Riaditeľka školy: Ak si niekto myslí, že na zavedenie krúžkov treba len peniaze, tak sa veľmi mýli

Ministerstvo pripravilo pre školy viaceré zmeny.

Nová vyhláška o základných školách vstúpila do platnosti 1. júla 2022 a priniesla nielen pre školy, ale aj pre rodičov a žiakov niekoľko zmien. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska EVA HORNÍKOVÁ v rozhovore pre SME približuje, ako sa na zmeny pripravili a ako im ministerstvo školstva pomohlo.

Riaditeľka základnej školy na Karloveskej ulici v Bratislave vysvetlí, prečo je zložité prichystať na január krúžky, ktoré sa viažu na zavedenie príspevku na voľnočasové aktivity detí tzv. krúžkovné. Prezradí tiež, ako sú spokojní s valorizáciou učiteľských platov.

Ako sa pripravujete na zmeny, ktoré priniesli vyhlášky od ministerstva školstva, napríklad povinnosť školy informovať rodičov o preberanom učive, ak žiak na vyučovaní chýbal?

Robili sme to aj doteraz, mali sme totiž vo zvyku robiť to počas covidu. Zmenou je, že je tam to slovíčko povinne.

Budú to učitelia zvládať?

Hovorili sme o tom na pedagogickej rade. Trošku ich to zaťaží. Ak budú rodičia informovaní, odbudne nám starosť, keď deti nabiehajú po týždňovej či dvojtýždňovej chorobe do vyučovacieho procesu. Takto nevypadne z kontextu.

Prvotná časová investícia je určite náročnejšia, ako keby sme tú povinnosť nemali, ale myslím si, že učitelia to robili aj bez toho slovíčka povinne. Vedeli, že keď príde dieťa do školy, tak práca bude jednoduchšia. Samozrejme, za podmienky, že na to rodičia dbajú.

My totiž môžeme mať povinnosť informovať, ale druhá strana túto povinnosť nemá. Rodič by mal poslať dieťa pripravené, ale v zákone nikde nie je, že má povinnosť to doštudovať s dieťaťom.

Ako ste poskytovali rodičom informácie?

Elektronicky cez Edupage.

Ďalšou zmenou je, že rodič môže nahliadnuť do písomky svojho dieťaťa do piatich pracovných dní od jej vyhodnotenia. Ako vnímate túto zmenu? Nezaťaží učiteľov?