Ranný brífing: Slovnaft zaplatil za ropu namiesto Rusov, tí sa k zajatcom správajú ako zvery

Ropná kríza na Slovensku je zažehnaná iniciatívou Slovnaftu. Rafinéria za Rusov zaplatila od deväť do desať miliónov eur, štát na túto pomoc neprispeje. Nebolo to prvý a zrejme ani poslednýkrát, čo sa dodávky na Slovensko zastavili.

Šestnásťročný tínedžer prežil tri mesiace v ruskom zajatí. „Sú to zvery, mučia pre zábavu,” hovorí Vladyslav Burjak. Rusi zajatcov mlátili do genitálií, alebo pri ich mučení používali elektrinu.

Ruská ropa síce opäť tečie, ale na pumpách bude stále neistota. Čo znamená riešenie Slovnaftu, ktorý zaplatil tranzitný poplatok Ukrajine? A ako sa správať v čase rastúcich cien energií? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovnaft zaplatil za Rusov milióny, ropa na Slovensko opäť tečie

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. (zdroj: TASR)

Na Slovensko po niekoľkodňovom výpadku opäť prúdi ropovodom Družba ruská ropa. Surovina netiekla pre odmietnutie platby za prepravu z dôvodu sankcií.

Maďarská spoločnosť MOL a Slovnaft sa dohodli s Rusmi aj Ukrajincami na úhrade tranzitných poplatkov. Ústretové boli najmä rafinérie, pretože za Rusov platbu zaplatili aj sprocesovali v slovenskej banke.

Slovnaft zaplatil od deväť do desať miliónov eur, čo je mesačná platba za tranzit. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka to nie je vysoká suma pri veľkých ziskoch rafinérie za ruskú ropu. Štát na túto pomoc Slovnaftu neprispeje.

"Platbu sme uskutočnili na účet spoločnosti a očakávame, že na základe toho sa v najbližších dňoch dodávky ropy obnovia," informoval v stredu hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Ropa už začala prúdiť v stredu popoludní.

INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky, ktoré sa vynorili okolo zastavenia dodávok ropy z Ruska.

V krátkosti z domova:

Kontroverzná Lengvarského nominácia: Novú šéfku Zdravotníckej implementačnej agentúry Petru Svobodovú dosadil do funkcie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Počas pôsobenia Juraja Kožucha na poste šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v súčasnosti obžalovaného v kauze Dobytkár, pôsobila ako vysokopostavená manažérka a dohliadala na zmluvy, cez ktoré vraj išli úplatky.

Novú šéfku Zdravotníckej implementačnej agentúry Petru Svobodovú dosadil do funkcie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Počas pôsobenia Juraja Kožucha na poste šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v súčasnosti obžalovaného v kauze Dobytkár, pôsobila ako vysokopostavená manažérka a dohliadala na zmluvy, cez ktoré vraj išli úplatky. Viaceré zmeny v školách: Nová vyhláška o základných školách vstúpila do platnosti 1. júla 2022 a priniesla nielen pre školy, ale aj pre rodičov a žiakov niekoľko zmien. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková v rozhovore pre SME približuje, ako sa na zmeny pripravili a ako im ministerstvo školstva pomohlo.

Nová vyhláška o základných školách vstúpila do platnosti 1. júla 2022 a priniesla nielen pre školy, ale aj pre rodičov a žiakov niekoľko zmien. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková v rozhovore pre SME približuje, ako sa na zmeny pripravili a ako im ministerstvo školstva pomohlo. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 926 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 105 testov. V nemocniciach aktuálne leží 598 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Sú to zvery, mučia pre zábavu. Tínedžer spomína na tri mesiace v ruskom zajatí

Otec so synom po prepustení mladšieho Burjaka. (zdroj: Facebook.com/Save Vlad Buryak)

Vladyslav Burjak bol štvrtý deň vo väzení, keď k nemu hodili 24-ročného muža. Bol to miestny kňaz, doma mal manželku a malé dieťa. Do ruského zajatia sa dostal v apríli, lebo okupanti v Záporožskej oblasti sa domnievali, že je členom teritoriálnej obrany.

„Najprv ho len veľmi tvrdo bili, potom do neho púšťali elektrinu. Na druhý deň mu dali dole nohavice a dvadsať minút ho mlátili do genitálií,“ spomína Burjak pre Kyiv Independent. Do cely sa vrátil so slzami, na záchod musel chodiť každých pár minút a „prakticky nemal tvár“.

Mučením kňaza zlomili tak, že sa rozhodol spáchať samovraždu. Vladyslav sa ho snažil odhovárať a pokúsil sa ho zachrániť aj vo chvíli, keď sa v cele pokúsil obesiť. Nakoniec si však kňaz prerezal zápästia viečkom z konzervy. Ruský vojak napokon kňaza odviedol a Burjak tak ani nevie, či prežil.

Vladyslav to všetko zažil ako 16-ročný tínedžer. Na slobodu sa dostal po troch mesiacoch, bol zrejme súčasťou výmeny väzňov. Jeho samotného nemučili, ale ho nútili pracovať. Pre Rusov bol príliš cenný.

Jeho otec Oleh Burjak je totiž jedným v najvyššie postavených miestnych ukrajinských predstaviteľov. Paradoxne, do roku 2020 bol Oleh členom opozičnej, proruskej strany, ale jeho postoje sa odvtedy zmenili.

Začalo a skončí to Krymom. Ukrajina chce po výbuchoch získať polostrov späť

Pouličná maľba v Charkove znázorňujúce postoj Ukrajincov k ruským okupantom na Kryme. (zdroj: TASR/AP)

Krym, ktorý v roku 2014 po nelegitímnom referende anektovalo Rusko, sa prvýkrát od začiatku vojny stal priamym terčom útoku. Kým Ukrajina zatiaľ oficiálne odmieta, že by polostrov zasiahla a Rusko hovorí o náhodnom požiari na leteckej základni, výbuch pripomenul aj obyčajným Rusom, že vojna sa môže týkať aj ich.

Zásadné poškodenie leteckej základne a niekoľkých stíhačiek prinieslo diskusie o tom, či Ukrajina disponuje zbraňami, ktoré dokážu zasiahnuť ciele aj dvesto kilometrov od bojového frontu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navyše hovorí o tom, že na konci vojny by mal byť Krym opäť ukrajinský.

Snahu o vojenské znovuzískanie Krymského polostrova potvrdil aj generálmajor ukrajinskej armády Dmytro Marčenko. "Krym musíme vojensky oslobodiť. Krym je Ukrajina, je to naša zem a stále sú tam ľudia, ktorí museli vydržať okupáciu," povedal pre web RBK.

Súčasťou stratégie tak bude musieť byť aj zničenie Krymského mosta, 17 kilometrov dlhého mosta ponad Kerčský prieliv, ktorý spája Krym s ruskou pevninou. Rusko by tak prišlo o jednu z kľúčových logistických trás.

Rusko však už v júni varovalo Ukrajinu, že akúkoľvek snahu získať naspäť Krym bude Moskva považovať za oficiálne vyhlásenie vojny.

Ukrajinská verzia výbuchov: Výbuchy na ruskej leteckej základni na okupovanom Kryme mohli byť dielom partizánskych sabotérov, povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Zároveň naznačil, že možnou príčinou explózií, ktoré si vyžiadali jednu obeť a ďalších osem zranených, mohla byť aj nekompetentnosť Ruska.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ostreľovanie Dnepropetrovskej oblasti: Pri ruskom ostreľovaní Dnepropetrovskej oblasti zomrelo 22 ľudí, ďalších 26 utrpelo zranenia. Informoval o tom šéf oblasti Valentyn Rezničenko. Dodal, že Rusi na oblasť strieľali z raketometov Grad a obvinil ich, že cielene útočili na obytné domy, v ktorých spali ľudia.

Pri ruskom ostreľovaní Dnepropetrovskej oblasti zomrelo 22 ľudí, ďalších 26 utrpelo zranenia. Informoval o tom šéf oblasti Valentyn Rezničenko. Dodal, že Rusi na oblasť strieľali z raketometov Grad a obvinil ich, že cielene útočili na obytné domy, v ktorých spali ľudia. Škody v Záporožskej elektrárni: Ruské ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne spôsobilo poškodenie zariadenia, ale úroveň radiácie je normálna. Niekoľko hodín po piatkovej paľbe, ktorá zasiahla vedenie vysokého napätia, v sobotu raketami zasiahli zariadenie elektrárne, v ktorom je uložených 174 kontajnerov s vyhoreným jadrovým palivom.

Ruské ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne spôsobilo poškodenie zariadenia, ale úroveň radiácie je normálna. Niekoľko hodín po piatkovej paľbe, ktorá zasiahla vedenie vysokého napätia, v sobotu raketami zasiahli zariadenie elektrárne, v ktorom je uložených 174 kontajnerov s vyhoreným jadrovým palivom. Stíhanie novinárky Ovsiannikovovej: Ruské orgány zadržali novinárku Marinu Ovsiannikovovú a začali proti nej trestné stíhanie. Polícia predtým vykonala raziu v Ovsiannikovovej byte pre údajné poškodzovanie povesti ruskej armády. Na základe sprísneného zákona môžu byť činy, ktoré poškodzujú dobré meno ruských ozbrojených síl, potrestané väzením až do 15 rokov.

Zo zahraničných webov:

Letenky za 9,99 eura končia. Ako Ryanair poráža krízy?

Lietadlo nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. (zdroj: TASR/AP)

Biznis v leteckej doprave je veľkým riskom. Na letecké spoločnosti a ich investorov číha toľko nepredvídateľných faktorov, že podnikanie v letectve sa pohybuje dlhodobo na hranici ekonomickej únosnosti.

Je to zvláštny trh, kde vládne obrovská konkurencia, minimálna lojalita zákazníkov k značke a biznis ovplyvňujú často nepredvídateľné okolnosti ako štrajky na letiskách, globálne politické riziká, teroristické útoky, ceny palív a akákoľvek letecká nehoda. Každý rok sa objaví niečo, čo otrasie akciami a ziskami aerolínií.

Írska letecká spoločnosť Ryanair desaťročia dokazuje, že z každej krízy dokázala vykľučkovať neuveriteľne rýchlo. Čo stojí za úspechom írskeho dopravcu, ktorého nedávno ohlásené finančné výsledky príjemne prekvapili a vrátili írsku firmu do zisku?

V krátkosti z ekonomiky:

Ropa do Česka netečie: Dodávky ropy južnou vetvou ropovodu Družba do Českej republiky obnovené nebudú, oznámil slovenský prepravca ropy Transpetrol. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár povedal, že dohodnuté riešenie ohľadom úhrady tranzitných poplatkov za prepravu ropy cez Ukrajinu sa týka obnovenia dovozu na Slovensko a do Maďarska.

Dodávky ropy južnou vetvou ropovodu Družba do Českej republiky obnovené nebudú, oznámil slovenský prepravca ropy Transpetrol. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár povedal, že dohodnuté riešenie ohľadom úhrady tranzitných poplatkov za prepravu ropy cez Ukrajinu sa týka obnovenia dovozu na Slovensko a do Maďarska. Stopka na ruské uhlie: Európska únia a Spojené kráľovstvo prestali nakupovať ruské uhlie. Embargo dnes vstúpilo do platnosti. Podľa odhadov Európskej komisie sa embargo dotkne 25 percent všetkého ruského exportu uhlia v hodnote osem miliárd eur ročne.

Európska únia a Spojené kráľovstvo prestali nakupovať ruské uhlie. Embargo dnes vstúpilo do platnosti. Podľa odhadov Európskej komisie sa embargo dotkne 25 percent všetkého ruského exportu uhlia v hodnote osem miliárd eur ročne. Export agrokomodít z Ukrajiny: Vývoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny sa v júli zvýšil medzimesačne takmer o štvrtinu, oznámilo ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva. Objem vývozu agrokomodít dosiahol v júli 2,66 milióna ton, v porovnaní s júnom to predstavuje rast o 22,7 percent. Výraznou mierou sa pod to podpísalo zvýšenie exportu pšenice a jačmeňa.

Najmladší, ale najlepší. Slovákov preverí chlapec s nádychom geniality

Kanadský hokejista Connor Bedard. (zdroj: SITA/AP)

Hokejové majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa v zámorí vždy tešili veľkej popularite.

„Diváci v Kanade sledujú juniorský turnaj viac ako seniorský šampionát, pretože na ňom hrajú najlepší hráči. Je veľmi ťažké ho vyhrať. Väčšinou sa na nich zúčastní to najlepšie, čo veková kategória ponúka,“ povedal pred začiatkom podujatia Boris Valábik.

V preloženom augustovom termíne neposilnili reprezentácie najväčšie hviezdy tohtoročného draftu. Reprezentačný dres si oblieklo iba sedem hráčov draftovaných v prvom kole. Chýba medzi nimi aj slovenská trojica Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár.

Veľa expertov sa zhodlo, že situácia nahráva ostatným hráčom, ktorí môžu na šampionáte predviesť svoje kvality. Medzi nimi je aj pravdepodobná budúcoročná jednotka draftu Connor Bedard z Kanady.

Keď ochorela, vydražila svoju slávu. Olivia Newton-John vysadila morfium a stavila na canabis

Olivia Newton-John. (zdroj: TASR/AP)

Ktorá stredoškoláčka tak aspoň raz netúžila vyzerať ako Olivia Newton-John v muzikáli Pomáda. Blond vlasy v šialenom účese, červené topánky na vysokom opätku, kožené nohavice, čierne tričko s odhalenými ramenami – a kožená bunda, ktorá nonšalantne letí na zem, keď sa v diaľke zjaví sexi spolužiak.

Každý kúsok tohto oblečenia sa zapísal do histórie kinematografie rovnako ako film samotný.

Austrálska speváčka a herečka s britskými koreňmi ho v roku 2012 dala celý do dražby. Potrebovala vyzbierať peniaze na vybudovanie nemocnice, ktorú spojila s vedeckým výskumom na liečbu rakoviny.

„Mať majetok nemá žiadny zmysel, keď ste chorí,“ hovorila. A hovorila z vlastnej skúsenosti. Nádor v prsníku mala trikrát a práve nádor v prsníku bol pravdepodobne príčinou aj jej smrti. Zomrela 8. augusta, mala 73 rokov.

V krátkosti z kultúry:

Riešenie v dánskom väzení: Najväčším dánskym tromfom je väzenský systém. Ten je zásadným elementom filmu o Herbovi, mladom mužovi z Walesu, ktorý sa už roky trápi tým, že jeho bezvýznamný život je v úplnom rozklade – keď tu zrazu v televízii natrafí na dokument o komforte v dánskych väzniciach.

Najväčším dánskym tromfom je väzenský systém. Ten je zásadným elementom filmu o Herbovi, mladom mužovi z Walesu, ktorý sa už roky trápi tým, že jeho bezvýznamný život je v úplnom rozklade – keď tu zrazu v televízii natrafí na dokument o komforte v dánskych väzniciach. Kiná sa spamätávajú: S optimizmom sa možno pozerať aj na výsledky nedávneho prieskumu Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorý sa zameriaval na správanie návštevníkov jednosálových kín v postpandemickom období. Vyplýva z neho, že ľudia majú v pláne chodiť do kina rovnako alebo dokonca ešte častejšie ako pred pandémiou.

S optimizmom sa možno pozerať aj na výsledky nedávneho prieskumu Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorý sa zameriaval na správanie návštevníkov jednosálových kín v postpandemickom období. Vyplýva z neho, že ľudia majú v pláne chodiť do kina rovnako alebo dokonca ešte častejšie ako pred pandémiou. Bullet Train si môže dovoliť byť hlúpy: Nestáva sa to často, ale z času na čas sa vo filmoch objaví mystický predmet, okolo ktorého sa točí dej, ale nikto nevie, aký je v skutočnosti jeho význam. Až sa ukáže, že žiadny význam nemal, len bol zámienkou na vybudovanie zápletky. Najnovšie sa taký predmet objavil vo filme Bullet Train. Je ním kufrík, ktorý má za úlohu ukradnúť Brad Pitt v hlavnej úlohe.

Túžba po domove. (zdroj: Vico)

Slivkový koláč s vanilkovým krémom. (zdroj: Isifa)

V jednoduchosti je nielen krása. A preto vyskúšajte obyčajné slivky zapiecť do neobyčajného koláča.

