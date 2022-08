V kríze meniť ministrov? Zmôžu sa na hasenie problémov, Heger ich však musí nájsť

Poznáme mená, ktoré by mohli nahradiť ministrov SaS.

BRATISLAVA. Javí sa, že najvážnejší problém po odchode SaS z koalície čaká vládu v hľadaní chýbajúcej väčšiny v parlamente. Ešte akútnejšie však bude pre premiéra Eduarda Hegera (OLaNO) obsadenie štyroch uprázdnených ministerských postov.

Uprostred mnohonásobnej krízy vyvolanej pandémiou, ruskou inváziou na Ukrajinu, infláciou a hroziacim skokovým nárastom cien elektriny a plynu, bude premiér musieť nahradiť aj skúsené dva a pol roka pôsobiace tímy vo vedení ministerstiev hospodárstva, zahraničných vecí, školstva a spravodlivosti.

Do avizovaného odchodu SaS z vlády zostávajú tri týždne. Nič nenasvedčuje tomu, že by SaS cúvla z požiadavky na odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády, OĽaNO ultimatívnu požiadavku odmieta. „Môžete sa spoľahnúť, že 1. septembra budem stále ministrom financií,“ utvrdzoval v piatok Matovič po neúspešnom stretnutí lídrov koalície s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Rekonštrukciu vlády bude mať v rukách Eduard Heger a jeho strana, ktorá má len 50 členov a bude musieť rýchlo presvedčiť aj úplne nových ľudí, aby jej pomohli s riadením rezortov.

Zoznámiť sa s riadením ministerstva pritom trvá mesiace, niekedy aj vyše po roka, tvrdí bývalý minister hospodárstva za SaS Juraj Miškov.

„Bude to o jóbovkách. Tí noví ľudia nebudú mať čas, budú tú len krízoví manažéri. Každé ráno prídu na ministerstvo a povedia si – dobre, aký malér je dnes?“ vykresľuje Miškov pozíciu náhradníkov.

Náročnosť naznačuje aj strana Za ľudí, ktorá v pondelok vo vyhlásení vyzvala Sulíka, aby „ak chce tak veľmi odísť, odišiel z vlády až po zime, ktorá bude najhorším obdobím, aké EÚ počas svojej existencie zažila“.

Nároky na miesta vo vláde môžu mať aj zostávajúci členovia koalície zo Sme rodina a Za ľudí.

Najmä pre stranu Veroniky Remišovej by bolo politickým víťazstvom, ak by znova prebrala rezort spravodlivosti, ktorý stratila po minuloročnom prestupe Márie Kolíkovej do SaS. Súboj o nové posty by mohol poškodiť vzťahy aj v zostávajúcej trojkoalícii.