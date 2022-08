Koaličná kríza: Riešenie neprinieslo ani posledné rokovanie, ministri za SaS podajú demisiu

Dôležité

Za ľudí bude do poslednej chvíle presadzovať štvorkoalíciu, uviedla Veronika Remišová. Mrzí ju, že dnešné stretnutie skončilo vyhlásením Sulíka, že odchádza do opozície.

"Želala by som si, aby sa do 31. augusta Sulík obzrel ešte raz dozadu na časy, kedy vstupoval do politiky a prečo do nej vstupoval, a taktiež aj do koalície a na to, čo chcel presadzovať," hovorila Remišová.

Koalícia ma podľa nej svoje chyby a rovnako aj minister financií Igor Matovič, no ide o lepšiu koalíciu, ako bola predtým. (SME)