Ranný brífing: Blížiace sa voľby by mohli byť neplatné, plynom budeme šetriť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Už 32 rokov nemajú v komunálnych voľbách voliči rovnakú silu svojho hlasu. Mnoho slovenských obcí či krajov zlým rozdelením obvodov už desaťročia porušuje ústavu. Voľby môže skomplikovať Ústavný súd, v hre je aj ich neplatnosť.

Plynom treba šetriť, európska dvadsaťsedmička by preto mala znížiť jeho spotrebu až o 15 percent. Európska komisia predstavila plán na ruskú zimu.

Európu posledné dni zasiahla extrémna vlna horúčav, bojuje so suchom, s požiarmi, s vysokými teplotami. Vidíme zábery zo sveta, ktorý nás všetkých čaká alebo je to len čudná anomália? A ako chceme žiť vo svete, kde aj na Slovensku budú v lete štyridsiatky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Krajské ani komunálne voľby nebudú opäť spravodlivé, ani ústavné. Trvá to už 32 rokov

Spojeným voľbám teoreticky hrozí aj možnosť, že ich výsledky súd neuzná. (zdroj: TASR)

V októbrových krajských a komunálnych voľbách si voliči nebudú rovní. Hlas jedných bude mať väčšiu váhu ako druhých. Niektorým kandidátom bude na zvolenie stačiť niekoľko desiatok hlasov, zatiaľ čo iným stovky až tisíce, hoci budú kandidovať do toho istého zastupiteľstva.

Aj keď Ústavný súd už viackrát označil takéto praktiky za neústavné, samosprávy v nich doteraz pokračujú. Aj preto napríklad v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves bude hlas jedného voliča až osemnásobne slabší než v susednej časti Devín. Kým na jedného poslanca v Devínskej Novej Vsi pripadá až 17-tisíc obyvateľov, v Devíne len necelých 2000.

„Kým jednému kandidátovi by stačilo prísť sa odprezentovať do miestnej krčmy a presvedčiť niekoľko jednotlivcov, znevýhodnený kandidát by musel mať nákladnejšiu kampaň, lebo potrebuje presvedčiť rádovo viac ľudí,“ vysvetľuje politický geograf Daniel Kerekeš.

Bratislava aj Bratislavský kraj problém nevidia. „Nikto takéto rozloženie volebných obvodov nespochybnil,“ tvrdí hovorkyňa kraja Lucia Forman Habancová.

Komunálna tragédia je obrazom Slovenska: Okrem toho, že je Slovensko krajinou voľnočasových epidemiológov, futbalových trénerov a vojenských stratégov, nachádzame tu aj silnú základňu voľnočasových odborníkov na teóriu volebných systémov. Nikoho preto iste neprekvapí, že voľby do obecných a krajských zastupiteľstiev nie sú spravodlivé, píše Peter Tkačenko.

Okrem toho, že je Slovensko krajinou voľnočasových epidemiológov, futbalových trénerov a vojenských stratégov, nachádzame tu aj silnú základňu voľnočasových odborníkov na teóriu volebných systémov. Nikoho preto iste neprekvapí, že voľby do obecných a krajských zastupiteľstiev nie sú spravodlivé, píše Peter Tkačenko. Nuda v demokracii alebo zábava s Ficom: Polovica voličov si na Slovensku protirečí. Nechcú politikov, ktorí klamú, ale odmietajú pravdu, ak je nudná alebo nesľubuje rýchle riešenia. Nadávajú, že politika je cirkus, ale volia ľudí, ktorí šokujú alebo vyskakujú zo škatule ako šašo na pružinke, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Komáre nie sú, veľa ich nechytia ani do pascí. Prečo je to tak? Môžu ešte prísť?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Samica komára sa priblíži s vidinou nacicania sa krvi. Predpokladá, že v okolí je človek, lebo cíti oxid uhličitý, ktorý osoba vydychuje.

V skutočnosti je to však iba suchý ľad – pevná forma oxidu uhličitého - zavesený zhruba vo výške človeka. Prúd vzduchu z ventilátora samicu, ktorá štípe, po prílete vtiahne do pasce – pripravenej hustej sieťky.

Vedci z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave takto rátajú komárov na 20 miestach na Záhorí a na 12 miestach v Bratislave. Dáta potom posúvajú aj samosprávam.

„Vlani sme ich nachytali do jednej pasce tisíce. Rekord bol zhruba 20-tisíc komárov v pasci za jednu noc na Devínskom jazere,“ vysvetľuje vedúci katedry Tomáš Derka. „Tento rok komáre nie sú. Na jednu pascu pripadajú len jednotky alebo desiatky kusov,“ dodáva.

Denník SME sa pozrel na to, prečo je to tak. Pripravil k téme otázky a odpovede.

V krátkosti z domova:

Strach zo znečistenej rieky Slaná: Ani päť mesiacov po tom, ako začali do rieky Slaná vytekať banské vody, nie je stále jasné, či miestni obyvatelia čelia kontaminácii pitnej vody. Vláda tam vyhlásila mimoriadnu situáciu. Spomedzi 20 studní našli hygienici prekročené povolené limity pre železo a mangán v troch, v jednej vzorke zistili zvýšené hodnoty aj pre nikel.

Ani päť mesiacov po tom, ako začali do rieky Slaná vytekať banské vody, nie je stále jasné, či miestni obyvatelia čelia kontaminácii pitnej vody. Vláda tam vyhlásila mimoriadnu situáciu. Spomedzi 20 studní našli hygienici prekročené povolené limity pre železo a mangán v troch, v jednej vzorke zistili zvýšené hodnoty aj pre nikel. Našli väzňa z Ružomberka: Stanislava Oračka, väzňa z ružomberskej väznice, ktorý v utorok ušiel počas prác vykonávaných vonku, polícia našla iba dva kilometre od ružomberského ústavu na výkon trestu. Od odchodu z miesta prác v obci Kalameny po jeho dolapenie sa od ružomberskej väznice nevzdialil. Naopak, k väznici sa priblížil.

Stanislava Oračka, väzňa z ružomberskej väznice, ktorý v utorok ušiel počas prác vykonávaných vonku, polícia našla iba dva kilometre od ružomberského ústavu na výkon trestu. Od odchodu z miesta prác v obci Kalameny po jeho dolapenie sa od ružomberskej väznice nevzdialil. Naopak, k väznici sa priblížil. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 159 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 422 testov. V nemocniciach aktuálne leží 396 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19.

PCR testy odhalili 1 159 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 422 testov. V nemocniciach aktuálne leží 396 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19. Očkovanie štvrtou dávkou: Ministerstvo zdravotníctva spustilo očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Je dostupné pre ľudí starších ako 50 rokov, ktorí prekonali covid aspoň pred tromi mesiacmi alebo dostali poslednú dávku pred štyrmi mesiacmi.

Roztopené vzletové dráhy a roztiahnuté koľajnice. Extrémne teplá obmedzujú aj cestovanie

V Británii nemá klímu ani hromadná doprava, v utorok tam namerali viac ako 40 stupňov. (zdroj: TASR/AP)

Extrémne teploty, ktoré zasiahli tento týždeň veľkú časť európskeho kontinentu, čoraz viac ovplyvňujú cestovanie či fungovanie bežnej infraštruktúry. Horúčavy tiež spôsobovali masívne požiare na juhozápade Francúzska, zhoršili suchá v Portugalsku a vyradili z prevádzky vlaky medzi Madridom a Galíciou. Len v Španielsku a Portugalsku pre vysoké teploty zomrelo za posledný týždeň 1700 ľudí.

Teploty nad 40 stupňov prerušili dopravu aj v južnej Európe a spôsobili tak chaos na železničných staniciach. Oveľa horšiu situáciu však zažívajú krajiny, ktoré na podobné teplotné extrémy nie sú zvyknuté a pripravené. Napríklad Veľká Británia.

Teplotné rekordy tam ochromili železničnú dopravu, topili sa aj niektoré diaľnice či pristávacie dráhy na letiskách. Kým juh Európy sa už s teplotami nad 40 stupňov Celzia stretol, Británia je na takéto extrémy zväčša nepripravená. Klimatizovaných je len minimum domácností či hromadnej dopravy, vo veľkomestách ako Londýn navyše v posledných rokoch ubúdali zelené miesta.

Experti sa obávajú, že podobné letá sa budú opakovať a veľkým mestám bude hroziť kolaps dopravy či elektrických sietí.

V krátkosti z Ukrajiny:

USA pošlú ďalšie HIMARS-y: Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie štyri raketové systémy HIMARS, oznámil americký minister obrany Lloyd Austin. Systémy majú byť súčasťou ďalšieho balíčka bezpečnostnej pomoci, ktorý by mal obsahovať aj náboje a delostreleckú muníciu.

Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie štyri raketové systémy HIMARS, oznámil americký minister obrany Lloyd Austin. Systémy majú byť súčasťou ďalšieho balíčka bezpečnostnej pomoci, ktorý by mal obsahovať aj náboje a delostreleckú muníciu. Nové európske sankcie: Štáty Európskej únie sa dohodli na novom balíku sankcií proti Rusku. Zakážu dovoz zlata a rozšíria aj postihy voči najväčšej ruskej banke Sberbank. Na novom sankčnom zozname by sa mal ocitnúť aj šéf európskej odnože Nočných vlkov Jozef Hambálek.

Štáty Európskej únie sa dohodli na novom balíku sankcií proti Rusku. Zakážu dovoz zlata a rozšíria aj postihy voči najväčšej ruskej banke Sberbank. Na novom sankčnom zozname by sa mal ocitnúť aj šéf európskej odnože Nočných vlkov Jozef Hambálek. Erdogan nechal Putina čakať: Ruský prezident Vladimir Putin zažil v Teheráne situáciu, na akú nie je zvyknutý. Pred skupinou novinárov musel takmer minútu čakať na príchod tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Konanie lídra Turecka naznačuje, že vzťahy po ruskej invázii sa zmenili.

Ruský prezident Vladimir Putin zažil v Teheráne situáciu, na akú nie je zvyknutý. Pred skupinou novinárov musel takmer minútu čakať na príchod tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Konanie lídra Turecka naznačuje, že vzťahy po ruskej invázii sa zmenili. Ruské plány anexií: Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny s využitím rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady USA John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu.

Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny s využitím rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady USA John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu. Ruské ostreľovanie obcí: Päť mŕtvych a 16 ranených si vyžiadalo ostreľovanie desiatok menších obcí v Doneckej oblasti. Obete na životoch sú hlásené z mesta Huljajpole v Záporožskej oblasti a terčom ruských striel sa znovu stala aj Odesa.

Päť mŕtvych a 16 ranených si vyžiadalo ostreľovanie desiatok menších obcí v Doneckej oblasti. Obete na životoch sú hlásené z mesta Huljajpole v Záporožskej oblasti a terčom ruských striel sa znovu stala aj Odesa. Zmena kalkulácií Kremľa: Rusko sa už nebude zameriavať len na východ Ukrajiny, vyhlásil minister zahraničia Sergej Lavrov. Dodal, že dodávky západných zbraní ukrajinskej armáde zmenili kalkulácie Kremľa.

Rusko sa už nebude zameriavať len na východ Ukrajiny, vyhlásil minister zahraničia Sergej Lavrov. Dodal, že dodávky západných zbraní ukrajinskej armáde zmenili kalkulácie Kremľa. Zelenskej vystúpenie v Kongrese: Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská vystúpila v americkom Kongrese. V emotívnom prejave zdôraznila, akých zverstiev sa ruské sily dopustili na civilistoch a predovšetkým na deťoch Ukrajiny. Žiadala tiež o ďalšie zbrane.

Zo zahraničných webov:

Plynom treba šetriť. Únia sa pripravuje na možnosť, že Rusko na zimu zavrie kohútiky

Sídlo ruského Gazpromu v Petrohrade. (zdroj: SITA/AP)

Plynom treba šetriť, európska dvadsaťsedmička by preto mala znížiť jeho spotrebu až o 15 percent. Európska komisia predstavila núdzový plán, ktorý má Úniu pripraviť na možnosť, že by sa Rusko ešte pred koncom roka rozhodlo zavrieť plynové kohútiky.

"Gazprom totiž ukázal, že je veľmi nespoľahlivým dodávateľom," zdôraznila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na tlačovej konferencii. "Rusko nás vydiera a používa plyn ako zbraň," dodala.

Cieľom plánu úniovej exekutívy je zabezpečiť dodávky pre domácnosti a nevyhnutných odberateľov plynu, akými sú nemocnice a kľúčové priemyselné odvetvia.

Úsporné opatrenia sa majú vzťahovať na obdobie od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Pätnásťpercentná úspora sa bude počítať z priemernej spotreby každej krajiny za posledných päť rokov.

Putin to s plynom nemyslí dobre: K rečiam Putina – "je to chyba Západu, že sa tok ruského zemného plynu k európskym zákazníkom zmenšil a dodávky môžu slabnúť aj ďalej" - sa už nedá pristúpiť inak ako s vidinou odstávky. Pýtať od členských štátov plány šetrenia plynu sú spôsobom, ako sa na to pripraviť, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako funguje covidové poistenie: Kedy a čo preplatí poisťovňa, ak pred dovolenkou či počas nej ochoriete na Covid-19? Je toto poistenie automaticky zahrnuté v tom cestovnom alebo si ho treba priplatiť osobitne? Na otázky o covidovom poistení odpovedá Mária Brezanská, riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.

Kedy a čo preplatí poisťovňa, ak pred dovolenkou či počas nej ochoriete na Covid-19? Je toto poistenie automaticky zahrnuté v tom cestovnom alebo si ho treba priplatiť osobitne? Na otázky o covidovom poistení odpovedá Mária Brezanská, riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk. Stanice záchraniek z plánu obnovy: Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Problematike sa má venovať Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré bude určovať, kde nové stanice vzniknú.

Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Problematike sa má venovať Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré bude určovať, kde nové stanice vzniknú. Ukrajinský zahraničný dlh: Ukrajina požiada zahraničných držiteľov dlhopisov o dvojročný odklad splátok, aby tak mohla sústrediť finančné zdroje na odrážanie ruských vojsk. Vyplýva to z rezolúcie, ktorú zverejnila ukrajinská vláda.

Slovan zaskočil Budapešť, proti Ferencvárosu predviedol skvelý obrat

Radosť futbalistov Slovana Bratislava po strelenom víťaznom góle. (zdroj: TASR)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 2:1.

Slovan v 70. minúte úplne prepadol na pravej strane obrany, nechal Nguena odcentrovať do stredu pokutového územia na Zachariassena, ktorý zblízka bez problémov otvoril skóre - 1:0.

Slovan sa však nepoložil a dokázal nielen vyrovnať, ale dokonca otočiť skóre. Najskôr Barseghjanov center sklepol De Marco do klbka hráčov na malom vápne, kde bol Kašia a hlavičkou nedal Dibuszovi šancu na úspešný zákrok - 1:1.

Barseghjan sa za svoju celozápasovú aktivitu dočkal odmeny v 86. minúte, keď z hranice pokutového územia zakrútil loptu presne k pravej žrdi - 1:2.

Slovan v závere odolal tlaku "Fradi", hoci mu v jednom prípade pomohla aj ľavá žrď po strele Čiviča. Pred odvetou (v stredu 27. júla o 20.30 h) si tak "belasí" vytvorili viac ako nádejnú pozíciu na postup do 3. predkola.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Je to najkrajší chlapec na svete, vraveli. A vydali ho napospas každému, kto mal záujem

Björn Andrésen ako pätnásťročný. (zdroj: FILM EUROPE)

Björn Andrésen svoj osud podpísal, keď mal pätnásť rokov a prišiel na konkurz do filmu Smrť v Benátkach. Režisér Luchino Visconti vtedy hľadal absolútnu chlapčenskú krásu.

Pochodil už takmer všetky krajiny Európy a videl tisícky dospievajúcich chlapcov, ale ešte stále ju nenašiel. S nikým nebol spokojný. Až keď do miestnosti vstúpil Björn, sa celé jeho telo naplo nadšením: toto je on. Najkrajší chlapec na svete. Objekt dokonalej lásky. Anjel smrti.

Visconti nevidel, že mladý chlapec na tom konkurze nechcel byť. Prišiel, lebo ho tam dotiahla babička, posadnutá životom celebrít. Cítil sa nesvoj a bolo mu nepríjemné, keď dostal príkaz, aby sa pred fotografom vyzliekol.

Jeho fotografie sú síce magneticky krásne, nesú však v sebe pečať tragédie. Tak ich aspoň vidia režiséri dokumentárneho filmu, ktorý napínavo a v dramatických súvislostiach odhaľuje, čo sa stalo, že dnes Björn Andrésen nie je hviezdou, ale prízrakom.

V krátkosti z kultúry:

O manieroch politikov: Jana Krescanko Dibáková sa nebojí tvrdých oponentov, väčším orieškom sú tí, čo neodpovedajú na otázky a stratia sa vo vlastných myšlienkových labyrintoch. Nie je takej témy, do ktorej by zo strachu nešla. Aj to, že sa stala terčom útokov a spravodajských hier, považuje za bolestnú, ale veľmi poučnú a užitočnú skúsenosť.

Jana Krescanko Dibáková sa nebojí tvrdých oponentov, väčším orieškom sú tí, čo neodpovedajú na otázky a stratia sa vo vlastných myšlienkových labyrintoch. Nie je takej témy, do ktorej by zo strachu nešla. Aj to, že sa stala terčom útokov a spravodajských hier, považuje za bolestnú, ale veľmi poučnú a užitočnú skúsenosť. Takých Ondríkov nie je veľa: Milana Ondríka a Zuzanu Moravcovú spojilo divadlo. Najprv Vysoká škola múzických umení a potom nitrianske Divadlo Andreja Bagara. Dnes žijú spoločne v Nitre, vychovávajú tri deti, vodia ich do divadla a medzitým obaja hrajú. Zuzana sa po materskej dovolenke vracia do DAB-u a Milan je už neodmysliteľnou súčasťou súboru Činohry SND.

Milana Ondríka a Zuzanu Moravcovú spojilo divadlo. Najprv Vysoká škola múzických umení a potom nitrianske Divadlo Andreja Bagara. Dnes žijú spoločne v Nitre, vychovávajú tri deti, vodia ich do divadla a medzitým obaja hrajú. Zuzana sa po materskej dovolenke vracia do DAB-u a Milan je už neodmysliteľnou súčasťou súboru Činohry SND. Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Smatana. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sme na tom s nedostatkom sestier a lekárov? Aká vážna je situácia v zdravotníctve? Stíhame postaviť nemocnice z Plánu obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.

Podcasty SME

Zoom: Je vám pri cvičení zle? Vedci ukazujú dôvod

Je vám pri cvičení zle? Vedci ukazujú dôvod Vedátorský podcast: Naša civilizácia nemusela byť na planéte prvá

Karikatúra

Mapa. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Marhuľové knedle vo viedenskom štýle. (zdroj: Fotolia)

Doprajte si sladké leto. Ponúkame vám desať receptov na marhuľové koláče a pochúťky.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.