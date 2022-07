Ranný brífing: Heger už hovorí o menšinovej vláde, nebojujúci Rusi končia v pivniciach

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Premiér Eduard Heger pripúšťa, že v septembri môže stáť na čele menšinovej vlády bez SaS. Tento scenár označil za realistický po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Odmietajú bojovať, strčia ich do pivnice. V Rusku sa neoficiálnymi kanálmi šíria príbehy vojakov, ktorí sa nechcú zúčastňovať na Putinovej vojne na Ukrajine. Morálne zábrany sú za tým však len zriedka.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matoviča sa SaS môže pokúsiť zbaviť aj po opustení vlády, podľa Hegera je menšinová vláda realistický scenár

Minister financií Igor Matovič, premiér Eduard Heger a minister hospodárstva Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Strana SaS by sa nemusela vzdať snahy o koniec ministra financií Igora Matoviča vo vláde ani po tom, čo by v nej už nebola. Časť členov SaS by v úsilí o jeho odchod nemala problém hlasovať ani za návrh opozičného Smeru či Hlasu, hoci Sulík pri vysvetľovaní nevyhnutnosti odvolania Matoviča varoval práve pred "triumfálnym návratom" Roberta Fica.

"Ja by som hlasovala za," hovorí pre SME šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová o možnosti, ak by po odchode SaS z vlády prišiel do parlamentu návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi.

"Toto ešte nemáme v klube rozhodnuté, ale viacerí poslanci, ako aj minister Gröhling sa vyjadrili, že by hlasovali za odvolanie Igora Matoviča," reagoval aj šéf SaS Richard Sulík. Či by on sám podporil Matovičov koniec vo funkcii, jasne nepovedal s tým, že prioritou je jednota poslaneckého klubu.

Vyhlásenia k odvolávaniu Matoviča v parlamente po odchode SaS z vlády prichádzajú v čase, keď premiér Heger pripustil, že od septembra môže vzniknúť menšinová vláda. Takúto možnosť označil po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou za realistickú. S hlavou štátu sa zhovárali práve o koaličnej kríze.

Toto je autentický Heger: Po stretnutí s prezidentkou mal premiér možnosti utrúsiť tri štátotvorné nič nehovoriace vety, ale on nie. Vstúpil si do kultúry úcty a zvolil si hanebné konšpirovanie, že rozhodnutie SaS súvisí s pádom Matovičovej dôveryhodnosti. Toto už naskutku nie je kopírovanie Matoviča, ale prejav jeho vlastnej, originálnej úbohosti, píše Peter Tkačenko.

Po stretnutí s prezidentkou mal premiér možnosti utrúsiť tri štátotvorné nič nehovoriace vety, ale on nie. Vstúpil si do kultúry úcty a zvolil si hanebné konšpirovanie, že rozhodnutie SaS súvisí s pádom Matovičovej dôveryhodnosti. Toto už naskutku nie je kopírovanie Matoviča, ale prejav jeho vlastnej, originálnej úbohosti, píše Peter Tkačenko. Heger hľadá výhovorky: Premiér by sa nemal spoliehať na konšpirovanie, ako SaS využíva krízu pre seba. Ale aby pripomenul koaličným poslancom, ktorí trebárs verejne rozprávajú, ako sa tešia do menšinovej vlády s fašistami, kde je ich miesto. Ak teda chce tú štvorkoalíciu, pochopiteľne, píše Zuzana Kepplová.

Chcú nielen toleranciu, ale aj rešpekt. Dúhový Pride sa do Bratislavy vrátil odvážnejší

Účastníci pochodu Dúhový Pride za práva sexuálnych menšín. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dúhový pride sa do ulíc hlavného mesta vrátil po troch pandemických rokoch, keď prebiehal len v online forme, a organizátori ho poňali napriek obmedzenému rozpočtu vo veľkom štýle.

Langoše, pivo, cisterna s pitnou vodou, možnosť dať sa otestovať na HIV či hepatitídu, ale aj rôzne podporné stánky mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s LGBT komunitou. Po prvýkrát sa hudobný program rozdelil na dve pódiá, na jednom prebiehal program pre deti.

Dúhový pride v Bratislave už nie je len demonštráciou za práva LGBT ľudí, kde sa musia účastníci skrývať pred extrémistami za kukláčmi, ako to bolo pred desaťročím. Stal sa z neho skutočný festival a práve takto je to úplne bežné aj v zahraničí.

Na pride rezonovali aj niektoré aktuálne politické a spoločenské témy, ktoré sa dotýkajú LGBT ľudí. Jednou z nich je usmernenie ministerstva zdravotníctva o tom, ako majú lekári postupovať pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Doteraz sa totiž riadili praxou zavedenou ešte počas socializmu a transľudí nútili do kastrácií či sterilizácií.

Žilinka potvrdil, že ľudské práva sa nedajú naučiť: Hovorí sa, že ľudské práva sa nedajú naučiť, lebo bez ich implicitného chápania, ktoré môžeme nazvať aj cítením, je nám akékoľvek bifľovanie nanič. Po tohtoročnom dúhovom pochode vieme, že tento typ sudičky sa kolíske súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyhol, píše Nataša Holinová.

Hovorí sa, že ľudské práva sa nedajú naučiť, lebo bez ich implicitného chápania, ktoré môžeme nazvať aj cítením, je nám akékoľvek bifľovanie nanič. Po tohtoročnom dúhovom pochode vieme, že tento typ sudičky sa kolíske súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyhol, píše Nataša Holinová. Je úplne normálne byť kresťanom: Každý veriaci má možnosť rozhodnúť, či bude každoročne organizovať kontrapochody, šíriť nenávisť, štvať ostatných, zakazovať vlajky, obmedzovať sobáše, fyzicky šikanovať alebo psychicky týrať. Alebo si vyberie cestu pochopenia, akceptácie, otvorenosti a tolerancie, tak ako ju kázal Ježiš Kristus a dnes jeho vyslanec pápež František, píše Jakub Filo.

V krátkosti z domova:

Leto taví koľaje aj stavby: Spáleniská popri koľajniciach nie sú úmyselnou prácou železničiarov. Tropické teploty trávu vysúšajú natoľko, že ju podpália iskry z bŕzd okoloidúcich vlakov. Slovenské atómové elektrárne fungujú napriek horúčave bez obmedzenia. Výpadky elektriny však budú pribúdať, lebo staré uvarené trafostanice horúčavy trhajú.

Spáleniská popri koľajniciach nie sú úmyselnou prácou železničiarov. Tropické teploty trávu vysúšajú natoľko, že ju podpália iskry z bŕzd okoloidúcich vlakov. Slovenské atómové elektrárne fungujú napriek horúčave bez obmedzenia. Výpadky elektriny však budú pribúdať, lebo staré uvarené trafostanice horúčavy trhajú. Kolapsy a úmrtia z tepla: Predčasné úmrtia po takýchto extrémnych dňoch sú vážnym problémom. Všímajú si ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte v roku 2017 vydali analýzu, podľa ktorej horúčavy za dvadsať rokov zabili na Slovensku viac ako 2 700 ľudí.

Predčasné úmrtia po takýchto extrémnych dňoch sú vážnym problémom. Všímajú si ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte v roku 2017 vydali analýzu, podľa ktorej horúčavy za dvadsať rokov zabili na Slovensku viac ako 2 700 ľudí. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 667 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 375 testov. V nemocniciach aktuálne leží 431 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Okupanti, ktorí odmietajú bojovať, končia v pivnici. Nie pre morálne zábrany, ale únavu

Figuríny znázorňujúce ruských vojakov visia v blízkosti frontovej línie v Charkovskej oblasti. (zdroj: SITA/AP)

Ak odmietnu bojovať, skončia v pivnici. Pribúda ruských vojakov, ktorí chcú na Ukrajine zložiť zbrane a vrátiť sa do Ruska. Z vyjadrení ich príbuzných však vyplýva, že mnohých z nich ruské velenie zastrašuje.

Fatima Goršeninová opisuje, ako jej 22-ročného syna „doslova zajala jeho vlastná armáda“. Arťom Goršenin zo Samarskej oblasti sa spolu s ďalšími vojakmi, ktorí odmietali bojovať, ocitol v pivnici bez elektriny, jedla a vody.

Jeho matka pre ruský analytický projekt Viorstka opísala, ako so synom sprvoti komunikovala cez aplikáciu WhatsApp, no zakrátko začala mať podozrenie, že už si nepíše s Arťomom. Od 15. júla totiž začala v jeho mene dostávať SMS správy z iného čísla. Esemesky prichádzali častejšie, než jej zvykol písať syn.

„Bola som hlúpa, keď som mu napísala, že sa s otcom snažíme nájsť ľudí, ktorí by ho mohli dostať von aspoň za peniaze,“ hovorí Fatima. Vtedy totiž začala dostávať veľmi konkrétne otázky. Koľko peňazí by to bolo, komu by ich platili a či sa s rovnakou myšlienkou pohrávajú aj iní rodičia.

„Mala som pochybnosti. Napísala som mu tak, ako ho doma voláme: ‚Trpaslík, ako sa volá tvoja mačka?‘ A vtedy správy chodiť prestali,“ vysvetľuje Fatima. Kde je Arťom teraz, jeho príbuzní nevedia. Podobných príbehov projekt Viorstka zozbieral viacero.

V krátkosti z Ukrajiny:

Prvá dohoda od začiatku vojny: Jasné svetielko nádeje zasvietilo nad Čiernym morom. Týmito slovami okomentoval generálny tajomník Antonio Guterres dohodu o obnoveniach námorných dodávok obilnín a ďalších tovarov z čiernomorských ukrajinských prístavov. V Kyjeve či v USA sú však skeptickí voči tomu, či ju bude Rusko aj dodržiavať.

Jasné svetielko nádeje zasvietilo nad Čiernym morom. Týmito slovami okomentoval generálny tajomník Antonio Guterres dohodu o obnoveniach námorných dodávok obilnín a ďalších tovarov z čiernomorských ukrajinských prístavov. V Kyjeve či v USA sú však skeptickí voči tomu, či ju bude Rusko aj dodržiavať. Dopady ruskej propagandy: Fínska novinárka Jessika Aro sa téme ruskej propagandy venuje dlhodobo. Fínsko si podľa nej dlhodobo uvedomuje ruskú hrozbu, ale až po tom, ako Moskva vo februári napadla Ukrajinu, si Fíni povedali, že do NATO vstúpia bez ohľadu na ruské vyhrážky.

Fínska novinárka Jessika Aro sa téme ruskej propagandy venuje dlhodobo. Fínsko si podľa nej dlhodobo uvedomuje ruskú hrozbu, ale až po tom, ako Moskva vo februári napadla Ukrajinu, si Fíni povedali, že do NATO vstúpia bez ohľadu na ruské vyhrážky. Život pod ruskou okupáciou: Velykyj Burluk je malé mesto v oblasti na hranici s Ruskom. Po 24. februári sa okamžite dostalo pod ruskú okupáciu. Ľudia tu museli žiť bez elektriny, prístupu k internetu či k mobilnému signálu. Aby sa niekam vôbec dovolali, museli vyjsť na kopec.

Velykyj Burluk je malé mesto v oblasti na hranici s Ruskom. Po 24. februári sa okamžite dostalo pod ruskú okupáciu. Ľudia tu museli žiť bez elektriny, prístupu k internetu či k mobilnému signálu. Aby sa niekam vôbec dovolali, museli vyjsť na kopec. Optimizmus vďaka západným zbraniam: Ukrajina môže ruským silám spôsobiť veľké škody, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina verí, že vďaka západným zbraniam bude môcť spustiť protiofenzívu a znovu tak získať územia dočasne ovládané Moskvou. V príspevku na sociálnej sieti Telegram tiež vyjadril presvedčenie, že Ukrajina vojnu vyhrá.

Ukrajina môže ruským silám spôsobiť veľké škody, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina verí, že vďaka západným zbraniam bude môcť spustiť protiofenzívu a znovu tak získať územia dočasne ovládané Moskvou. V príspevku na sociálnej sieti Telegram tiež vyjadril presvedčenie, že Ukrajina vojnu vyhrá. Oslobodenie Chersonskej oblasti: Ukrajinské ozbrojené sily oslobodia Chersonskú oblasť do konca septembra, domnieva sa poradca šéfa ukrajinskej správy regiónu, ktorý má zásadný význam pre poľnohospodárstvo krajiny. Podľa jeho slov už teraz možno hovoriť o obrate situácie.

Ukrajinské ozbrojené sily oslobodia Chersonskú oblasť do konca septembra, domnieva sa poradca šéfa ukrajinskej správy regiónu, ktorý má zásadný význam pre poľnohospodárstvo krajiny. Podľa jeho slov už teraz možno hovoriť o obrate situácie. Moskve dochádzajú jednotky: Tempo ruskej armády na Ukrajine sa výrazne nelíši od vyhlásenej operačnej prestávky medzi 7. a 16. júlom, píše v analýze Inštitút pre štúdium vojny. Kvôli pomalému postupu sa analytici domnievajú, že Rusko nebude schopné dobyť Bachmut a Slovjansk. Moskve dochádzajú jednotky aj vybavenie a nezvládne preto dosiahnuť vytýčené vojenské ciele.

Tempo ruskej armády na Ukrajine sa výrazne nelíši od vyhlásenej operačnej prestávky medzi 7. a 16. júlom, píše v analýze Inštitút pre štúdium vojny. Kvôli pomalému postupu sa analytici domnievajú, že Rusko nebude schopné dobyť Bachmut a Slovjansk. Moskve dochádzajú jednotky aj vybavenie a nezvládne preto dosiahnuť vytýčené vojenské ciele. Rusi zasiahli prístav v Odese: Ruské rakety zasiahli infraštruktúru v ukrajinskom prístave Odesa. Udialo sa to iba deň po tom, ako Rusko a Ukrajina podpísali dohodu o opätovnom otvorení čiernomorských prístavov s cieľom obnoviť vývoz obilia.

Ruské rakety zasiahli infraštruktúru v ukrajinskom prístave Odesa. Udialo sa to iba deň po tom, ako Rusko a Ukrajina podpísali dohodu o opätovnom otvorení čiernomorských prístavov s cieľom obnoviť vývoz obilia. Ďalšia americká pomoc: Spojené štáty posielajú ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 270 miliónov dolárov. Balík zahŕňa štyri raketové systémy HIMARS a umožní Kyjevu zaobstarať do 580 taktických dronov Phoenix Ghost.

Spojené štáty posielajú ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 270 miliónov dolárov. Balík zahŕňa štyri raketové systémy HIMARS a umožní Kyjevu zaobstarať do 580 taktických dronov Phoenix Ghost. Znížený rating Ukrajiny: Ratingová agentúra Fitch zhoršila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Ukrajiny o tri stupne do kategórie C, ktorá signalizuje vysokú pravdepodobnosť neplnenia záväzkov.

Zo zahraničných webov:

Solárne panely aj tepelné čerpadlá: Ako žiadať o dotáciu a akú časť projektu pokryje

Montáž solárneho kolektora. (zdroj: Pixabay)

Ministerstvo hospodárstva a jeho Slovenská inovačná a energetická agentúra obnovili podávanie žiadostí v dotačnej schéme Zelená domácnostiam, zameranej na obnoviteľné zdroje energií.

Minister hospodárstva Richard Sulík uvádza, že prihlášku doteraz poslalo 12 300 záujemcov, z ktorých štyritisíc splnilo podmienky na získanie dotácie. Z celkového balíka 30 miliónov eur je tak stále k dispozícii približne 23 miliónov.

Pri očakávanom raste cien energií sa prechod na OZE javí ako vhodná alternatíva. Napríklad plyn od SPP pre domácnosti podľa Sulíka v budúcom roku zdražie o 34 percent, do roku 2026 až o 76 percent. Ceny elektriny na budúci rok sú síce zmrazené, ale vývoj v ďalšom období je otázny.

Ako schéma Zelená domácnostiam funguje a čo treba splniť na získanie dotácie? V akej výške sa dotácia pohybuje a akú časť z nákladov na nové energetické zariadenie pokryje? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

V krátkosti z ekonomiky:

Byty by mohli byť lacnejšie: INDEX sa pozrel na situáciu po celom Slovensku. Prostredníctvom realitných maklérov zmapoval zmeny správania záujemcov o nehnuteľnosti. Už teraz je isté, že na realitnom trhu sme svedkami zmeny trendu. Do lepšej pozície sa pomaly dostávajú kupujúci. Dokonca tak, že v niektorých prípadoch šli cenovky bytov nadol.

INDEX sa pozrel na situáciu po celom Slovensku. Prostredníctvom realitných maklérov zmapoval zmeny správania záujemcov o nehnuteľnosti. Už teraz je isté, že na realitnom trhu sme svedkami zmeny trendu. Do lepšej pozície sa pomaly dostávajú kupujúci. Dokonca tak, že v niektorých prípadoch šli cenovky bytov nadol. Vallo zrušil Nesrovnalovo rozhodnutie: Koncom roka 2018 dostala developerská skupina CZ Invest od magistrátu dôležité povolenie pre ďalšiu etapu projektu Nový Ružinov. Hlavné mesto na čele s Matúšom Vallom teraz zrušilo rozhodnutie, ktoré podpísal ešte bývalý primátor Ivo Nesrovnal. Dôvodov tohto kroku bolo viac.

Koncom roka 2018 dostala developerská skupina CZ Invest od magistrátu dôležité povolenie pre ďalšiu etapu projektu Nový Ružinov. Hlavné mesto na čele s Matúšom Vallom teraz zrušilo rozhodnutie, ktoré podpísal ešte bývalý primátor Ivo Nesrovnal. Dôvodov tohto kroku bolo viac. Hypotéky môžu zdražieť: Hypotéky môžu na Slovensku do budúcnosti zdražieť, ale nie až tak ako v Česku. V reakcii na zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne o 50 bázických bodov, ktoré vo štvrtok oznámila Európska centrálna banka, to konštatujú ekonomickí analytici.

Keď bol juniorom, nik v ňom nevidel budúceho víťaza. Nový šampión Tour nie je rocková hviezda

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa premiérovo stal víťazom Tour de France. (zdroj: TASR/AP)

Možno je tichší, nie je taký extrovert ako Tadej Pogačar a neusmieva sa často. Na bicykli je najsilnejší v dlhých stúpaniach. Jonas Vingegaard si cestu na vrchol vydrel a stal sa víťazom Tour de France. Ešte pred pár rokmi nevedel, či sa dokáže cyklistikou živiť. Popri tréningu pracoval.

„Tento chlapec bude o žltý dres bojovať určite dlhé roky. Neviem, či uspeje, ale je vo výbornom tíme a s Jonasom bude treba počítať. Nie je ten typ pretekára, ktorý sa teraz presťahuje do Monaka, bude jazdiť na Ferrari a šnupať kokaín. Nie je rocková hviezda,“ vraví jeho krajan a bývalý líder Tour Michael Rasmussen pre Het Nieuwsblad.

Keď bol juniorom, nik v ňom nevidel budúceho víťaza Tour de France. V začiatkoch neukázal takú mieru talentu, aby si ho všimli veľké tímy. Najlepší cyklista sveta sa z neho stal postupne. Kľúčovo vďaka podpore rodiny a manažérov, ktorí v ňom videli potenciál aj vtedy, keď pracoval na polovičný úväzok na trhu s rybami.

Dvadsaťpäťročný Dán je komplexný pretekár. Dobre sa pohybuje v pelotóne, najsilnejší je v dlhých stúpaniach a výnimočne silný aj v časovke. Má všetko, čo má mať šampión na Tour.

Hviezdy sa zvyknú správať inak. Nijako mi to v živote neuľahčila, vraví o Jane Brejchovej dcéra

Femme fatale Jana Brejchová stvárnila množstvo skvelých postáv, osudových a nádherných žien. (zdroj: archív)

„V októbri 2013 som sa mame nevedela dovolať, na zvonenie nereagovala. Našla som ju bezvládnu ležať v spálni na zemi. Čo sa presne vtedy stalo, dodnes nevieme, nič si nepamätala. Prvé prognózy lekárov neboli priaznivé, mala vážny neurologický nález a počas roka vystriedala niekoľko kliník.“

Zo života Jany Brejchovej, o ktorej kedysi Jan Werich povedal, že je jedinou filmovou hviezdou Československa, nevedela verejnosť v posledných rokoch skoro nič. V novinách už o nej neboli takmer žiadne správy, jej posledné fotografie vznikli dávno a v televízii nevystupovala. A v kinách chýbala tiež.

Až teraz, keď o nej dcéra Tereza Brodská napísala knihu a emotívne v nej opísala jej prácu, vzťahy a rozhodnutia, ktorým nie vždy rozumela, možno o jej živote vytušiť o čosi viac.

Keď sa k jej neurologickému nálezu pridal aj zápal kolena po páde v kúpeľni, Jana Brejchová prestala sama chodiť a z umeleckého života sa vytratila tak, ako to bolo príznačné pre celú jej hereckú kariéru.

V krátkosti z kultúry:

Vaculík v seriáli Prokurátorka: Nedávno oslávil šesťdesiatku. Bez alkoholu, pretože už vyše trinásť rokov nepije. Prestal aj fajčiť. Nenahradil tieto neresti novými, iba si viac vychutnáva jedlo. Český herec Lukáš Vaculík aktuálne nakrúca v Bratislave nový seriál Prokurátorka a považuje ho za veľkú hereckú výzvu.

Nedávno oslávil šesťdesiatku. Bez alkoholu, pretože už vyše trinásť rokov nepije. Prestal aj fajčiť. Nenahradil tieto neresti novými, iba si viac vychutnáva jedlo. Český herec Lukáš Vaculík aktuálne nakrúca v Bratislave nový seriál Prokurátorka a považuje ho za veľkú hereckú výzvu. Príbeh Krénovho diela v SND: Tisícky kníh naskladaných do podoby vĺn, ktoré sa pomocou zrkadiel násobia a rozširujú akoby donekonečna. To je Impluvium, dielo výtvarníka Mateja Kréna. Nachádza sa v Slovenskom národnom divadle, len si k nemu treba nájsť cestu. Vo foyer divadla ho však vedenie SND nechce.

Tisícky kníh naskladaných do podoby vĺn, ktoré sa pomocou zrkadiel násobia a rozširujú akoby donekonečna. To je Impluvium, dielo výtvarníka Mateja Kréna. Nachádza sa v Slovenskom národnom divadle, len si k nemu treba nájsť cestu. Vo foyer divadla ho však vedenie SND nechce. Všetko, všade, naraz: V sérii kníh Douglasa Adamsa Stopárov sprievodca po galaxii je veľa absurdných situácií, ktoré majú čaro nezvyčajného nápadu a často sú zároveň extrémne vtipné. Aj na Adamsa si človek spomenie pri pozeraní filmu Všetko, všade, naraz. Bláznivého, absurdného, vtipného.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Samuel Kováčik. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo sme videli na prvých fotkách z Webbovho teleskopu? Čo bolo zatiaľ na nich najzaujímavejšie? Aké objavy sa očakávajú? A nehrozí, že sa Webbov teleskop poškodí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s teoretickým fyzikom Samuelom Vedátorom Kováčikom.

