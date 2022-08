Ranný brífing: Žilinka nevidí vo fašistoch hrozbu, OĽaNO sa odhodlalo postaviť Vallovi

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

ĽSNS je príliš slabá na to, aby ohrozila demokraciu a ani odsúdenie Mariana Kotlebu nepredstavuje nejaké vážne obavy. Takto by sa dali zhrnúť dôvody, prečo generálny prokurátor Maroš Žilinka nepodá návrh na rozpustenie strany. Jeho rozhodnutie nemá kto zvrátiť.

Zvažovali, že do októbrových volieb v Bratislave nasadia viaceré "ťažké váhy", vrátane ministerky Veroniky Remišovej. Napokon sa OĽaNO nepodarilo presvedčiť žiadne známe meno, aby išlo do boja proti Matúšovi Vallovi. Svojho kandidáta však už hnutie má.

ĽSNS sa už druhýkrát vyhla zániku. Pri prvom pokuse mal za Kotlebu lobovať dokonca Marian Kočner. Čo tento verdikt znamená? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prečo Žilinka nechce rozpustenie ĽSNS? Kotlebovci sa vraj zmenili a aj tak nemajú výtlak

Marian Kotleba s právnikmi na súde o zrušení ĽSNS v roku 2019. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Rozdávanie šekov s neonacistickým symbolom, hanobenie Rómov v priamom prenose ani kladný vzťah k prezidentovi fašistického slovenského štátu Jozefovi Tisovi nestačili Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi na to, aby videl v ĽSNS ohrozenie demokracie, a preto nenavrhol stranu rozpustiť.

Nedal tak možnosť sudcom celú vec preveriť, pretože okrem Generálneho prokurátora nikto návrh podať nemôže. Žilinka to oznámil v piatok poobede a v pondelok k nemu vydal aj vysvetlenie v rozsahu jednej A4.

„V rámci transparentnosti by bolo možno dobré, ak by dali k dispozícii svoju právnu analýzu, o ktorú toto rozhodnutie opreli,“ hovorí expert na extrémizmus a hybridné hrozby Daniel Milo.

Po neúspešnom prvom podaní na rozpustenie ĽSNS v roku 2019 sa očakávalo, že Žilinka návrh podá po viacerých právoplatných rozsudkoch čelných predstaviteľov strany a aj jej radových členov za rôzne extrémistické činy. „Tieto síce môžu vyvolať zrozumiteľné obavy, ale nedosahujú úroveň bezprostredného ohrozenia demokracie a ústavnosti,“ píše v stanovisku Generálna prokuratúra.

Ako sa zmenil Kotleba, Mizík či Mazurek: ĽSNS svoju DNA nikdy nezmení. Ani v prípade, že fašizmus v nej bude ďalej rozrieďovať, a tí radikálnejší budú nespokojní a založia si ďalšiu stranu. Odkaz, že ĽSNS neohrozuje demokraciu, je nebezpečný najmä v čase, keď je časť politickej reprezentácie pripravená spolupracovať s fašistami, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Proti Vallovi zamýšľali aj ťah Remišovou. OĽaNO už má meno kandidáta na primátora Bratislavy

Primátor Bratislavy Matúš Vallo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kto z politikov je natoľko známy, aby mal šancu uspieť v súboji o primátora Bratislavy proti favorizovanému Matúšovi Vallovi?

Pravicové strany už od minulého roka zvažovali, že do októbrových volieb v Bratislave nasadia viaceré "ťažké váhy". Vrátane vicepremiérky a predsedníčky Za ľudí, rodáčky zo Žiliny s trvalým pobytom v hlavnom meste, Veroniky Remišovej. Pre SME potvrdila, že sa ju na kandidatúru pýtali, kandidovať však odmietla.

Doteraz, menej ako 90 dní pred voľbami, sa najsilnejšej vládnej strane OĽaNO nepodarilo presvedčiť žiadneho známejšieho politika ochotného postaviť sa proti Vallovi. Ponuku odmietol aj podpredseda parlamentu za OĽaNO a niekdajší kandidát na starostu Starého Mesta v Bratislave Gábor Grendel.

Matovič patrí k výrazným Vallovým kritikom, často, keď o ňom hovorí, používa termín "bratislavská kaviareň", ktorý proti liberálnejším politikom používajú aj extrémisti. Najostrejšie proti Vallovi vystúpil po jeho kritike tzv. rodinného balíčka, na ktorý minister zobral peniaze čiastočne z príjmov samospráv.

Napokon sa koalícia strán OĽaNO, Zmena zdola, Nova a OKS chystá proti Vallovi postaviť málo známeho ekonóma Martina Mlýneka. Okrem neho by mohol proti Vallovi kandidovať aj starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorého podporujú Sme rodina, KDH a Za ľudí.

V krátkosti z domova:

Zomrel kardinál Tomko: Vo veku 98 rokov zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko. V minulosti mal vo Vatikáne významné postavenie, za pápeža Jána Pavla II. pôsobil ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol tiež predsedom Pápežského komitétu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Vo Vatikáne pôsobil od roku 1945.

Sulíkova predstava o ministrovi financií: SaS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča z vlády. Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka s tým, že aj fungovanie rezortu by tak bolo lepšie.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 105 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 326 testov. V nemocniciach aktuálne leží 627 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Vyhláste Rusko za teroristický štát, vyzýva Pobaltie. Biden aj Únia sú proti

Pes stojí vedľa tela staršej ženy zabitej vo vchode do jej domu v Buči. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinská prokuratúra má aktuálne na stole vyšetrovanie takmer 26-tisíc možných vojnových zločinov zo strany Ruska, zatiaľ z nich obvinila 135 ľudí a siedmich už odsúdili.

Ukrajina však chce, aby za inváziu nieslo zodpovednosť aj samotné Rusko, nie iba jednotliví vojaci. Nielen z Kyjeva sa ozývajú hlasy, že Rusko by malo byť označené za teroristický štát. Podobnému tlaku čelí z vlastného Senátu aj americký prezident Joe Biden. Tri štáty vrátane Ukrajiny už tak urobili. Odborníci sa však obávajú, že takýto krok môže uškodiť aj Západu a Rusku paradoxne pomôcť.

Po zaradení Ruska na zoznam štátov podporujúcich terorizmus by USA mohli sankcionovať aj štáty, ktoré pokračujú v obchodoch s Ruskom. Súkromné osoby, napríklad rodiny dobrovoľníkov, ktorí zahynuli na Ukrajine by navyše mohli žalovať zahraničnú vládu o náhradu škody – peniaze by mohli pochádzať z ruských majetkov, ktoré sú aktuálne zmrazené.

Tieto kroky by podľa Ingrid Brunk Wuerthovej, profesorky práva a šéfredaktorky časopisu American Journal of International Law, ešte viac narušili medzinárodný obchod a zvýšili napríklad ceny obilnín. Navyše by to znamenalo úplné prerušenie diplomatických vzťahov medzi Ruskom a USA, čomu sa aj samotný Joe Biden vyhýba. Zaradenie na zoznam by malo podľa expertov dosah aj na budúce mierové rokovania, uvádzajú analytici International Crisis Group.

V krátkosti z Ukrajiny:

Waters potešil Rusov: Spoluzakladateľ rockovej skupiny Pink Floyd Roger Waters v rozhovore so stanicou CNN obhajoval svoje tvrdenie, že americký prezident Joe Biden je vojnový zločinec. Zároveň sa zastal Ruska a takisto aj Číny. Jeho výroky vyvolali rozhorčenie zo strany Kyjeva a, naopak, pochvalné reakcie Moskvy.

Spoluzakladateľ rockovej skupiny Pink Floyd Roger Waters v rozhovore so stanicou CNN obhajoval svoje tvrdenie, že americký prezident Joe Biden je vojnový zločinec. Zároveň sa zastal Ruska a takisto aj Číny. Jeho výroky vyvolali rozhorčenie zo strany Kyjeva a, naopak, pochvalné reakcie Moskvy. Zelenskyj varuje pred referendami: Ak Moskva na okupovaných územiach usporiada referendá o pripojení k Rusku, zatvorí si podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského cestu k ďalším rozhovorom. Kyjev trvá na tom, že neodstúpi Rusku žiadne územia.

Ak Moskva na okupovaných územiach usporiada referendá o pripojení k Rusku, zatvorí si podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského cestu k ďalším rozhovorom. Kyjev trvá na tom, že neodstúpi Rusku žiadne územia. Ostreľovanie Antonovského mosta: Ukrajinské sily opäť ostreľovali Antonovský most v okupovanom meste Cherson, tvrdí Rusko. Podľa šéfa okupačnej samosprávy Kirilla Stremousova poškodili jeho konštrukciu. Znovuotvorenie mosta sa tak opäť oddialilo. Bez neho sa pre Moskvu skomplikovalo zásobovanie jednotiek.

Ukrajinské sily opäť ostreľovali Antonovský most v okupovanom meste Cherson, tvrdí Rusko. Podľa šéfa okupačnej samosprávy Kirilla Stremousova poškodili jeho konštrukciu. Znovuotvorenie mosta sa tak opäť oddialilo. Bez neho sa pre Moskvu skomplikovalo zásobovanie jednotiek. Útoky na ruské pozície v Melitopoli: Rakety HIMARS zasiahli ruské pozície v okupovanom meste Melitopoľ. Podľa ukrajinskej armády o život prišlo viac ako sto ruských vojakov a zničené bolo značné množstvo vojenskej techniky. Podľa legitímneho starostu Melitopoľa Ivana Fedorova tak existujú potrebné predpoklady pre úspešnú protiofenzívu v smere na Melitopoľ.

Rakety HIMARS zasiahli ruské pozície v okupovanom meste Melitopoľ. Podľa ukrajinskej armády o život prišlo viac ako sto ruských vojakov a zničené bolo značné množstvo vojenskej techniky. Podľa legitímneho starostu Melitopoľa Ivana Fedorova tak existujú potrebné predpoklady pre úspešnú protiofenzívu v smere na Melitopoľ. Ruské pozemné útoky: Ruské sily podnikli pozemné útoky v Charkovskej a Doneckej oblasti. Útočili južne od Izjumu, východne od Siverska a východne a južne od Bachmutu, informuje americký Inštitút pre výskum vojny. Ruské sily pravdepodobne dosiahli menšie zisky severozápadne a juhozápadne od mesta Doneck.

Ruské sily podnikli pozemné útoky v Charkovskej a Doneckej oblasti. Útočili južne od Izjumu, východne od Siverska a východne a južne od Bachmutu, informuje americký Inštitút pre výskum vojny. Ruské sily pravdepodobne dosiahli menšie zisky severozápadne a juhozápadne od mesta Doneck. Výzva na demilitarizovanú zónu: Záporožská jadrová elektráreň údajne funguje normálne. Informoval o tom Ruskom dosadený šéf oblasti Yevgeniy Balitsky, ktorého o tom mali informovať predstavitelia armády, ktorá je na mieste a sleduje situáciu. Šéf ukrajinskej jadrovej spoločnosť Energoatom vyzval, aby sa zo Záporožskej elektrárne stala demilitarizovaná zóna.

Záporožská jadrová elektráreň údajne funguje normálne. Informoval o tom Ruskom dosadený šéf oblasti Yevgeniy Balitsky, ktorého o tom mali informovať predstavitelia armády, ktorá je na mieste a sleduje situáciu. Šéf ukrajinskej jadrovej spoločnosť Energoatom vyzval, aby sa zo Záporožskej elektrárne stala demilitarizovaná zóna. Vysoké ruské straty: Podľa odhadov amerického ministerstva obrany na Ukrajine zahynulo alebo bolo ranených 70-tisíc až 80-tisíc ruských vojakov, uviedol predstaviteľ Pentagónu pre obrannú politiku Colin Kahl. Dodal, že tieto vysoké ruské straty sú dôsledkom dobrého fungovania ukrajinskej armády a tiež zahraničnej podpory.

Zo zahraničných webov:

Zisk Pixel Federation pandémia prudko vystrelila

Členovia boardu Pixel Federation, Marek Stankovič a Daniel Duranka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na posledné tri roky si veľa podnikateľov nespomína ľahko. Pandémia nového koronavírusu, ktorá si vyžiadala niekoľkých kôl prísnych lockdownov, im často zmarila plány a obrala ich o zákazníkov.

Jednou z výnimiek bol biznis s videohrami, ktorému izolácia medzi štyrmi stenami a znemožnený prístup k offline zábave priali.

Podľa dát portálu Statista sa na jar 2020 stalo hranie jednou z najpopulárnejších aktivít, akými generácia Z a mileniáli trávili lockdownové hodiny. Po videohrách siahlo 1,2 miliardy ľudí na celej zemeguli a hodnota trhu sa vďaka tomu v prvý rok pandémie vyšplhala na vyše 155 miliárd eur a o rok neskôr išla ešte o 20 miliárd vyššie.

Veľkú lockdownovú príležitosť využilo aj najväčšie slovenské gamedeveloperské štúdio Pixel Federation. Na trhu je pätnásť rokov a počas pandémie dosiahlo rekordné tržby.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako sa Srí Lanka ocitla v kríze: Obyvatelia Srí Lanky riešia nedostatok jedla, palív ale aj každodenné výpadky elektriny. Krajina sa ocitla v obrovskej kríze a nemôžu za to len externé faktory. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na ekonomiku Srí Lanky a jej problémy bližšie a príčiny, ktoré krízu spustili.

Obyvatelia Srí Lanky riešia nedostatok jedla, palív ale aj každodenné výpadky elektriny. Krajina sa ocitla v obrovskej kríze a nemôžu za to len externé faktory. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na ekonomiku Srí Lanky a jej problémy bližšie a príčiny, ktoré krízu spustili. Ústavný zákon o dôchodkoch: SaS predložila do Národnej rady ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente.

SaS predložila do Národnej rady ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente. Úrokové sadzby z hypoték: Viaceré veľké slovenské banky sa vyjadrujú opatrne k plánom meniť úrokové sadzby z hypotekárnych úverov, či už nahor, alebo nadol, ako ich nedávno zmenila UniCredit Bank. Slovenská sporiteľňa ani VÚB úroky v tejto chvíli meniť neplánujú a ďalšie banky, ktoré sa k veci vyjadrili, nechcú svoje plány zverejniť.

Komu čelia Slováci na MS 20? V dresoch súperov korčuľuje veľa talentu

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov. (zdroj: TASR)

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa od 9. augusta predstaví na majstrovstvách sveta svojej vekovej kategórie v kanadskom Edmontone. Ide o preložený turnaj, ktorý sa pôvodne mal hrať v klasickom dátume na prelome rokov, no po niekoľkých dňoch ho pre zistenie niekoľkých prípadov covidu zrušili.

Zmena dátumu a organizovanie nového turnaja celkom premiešali obsadenie jednotlivých skupín. Môže za to aj neúčasť Ruska (trest za inváziu na Ukrajinu), namiesto ktorého bude hrať Lotyšsko.

Slováci sa v decembri stretli s USA a Švédskom, po ktorých mali nastúpiť ešte proti Rusku a Švajčiarsku. V auguste však nebudú hrať ani proti jednému z pôvodných súperov. O body zabojujú proti Kanade, Fínsku, Česku a Lotyšsku.

Z ťažkej skupiny postúpia do štvrťfinále štyri tímy. Posledný nehrá o záchranu, keďže sa v tomto roku nevypadáva. Ako vyzerajú súperi, ktorých vyzvú Slováci v základnej skupine?

Pedofilný kňaz má podmienku, kniha o téme zneužívania krutú stopku

Za zneužívanie detí dávajú súdy väčšinou podmienky. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

Kniha Táto izba sa nedá zjesť bola vyradená z nominácií na študentskú Cenu René. Študenti a študentky by sa z textu Nicol Hochholczerovej mohli dozvedieť najmä o úchylnom správaní sa dospelákov.

Súdiac podľa toho, koľko za sexuálne obťažovanie a zneužívanie nedospelého dievčaťa dostal oravský pedofil a kňaz, to naša spoločnosť za strašný zločin nepovažuje.

Prípad tohto vylúčenia vyvolal pred pár týždňami diskusiu. A to je veľmi dobré, diskutovať o literatúre sa má, najmä ak to je diskusia o morálnych hodnotách a nie estetických kategóriách.

Ako napísal Umberto Eco, dobrá literatúra je vždy otázkou osudu a smrti. Zároveň je vylúčenie spomínanej knihy z nominácie na Cenu René pekným ukážkovým príkladom toho, ako si jedným hlúpym rozhodnutím dokáže dlho budovaná značka pokaziť svoje dobré meno.

V krátkosti z kultúry:

Román o pobyte na psychiatrii: Vyštudovala právo, pôsobila ako advokátka v Londýne aj v Paríži a patrila medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Už niekoľko rokov sa však Zuzana Šimeková sústreďuje najmä na témy duševného zdravia. A prednedávnom vyšiel jej knižný debut Krásni ľudia.

Vyštudovala právo, pôsobila ako advokátka v Londýne aj v Paríži a patrila medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Už niekoľko rokov sa však Zuzana Šimeková sústreďuje najmä na témy duševného zdravia. A prednedávnom vyšiel jej knižný debut Krásni ľudia. Zomrela hviezda Pomády: Po dlhoročnom boji s rakovinou prsníka zomrela vo veku 73 rokov speváčka a herečka Olivia Newton-John. Preslávila ju najmä úloha Sandy vo filme Pomáda. Za svoju hudobnú tvorbu získala štyri ceny Grammy.

Po dlhoročnom boji s rakovinou prsníka zomrela vo veku 73 rokov speváčka a herečka Olivia Newton-John. Preslávila ju najmä úloha Sandy vo filme Pomáda. Za svoju hudobnú tvorbu získala štyri ceny Grammy. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Karikatúra

Hnedé žetóny. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Obrátená španielska tortilla so zeleninou (zdroj: Isifa)

Pripravte si letné jedlá, v ktorých hrá hlavnú úlohu zelenina.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

