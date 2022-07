Ranný brífing: Podpora vlády nebude zadarmo, Rusi pri kopírovaní Západu zlyhávajú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ak by sa trojica poslancov Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa zo strany Život rozhodla podporiť trojkoalíciu bez SaS, určite by to nebolo zadarmo. Skupinka bude žiadať podporu pre svoje návrhy, v hre je tak zákaz dúhových vlajok či sprísňovanie interrupcií.

Nápoje Cool Cola, Street či Fancy. Ruské spoločnosti sa po odchode zahraničných firiem snažia nahradiť obľúbené značky. Vrátia sa Moskviče a Ikeu nahradia trestanci. Rusko však pri náhradách za západné značky zlyháva, ľudia o ne nemajú veľký záujem.

Obľúbená turistická destinácia, Národný park České Švajčiarsko na severozápade krajiny, je v plameňoch. Miestni aj hasiči popisujú situáciu ako peklo. Ako to aktuálne v Českom Švajčiarsku vyzerá? Je nádej, že sa požiare v najbližších dňoch podarí dostať pod kontrolu? A v čom výrazne pomohli slovenskí hasiči? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zákaz dúhových vlajok či sprísňovanie interrupcií. Taraba a Kuffovci môžu byť drahé nevesty

Štefan Kuffa a Tomáš Taraba. (zdroj: TASR)

Po odchode Juraja Krúpu z klubu OĽaNO sa Igorovi Matovičovi a Eduardovi Hegerovi trochu skomplikovala možnosť dovládnuť v trojkoalícii s podporou niektorých nezaradených poslancov.

Aj keby sa tak rozhodli vybrali, trojica poslancov Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa zo strany Život, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke extrémistickej ĽSNS, by koalíciu nepodporovala zadarmo.

Taraba SME povedal, že v súčasnosti preferujú predčasné voľby. No pripúšťa aj možnosť, že by koaličné zákony podporovali výmenou za podporu ich vlastných návrhov. Nazýva ich „technickými zákonmi v prospech ľudí“.

Ako príklad spomenul jeden z posledných návrhov, aby vodiči za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky nemuseli zaplatiť aj pokutu, aj diaľničnú známku, ale iba pokutu.

Od volieb trojica poslancov predložila asi 15 rôznych návrhov zákonov. Väčšinu spoločne a zatiaľ žiadny neprešiel ani prvým čítaním. Viaceré z nich však podporili poslanci Sme rodina, niekedy len jednotlivci, inokedy celý klub.

Na Matovičov veľký plán padla prvá krúpa: Matovič s Kollárom na poslaneckom trhu usilovne hľadajú disponibilné kusy, aby z toho vyšla aspoň najkrehkejšia väčšina, ale ako ukazuje čerstvý príklad Juraja Krúpu, raz-dva sa to celé môže rozpadnúť ako čínska motorka. V tom je najväčšia slabina veľkého plánu Matoviča a Kollára, píše Peter Tkačenko.

Lesné požiare na Slovensku: Po kauze s Bonulom sa čaká na políciu aj nového dodávateľa

Boj hasičov s lesným požiarom za pomoci vrtuľníka ministerstva vnútra. (zdroj: TASR)

Museli zlaniť z vrtuľníka, vytvoriť systém hadíc a umelých jazierok, zároveň nasadili aj dron. Týždňové hasenie požiaru pri Malej Lodine neďaleko Košíc ukazuje, prečo je dobré mať účinný systém na skoré odhalenie lesných požiarov.

Zákazku na Automatizovaný stacionárny detekčný systém od štátnych Lesov SR za 22,7 milióna eur dostala deň pred voľbami 2016 banskobystrická spoločnosť Gamo. Viedol ju vtedy bývalý župný poslanec Smeru Vladimír Demčík pričom subdodávateľom bola firma Bonul nitrianskeho oligarchu blízkeho Smeru Miroslava Bödöra.

Neskôr Najvyšší kontrolný úrad zistil, že súťaž na dodávateľa prebehla netransparentne a fungovanie systému je predražené. Zistenia úrad posunul polícii, ktorá vec dodnes vyšetruje.

Podozrivých zákaziek či finančných podpôr pre hasičov počas vlád Smeru sa objavuje viacero. Pred rokom dokonca jeden zo spolupracujúcich obvinených Peter Petrov opísal organizovanú skupinu, ktorá aj cez obstarávania hasičskej techniky vytiahla zo štátu asi 17 miliónov eur.

V krátkosti z domova:

Rieky na historickom minime: Na viacerých tokoch na západnom Slovensku boli v posledných týždňoch dosiahnuté hodnoty historických minimálnych priemerných denných prietokov. Miestami boli aj prekonané. Priemerné mesačné hodnoty prietokov sa na západnom Slovensku plošne pohybujú v hodnotách pod 40 percent až pod 20 percent dlhodobých mesačných priemerov už od marca.

Na viacerých tokoch na západnom Slovensku boli v posledných týždňoch dosiahnuté hodnoty historických minimálnych priemerných denných prietokov. Miestami boli aj prekonané. Priemerné mesačné hodnoty prietokov sa na západnom Slovensku plošne pohybujú v hodnotách pod 40 percent až pod 20 percent dlhodobých mesačných priemerov už od marca. Žijeme na ekologický dlh: Svet žije od 28. júla na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme 3. mája. Predošlý rok nastal deň, odkedy žijeme na ekologický dlh, 30. júla a trend je neúprosný - od okamihu, keď je deň vyčerpania prírodnej kapacity planéty známy, prichádza stále skôr.

Svet žije od 28. júla na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme 3. mája. Predošlý rok nastal deň, odkedy žijeme na ekologický dlh, 30. júla a trend je neúprosný - od okamihu, keď je deň vyčerpania prírodnej kapacity planéty známy, prichádza stále skôr. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 600 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 395 testov. V nemocniciach aktuálne leží 600 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Putinove spojky v Berlíne. Ako si Nemecko vybudovalo závislosť od ruských energií

Ruský prezident Vladimir Putin s nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom v Berlíne v roku 2005. (zdroj: TASR/AP)

Vladimir Putin o ňom vždy hovoril uznanlivo a mal s ním blízky vzťah. Ešte ako bývalý agent sovietskej tajnej služby KGB totiž Putin pôsobil v Drážďanoch, takže plynule ovládal nemčinu. Okrem toho ich s bývalým nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom spájalo ťažké detstvo prežité v núdznych podmienkach.

Nemecký sociálny demokrat patril k minimu politikov, ktorým Putin na verejnosti vyjadroval rešpekt. Ruský prezident dokonca tvrdil, že Nemci môžu byť Schröderovi vďační za mnohé zásluhy. O čo intenzívnejšie Schröder loboval za ruské záujmy v Nemecku, o to úctivejšie sa o ňom Putin vyjadroval.

Len pár týždňov po tom, ako v roku 2005 skončil v úrade nemeckého kancelára, prijal Schröder ponuku, aby viedol výbor akcionárov firmy Nord Stream. Išlo o Ruskom kontrolovanú spoločnosť, ktorá mala na starosti výstavbu prvého podmorského plynovodu priamo spájajúceho Rusko a Nemecko.

Išlo o projekt, ktorý Schröder ešte ako kancelár vehementne podporoval a ktorý sa mu podarilo dotiahnuť do konca počas posledných týždňov vo funkcii. S ponukou sa na neho obrátili najprv vedúci predstavitelia Gazpromu a napokon mu zavolal priamo Putin.

Schröder pozíciu na obrovské pobúrenie mnohých nemeckých predstaviteľov prijal. Dnes tvrdí, že sa za svoje rozhodnutia z minulosti nemieni ospravedlňovať. Aktuálne 78-ročný Schröder v týchto dňoch dovolenkuje v Moskve.

V krátkosti z Ukrajiny:

Protiofenzíva v Chersonskej oblasti: Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti naberá na intenzite. Po vyradení dôležitého mosta cez Dneper je ruská armáda zraniteľnejšia. V zložitej situácii sa ocitlo aj okupované mesto Cherson, tvrdí britský rezort obrany. Ukrajinskej armáde sa pravdepodobne podarilo postaviť predmostie južne od rieky Ingulec, ktorá tvorí severnú hranicu Ruskom okupovaného Chersonu.

Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti naberá na intenzite. Po vyradení dôležitého mosta cez Dneper je ruská armáda zraniteľnejšia. V zložitej situácii sa ocitlo aj okupované mesto Cherson, tvrdí britský rezort obrany. Ukrajinskej armáde sa pravdepodobne podarilo postaviť predmostie južne od rieky Ingulec, ktorá tvorí severnú hranicu Ruskom okupovaného Chersonu. Ruské presuny k Chersonu: Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov uviedol, že Rusi presúvajú do Chersonskej oblasti "maximálne množstvo" posíl. Reagoval na slová prezidenta Zelenského zo začiatku týždňa, podľa ktorých má ukrajinská armáda na oslobodenie Chersonu iba tri až šesť týždňov. Potom sa oslobodzovanie Ruskom okupovaného územia stane oveľa zložitejším, myslí si Zelenskyj.

Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov uviedol, že Rusi presúvajú do Chersonskej oblasti "maximálne množstvo" posíl. Reagoval na slová prezidenta Zelenského zo začiatku týždňa, podľa ktorých má ukrajinská armáda na oslobodenie Chersonu iba tri až šesť týždňov. Potom sa oslobodzovanie Ruskom okupovaného územia stane oveľa zložitejším, myslí si Zelenskyj. Strata Vuhlehirskej elektrárne: Ruské sily prevzali kontrolu nad druhou najväčšou ukrajinskou elektrárňou, potvrdil poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Uhoľná elektráreň vo Vuhlehirsku sa nachádza vo východnej časti Doneckej oblasti, blízko hraníc s Luhanskou oblasťou kontrolovanou Rusmi.

Ruské sily prevzali kontrolu nad druhou najväčšou ukrajinskou elektrárňou, potvrdil poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Uhoľná elektráreň vo Vuhlehirsku sa nachádza vo východnej časti Doneckej oblasti, blízko hraníc s Luhanskou oblasťou kontrolovanou Rusmi. Raketové útoky pri Kyjeve: Po prvý raz v priebehu niekoľkých týždňov spustili ruské sily raketový útok na Kyjevskú oblasť. Útok vo Vyšhorodskom okrese zranil 15 ľudí. Podľa gubernátora Kyjevskej oblasti Oleksija Kulebu Rusko zámerne zaútočilo na oblasť okolo ukrajinskej metropoly v Deň ukrajinskej štátnosti.

Zo zahraničných webov:

Moskvič namiesto Renaultu, Fantu nahradilo Fancy. Ruský trh zaplavili alternatívy západných značiek

Ikea v Rusku zatvára. Viac nábytku chcú vyrábať v trestaneckých kolóniách. (zdroj: TASR/AP)

Niektorým firmám trvalo len týždeň po ruskom útoku na Ukrajinu, aby zastavili výrobu alebo zatvorili prevádzky na území Ruska. Do začiatku marca prestal v Rusku fungovať Netflix, Volkswagen zastavil predaj áut, z krajiny sa stiahli Apple či Nike a obchody s textilom H&M alebo Zara zostali zatvorené.

Z Ruska sa od začiatku invázie stiahlo viac ako tisíc zahraničných firiem, uvádza zoznam spravovaný Yalovou univerzitou. Kým niektoré ešte s možným návratom na ruský trh čakajú, Rusko už ráta s tým, že časť produktov bude musieť nahradiť vlastnými alternatívami.

Niektoré firmy tak predávajú svoje prevádzky a licencie ruským firmám, iné môžu dokonca prísť o majetky zoštátnením. Ako sa darí ruským alternatívam západných výrobkov?

Ešte v marci sa z ruského trhu stiahli aj dve veľké korporácie vyrábajúce sladené nápoje – Coca-Cola Corporation a PepsiCo. Z pultov tak zmizli nápoje ako Coca-cola, Fanta, Sprite, Pepsi, 7UP či Mirinda. Ruskí výrobcovia na vákuum na trhu ihneď zareagovali a vznikli tak nápoje Cool Cola, Fancy a Street.

Rusi však podľa magazínu Forbes nechcú kupovať ruské alternatívy – s odchodom značkových sladených nápojov poklesol ich predaj o 5,5 percenta.

V krátkosti z ekonomiky:

Projekt v Čunove narazil na kaštieľ: Firma Fischmann & Partners chcela v bratislavskej mestskej časti Čunovo postaviť penzión. Najprv to na úradoch s projektom skúsila v roku 2014. Neuspela. Ani jej druhý pokus z tohto roka nevyšiel podľa predstáv. Od magistrátu dostal investorov viacero vyčítavých poznámok.

Firma Fischmann & Partners chcela v bratislavskej mestskej časti Čunovo postaviť penzión. Najprv to na úradoch s projektom skúsila v roku 2014. Neuspela. Ani jej druhý pokus z tohto roka nevyšiel podľa predstáv. Od magistrátu dostal investorov viacero vyčítavých poznámok. Slabá úroda ovocia a zeleniny: Úroda jabĺk, broskýň aj sliviek bude na Slovensku nižšia. Plody nie sú vplyvom sucha dostatočne veľké. Problém majú aj zeleninári. Vinohradníci avizujú nižšie úrody zhruba o desať percent, tvrdí potravinárska komora.

Úroda jabĺk, broskýň aj sliviek bude na Slovensku nižšia. Plody nie sú vplyvom sucha dostatočne veľké. Problém majú aj zeleninári. Vinohradníci avizujú nižšie úrody zhruba o desať percent, tvrdí potravinárska komora. Pokles ekonomiky USA: Ekonomika Spojených štátov amerických v uplynulom štvrťroku nečakane klesla, čo podporilo obavy z recesie. Hrubý domáci produkt sa v druhom kvartáli medziročne znížil o 0,9 percenta.

Osamelosť, úzkosť a depresie sa nevyhýbajú ani trénerom. Hyballa hovorí o svojom konci

Futbalový tréner Peter Hyballa. (zdroj: TASR)

Tréner Peter Hyballa končí na lavičke AS Trenčín, s klubom sa dohodol na ukončení spolupráce. Nemecký lodivod viedol Trenčanov iba v dvoch ligových stretnutiach. Najskôr Trenčín remizoval doma so Žilinou 0:0 a potom prehral na pôde Slovana Bratislava 0:4.

Hyballa za posledný rok trénoval v dánskej druhej lige či v nemeckej tretej, napriek tomu opakovane kritizoval pomery v trenčianskom AS. Počas letnej prípravy aj v úvode sezóny viackrát prízvukoval potrebu nových posíl. Tie však neprichádzajú.

Charizmatický nemecko-holandský tréner sa o svoje pocity a myšlienky podelil s jemu vlastnou úprimnosťou: „Necítil som sa šťastný. Preto som v Trenčíne skončil. Nemá to nič spoločné s klubom ani s hráčmi, je to niečo vo mne. Nebolo to ľahké rozhodnutie a viedol som vnútorný boj, čo s tým. Hovoril som si: Peter, vydrž do novembra či aspoň do októbra. No, prečo vlastne?

Ľudia zostávajú vo vzťahoch, v ktorých nie sú šťastní, len preto, lebo sa boja, čo povedia ostatní. Ja sa nebojím. Nechcem tvrdiť, že ma nezaujíma, čo povedia ostatní, lebo práve tí ostatní sa potom rozhodujú o tvojej budúcnosti. Na tento krok bolo treba veľa odvahy.“

Otrokári ich rezali zaživa, teraz ich lekári prehliadajú. Smrť pri pôrode je krutý film

Aftershock. (zdroj: Sundance Film Festival)

Obe boli mladé, zdravé, vzdelané, žili v bohatej krajine a boli odhodlané byť skvelými matkami. Amber však vykrvácala počas urgentnej sekcie po tom, ako lekári mesiace ignorovali klesajúci počet jej krvných doštičiek. Shamony zas po sekcii zabila pľúcna embólia aj napriek tomu, že na svoje ťažkosti neustále upozorňovala.

Obe ženy mali tmavú pleť, a tak sa potenciálnymi obeťami systémového pôrodníckeho rasizmu stali okamžite, ako vstúpili do nemocnice.

Na vlne hnutia Black Lives Matter sa v dôsledku ich tragických príbehov začalo v Spojených štátoch amerických hovoriť aj o téme pôrodníckeho násilia.

Dokumentárny film Aftershock (v slovenskej verzii Smrť pri pôrode) môže silne zarezonovať aj u nás. Hovorí sa v ňom o tom, že pôrod nemá byť proces plný zneužívania, že nadužívanie sekcií je obrovským zdravotným rizikom a že hlasy žien sú v súvislosti s pôrodmi stále považované za menejcenné.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Možnosti tehotných vysokoškoláčok: Aj keď sa priemerný vek prvorodičiek na Slovensku pohybuje okolo 28 rokov, nie je výnimkou, že niektoré ženy otehotnejú ešte počas štúdia na vysokej škole. Tehotenstvo im však nemusí nabúrať študijné plány. Študentky majú napríklad nárok aj na tehotenské štipendium.

Aj keď sa priemerný vek prvorodičiek na Slovensku pohybuje okolo 28 rokov, nie je výnimkou, že niektoré ženy otehotnejú ešte počas štúdia na vysokej škole. Tehotenstvo im však nemusí nabúrať študijné plány. Študentky majú napríklad nárok aj na tehotenské štipendium. Prehnané očakávania rodičov: Rodičia čoraz častejšie tlačia svoje deti k maximálnym študijným výsledkom. Väčšina z nich v nich vidí budúcich úspešných ľudí. No očakávania mnohých z nich sú príliš prehnané. Vyžadovaný perfekcionizmus môže viesť k viacerým psychologickým problémom, akými sú depresia, úzkosti, sebapoškodzovanie či poruchy príjmu potravy.

Rodičia čoraz častejšie tlačia svoje deti k maximálnym študijným výsledkom. Väčšina z nich v nich vidí budúcich úspešných ľudí. No očakávania mnohých z nich sú príliš prehnané. Vyžadovaný perfekcionizmus môže viesť k viacerým psychologickým problémom, akými sú depresia, úzkosti, sebapoškodzovanie či poruchy príjmu potravy. Ochrana detí pred horúčavami: "Deti do šiestich – siedmich mesiacov veku by pri veľkom slnečnom svite a teple nemali vôbec vychádzať von," hovorí primár detského urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Marcel Brenner o tom, ako ochrániť pred horúčavami práve deti.

