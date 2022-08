Ranný brífing: Núkajú sa tri scenáre riešenia koaličnej krízy, Rushdie útok prežil

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Scenáre riešenia koaličnej krízy sú tri. Ustupovať zatiaľ nechce nikto. Igor Matovič sa nikam nechystá a žiada odchod Richarda Sulíka. Predsedovia strán sa pre koaličnú krízu stretnú aj tento týždeň.

Britského spisovateľa Salmana Rushdieho, ktorý v minulosti vyvolal pobúrenie v moslimskom svete svojou knihou Satanské verše, dobodal útočník pred jeho prednáškou v New Yorku. Po útoku má viacero vážnych zranení a možno príde o oko.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Riešenie koaličnej krízy nepriniesol ani Bôrik. Aké sú možné scenáre?

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Koalícia sa ani v piatok v hoteli Bôrik nedohodla, ako vyrieši vlastnú krízu. SaS pred pár týždňami oznámila, že ak neodíde z vlády šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič, sama opustí kabinet Eduarda Hegera aj koalíciu.

Spor sa ešte viac vyostril vo štvrtok, keď OĽaNO vyhlásilo, že Matovič z vlády neodíde. Po piatkovom rokovaní Sulík s Hegerom povedali, že riešenie budú lídri hľadať aj tento týždeň. Premiér a OĽaNO stále veria, že sa podarí zachovať štvorkoalíciu.

Politologička Aneta Világi vraví, že by to bolo možné tak, ak by z vlády odišli Matovič aj aj Sulík. Taký návrh však podľa Hegera na rokovaní vôbec nezaznel, ani sa s ním nepočíta.

Druhou možnosťou je menšinová vláda. Buď trojkoalície, ak by odišla len SaS, alebo dvojkoalície, ak by ju nasledovala aj Sme rodina. „Bez SaS nebude moja vláda v parlamente funkčná,“ priznal Heger po rokovaní.

Treťou možnosťou by boli predčasné voľby. Šéf Sme rodina Boris Kollár hovorí, že tam situácia smeruje. Musela by sa však zmeniť ústava.

Vládnuť s fašistami v koalícii nechcú: Krátko pred tým, ako sa Maroš Žilinka rozhodol nepodať návrh na rozpustenie ĽSNS, Inštitút pre verejne otázky upozorňoval, že podobne nelogicky postupoval aj Najvyšší súd v roku 2019. Šéf inštitútu Grigorij Mesežnikov v rozhovore vysvetľuje, prečo nie je podľa neho ĽSNS umiernená, ako to tvrdí Žilinka, a aký je najpravdepodobnejší scenár vyústenia súčasnej koaličnej krízy.

Menšinová vláda nebude fungovať: Menšinová vláda, ktorá by vznikla po odchode ministrov SaS v septembri, nie je riešením a nebude fungovať - hovorí predseda Sme rodina Boris Kollár. Vyhlásil, že je nemysliteľné, aby sa koalícia po odchode SaS „každýkrát doprosovala SaS, či každý zákon za niečo vymení".

Menšinová vláda je úplne bežná schéma: Keby menšinové vládnutie nebolo bežným formátom, na SaS by aj platili Hegerove argumenty: inflácia, vojna, bezpečnostná a energetická (super)kríza, covid, bezprecedentná situácia. Sú však krátke. Väčšinový variant by bol akurát o to lepší, že by sa štát a jeho financie zbavili Matoviča, píše Peter Schutz.

Ryžový nákyp pre Richarda Sulíka: Keď sa niekomu pri pohľade na ryžový nákyp obráti žalúdok, zbytočne mu budete vysvetľovať, že je to vavrínmi ovenčené gastronomické dielo z ručne vyberaných zrniek s blahodarným vplyvom na črevnú mikroflóru. Nechce, no, radšej bude hladný. Dá sa mu nerozumieť, zlostiť sa, aj mu to aj vyčítať, akurát je to nepochopenie žánru, píše Peter Tkačenko.

Razia vo Švajčiarsku bola „prúser", a tak zahladzoval stopy. Prečo Magátovi predĺžili väzbu

Marián Magát. (zdroj: SITA)

Jeden z najznámejších extrémistov na slovenskej scéne Marián Magát sa aj z vyšetrovacej väzby snažil šíriť svoju knihu Židokracia, no až po nejakom čase mu došlo, že tým pomáha polícii identifikovať svojich nasledovníkov.

Z väzby sa preto Magát snažil inštruovať svoju partnerku ako zahladiť stopy, no znovu tým len pomohol polícii, ktorá ich telefonáty odpočula.

Vyplýva to zo uznesenia sudcu Špecializovaného trestného súdu Mariána Mačuru, ktorým predĺžil Magátovi väzbu do februára budúceho roka. Magát je stíhaný za prechovávanie rôzneho extrémistického materiálu a šírenie svojej knihy Židokracia, v ktorej popiera holokaust.

„Už len samotný názov Židokracia a karikatúra na obálke knihy sú exemplárnou demonštráciou prejavu antisemitizmu,“ píše v uznesení sudca Mačura.

V krátkosti z domova:

Zatvárajú veľkokapacitné centrá: Napriek tomu, že Ukrajinci na Slovensku stále potrebujú pomoc, ministerstvo vnútra postupne zatvára veľkokapacitné centrá vo veľkých mestách. Každý deň klesá aj záujem dobrovoľníkov o pomoc.

Fico sa domáha paragrafu 363: Expremiér a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák sa pre svoje obvinenie v kauze Súmrak obrátili na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Žiadajú o zrušenie obvinení podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 307 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 750 testov. V nemocniciach aktuálne leží 579 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19.

Britský spisovateľ Rushdie je po útoku nažive, zrejme príde o oko

Britský spisovateľ Salman Rushdie. (zdroj: SITA/AP)

Britského spisovateľa Salmana Rushdieho, známeho ako autora provokatívnej knihy Satanské verše, dobodal útočník pred jeho prednáškou v New Yorku. Mal na nej hovoriť aj o slobode prejavu a útočisku pre spisovateľov v exile.

Laureáta Bookerovej ceny, ktorý sa pre hrozbu pomsty musel roky ukrývať, vrtuľníkom previezli do nemocnice, podľa guvernérky štátu New York Kathy Hochulovej bol stále nažive a pri prevoze mal pulz. V nemocnici ho operovali, bol pripojený na ventilátor a nebol schopný komunikovať.

"Správy nie sú dobré," vyhlásil Rushdieho knižný agent Andrew Wylie. "Salman pravdepodobne príde o oko, nervy na jeho ruke boli prerušené a bodnutie poškodilo i pečeň," uviedol. V nedeľu už Rushdie nepotreboval podporu umelej pľúcnej ventilácie a bol schopný rozprávať.

Útočníka policajti zadržali a je vo väzbe. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. Polícia ho identifikovala ako Hadiho Matara, 24-ročného muža z Fairview v štáte New Jersey, ktorý si kúpil vstupenku na podujatie.

Matara obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa, ten sa vyhlásil za nevinného. Matar sa narodil libanonským rodičom, ktorí emigrovali z juholibanonskej pohraničnej obce Járún, povedal agentúre AP starosta Alí Tihfí.

Fatva je vážna vec: Nemecký magazín Stern robil so Salmanom Rushdiem rozhovor len dva týždne pred piatkovým incidentom. Spisovateľ v ňom odpovedal aj na otázku, či je nebojácny človek. Rushdie odpovedal, že fatva je vážna vec, ale bolo to už dávno a teraz žije relatívne normálny život.

Salman Rushdie je nesmrteľný: Salman Rushdie, aj keby už nikdy nenapísal ani nevyslovil jediné slovo, je nesmrteľný, on i jeho dielo. Budeme mu závidieť, že bol štvanou zverou, pretože to bolo pre zmysluplnosť jeho diela, ktorú nízki ľudia nedokážu odpustiť, píše Mariana Čengel-Solčanská.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko riadi šialenec: Pred tromi rokmi založil kanál, na ktorom sa náhodných okoloidúcich na ruských uliciach pýta na ich názor na vtipné či neškodné otázky. Po začiatku vojny na Ukrajine však ruský youtuber Danil Orain pritvrdil a obyčajných Rusov sa pýta, čo si myslia o invázii, o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a či ho považujú za vojnového zločinca. Hovorí, že videá mu problémy s políciou ešte nespôsobili, zatknutia sa však obáva.

Slovenské Zuzany 2: Ukrajinská strana si prevzala prvé štyri kusy z ôsmich samohybných húfnic Zuzana 2. Tie sa Slovensko prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Konštrukta Defence, patriacej pod rezort obrany, zaviazalo dodať Ukrajine na základe kontraktu na komerčný predaj.

Dobré správy z juhu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že z juhu Ukrajiny prichádzajú „dobré správy" týkajúce sa likvidovania ruských síl. „Boje na juhu krajiny prinášajú dobré správy o zničení síl a prostriedkov ruskej armády. Nestrácame ani deň, znižujeme potenciál okupantov."

Ruskí vojaci na ústupe: Ruskí velitelia na juhu Ukrajiny sa dali na ústup na ľavý breh rieky Dnipro. Informoval o tom gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim. „Nie naozaj, ale trochu je mi ľúto tých hlúpych 'orkov', ktorých 'nechali v štichu' na pravom brehu Dnipra. Celý veliteľský štáb sa sťahuje za Dnipro," napísal.

Zelenského výzva predstaviteľom Ukrajiny: Prezident Zelenskyj vyzval predstaviteľov Ukrajiny, aby verejne nehovorili o vojenských taktikách. Vynášanie takýchto informácií je podľa neho nezodpovedné.

Britské raketové systémy: Na Ukrajinu dorazili raketové systémy M20 MLRS z Británie, oznámil ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov na Twitteri. Poďakoval sa britskému ministrovi obrany Benovi Wallaceovi aj Britom. Avizoval aj dodanie ďalších "darčekov".

Prístup k Záporožskej elektrárni: Moskva umožní expertom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu prístup k Záporožskej jadrovej elektrárni. Sľúbil to ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. Zariadenie by podľa neho mohli navštíviť ešte v auguste.

Vojaci v elektrárni na muške: Ukrajina si berie na mušku ruských vojakov, ktorí ostreľujú okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň alebo ju naopak využívajú ako základňu. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina a Rusko sa navzájom obviňujú z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.

Ruská žaloba na EÚ: Ruský centrálny depozitár podal na Súdny dvor Európskej únie žalobu, v ktorej žiada zrušenie sankcií, ktoré na neho v júni uvalila Európska únia. Ich zavedenie Rusku znemožnilo uhradiť dlh zahraničným veriteľom.

Zo zahraničných webov:

Viceprimátorka Bratislavy: Vyjadrenia Remišovej neboli založené na pravde

Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová. (zdroj: TASR)

Magistrát Bratislavy sa po týždňoch rokovaní dohodol s developerom zodpovedným za výstavbu električky do Petržalky na dodatku k zmluve, ktorý má vyriešiť aktuálne zdražovanie stavebných materiálov. Ruch by sa tak mal vrátiť na stavbu už v najbližších dňoch.

Rokovania však neboli jednoduché. Viceprimátorka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová v rozhovore pre INDEX hovorí, že sa v nich mesto muselo spoliehať hlavne samo na seba a odborníkov, ktorých požiadali o pomoc. Od štátu pritom čakala viac.

„Niežeby som neverila našim odborníkom, čakala som však, že nastavovanie metodiky bude spoločná práca všetkých zainteresovaných a štát nám vyjadrí podporu,“ hovorí.

V krátkosti z ekonomiky:

Druhý pilier od narodenia: Zmena odchodu do penzie každý rok podľa dĺžky života, časová hodnota peňazí pri výpočte penzií či sporenie si v druhom pilieri od narodenia. Aj takého nápady obsahuje návrh ústavného zákona z dielne strany SaS, ktorý predložila do parlamentu uprostred leta. INDEX sa pozrel na niektoré návrhy sulíkovcov z vecného a odborného hľadiska.

Automobilky sa menia na Netflix: Služby ako vyhrievanie sedadiel alebo volantu, asistent diaľkových svetiel alebo lepší obsah infotainmentu na palubovke. Trendy v automobilovom priemysle sa nepretržite vyvíjajú a automobilky súbežne hľadajú nové obchodné cestičky ako zarobiť. Jednou z možností je predplatné služieb v kabíne auta.

Do Česka už prúdi ropa: Do Českej republiky začala prúdiť ruská ropa. Potvrdil to slovenský prepravca ropy Transpetrol. Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť uviedol, že banka dostala platbu za tranzit do Česka, čo neskôr potvrdila aj Ukrajina. Platbu odblokovala holandská banka ING.

KHL dnes slúži ako nástroj Vladimira Putina na propagáciu vojny na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Je to len šport. Nemiešajte sem politiku. Tak znie odpoveď športovcov, ktorí sa po 24. februári tohto roka rozhodli pre pôsobenie v Rusku. Tvrdia, že im ide o víťazstvá a góly, politika ich nezaujíma.

Zo Slovákov podpísali v posledných týždňoch kontrakty s ruskými klubmi najmä hokejisti. V budúcej sezóne bude v KHL hrať minimálne šesť slovenských hráčov. Posledný je zatiaľ 23-ročný útočník Samuel Buček, ktorý podpísal zmluvu s Nižnekamskom. Pribudnúť môžu ďalší.

Rusko využíva ako ideologickú zbraň všetko, čo môže. Aj športovcov. Keď sa v marci uskutočnil míting, na ktorom vystúpil Vladimir Putin a obhajoval vojnu na Ukrajine, na pódiu s ním stáli olympionici a majstri sveta. Hviezdy, ktoré ruskí fanúšikovia obdivujú.

Boli medzi nimi krasokorčuliari Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov, Jevgenija Tarasovová, Vladimir Morozov, bežec na lyžiach Alexander Boľšunov, plavec Jevgenij Rylov, či gymnastky sestry Averinové. Putina otvorene podporili.

Istým spôsobom to robia aj zahraniční športovci. Hoci nie takto otvorene.

V Číne našli nový vírus, ktorý preskočil zo zvierat na ľudí. Svet sa musí prebudiť, hovorí virológ

Vírus Lang-ja objavili u voľne žijúcich piskorov. Z nich zrejme preskočil na človeka. (zdroj: Adobe Stock)

V Číne vedci identifikovali nový vírus, ktorý sa preniesol zo zvierat na človeka. Nakazili sa ním zatiaľ desiatky ľudí.

Lang-ja (po anglicky Langya, skrátene aj LayV) je henipavírus. Spôsobuje zoonózu, teda infekciu prirodzene prenášanú medzi zvieratami a ľuďmi.

Do rodu henipavírusov patria aj vírusy Nipah a Hendra, ktoré spôsobujú u ľudí ochorenia s vysokou úmrtnosťou. Lang-ja je zjavne výrazne miernejší.

Prvý prípad lekári datujú do decembra 2018. Vyskytol sa v meste Lang-ja v čínskej provincii Šan-tung. Do augusta 2022 našli 35 nakazených ľudí, prevažne ide o farmárov z oblastí Šan-Tung a Che-nan.

Čo o víruse Lang-ja zatiaľ vieme a prečo v ňom odborníci nevidia veľkú hrozbu?

V krátkosti z vedy a techniky:

Nechceme prebudiť spiaceho obra: Východná Antarktída, ktorá je najväčším úložiskom sladkej vody na svete, nie je taká odolná voči klimatickej zmene, ako si vedci mysleli. Topenie jej kontinentálneho ľadovca by mohlo pridať niekoľko metrov k hladine mora. To je zlá správa. Tou dobrou je, že osud rozsiahleho ľadovca majú vo svojich rukách ľudia.

Smartfón pre nenáročných: Pekný dizajn, veľký AMOLED displej, fotoaparát s vysokým rozlíšením a nízka cena. TCL 30+ je ďalší z desiatok lacných čínskych smartfónov v ponuke slovenských obchodov, ktorý cieli na cenovo orientovaného zákazníka ochotného pristúpiť na určité kompromisy.

Zuckerberg ako vykorisťovateľ: Prototyp nového chatbota spoločnosti Meta s názvom BlenderBot3 uviedol, že zakladateľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg zneužíva užívateľov, aby na nich zarobil. Podľa vyhlásenia Mety však ide len o prototyp, ktorý môže odpovedať aj drzo či urážlivo.

Karikatúra

Záložka nenávisti. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zelená fazuľka na baskický spôsob. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Zelená fazuľka ako kulinársky zážitok? Ponúkame vám množstvo tipov na prípravu.

Voľný čas

