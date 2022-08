Ranný brífing: Jeseň má byť bez opatrení, jeden diktátor môže značne pomôcť druhému

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Jesenná vlna nákazy by už mala byť miernejšia a bez protipandemických opatrení. Na Slovensku sú dva milióny vakcín, tie proti omikronu prídu koncom septembra. Najbližšia vlna by tak už nemala zaplniť nemocnice.

Majú lepšie rakety ako HIMARS a najväčšie špeciálne jednotky. Severokórejský režim môže Putinovmu výrazne pomôcť. Pchjongjang už uznal separatistov z Donecka a Luhanska a chystá sa vraj na Ukrajinu vyslať tisíce vojakov "dobrovoľníkov".

Známe konšpiračné stránky začal Národný bezpečnostný úrad po invázii Ruska na Ukrajinu blokovať. Po pár mesiacoch však znovu fungujú, hoci ich NBÚ mohol vypnúť až do septembra. Dá sa boj s dezinformáciami vôbec vyhrať? A prečo kompetentní nič nerobia? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Dozviete sa, ako sa z Benátok stala obchodná veľmoc, kto boli prví Benátčania a ako sa v Benátkach maľovalo, hralo a milovalo. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Na jeseň zrejme príde ďalšia vlna covidu, možno si ju ani nevšimneme

Jesenná vlna by už nemala zaplniť nemocnice. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pravdepodobnosť, že na jeseň príde na Slovensko ďalšia vlna covidu, sa podľa odborníkov približuje k istote. V porovnaní s vlnami, ktoré krajina za posledné dva roky zažila, by táto mala byť oveľa miernejšia.

Hlavný hygienik Ján Mikas a infektológ Peter Sabaka nepredpokladajú ani zavedenie celoplošných opatrení, ktoré by ľudí obmedzovali v bežnom živote.

Odborníci na nový koronavírus však radia očkovanie. Tým, ktorí nie sú rizikovými pacientmi, však podľa nich stačí počkať na omikronovú vakcínu, ktorá by na Slovensko mala prísť na konci septembra.

Aktuálne na Slovensku podľa údajov Inštitútu zdravotných analýz doznieva letná vlna koronavírusu. Vrchol podľa šéfa inštitútu Mateja Mišíka dosiahla 20. júla.

Takmer tri štvrtiny (74 percent) infikovaných sú nakazené subvariantom omikronu BA.5. Jesennú vlnu by však podľa Mišíka mal spustiť subvariant omikronu BA 2.75. Príznakmi, ktoré tento subvariant spôsobuje u nakazených, sa podľa Sabaku podobá na svojich predchodcov.

Jedia prášok na pranie, predstierajú orálny sex, dusia sa. Prečo deti plnia výzvy na internete?

V roku 2018 bola trendom Tide pod Challenge, pri ktorej deti jedli kapsule pracích práškov. (zdroj: Adobe Stock)

Koncom marca tohto roku hospitalizovali v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave niekoľko detí s otravou paracetamolom. Liek paralen, ktorý túto látku obsahuje, jedli deti v nadmerných množstvách dobrovoľne ako súčasť takzvanej paralenovej výzvy.

Internetové výzvy alebo challenges na sociálnych sieťach sú medzi deťmi a mládežou populárne a hrozí, že neodhadnú, kedy sa sa im situácia vymkne z rúk. Pri liekoch a chemikáliách môžu spôsobiť otravy, pri experimentoch s dusením stratu vedomia a kómu.

"Ak je snahou detí zaujať pozornosť, dosiahnuť, že ich video bude najzaujímavejšie, vždy sa budú snažiť prekonať už nastavenú latku," vraví psychologička Kristína Blažeková o mechanizme, ktorý môže viesť k úrazu, poškodeniu zdravia alebo k smrti.

Pobúrenie vyvolala aj slovenská platforma youdare, ktorá je založená na platení za napĺňanie bláznivých a šokujúcich výziev. Deti tu okrem iného jedli exkrementy svojich domácich zvierat, rozbíjali si klávesnicu o hlavu a voľne prístupné boli aj výzvy so sexuálnym kontextom.

V krátkosti z domova:

Matovič zostane ministrom: Predsedníctvo hnutia OĽaNO spolu s poslaneckým klubom rozhodlo, že Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta zo strany SaS. Ako ďalej informovalo hnutie, toto rozhodnutie je nemenné. Zároveň dodali, že pozvali predstaviteľov strán pôvodnej koalície na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes v hoteli Bôrik.

Matovič zostane ministrom: Predsedníctvo hnutia OĽaNO spolu s poslaneckým klubom rozhodlo, že Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta zo strany SaS. Ako ďalej informovalo hnutie, toto rozhodnutie je nemenné. Zároveň dodali, že pozvali predstaviteľov strán pôvodnej koalície na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes v hoteli Bôrik.

Súd odmietol žalobu proti diskriminácii: Oddelené rómske a nerómske izby, odlišný prístup k službám, ale aj dve ženy tiesniace sa na jednej posteli. Taká je podľa ľudskoprávnych organizácií realita niektorých pôrodníc na Slovensku v lokalitách s početnejšou rómskou populáciou. Súd odmietol žalobu proti segregácii prešovskej v pôrodnici. Rozhodovanie trvalo deväť rokov, sudkyňa prihliadla aj to, že svedectvá o diskriminácii Rómok boli sprostredkované.

Odsúdení v sledovaných kauzách: V mediálne sledovaných kauzách je už právoplatne odsúdených 17 osôb, informoval prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Ako príklad uviedol bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, exprezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, podnikateľa Zoroslava Kollára a viacerých bývalých policajtov alebo príslušníkov SIS.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 853 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 078 testov. V nemocniciach aktuálne leží 590 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Rakety lepšie ako HIMARS? Severná Kórea má ako Rusku pomôcť

Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Niečo podobné sa odohralo aj v 50. rokoch minulého storočia. Čína vtedy na Kórejský polostrov oficiálne neposlala svoju armádu, ale vyhlásila, že išlo o dobrovoľníkov, ktorí chceli vo voľnom čase prispieť k tomu, aby komunisti zo Severu ovládli celú Kóreu.

Výhodou tohto postupu je, že vláda sa môže od "dobrovoľníkov" dištancovať a nedostáva sa tak do priameho konfliktu s iným štátom. Zopakovať sa to môže znovu, tentoraz na Ukrajine.

"Ak sa chcú severokórejskí dobrovoľníci so svojimi delostreleckými systémami a skúsenosťami z bojov zúčastniť na konflikte, dajme ich dobrovoľníckemu pudu zelenú," povedal nedávno moderátor ruského štátneho Prvého kanála Igor Korotčenko.

Išlo o jeden z ďalších náznakov, že Severná Kórea, jeden z posledných spojencov Ruska, by sa mohla zapojiť do konfliktu. A to či už cez svojich občanov, alebo aj oficiálne, čo je podľa Korotčenka jednou z možností. Hovorí sa až o stotisíc vojakoch.

Severokórejčania by tiež mohli bombardovať ukrajinské pozície ešte z ruského územia. Ich delostrelecké systémy KN-09 a KN-25 majú podľa oficiálnych vyjadrení dolet 200 až 240 kilometrov. Teda viac než americký systém HIMARS dodaný Ukrajine.

V krátkosti z Ukrajiny:

Škody na ruskom letisku Saky: Satelitné snímky ukazujú rozsiahle škody a niekoľko zničených ruských bojových lietadiel na leteckej základni Saky na Kryme, ktorou začiatkom týždňa otriasli explózie. Nové zábery podľa BBC naznačujú, že mohlo ísť o cielený útok.

Satelitné snímky ukazujú rozsiahle škody a niekoľko zničených ruských bojových lietadiel na leteckej základni Saky na Kryme, ktorou začiatkom týždňa otriasli explózie. Nové zábery podľa BBC naznačujú, že mohlo ísť o cielený útok. Ťažké boje o kľúčové mesto: Ruské jednotky útočia pri východoukrajinských obciach Pisky a Marinka, informoval ukrajinský generálny štáb. Predstaviteľ samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky tvrdí, že Pisky je pod kontrolou ruských a proruských síl, Kyjev však túto informáciu popiera. Silno opevnené mesto je kľúčové v obrane Doneckej oblasti, v jeho okolí zúria ťažké boje.

Ruské jednotky útočia pri východoukrajinských obciach Pisky a Marinka, informoval ukrajinský generálny štáb. Predstaviteľ samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky tvrdí, že Pisky je pod kontrolou ruských a proruských síl, Kyjev však túto informáciu popiera. Silno opevnené mesto je kľúčové v obrane Doneckej oblasti, v jeho okolí zúria ťažké boje. Útoky aj na civilné objekty: Rusko útočí na východe Ukrajiny na množstvo civilných a vojenských cieľov, pretože sa snaží úplne ovládnuť Doneckú aj Luhanskú oblasť. Mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti zasiahlo až 120 rakiet typu Grad, zahynuli pritom traja ľudia a siedmi utrpeli zranenia.

Rusko útočí na východe Ukrajiny na množstvo civilných a vojenských cieľov, pretože sa snaží úplne ovládnuť Doneckú aj Luhanskú oblasť. Mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti zasiahlo až 120 rakiet typu Grad, zahynuli pritom traja ľudia a siedmi utrpeli zranenia. Potreba stabilizácie frontu: Ukrajina potrebuje stabilizovať front a pripraviť sa na protiútok, vyhlásil ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov s tým, že pre Ukrajinu je teraz nevyhnutné zastaviť postup ruského agresora. Upozornil, že dĺžka bojovej línie presahuje 2 500 km a aktívne sa teraz bojuje na 1 300 km.

Ukrajina potrebuje stabilizovať front a pripraviť sa na protiútok, vyhlásil ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov s tým, že pre Ukrajinu je teraz nevyhnutné zastaviť postup ruského agresora. Upozornil, že dĺžka bojovej línie presahuje 2 500 km a aktívne sa teraz bojuje na 1 300 km. Rusko ako teroristický štát: Lotyšský parlament vyhlásil Rusko za krajinu, ktorá podporuje terorizmus. Krajina odsúdila útok na Ukrajincov počas invázie za akt terorizmu. Parlament vyzval európske štáty, aby pozastavili vydávanie víz ruským občanom a to aj turistických.

Lotyšský parlament vyhlásil Rusko za krajinu, ktorá podporuje terorizmus. Krajina odsúdila útok na Ukrajincov počas invázie za akt terorizmu. Parlament vyzval európske štáty, aby pozastavili vydávanie víz ruským občanom a to aj turistických. Odpoveď na Marhanec: Ukrajinské ozbrojené sily budú reagovať na ruské ostreľovanie mesta Marhanec v Dnepropetrovskej oblasti, vyhlásil vo videoprejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pri útoku zahynulo 13 ľudí a ďalších desať utrpelo zranenia. Ukrajina musí podľa neho takisto zvážiť, ako ruským inváznym silám spôsobiť čo najväčšie škody a skrátiť tým vojnu.

Zo zahraničných webov:

Pochybný ozdravný plán a zvýhodňovanie svojich. Kde zmizol majetok Arcy?

Hlavný akcionár finančnej skupiny Arca Capital Rastislav Velič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Majiteľom Arcy Capital sa už viac ako dva roky darí našľapovať na hrane potopenia v mori dlhov. Okolo nej plávajú finanční žraloci a nahnevaní veritelia, ktorí ju chcú čím skôr potopiť, aby dostali z jej paluby aspoň niečo.

Najnovšie sa šéfovi Arcy Rastislavovi Veličovi a jeho posádke podarilo s armádou drahých právnikov presvedčiť české súdy, aby jeho strešná firma Arca Investments dostala šancu na „upratanie“ hory dlhov formou ich reštrukturalizácie. Podobne sa to tejto partii finančníkov podarilo v júni aj pri dcérskej spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Upratovanie dlhov však nebude ľahká záležitosť. Ich výška sa pôvodne odhadovala na miliardu eur. Pražský súd výšku pohľadávok skresal na 750 miliónov eur neuznaním niektorých nárokov veriteľov. Napriek tomu ide o jeden z najväčších insolvenčných procesov v Česku aj na Slovensku.

Ozdravný plán sľubuje zabezpečeným veriteľom uspokojenie 100 percent pohľadávok. Medzi nimi je napríklad J&T Banka. Nezabezpečení sú najmä súkromní drobní investori. Tí majú dostať sotva tretinu svojich investícií.

Schéma, z ktorej profitujú silní: Ako je už tradíciou česko-slovenských reštrukturalizácií, najzabezpečenejšia zo všetkých veriteľov je skupina J&T, ktorá vraj má istých sto percent svojich vkladov. Jasné. Viete o niekom, kto v dnešnej inflačnej mizérii potrebuje svoje peniaze späť skôr a akútnejšie než J&T? Neviete, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Západ dobiehame pomaly: Slovensko ako krajina zaostáva za priemerom Európy a v poslednom desaťročí sa naň už ani nedoťahuje tak rýchlo ako kedysi. Dôvodom je aj málo pracujúcich, ktorí by ekonomiku ťahali dopredu. Riaditeľ Inštitút finančnej politiky Juraj Valachy v rozhovore pre INDEX tvrdí, že na Slovensku aktuálne nepracuje až pol milióna ľudí, ktorí by pritom pracovať mohli.

Slovensko ako krajina zaostáva za priemerom Európy a v poslednom desaťročí sa naň už ani nedoťahuje tak rýchlo ako kedysi. Dôvodom je aj málo pracujúcich, ktorí by ekonomiku ťahali dopredu. Riaditeľ Inštitút finančnej politiky Juraj Valachy v rozhovore pre INDEX tvrdí, že na Slovensku aktuálne nepracuje až pol milióna ľudí, ktorí by pritom pracovať mohli. KIA sa pripravuje na najhoršie: V závode Kia Slovakia sa chystajú aj na možnosť zastavenia dodávok plynu. Ak by došlo k výpadku, neboli by schopní výroby. Aktuálne čelia nepravidelným dodávkam komponentov a napätej situácii v logistických reťazcoch.

V závode Kia Slovakia sa chystajú aj na možnosť zastavenia dodávok plynu. Ak by došlo k výpadku, neboli by schopní výroby. Aktuálne čelia nepravidelným dodávkam komponentov a napätej situácii v logistických reťazcoch. Stratové zdravotné poisťovne: Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu júna v strate. Vyplýva to z výsledkov ich hospodárenia, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa je v strate 131,4 milióna eur, súkromná Dôvera eviduje stratu takmer 44,8 milióna eur a súkromná Union ZP zase vyše dvoch miliónov eur.

Chcel ho Bayern, skončil v Slovane. Svetový talent môže zarobiť milióny

Giorgi Čakvetadze. (zdroj: TASR)

Ihneď predviedol, že má v sebe čosi geniálne. Taký nadaný hráč si v slovenskom klube zahrá iba zriedka. Hlavne v takom mladom veku. Dvadsaťdvaročný Gruzínec Giorgi Čakvetadze je v Slovane iba mesiac, ale už ukázal niekoľko hviezdnych momentov. V roku 2019 ho UEFA zaradila medzi 50 najlepších hráčov do 21 rokov.

V národnom tíme Gruzínska debutoval na jar 2018, keď mal iba osemnásť. Ihneď v premiére proti Litve dal gól. V šiestich zápasoch Ligy národov dal štyri góly, pridal tri asistencie.

„Ako 18-ročný mi sám vyhral skupinu D-divízie Ligy národov. Sledovala ho Chelsea či Borussia Dortmund," vravel v tom čase ešte tréner Gruzínska Vladimír Weiss starší.

Za normálnych okolností by dnes mal hrať vo svetovom veľkoklube, ale Čakvetadze mal smolu. Stopli ho vážne zranenia, v Slovane sa po rôznych útrapách snaží reštartovať kariéru. Na Slovensko ho stiahol Weiss.

Psom odstránili mutáciu pre časté ochorenie kĺbov. Narodili sa dve šteniatka

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay)

V Južnej Kórei sa narodili dve šteniatka. Gene a Geny sú navonok obyčajné labradory, od svojho plemena sa však líšia geneticky. Vedci šteniatkam odstránili predispozíciu na bolestivé ochorenie kĺbov.

Toto ochorenie postihuje najmä čistokrvné väčšie plemená psov, mávajú ho nemecký ovčiak, zlatý a labradorský retríver, novofundlandský pes, bernský salašnícky pes, rotvajler či boxer. Objaviť sa však môže pri akomkoľvek plemene. Okrem psov nim trpia aj ľudia.

Vedci sa zamerali na obmenu CRISPR/Cas9 technológie, pri ktorej vedci dokážu prestrihnúť DNA a odstrániť alebo nahradiť jednotlivé úseky. Tentoraz však využili modernejšiu verziu, ktorá dovoľuje precíznejšie narábať s DNA bez menšieho počtu vedľajších účinkov, akými môžu byť napríklad nechcené mutácie.

Úpravu robili s povolením majiteľa psa na bunkách odobratých z ucha labradorského retrívera, ktorý mal diagnostikovanú dyspláziu bedrového kĺbu. Odstránili z nich nechcený gén pre ochorenie.

V krátkosti z vedy a techniky:

Keď pozemské hodinky nestíhajú: Naše hodinky s 24-hodinovým dňom neodrážajú realitu. Nie každý deň trvá zaužívaných 86 400 sekúnd, teda nie každý slnečný deň. Jeho dĺžku určuje to, ako rýchlo (alebo pomaly) sa Zem otočí okolo svojej osi. A posledné roky sa Zem otáčala tak rýchlo, že na konci júna 2022 sme zažili najkratší deň za posledné polstoročie.

Naše hodinky s 24-hodinovým dňom neodrážajú realitu. Nie každý deň trvá zaužívaných 86 400 sekúnd, teda nie každý slnečný deň. Jeho dĺžku určuje to, ako rýchlo (alebo pomaly) sa Zem otočí okolo svojej osi. A posledné roky sa Zem otáčala tak rýchlo, že na konci júna 2022 sme zažili najkratší deň za posledné polstoročie. Scenár ako z Fukušimy: Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine zasiahli rakety. Hoci nedošlo k rádioaktívnemu úniku, odborníci považujú boje v blízkosti elektrárne za veľkú hrozbu jadrového nešťastia. O situácii sme sa rozprávali s jadrovým fyzikom Martinom Venhartom zo Slovenskej akadémie vied.

Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine zasiahli rakety. Hoci nedošlo k rádioaktívnemu úniku, odborníci považujú boje v blízkosti elektrárne za veľkú hrozbu jadrového nešťastia. O situácii sme sa rozprávali s jadrovým fyzikom Martinom Venhartom zo Slovenskej akadémie vied. Skladacie smartfóny od Samsungu: Začínali ako nevšedný pokus o vytvorenie kompaktných smartfónov s veľkou obrazovkou, aby po pár rokoch zaujali miesto najlepších modelov v portfóliu. Samsung svoje skladacie smartfóny nevytvoril len za účelom propagácie značky, o čom svedčí už štvrtá generácia, ktorá prináša skôr evolúciu ako revolúciu.

Karikatúra

Obavy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Maková roláda so žĺtkovým krémom a černicami. (zdroj: Naničmama.sk / Kamila)

Tieto múčniky patria k najobľúbenejším. Vybrali sme pre vás desať receptov na osviežujúce ovocné rolády.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

