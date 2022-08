Ranný brífing: Kollár zatvára dvere pred trojkoalíciou, Európa pred ruskými turistami

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Odchod SaS z koalície sa zdá byť nezvratný. Bez podpory vlády v parlamente Sme rodina nemá dôvod zostať. Predčasné voľby preto ohlasuje už aj Boris Kollár, tie by mohli byť už na jar.

Čoraz viac európskych štátov diskutuje, či ruským turistom vôbec povoliť vstup do Únie. Obmedzené víza vydáva dnes aj Slovensko, niektoré štáty ich chcú zakázať úplne. Otázky vyvoláva to, či nariadenie netrestá aj kritikov Putinovho režimu.

Igor Matovič vyhlasuje, že bude ministrom financií aj v septembri, Richard Sulík už hovorí o bývalých koaličných partneroch, Boris Kollár pred menšinovou vládou preferuje predčasné voľby a premiér Eduard Heger sa stále nevzdal predstavy o štvorkoalícii. Ako ovplyvnili koaličnú krízu piatkové rokovania? A máme sa naozaj pripraviť na predčasné voľby? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Predčasné voľby by mohli byť už na jar. Nerozhodne Smer, ale liberáli z OĽaNO a Boris Kollár

Boris Kollár a Igor Matovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aj keď všetky strany vládnej koalície neustále opakujú, že by chceli spolu dovládnuť do riadneho termínu volieb, predčasné voľby sa po víkende stali reálnejšie. Predsa Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že prípadnú trojkoalíciu by 20 hlasmi svojho hnutia už nepodporil.

„Musí byť koalícia kompaktná, nemôže byť rozbitá. A keď, tak potom sa tu nehrajme, že tu budeme 20 mesiacov v agónii. Potom to položme, poďme urobiť predčasné voľby,“ povedal Kollár.

Výrazne tak približuje Slovensko k scenáru predčasných volieb, ak sa do konca augusta SaS a OĽaNO nedohodnú na vyriešení koaličnej krízy. SaS stále žiada odchod Igora Matoviča z vlády, OĽaNO to opäť striktne odmietlo.

Vyvolanie predčasných volieb je však po náleze Ústavného súdu, že ústava takýto inštitút dnes nepozná, komplikované a prebehnúť by muselo niekoľko hlasovaní. Ak by ich však podporovali aj SaS, aj Sme rodina, s opozíciou by teoreticky mali dosť hlasov, aby predčasné voľby vyvolali.

Kollár pre istotu odštartoval kampaň: Kollár sa s Ficom zhodol na spolitizovaných trestných stíhaniach, príšernom výkone vlády a nutnosti nájsť pre vládu zrejmú väčšinu. Nevieme, do akej miery to myslel úprimne, ale pre istotu odštartoval kampaň, píše Peter Tkačenko.

Kollár sa s Ficom zhodol na spolitizovaných trestných stíhaniach, príšernom výkone vlády a nutnosti nájsť pre vládu zrejmú väčšinu. Nevieme, do akej miery to myslel úprimne, ale pre istotu odštartoval kampaň, píše Peter Tkačenko. Už sa čaká len na Matovičov rozmar: V skutočnosti sa už čaká len a len na rozmar Matoviča. Či sa mu zachce pred špalierom verných vyhlásiť, že ide z postu. Fakt, že ďalší osud koalície sa má odvinúť od jeho rozmaru, aj pekne ukazuje, kde je problém, píše Zuzana Kepplová.

V skutočnosti sa už čaká len a len na rozmar Matoviča. Či sa mu zachce pred špalierom verných vyhlásiť, že ide z postu. Fakt, že ďalší osud koalície sa má odvinúť od jeho rozmaru, aj pekne ukazuje, kde je problém, píše Zuzana Kepplová. Referendom Smer odpútava pozornosť: Celý petičný úskok, ktorým Smer a spol. zahrievajú (kontaminujú) i tak neznesiteľne horúce leto, je marketingový experiment na zahováranie, odpútavanie od rôznych Súmrakov a spol., kde iniciátorom referenda ide o osobnú slobodu, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Strach z útokov medveďov: Je pravda, že ak by došlo ešte k jednému napadnutiu medveďom, šlo by o 20-ročný rekord. Na druhej strane informácie o premnožení medveďa nie sú potvrdené, zviera neútočí ako predátor a hrať mŕtveho naozaj funguje. Michal Haring zo Zásahového tímu medveďa hnedého v rozhovore pre SME objasňuje najčastejšie mýty o útokoch medveďa.

Je pravda, že ak by došlo ešte k jednému napadnutiu medveďom, šlo by o 20-ročný rekord. Na druhej strane informácie o premnožení medveďa nie sú potvrdené, zviera neútočí ako predátor a hrať mŕtveho naozaj funguje. Michal Haring zo Zásahového tímu medveďa hnedého v rozhovore pre SME objasňuje najčastejšie mýty o útokoch medveďa. Obvinenie poslanca Linharta: Poslanec Sme rodina Patrick Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti, že ho napadol policajt v Nových Zámkoch. Podľa vyšetrovateľa z Komárna poslanec krivo obvinil policajta z napadnutia a obvinil ho preto z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania.

Poslanec Sme rodina Patrick Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti, že ho napadol policajt v Nových Zámkoch. Podľa vyšetrovateľa z Komárna poslanec krivo obvinil policajta z napadnutia a obvinil ho preto z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 93 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 316 testov. V nemocniciach aktuálne leží 580 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Návšteva Európy je výsadou, nie ľudským právom. Štáty sa chcú zavrieť pred Ruskom

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Takmer tri milióny ruských turistov prišli v predpandemickom roku 2019 do Španielska a Talianska, kam chodia dovolenkovať najradšej - okrem nich aj do Grécka, na Cyprus, do Fínska či Prahy.

Pár dní po februárovom ruskom útoku na Ukrajinu bolo jasné, že tieto krajiny sa musia pripraviť na leto bez väčšiny ruských turistov – dôvodom boli sankcie aj zrušené lety do Európskej únie. Viaceré štáty teraz zvažujú zákaz turistických víz pre občanov Ruska.

„Prestaňte vydávať turistické víza Rusom. Návšteva Európy je výsadou, nie ľudským právom,“ napísala na twitteri minulý týždeň estónska premiérka Kaja Kallasová. Estónsko od štvrtka preto víza ruským občanom nebude vydávať, do krajiny stále môžu vstúpiť so schengenskými vízami z iného štátu.

Väčšine Rusov vstup do členských štátov Únie už dnes sťažuje uzatvorený vzdušný priestor pre ruské lietadlá a zrušené spojenia. Pobaltské štáty a Fínsko sa preto stávajú jedným z mála spôsobov, ako môžu Rusi do schengenu vstúpiť.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruský ústup od Chersonu: Ruské sily ustupujú v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny na ľavý breh rieky Dnipro po tom, ako ukrajinské útoky zničili tretí kľúčový most v regióne. Zničenie troch mostov znemožnilo pohyb ťažkej vojenskej techniky a dodávky munície Rusom na pravom brehu rieky.

Ruské sily ustupujú v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny na ľavý breh rieky Dnipro po tom, ako ukrajinské útoky zničili tretí kľúčový most v regióne. Zničenie troch mostov znemožnilo pohyb ťažkej vojenskej techniky a dodávky munície Rusom na pravom brehu rieky. Ruský útok na Donbase: Ukrajinská armáda hlási neúspešné ruské útoky na Bachmut, Avdijivku a Slovjansk na Donbase. Americký Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že najtvrdšie boje sa teraz zvádzajú pri Charkove. To podľa analytikov svedčí o tom, že Moskva dáva prednosť postupu vojsk pri Bachmute.

Ukrajinská armáda hlási neúspešné ruské útoky na Bachmut, Avdijivku a Slovjansk na Donbase. Americký Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že najtvrdšie boje sa teraz zvádzajú pri Charkove. To podľa analytikov svedčí o tom, že Moskva dáva prednosť postupu vojsk pri Bachmute. Teplé oblečenie na zimu: Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov, aby si zaobstarali na zimu teplé oblečenie. Podľa neho je potrebné pripraviť sa na všetky možné scenáre. Zdržal sa predpovede, či sa ľudia budú naďalej vracať do Kyjeva, alebo v predvečer zimy budú metropolu opúšťať. Všetko podľa neho závisí predovšetkým od vývoja na fronte.

V krátkosti zo sveta:

Rok vlády Talibanu priniesol katastrofu: Pred rokom padol Kábul do rúk Talibanu. Po odchode Američanov zakazuje ženám vzdelanie aj voľný pohyb, kritici režimu sa snažia z krajiny uniknúť. "Každý deň najmenej jedna až dve ženy spáchajú samovraždu," hovorí Sahraa Karimi.

Pred rokom padol Kábul do rúk Talibanu. Po odchode Američanov zakazuje ženám vzdelanie aj voľný pohyb, kritici režimu sa snažia z krajiny uniknúť. "Každý deň najmenej jedna až dve ženy spáchajú samovraždu," hovorí Sahraa Karimi. Razia FBI burcuje Trumpových fanúšikov: FBI prehľadala Trumpovo sídlo, podľa vyšetrovateľov mohol porušiť zákon o špionáži a ďalšie dva zákony. Jeho priaznivci sa policajtom vyhrážajú a hovoria o vojne. Muž, ktorý bol pri útoku na Kongres, zomrel po napadnutí sídla FBI.

FBI prehľadala Trumpovo sídlo, podľa vyšetrovateľov mohol porušiť zákon o špionáži a ďalšie dva zákony. Jeho priaznivci sa policajtom vyhrážajú a hovoria o vojne. Muž, ktorý bol pri útoku na Kongres, zomrel po napadnutí sídla FBI. Víťazstvo Ukrajiny pomôže aj Bielorusku: Začiatkom roka 2020 nemala Tacina Chomičová žiadne skúsenosti s politikou. Stala sa však členkou tímu Viktara Babaryku, vtedajšieho kandidáta na prezidenta Bieloruska, ktorý sa postavil proti dlhoročnému autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi. Z exilu volá po prepustení svojej sestry a ostatných nespravodlivo väznených.

Zo zahraničných webov:

Po luxusnej slovenskej automobilke zostali dlhy a veľké reči

K1 Attack lákala na svoje autá aj na autosalónoch. (zdroj: TASR)

Keď pred vyše desaťročím prinášali médiá články o značke K-1 Attack, písali o nej aj ako o štvrtej slovenskej automobilke. A treba povedať, že to bol vďačný námet. Písať o tom, ako Slováci vyrábajú športové autá, ktoré dokážu konkurovať aj luxusnej zahraničnej konkurencii, bolo jednoducho sexi.

Presne pred dvoma desaťročiami si projekt slovenského športového auta prvýkrát všimli médiá. Týždenník Trend písal o tom, že na Slovensku sa zrodil konkurencieschopný športiak.

Nešlo o klasické auto, ale o tzv. kit-car. Pre vysvetlenie, išlo o koncept, kde si na základe dodaných dielcov a návodu postavíte auto svojpomocne v garáži. V tomto prípade záujemca dostal podvozok, karosériu a interiér. Následne si musel po vlastnej linke zaobstarať motor, volant a pedále z Hondy Acord.

Automobilka však dostala viac pozornosti, ako by si nakoniec zaslúžila. Jej koniec prebehol prakticky v tichosti. Zostali po nej dlhy a veľké reči jej zakladateľa. Tento rok by si pôvodná značka K-1 Attack pripomenula okrúhle výročie.

V krátkosti z ekonomiky:

Sankcie proti Rusku fungujú: Rusko je len energetickou veľmocou. Západ ho až tak nepotrebuje. Čína je aj technologická veľmoc, odstrihnúť sa od nej bude preto ťažké, tvrdí v rozhovore pre INDEX hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda.

Rusko je len energetickou veľmocou. Západ ho až tak nepotrebuje. Čína je aj technologická veľmoc, odstrihnúť sa od nej bude preto ťažké, tvrdí v rozhovore pre INDEX hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda. Biznis na výživových doplnkoch: Kompava bola kedysi lokálnou konzervárňou v Novom Meste nad Váhom, v ktorej sa zavárali uhorky a jablká. V roku 1996 značku odkúpil Vladimír Komorech. Strojár telom aj dušou začal podnikať s manželkou, vyštudovanou biochemičkou Želmírou. Firma sa už dvadsať rokov zaoberá výrobou a distribúciou výživových doplnkov.

Kompava bola kedysi lokálnou konzervárňou v Novom Meste nad Váhom, v ktorej sa zavárali uhorky a jablká. V roku 1996 značku odkúpil Vladimír Komorech. Strojár telom aj dušou začal podnikať s manželkou, vyštudovanou biochemičkou Želmírou. Firma sa už dvadsať rokov zaoberá výrobou a distribúciou výživových doplnkov. Inflácia na Slovensku: Medziročná hodnota inflácie stúpla v júli na 13,6 percenta, medzimesačne vzrástla o 0,8 percenta. Spotrebiteľské ceny piaty mesiac za sebou rástli dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky domácností, potraviny a bývanie, boli medziročne drahšie takmer o pätinu.

Realita je krutá a bolí. Slovensko hralo na turnaji katastrofálne a končí už v skupine

Zápas proti Fínsku bol pre Slovákov posledný na MS do 20 rokov 2022. (zdroj: SITA/AP)

"Realita je niekedy krutá a bolí. Turnaj sa pre nás končí. Nastal čas na analyzovanie, prečo sme zlyhali," vravel tréner slovenských hokejistov do 20 rokov Ivan Feneš.

Slováci na MS v hokeji U20 po dvoch vysokých prehrách a iba s jedným víťazstvom po nájazdoch nad Lotyšskom živili nádej na štvrťfinále. Tá však zhasla po senzačnej výhre Lotyšov nad Čechmi, ktorá znamenala vyradenie slovenských hokejistov zo šampionátu.

"Bolo to iba o nás a našich výkonoch. Musíme sa pozrieť pravde do očí. Na turnaji sme hrali katastrofálne," povzdychol si Feneš.

Slovákom chýbalo na juniorskom šampionáte viacero opôr. Medzi inými najmä draftovaní hráči Juraj Slafkovský, Šimon Nemec či Filip Mešár. Do akej miery podľa trénera zohrali rolu absencie?

Slovensko dokáže vo svete prekvapiť. Nvotová natočila film o strachu z bosoriek a má za to cenu

Herečky Natália Germani a Eva Mores a režisérka Tereza Nvotová (v strede) s ocenením festivalu Locarno - Zlatý leopard za najlepší film. (zdroj: Facebook - Svetlonoc)

Sú ešte na Slovensku bosorky? Pravdepodobne. Z našich predstáv a z nášho stereotypného myslenia o ženách ešte úplne nevymizli a je to celkom boj, keď sa také myslenie snažíte rozrušiť a nahradiť niečím racionálnym a moderným.

O ženách, ktoré si nesú pečiatku bosoriek napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, je nový film Terezy Nvotovej Svetlonoc, ktorý zaznamenal veľký úspech na medzinárodnom fóre. Na festivale v Locarne ho vyhlásili za najlepší film v sekcii Súťaž filmových tvorcov súčasnosti.

Pozoruhodný je nielen témou, ktorá niektorých svetových kritikov prekvapila, ale tiež formou, s ktorou sa Nvotová akoby vracala k jednému z najsilnejších období slovenskej literatúry a kinematografie. K časom, keď čitateľov a publikum nadchýnali lyrizovaná próza a magický realizmus.

Nevysvetliteľné sily prírody, mystika a povery vtedy zaodeli príbehy, ktoré reagovali na spoločenské zlo (zväčša fašizmus) a neschopnosť vyrovnať sa s tým, čo je iné, a s tými, čo sú iní.

V krátkosti z kultúry:

Hudobný nástroj ako zbraň: Ukrajinská bandura bola terčom ruskej nenávisti takmer dve storočia. Za cára ju zakázali, boľševici banduristov dokonca strieľali. Dvadsiate storočie bolo pre banduru synonymom prenasledovania, zákazov a vraždenia, zdôrazňuje Volodymyr Voyt. Dnes predstavuje symbol vzdoru proti Putinovej agresii.

Ukrajinská bandura bola terčom ruskej nenávisti takmer dve storočia. Za cára ju zakázali, boľševici banduristov dokonca strieľali. Dvadsiate storočie bolo pre banduru synonymom prenasledovania, zákazov a vraždenia, zdôrazňuje Volodymyr Voyt. Dnes predstavuje symbol vzdoru proti Putinovej agresii. Nový hit Netflixu: Len nedávno bol diváckym hitom Netflixu akčný triler The Gray Man. A už ho prekonal iný film. Tentoraz na to nebolo treba ani 200-miliónový rozpočet či herecké hviezdy. Stačil len ľúbostný príbeh dvoch úplne odlišných ľudí.

Len nedávno bol diváckym hitom Netflixu akčný triler The Gray Man. A už ho prekonal iný film. Tentoraz na to nebolo treba ani 200-miliónový rozpočet či herecké hviezdy. Stačil len ľúbostný príbeh dvoch úplne odlišných ľudí. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

