Ranný brífing: Kremeľ zrejme rozohráva ďalšiu hru, Slovensko sa ocitlo v jej strede

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruská ropa cez ropovod Družba netečie na Slovensko. Kremeľ tvrdí, že pre sankcie nedokázal zaplatiť tranzitné poplatky. Analytici upozorňujú, že ruský režim môže rozohrávať ďalšiu hru a dodávky obmedzuje umelo. Rovnako ako v prípade plynu cez Nord Stream, kde sa Rusi vyhovárajú na chybnú turbínu napriek tomu, že je opravená.

Bol najvyššie postaveným Slovákom vo Vatikáne, stál pri štarte kariér budúcich pápežov Jána Pavla II. aj Benedikta XVI., dokonca sa špekulovalo o jeho vlastnom pápežstve. Kto bol kardinál Tomko? Aký mal vplyv vo Vatikáne i na Slovensku? A bude mať Slovensko nárok na ďalšieho kardinála? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ruská ropa na Slovensko netečie. Slovnaft sa núka, že zaplatí za Rusov

Ropovod Družba. (zdroj: Dominika Colombová)

Ropa a plyn sú najsilnejšie energetické zbrane Ruska nielen voči Ukrajine, ale aj voči Európskej únii a Kremeľ ich aj využíva. Po odstávke plynu cez plynovod Nord Stream 1, prišla teraz na rad ropa. Zastavili sa dodávky cez južnú vetvu ropovodu Družba, ktorá vedie aj na Slovensko. „Vo štvrtok sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny,“ informovala ruská firma Transnefť.

Oficiálne ruské zdroje tvrdia, že platba od ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť neprešla na účet ukrajinského partnera Ukrtransnaftu. Ukrajina preto ropu neposlala ďalej. Rusi sa vyhovárajú na európske sankcie, pre ktoré jej platba nedorazila a bola vrátená.

Analytici však špekulujú, že Kremeľ rozohráva ďalšiu hru a svoje dodávky obmedzuje umelo, ako v prípade plynu cez Nord Stream 1.

„Zastavenie dodávok ropy je ďalším prejavom agresívnej politiky Kremľa. Ropovod, ktorý bol v minulosti vybudovaný k satelitom Sovietskeho zväzu, teraz Putinovi slúži pri snahe rozbíjať jednotu slobodného demokratického sveta,“ myslí si Radovan Potočár z webu energie-portal.sk.

Nástroj vydierania: Skutočnosť, že nepoznáme trvanie výpadku, len potvrdzuje, že plyn a ropu Kremeľ aplikuje – už dávno – ako zahranično-bezpečnostnú politiku. Nástroj vydierania, ktorý útokom na Ukrajinu nabral ešte celkom inú dimenziu, píše Peter Schutz.

Výstavba električky v Petržalke ožije. Cítime sa v tom sami, hovorí Vallo

Konečná zastávka električiek Jungmannova v Petržalke. (zdroj: TASR)

Výstavba električkovej trate v bratislavskej mestskej časti Petržalka v smere Bosákova-Janíkov dvor sa opäť rozbehne. Mestu sa po niekoľkomesačných vyjednávaniach so zhotoviteľom stavby - Združením NS MHD Petržalka - podarilo dohodnúť na dodatku, ktorý navýši hodnotu kontraktu o sumu zodpovedajúcu aktuálnemu zdražovaniu.

Práce by sa mali opätovne spustiť už budúci týždeň, bude to však závisieť aj od toho, ako rýchlo zhotoviteľ dojedná zmeny s dodávateľmi.

Rokovania predlžoval hlavne fakt, že magistrát hlavného mesta musel vyvinúť vlastnú metodiku navyšovania cien, ktorá je v súlade s májovým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj s pravidlami Európskej únie.

Podľa primátora Matúša Valla je tak Bratislava jednou z prvých inštitúcií, ktorej sa podarilo zaviesť do praxe usmernenia vlády k zdražovaniu pri eurofondových projektoch.

V krátkosti z domova:

Proti neonacistom sa dá zasiahnuť: Viacerí odborníci upozorňujú, že rozhodnutie Maroša Žilinku nepodať návrh na rozpustenie ĽSNS by malo byť súčasťou širšej spoločenskej diskusie na túto tému, no Žilinka odmieta svoje úvahy dôsledne vysvetliť. Denník SME pripravil sériu otázok o tom, ako celú vec hodnotia odborníci na právo a extrémizmus.

Viacerí odborníci upozorňujú, že rozhodnutie Maroša Žilinku nepodať návrh na rozpustenie ĽSNS by malo byť súčasťou širšej spoločenskej diskusie na túto tému, no Žilinka odmieta svoje úvahy dôsledne vysvetliť. Denník SME pripravil sériu otázok o tom, ako celú vec hodnotia odborníci na právo a extrémizmus. Kardinálom môže byť Vasiľ: Po smrti Jozefa Tomka nemá Slovensko kardinála. Najistejšou cestou, ako by sa nejaký Slovák mohol stať kardinálom, je cez Rímsku kúriu. Je to vláda Vatikánu. Donedávna v nej pôsobil košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tak mal k tejto hodnosti najbližšie.

Po smrti Jozefa Tomka nemá Slovensko kardinála. Najistejšou cestou, ako by sa nejaký Slovák mohol stať kardinálom, je cez Rímsku kúriu. Je to vláda Vatikánu. Donedávna v nej pôsobil košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tak mal k tejto hodnosti najbližšie. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 874 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 262 testov. V nemocniciach aktuálne leží 598 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Po tajné dokumenty si k Trumpovi prišla FBI. Bude môcť znovu kandidovať?

Donald Trump. (zdroj: TASR/AP)

„Môj krásny domov, Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride, je v súčasnosti obliehaný, rabovaný a okupovaný veľkou skupinou agentov FBI,“ napísal v emotívnom vyhlásení americký exprezident Donald Trump.

Ten často preháňa. Aj v slovách, ktoré vznikali v jeho newyorskej Trump Tower, používa podobné zvraty, akými dokázal ešte vo funkcii nahuckať ľudí, aby napadli Kongres. Vtedy hovoril, že sa ho demokrati snažia obrať o volebné víťazstvo, teraz mu zas vraj chcú zabrániť zvíťaziť vo voľbách o dva roky.

Aj keď podobný zásah proti americkému exprezidentovi, navyše v čase, keď sa krajina pripravuje na novembrové voľby do Kongresu, nie je bežnou záležitosťou, realita zásahu bola oveľa pokojnejšia, než ju Trump opisuje.

Týkal sa zrejme vyšetrovania podozrení, že Trump si na svoje floridské sídlo zobral ešte z Bieleho domu tajné dokumenty, ktoré odmietol odovzdať aj po tom, ako ho o to žiadali Národné archívy. Tie majú povinnosť skladovať všetky dokumenty spájané s výkonom prezidentskej funkcie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Kremeľ doteraz prezentoval Krym ako miesto, ktoré je bezpečné a ktorého sa invázia na Ukrajinu zásadne nedotýka. Jednu z hlavných ruských vojenských základní a letísk na polostrove teraz zasiahla séria výbuchov. Stalo sa tak takmer dvesto kilometrov od južného frontu, čo môže zneistiť ruskú armádu, ktorá bude nútená rozšíriť svoje obranné pozície. Ruská invázia trvá už 24 týždňov, pozrite si prehľad kľúčových momentov posledného týždňa.

Kremeľ doteraz prezentoval Krym ako miesto, ktoré je bezpečné a ktorého sa invázia na Ukrajinu zásadne nedotýka. Jednu z hlavných ruských vojenských základní a letísk na polostrove teraz zasiahla séria výbuchov. Stalo sa tak takmer dvesto kilometrov od južného frontu, čo môže zneistiť ruskú armádu, ktorá bude nútená rozšíriť svoje obranné pozície. Ruská invázia trvá už 24 týždňov, pozrite si prehľad kľúčových momentov posledného týždňa. Silnie ukrajinské hnutie odporu: Rusko má na okupovaných územiach na juhovýchode Ukrajiny čoraz väčšie problémy s partizánskymi jednotkami vernými Kyjevu. Ich členovia zabíjajú dosadených promoskovských predstaviteľov, vyhadzujú do vzduchu mosty a vlaky a pomáhajú ukrajinskej armáde identifikovať kľúčové ciele.

Rusko má na okupovaných územiach na juhovýchode Ukrajiny čoraz väčšie problémy s partizánskymi jednotkami vernými Kyjevu. Ich členovia zabíjajú dosadených promoskovských predstaviteľov, vyhadzujú do vzduchu mosty a vlaky a pomáhajú ukrajinskej armáde identifikovať kľúčové ciele. Ruský útok na Bachmut: Útok Ruska na Bachmut na východe Ukrajiny bol za posledný mesiac najúspešnejší v regióne Donbas, uviedlo britské ministerstvo obrany. Rusom sa však podarilo získať iba desať kilometrov, postup bol teda menší, ako sa zrejme plánovalo.

Zo zahraničných webov:

Kraľuje slovenským hračkám. Kto je záhadný pán Dráčik?

Trhu hračiek na Slovensku dominuje Dráčik. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Priateľ ťa neoberie o suverenitu, iba otrokár. Slobodný človek sa suverenity dobrovoľne nevzdá, iba otrok. My sme Slováci, nie otroci.“

Nie, necitujeme z lacnej, národne orientovanej motivačnej literatúry. Ide o výrok, ktorý sa objavil na stránke e-shopu jedného z najväčších predajcov hračiek na Slovensku.

Sieť hračkárstiev Dráčik začiatkom tohto roka na svojej oficiálnej stránke spustila kampaň bojujúcu proti podpisu obrannej dohody Slovenska s USA. A príspevky tohto razenia na nej pribúdali aj neskôr. Aj keď neboli podpísané, je takmer isté, že ich autorom je majiteľ Dráčika Dušan Víglaský.

História a finančné výsledky siete hračkárstiev ukazujú, že je úspešným podnikateľom. V posledných mesiacoch však získava aj prívlastok kontroverzný. No kto je vlastne Dušan Víglaský? INDEX zostavil jeho profil.

Pomätený Dráčik: Je hneď niekoľko platforiem a možností, ako by mohol majiteľ oboznamovať verejnosť so svojimi perlami ducha. A neskrývať sa pritom trápne za Dráčika a rozhodne pri tom neoslovovať deti, ktoré môžu byť náchylné preberať aj názory na úrovni konšpirácií, píše Branislav Benčat.

V krátkosti z ekonomiky:

Vývoj úrokov pri hypotékach: Od začiatku roka stúpli úroky pri hypotékach v priemere o jeden až dva percentuálne body ročne. Očakáva sa však, že sadzby budú v ďalších mesiacoch ešte rásť. Ľudia, ktorí si potrebujú v banke požičať peniaze na bývanie sa tak opäť prikláňajú ku kratším fixáciám sadzby, pri ktorých banky ponúkajú nižší úrok.

Od začiatku roka stúpli úroky pri hypotékach v priemere o jeden až dva percentuálne body ročne. Očakáva sa však, že sadzby budú v ďalších mesiacoch ešte rásť. Ľudia, ktorí si potrebujú v banke požičať peniaze na bývanie sa tak opäť prikláňajú ku kratším fixáciám sadzby, pri ktorých banky ponúkajú nižší úrok. Kalkulačka rodinnej pomoci: Inštitút finančnej politiky pripravil kalkulačku rodinnej pomoci, kde si ľudia si môžu vypočítať novú výšku prídavkov na dieťa či daňový bonus po schválení rodinného balíčka. Rodičia si tiež môžu porovnať nové zmeny s tým, koľko by dostali, ak by sa systém nezmenil.

Inštitút finančnej politiky pripravil kalkulačku rodinnej pomoci, kde si ľudia si môžu vypočítať novú výšku prídavkov na dieťa či daňový bonus po schválení rodinného balíčka. Rodičia si tiež môžu porovnať nové zmeny s tým, koľko by dostali, ak by sa systém nezmenil. Rusi rozoberajú lietadlá: Ruské aerolínie, vrátane štátneho Aeroflotu, rozoberajú lietadlá, aby si zabezpečili náhradné dielce. Pre západné sankcie ich totiž nemôžu kúpiť v zahraničí. Tento postup je tiež v súlade s júnovým odporúčaním ruskej vlády, aby letecké spoločnosti použili niektoré lietadlá na náhradné diely, a takto udržali zvyšné stroje v prevádzke minimálne do konca roka 2025.

Zahraniční hokejisti v Rusku slúžia propagande. Slovákov do KHL lákajú najmä peniaze

Samuel Buček je najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom Tipos extraligy v uplynulej sezóne. (zdroj: SITA)

Budú zarábať milióny (rubľov), ale tiež čeliť tvrdej kritike a opovrhnutiu. Zatiaľ šesť slovenských hokejistov sa rozhodlo, že nasledujúcu sezónu začne v ruskej KHL.

Ešte pred pol rokom by to bola prestížna hokejová adresa, jedna z najlepších líg sveta. Po 24. februári to však už neplatí. Rusko napadlo Ukrajinu a dodnes vedie na jej území vojnu, ktorá si už vyžiadala tisíce obetí.

Konflikt výrazne zasiahol aj do športu, hokej nevynímajúc. Rusko a Bielorusko vylúčili zo všetkých medzinárodných akcií a písmeno K v názve ruskej ligy (Kontinentálna) po odchode fínskeho Jokeritu a lotyšského Dynama Riga prakticky stratilo zmysel.

Z ruských klubov odišli desiatky cudzincov, ale viacero zostalo, prípadne prišli noví. Aj zo Slovenska. Najnovším prírastkom v KHL je útočník Samuel Buček, ktorý tak zahodil šancu zabojovať o NHL. A nemal by byť posledným Slovákom, ktorý zamieri pred štartom sezóny na východ.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Párky či instantné rezance môžu ovplyvniť fungovanie mozgu

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Hoci je zrejmé, že strava zložená z rožkov, klobás, párkov či zmrzliny, nebude mať nič spoločné so zdravým životným štýlom, vedci prišli s ďalším objavom, ktorý ukazuje, prečo by ste sa nad svojím jedálnym lístkom mali zamýšľať viac.

Výskum, ktorý prezentovali začiatkom augusta na Medzinárodnej konferencii Alzheimerovej asociácie v San Diegu, načrtol, že ultraspracované potraviny, akými sú instantné rezance, sladené nápoje či mrazené jedlá, môžu výrazne ovplyvniť fungovanie mozgu. A ako sa očakávalo, nie pozitívne.

„Len 100 kalórií spracovaných potravín môže ovplyvniť vaše fyzické zdravie. V prepočte hovoríme o dvoch sušienkach. A teraz si začíname uvedomovať, že ovplyvňujú aj myseľ,“ komentuje výsledky nového výskumu Rafael Perez-Escamilla, profesor verejného zdravia na Yalovej univerzite.

Podľa vedcov je dôvodom to, že môžu v tele spôsobiť zápal, ktorý ovplyvní neuroprenášače v mozgu. Zistenia ukázali, že tí, ktorí prijímali denne 20 a viac percent kalórií z ultraspracovaných výrobkov, mali oveľa rýchlejší pokles kognitívnej výkonnosti už v priebehu šiestich až desiatich rokov, než tí, ktorí ich jedli menej.

V krátkosti o zdraví:

Otázky o zmysle užívania antidepresív: Viac ako milión neurónov v našom mozgu produkuje látku, ktorá sa volá sérotonín. Reguluje náladu, spánok, vnímanie bolesti a má vplyv aj na sexuálne správanie. Tridsať rokov vedci predpokladali, že práve zníženie množstva sérotonínu v mozgu môže viesť k depresii. Podľa novej veľkej analýzy však všetko môže byť inak.

Viac ako milión neurónov v našom mozgu produkuje látku, ktorá sa volá sérotonín. Reguluje náladu, spánok, vnímanie bolesti a má vplyv aj na sexuálne správanie. Tridsať rokov vedci predpokladali, že práve zníženie množstva sérotonínu v mozgu môže viesť k depresii. Podľa novej veľkej analýzy však všetko môže byť inak. Zápal močového mechúra: "Antimikrobiálna rezistencia je v súčasnosti veľkým problémom a naozaj sa u pacientov vyskytuje. Niekedy nás to prekvapí, pretože je neskutočné, že sa môže vyskytovať aj u mladých žien," vysvetľuje pre SME urologička Patrícia Häuserová. V ambulanciách pribúdajú pacienti a pacientky, u ktorých sa zápal močových ciest cyklicky opakuje a nie je vždy ľahké ho vyliečiť.

"Antimikrobiálna rezistencia je v súčasnosti veľkým problémom a naozaj sa u pacientov vyskytuje. Niekedy nás to prekvapí, pretože je neskutočné, že sa môže vyskytovať aj u mladých žien," vysvetľuje pre SME urologička Patrícia Häuserová. V ambulanciách pribúdajú pacienti a pacientky, u ktorých sa zápal močových ciest cyklicky opakuje a nie je vždy ľahké ho vyliečiť. Objav varovného proteínu: Lekári v krvi identifikovali proteín, o ktorom sa domnievajú, že by mohol slúžiť ako včasné varovné znamenie pre pacientov, ktorých ohrozuje riziko cukrovky a úmrtia na rakovinu. Ľudia s najvyššími hladinami takzvaného prostasínu majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť cukrovky a o 43 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu.

Podcasty SME

Všesvet: Fíni dodržiavali rozostupy dávno pred covidom, je to národ introvertov

Karikatúra

Bye Sandy! (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Pečená pikantná mrkva s rascou. (zdroj: Isifa)

Sladkosť mrkvy a pálivosť čili idú určite dohromady. Skúste pečenú mrkvu nielen ako prílohu.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.