických strát a šírenie by i tak len spomalil.

Keďže omikron BA.5 vyvoláva ťažký priebeh ochorenia len u menšieho počtu nakazených, hygienici by nemali siahnuť po obmedzeniach ani počas letného nárastu počtu chorých, ani na jeseň, keď sa očakáva ďalšia vlna pandémie.

Rovnaký prístup zvolili aj ostatné Európske krajiny. „Zmysel veľkých opatrení bol v čase, keď jedno až dve percentá nakazených umierali a nikto nemal prístup k ochrane, lebo vakcína nebola dostupná,“ tvrdí epidemiológ Martin Pavelka z ministerstva zdravotníctva. Vakcíny a respirátory zároveň zostávajú jedinou ochranou.

Čo vieme o piatej vlne: Väčšina ľudíma v súčasnostimiernejší priebehochorenia na covid, typickými príznakmi nových variantov sú stále kašeľ aj bolesť hrdla. Prinášame vám otázky a odpovede o novej vlne covidu.

Väčšina ľudíma v súčasnostimiernejší priebehochorenia na covid, typickými príznakmi nových variantov sú stále kašeľ aj bolesť hrdla. Prinášame vám otázky a odpovede o novej vlne covidu.

V krátkosti z domova:

Leto katastrofálnych rozmerov: Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny. Modely do konca júla nepredpovedajú významnejšie celoplošné zrážky, nanajvýš búrky, ktoré však zmierňujú sucho len v lokalitách, kde sa vyskytnú, uviedol klimatológ Pavel Matejovič. Je podľa neho pravdepodobné, že extrémne sucho môže postupne zasiahnuť viac ako polovicu Slovenska.

Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny. Modely do konca júla nepredpovedajú významnejšie celoplošné zrážky, nanajvýš búrky, ktoré však zmierňujú sucho len v lokalitách, kde sa vyskytnú, uviedol klimatológ Pavel Matejovič. Je podľa neho pravdepodobné, že extrémne sucho môže postupne zasiahnuť viac ako polovicu Slovenska.

S odchodom Jaroslava Rezníka sa v RTVS končí obdobie ťaživej atmosféry, dezinformácií v spravodajstve, ale aj odchodov novinárov. Po Rezníkovi ostane v RTVS viacero problémov, tvrdí predseda mediálneho výboru parlamentu Kristián Čekovský. RTVS sa voči Čekovského vyjadreniam ostro vymedzila.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 156 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 368 testov. V nemocniciach aktuálne leží 317 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Jeden neposlúchol rozkazy, ďalší mal varovať Rusov. Zelenskyj odvolal šéfa tajných pre zlyhania

Ivan Bakanov, odvolaný šéf ukrajinskej tajnej služby SBU. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa Volodymyr Zelenskyj stal v roku 2019 ukrajinským prezidentom, z Ivana Bakanova urobil šéfa tajnej služby SBU. Priateľmi boli od detstva.

Od Bakanova sa očakávalo najmä to, že zreformuje kritizovanú spravodajskú agentúru, do ktorej sa postupne úspešne infiltrovalo množstvo ruských špiónov.

Po ôsmich rokoch hybridnej vojny a udržiavania konfliktu v Donbase sa Rusko napokon rozhodlo napadnúť celú Ukrajinu.

Z Kyjeva sa teraz čoraz častejšie ozýva, že Bakanov nedokázal adekvátne reagovať na ruskú inváziu, ktorá sa začala 24. februára. Kritici tvrdia, že viacerí dôstojníci sa pod jeho vedením dopustili strategických chýb, prípadne neuposlúchli prezidentove inštrukcie.

Séria pochybení a nejasností viedla napokon až k tomu, že Zelenskyj Bakanova v nedeľu odvolal. Spolu s ním sa musela z funkcie porúčať aj generálna prokurátorka Iryna Venediktová.

Zelenskyj to vysvetlil tým, že desiatky podriadených Bakanova a Venediktovovej pracovali proti Ukrajine na okupovaných územiach, priblížila agentúra Reuters.

„Viac ako šesťdesiat zamestnancov prokuratúry a SBU zostalo na okupovanom území a pracuje proti nášmu štátu,“ uviedol Zelenskyj vo večernom prejave.

V krátkosti z Ukrajiny:

Európska polmiliardová pomoc: Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 500 miliónov eur. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ. Celková vojenská pomoc Kyjevu zo strany EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu po tejto tranži dosiahne výšku 2,5 miliardy eur.

Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 500 miliónov eur. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ. Celková vojenská pomoc Kyjevu zo strany EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu po tejto tranži dosiahne výšku 2,5 miliardy eur.

Prezidentka Zuzana Čaputová povolila službu v ukrajinskej armáde štyrom Slovákom, šesť žiadostí zamietla. Čaputová doteraz posudzovala desať žiadostí občanov, ktorí prejavili záujem o službu v ukrajinskej armáde.

Ruská armáda podľa ukrajinských predstaviteľov nepretržite presúva techniku na západ od Mariupoľa k iným častiam, v ktorých prebieha ofenzíva ukrajinských síl. Niektorí analytici sú presvedčení, že Rusi sa presúvajú západným smerom, aby podporili svoje sily, ktoré sa bránia v Chersone.

Útoky v Mykolajive a Dnepropetrovsku: Juhoukrajinským mestom Mykolajiv otriaslo v noci asi desať explózií. Podľa starostu mesta Oleksandra Sjenkevyča neboli hlásené žiadne obete. Rusko útočilo aj na mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti, informoval guvernér Valentyn Rezničenko. Mesto mali zasiahnuť protilietadlovými delami a viac ako 60 granátov dopadlo do obytných štvrtí.

Klimatická zmena v praxi. Juh Európy horí, západ čakajú rekordné teploty

V južnej Európe (záber je z Francúzska) horí množstvo lesných požiarov. (zdroj: SITA/AP)

Namiesto ľudí popíjajúcich sangriu zaplnili cez víkend mestečko Mijas na juhu Španielska sanitky a hasičské autá.

V dôsledku extrémnych teplôt totiž v obľúbenej turistickej destinácii neďaleko mesta Malaga vypukol rozsiahly požiar. Z oblasti museli evakuovať viac ako tritisíc ľudí.

„Zobrali sme si len niekoľko najdôležitejších vecí a utekali sme,“ opísala situáciu na mieste pre agentúru Reuters Britka Ellen McCurdyová, ktorá žije v blízkosti Malagy.

Požiare posledné dni sužujú takmer celú juhozápadnú Európu, plamene zachvátili oblasti v Španielsku, Francúzsku aj Chorvátsku.

V Británii, Francúzsku a Portugalsku zas dosahuje teplota v niektorých miestach viac ako 40 °C. Vlna horúčav tento týždeň prechádza celou Európou.

Zo zahraničných webov:

Chceli stavať luxusný komplex s kasínom. Zostalo po nich parkovisko

Lokalita, v ktorej mal vyrásť hotelový komplex. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

Nový luxusný rezort, ktorý krátko po prelome milénií začali kresliť v Banskej Štiavnici, priniesol protichodné reakcie. Kým mesto tvrdilo, že investícia za trištvrte miliardy slovenských korún pomôže turizmu a kasíno aj mestskej kase, aktivisti boli zhrození.

Investor si totiž na realizáciu projektu vybral pozemky, na ktorých stál kláštor. Lepšie povedané, torzo kláštora.

Už táto kombinácia bola predpokladom zaujímavej zápletky. A aby toho nebolo málo, majiteľ bol spájaný s ľuďmi, ktorí sa pohybovali v podsvetí.

Osud plánov na luxusný rezort v historickej Banskej Štiavnici, ktorý mal zmeniť pomery v celom regióne, opisujeme v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo Slovalco prepúšťa: Oficiálne sa o hromadnom prepúšťaní v hlinikárni Slovalco ešte nerozhodlo. Nórsky majoritný akcionár Norsk Hydro s investičnou skupinou Penta by tak mali spraviť o pár týždňov. Nič na tom zrejme nezmení ani vláda Eduarda Hegera, ktorá sa o Slovalco začala zaujímať až v čase, keď už nie je cesta späť.

Oficiálne sa o hromadnom prepúšťaní v hlinikárni Slovalco ešte nerozhodlo. Nórsky majoritný akcionár Norsk Hydro s investičnou skupinou Penta by tak mali spraviť o pár týždňov. Nič na tom zrejme nezmení ani vláda Eduarda Hegera, ktorá sa o Slovalco začala zaujímať až v čase, keď už nie je cesta späť.

Máte doma budúceho prváčika? Nová školská taška, peračník, farbičky aj zošity vytiahnu z peňaženiek desiatky eur. Rodičom na zvýšené náklady ešte tento rok prispeje štát. Okrem bežného prídavku na dieťa, ktorý je od júla vo výške 30 eur, im z úradu práce príde aj 106,33 eura. Od januára 2023 sa tento zvýšený prídavok ruší.

Rekordný rast dôchodkov: Dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 11,8 percenta. Ide o percento medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov za prvý polrok tohto roka, ktoré zverejnil Štatistický úrad. Priemerná starobná penzia, ktorá aktuálne dosahuje 515 eur, tak od budúceho roka stúpne o viac ako 60 eur. Bude to historicky najvyšší nárast penzií.

Slafkovský bude hrať v prvom útoku, tvrdí Nagy. Ktorej činnosti sa má vyhýbať?

Juraj Slafkovský na prípravnom kempe Montrealu Canadiens. (zdroj: TASR/AP)

Týždeň po najúspešnejšom drafte NHL pre slovenský hokej majú všetci traja Slováci, ktorí išli v prvom kole, podpísané nováčikovské zmluvy. Tie nezaručujú, že si už v najbližšej sezóne zahrajú v najprestížnejšej lige sveta, ale minimálne draftová jednotka Juraj Slafkovský má k tomu veľký predpoklad.

"Myslím si, že Juraj aj Šimon Nemec majú na to, aby už hrali v prvom mužstve v NHL. Podľa mňa sú pripravení odohrať tam celú sezónu. Samozrejme, palce držím aj Mešárovi a ďalším chlapcom, aby sa presadili," povedal pre Sportnet majster sveta z Göteborgu Ladislav Nagy.

Čo poradí svojmu 18-ročnému krajanovi, od ktorého budú mať kanadskí fanúšikovia v Montreale veľké očakávania? "Hlavné je, aby sa od toho mediálneho tlaku dokázal odosobniť a nečítal noviny. Myslím si však, že sa s tým dokáže vyrovnať," uviedol.

Zároveň očakáva, že Slafkovský dostane príležitosť hneď v elitnej formácii. V nej by mohol nastupovať spolu s talentovanými mladíkmi Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim.

Dojčatá môžu spať v jednej izbe s rodičmi. No nie v jednej posteli

Spať v jednej posteli s novorodencom by mohlo byť nebezpečné. (zdroj: Adobe Stock)

Bábätká by nemali spať spoločne s rodičmi na jednom lôžku, ale môžu s nimi spať v jednej miestnosti. Vyplýva to z nových usmernení pre bezpečný spánok detí, ktoré vydala Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics – AAP), ktoré zhrnul Washington Post.

Nové odporúčania prichádzajú v čase, keď americká vláda urobila kroky pre reguláciu produktov zameraných na spánok detí.

AAP zároveň uznala, že jej dlhodobé odporúčanie, aby rodičia a dojčatá nespávali v rovnakej posteli, sa stretlo s odporom rodičov. Tí sa pre túto možnosť rozhodujú z kultúrnych dôvodov či pre uľahčenie dojčenia. Americkí pediatri uviedli, že tieto rozhodnutia chápu, no na základe dôkazov ich nedokážu odporučiť za žiadnych okolností.

Za vhodné však považujú, aby dieťa do prvých šiestich mesiacov spalo v rovnakej izbe ako rodičia.

V krátkosti o zdraví:

Život s ADHD a autizmom: Poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) aj autizmus Zuzane Žiakovej diagnostikovali až po tridsiatke. Na instagramovom profile ADHD in 30 približuje cez komiksy svoj život s oboma diagnózami.

Poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) aj autizmus Zuzane Žiakovej diagnostikovali až po tridsiatke. Na instagramovom profile ADHD in 30 približuje cez komiksy svoj život s oboma diagnózami. Bolesť brucha po cvičení: Väčšina ľudí cvičí preto, že sa sa chcú cítiť lepšie. Zatiaľ, čo niektorí majú po cvičení euforické pocity, iní opúšťajú tréningovú miestnosť s pocitom nevoľnosti. Napriek tomu, že je to len dočasný stav, môže byť nepríjemný. Prečo sa to deje? Je dôvodom na obavy? A dá sa mu predísť?

Väčšina ľudí cvičí preto, že sa sa chcú cítiť lepšie. Zatiaľ, čo niektorí majú po cvičení euforické pocity, iní opúšťajú tréningovú miestnosť s pocitom nevoľnosti. Napriek tomu, že je to len dočasný stav, môže byť nepríjemný. Prečo sa to deje? Je dôvodom na obavy? A dá sa mu predísť? Optimisti žijú dlhšie: Mnohé štúdie už ukázali, že optimisti sú viac v pohode, majú kvalitnejší spánok, menej stresu, preto im lepšie funguje aj imunitný a srdcovo-cievny systém. Nový výskum ukazuje, že tým sa prínosy pozitívneho myslenia nekončia. Jeho autori tvrdia, že byť optimistom znamená aj dlhšie žiť.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vlado Šnídl a Jakub Goda. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo dezinformácie lomcujú Slovenskom? Aké najväčšie bludy sa šírili za posledné dva roky? A ako sa rozprávať s niekým, kto im prepadol? Na živom nahrávaní Rozhovory ZKH na Tyršáku sme sa na túto tému rozprávali s Vladom Šnídlom z Denníka N a Jakubom Godom, aktivistom a publicistom.

Svet medzi riadkami: Svet po kolapse civilizácie: Zelenina vypestovaná v parku a namiesto splachovacieho záchoda latrína

Karikatúra

Iné zlé spomienky. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Pohár s tvarohom, malinami a chrumkavou posýpkou. (zdroj: Isifa)

Maliny sú dobrota. Vyberte si z trinástich sladkých receptov.

Voľný čas

