Ranný brífing: Žilinka dal za pravdu Ficovi, Hlas sa v Bratislave vzdal bez boja

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Generálna prokuratúra je podobne ako Robert Fico presvedčená, že vyšetrovateľ NAKA Martin Juhás nedal nahrať stretnutia politikov Smeru s oligarchom Miroslavom Bödörom na poľovníckej chate v obci Čifáre náhodou. Vopred vraj vedel, že namiesto pytliakov nájde na záznamoch práve túto skupinku ľudí.

V Bratislave sa prednedávnom objavilo 18 bilbordov so sloganom "Hlas Bratislavy." Strana Hlas Petra Pellegriniho však dva a pol mesiaca pred komunálnymi voľbami boj o funkciu primátora Bratislavy vzdáva.

Na internete môžete nájsť videá, ako deti jedia exkrementy, užívajú nadmerné množstvo tabletiek alebo sa dusia až do bezvedomia. A po novom sú k výzvam motivované aj finančne na stránke Youdare - portál začala preverovať generálna prokuratúra. Čo je to za trend a ako sa o ňom s deťmi rozprávať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Generálna prokuratúra verí Ficovi a Parovi. Vyšetrovateľovi Juhásovi nie

Robert Fico reční pred Generálnou prokuratúrou. (zdroj: SITA)

Odpočúvanie známej poľovníckej chaty v obci Čifáre ohrozilo šéfa Smeru Roberta Fica a jeho stranu, no Generálna prokuratúra si nevie predstaviť, prečo by nemala veriť vysvetleniam politika.

Naopak, vôbec neverí slovám vyšetrovateľa NAKA Martina Juhása ani tipom od policajných informátorov, o ktoré sa opieral pri vyšetrovaní pytliactva súvisiaceho s chatou.

Juhásovu prácu kritizuje Generálna prokuratúra v uznesení z piatka minulého týždňa, ktorým zamietla jeho sťažnosť proti obvineniu. Denník SME má dokument k dispozícii.

Z uznesenia vyplýva, že Generálna prokuratúra je podobne ako samotný Fico presvedčená, že Juhás nedal nahrať stretnutia politikov Smeru s oligarchom Miroslavom Bödörom náhodou. Vopred vraj vedel, že namiesto pytliakov nájde na záznamoch práve túto skupinku ľudí.

Ako na to prokuratúra prišla? Pomohla si výpoveďami Fica, advokáta Mareka Paru či Pavla Gašpara, teda syna stíhaného policajného exprezidenta Tibora Gašpara. Všetci zhodne vypovedali, že na chatu chodili aj pred júlom 2021, teda predtým, než si dal Juhás schváliť odpočúvanie a nahrávanie chaty.

Hlas boj o Bratislavu vzdal, Mažgút zo Smeru o kandidatúre "začína uvažovať"

Hlas má v Bratislave 18 predvolebných bilbordov vrátane jedného wallboardu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Najpopulárnejšia strana na Slovensku, Hlas Petra Pellegriniho, dva a pol mesiaca pred komunálnymi voľbami vzdáva boj o funkciu primátora Bratislavy. Proti hlavnému favoritovi, súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi, nepostaví žiadneho kandidáta, hoci strana už medzičasom rozbehla kampaň.

V Bratislave sa objavilo 18 bilbordov so sloganom "Hlas Bratislavy," ktoré majú v neskoršej fáze kampane v septembri nahradiť novou sériou už aj s fotografiami a menami konkrétnych kandidátov.

Tvár podpredsedníčky Hlasu Zuzany Dolinkovej ako plánovanej Vallovej súperky medzi nimi nebude, aj keď už pre ňu pripravovali kampaň. SME to potvrdili vnútrostranícke zdroje.

Za stiahnutím Dolinkovej kandidatúry môže byť podľa informácií SME očakávanie Hlasu, že súčasná koaličná kríza vyústi do predčasných parlamentných volieb už na jar 2023.

Či vôbec do volebného súboja o Bratislavu nasadí tentokrát vlastného kandidáta aj Smer, už majú v strane rozhodnuté, zatiaľ však túto informáciu nechcú zverejniť. Možným kandidátom Smeru proti Vallovi je hovorca strany Ján Mažgút.

V krátkosti z domova:

Fico sa spolčil s Uhríkom: Predseda Smeru Robert Fico spolu s predsedom strany Republika Milanom Uhríkom vyzývajú v spoločnom videu k referendu. Fico vo videu tvrdí, že jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť krízu, je referendum o demisii vlády a zmene ústavy.

Predseda Smeru Robert Fico spolu s predsedom strany Republika Milanom Uhríkom vyzývajú v spoločnom videu k referendu. Fico vo videu tvrdí, že jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť krízu, je referendum o demisii vlády a zmene ústavy. Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie: Trestne stíhanému bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013.

Trestne stíhanému bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 571 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 502 testov. V nemocniciach aktuálne leží 508 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Chaos by pomohol Rusom. Zelenskyj vysvetľuje, prečo Ukrajincov nevystríhal pred inváziou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v deň začiatku ruskej invázie prihovára národu. (zdroj: SITA/AP)

Kým západné tajné služby už vlani na jeseň varovali pred možnou ruskou inváziou na Ukrajinu, Kyjev ľudí opakovane vyzýval, aby zachovali pokoj a rozvahu.

Tento rozdiel v komunikácii využívali ako argument aj slovenskí extrémistickí politici, ktorí podľa vzoru kremeľskej propagandy opakovali, že „Západ je hysterický a Rusko na Ukrajinu nikdy nezaútočí“.

Už 24. februára ruské invázne vojská vpadli na Ukrajinu. „Blesková operácia“, ktorú plánoval Kremeľ, trvá už šesť mesiacov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes priznáva, že hoci si nebezpečenstvo ruskej invázie pripúšťal, odmietal medzi Ukrajincami vyvolávať paniku.

„Ak by sme pred inváziou zasiali medzi ľudí chaos, Rusko by nás pohltilo. Pretože v chaose ľudia z krajiny utekajú,“ uviedol Zelenskyj v najnovšom rozhovore pre denník Washington Post. „Rusi by nás v takomto prípade ovládli za tri dni,“ dodal.

V krátkosti z Ukrajiny:

Neúspešné ruské útoky v Donbase: Ruské jednotky sa pokúsili o útoky pri Kramatorsku, Bachmute a Avdijivke v Donbase na východe Ukrajiny, ale neuspeli. Ukrajinské sily im spôsobili citeľné straty a donútili ich sa stiahnuť, tvrdí ukrajinský generálny štáb. Rusko podľa odhadu ukrajinského velenia prišlo počas takmer polročného trvania vojny na Ukrajine o bezmála 1 900 tankov.

Ruské jednotky sa pokúsili o útoky pri Kramatorsku, Bachmute a Avdijivke v Donbase na východe Ukrajiny, ale neuspeli. Ukrajinské sily im spôsobili citeľné straty a donútili ich sa stiahnuť, tvrdí ukrajinský generálny štáb. Rusko podľa odhadu ukrajinského velenia prišlo počas takmer polročného trvania vojny na Ukrajine o bezmála 1 900 tankov. Ruské odvracanie pozornosti: Rusko sa snaží vzbudiť zdanie, že útoky na vojenské zariadenia na anektovanom Kryme sú teroristické činy. Snaží sa takto podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny odvrátiť pozornosť od porušovania medzinárodného práva Moskvou. Útoky proti legitímnym ruským vojenským cieľom sú podľa inštitútu legálne.

Rusko sa snaží vzbudiť zdanie, že útoky na vojenské zariadenia na anektovanom Kryme sú teroristické činy. Snaží sa takto podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny odvrátiť pozornosť od porušovania medzinárodného práva Moskvou. Útoky proti legitímnym ruským vojenským cieľom sú podľa inštitútu legálne. Ruské útoky na Charkov: Na obytnú štvrť v Charkove dopadli ruské rakety. Útok si vyžiadal najmenej osem mŕtvych, jednou z obetí je dieťa, tvrdí gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov. V mieste dopadu rakiet podľa neho prepukol mohutný požiar.

Na obytnú štvrť v Charkove dopadli ruské rakety. Útok si vyžiadal najmenej osem mŕtvych, jednou z obetí je dieťa, tvrdí gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov. V mieste dopadu rakiet podľa neho prepukol mohutný požiar. Ostreľovanie Záporožskej elektrárne: Rusko varovalo, že ak ukrajinská armáda bude pokračovať v ostreľovaní elektrárne, bude nútené zastaviť jej prevádzku. Kyjev popiera ostreľovanie elektrárne a tvrdí, že to robí Rusko, ktoré elektráreň od marca okupuje.

Rusko varovalo, že ak ukrajinská armáda bude pokračovať v ostreľovaní elektrárne, bude nútené zastaviť jej prevádzku. Kyjev popiera ostreľovanie elektrárne a tvrdí, že to robí Rusko, ktoré elektráreň od marca okupuje. Delegácia do okupovanej elektrárne: Odborníci z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sú pripravení navštíviť záporožskú elektráreň, ktorú okupujú Rusi. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi je podľa ukrajinského ministra zahraničia Dmytra Kulebu „pripravený viesť“ delegáciu agentúry do elektrárne.

Odborníci z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sú pripravení navštíviť záporožskú elektráreň, ktorú okupujú Rusi. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi je podľa ukrajinského ministra zahraničia Dmytra Kulebu „pripravený viesť“ delegáciu agentúry do elektrárne. Možná ruská provokácia: Rusko oznámilo zamestnancom Záporožskej jadrovej elektrárne, aby v piatok do zariadenia neprišli. Ukrajinská tajná služba to potvrdila americkej televízii NBC News. Kyjev obvinil Moskvu, že v elektrárni plánuje "provokáciu".

Rusko oznámilo zamestnancom Záporožskej jadrovej elektrárne, aby v piatok do zariadenia neprišli. Ukrajinská tajná služba to potvrdila americkej televízii NBC News. Kyjev obvinil Moskvu, že v elektrárni plánuje "provokáciu". Erdogan podporil Ukrajinu: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan jasne podporil Ukrajinu a varoval pred nebezpečenstvom "ďalšieho Černobyľa" v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni. Na rozhovoroch s lídrami Ukrajiny a OSN v Ľvove tiež hovoril o možných spôsoboch ukončenia vojny.

Zo zahraničných webov:

Matovič dal sestrám ponuku na vyššie platy. Ide o zlomok toho, čo žiadali

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič po týždňoch vyjednávaní s odbormi zdravotných sestier predstavil návrh na zvyšovanie ich platov. Kým Matovič ho nazýva "historickým navýšením", v skutočnosti výrazne zaostáva za požiadavkami zdravotných sestier.

Matovič s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským navrhujú sestrám zvýšiť minimálnu mzdu a zároveň by sa im plat zvyšoval s každým ďalším rokom praxe.

Spolu s plánovanou automatickou valorizáciou platov k novému roku by sa tak hrubý plat začínajúcej sestry zvýšil zo súčasných 1008 eur na 1133 eur. Sestry s dvadsať- a viacročnou praxou by mali hrubú mzdu vo výške 1359 eur, zatiaľ čo dnes sa na odpracované roky pri určovaní miezd neprihliada.

"Nie je to to, čo sme žiadali. Chceli sme zvýšiť mzdu o 40 percent, tento návrh však platy navyšuje o asi 11 percent pre začínajúce sestry a k našej požiadavke sa priblížia len najdlhšie slúžiace sestry, kde je zvýšenie o 35 percent," vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Matovičov a Lengvarského návrh nie je definitívny, Matovič ho nazval "verejnou ponukou", ktorú bude ešte posudzovať odborová organizácia sestier. Vedie ju Monika Kavecká, ktorá je však zároveň poslankyňou parlamentu za OĽaNO a je tak v konflikte záujmov.

Minister a jeho financi: IFP i Hodnota za peniaze sa tvária, akoby rezort, v ktorom slúžia, nemal s rozvratom verejných financií vôbec nič. Keď Matovič a spol. sľubujú ďalšiu miliardu do štátnej správy (mzdy, ako inak), ani nemajú vlastný názor napríklad na to, či dlhová brzda má byť „pes štekajúci“ alebo „pes hryzúci“, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako Čína tlačí svoje firmy na vrchol: Svetový líder vo výrobe batérií do elektrických vozidiel, čínska firma CATL, oznámil investíciu za viac než sedem miliárd eur vo východnom Maďarsku. Širší región strednej a východnej Európy sa taktiež snaží dostať svoje ekonomiky technologicky na úroveň západných krajín a skúsenosti z Číny by mohli v tomto ohľade slúžiť ako orientačný bod.

Svetový líder vo výrobe batérií do elektrických vozidiel, čínska firma CATL, oznámil investíciu za viac než sedem miliárd eur vo východnom Maďarsku. Širší región strednej a východnej Európy sa taktiež snaží dostať svoje ekonomiky technologicky na úroveň západných krajín a skúsenosti z Číny by mohli v tomto ohľade slúžiť ako orientačný bod. Itečkári z Trnavy sú svetoví v geodátach: Keď Google v roku 2005 spustil svoje mapy, trnavská rodinná firma YMS už do Dubaja dodávala dynamický navigačný systém. Kým americký technologický gigant využil polohu mobilu šoférov a satelity, Slováci stavili na dáta zo semaforov. Dlhodobá orientácia na inovácie vyniesla YMS medzi najznámejšie slovenské ítečkové firmy.

Keď Google v roku 2005 spustil svoje mapy, trnavská rodinná firma YMS už do Dubaja dodávala dynamický navigačný systém. Kým americký technologický gigant využil polohu mobilu šoférov a satelity, Slováci stavili na dáta zo semaforov. Dlhodobá orientácia na inovácie vyniesla YMS medzi najznámejšie slovenské ítečkové firmy. Nemci znižujú daň z plynu: Nemecko dočasne zníži DPH v prípade plynu na sedem z 19 percent v snahe odbremeniť spotrebiteľov a zmierniť tak vplyv dodatočných poplatkov. Od októbra sa totiž zavádza v krajine príplatok vo výške 2,419 centa za kWh, ktorý má pomôcť dovozcom zvládnuť čoraz vyššie ceny plynu na trhoch.

Quintana nedopoval. Ukázal, že cyklisti majú problém so zneužívaním liekov

Nairo Quintana na Tour de France. (zdroj: SITA/AP)

Cyklista Nairo Quintana dosiahol jeden z najlepších výsledkov za posledné roky. Na Tour de France vybojoval v celkovom poradí šieste miesto. V jednej z najťažších etáp s cieľom na Col du Granon zrýchlil zo skupiny favoritov. Chvíľu bol aj prvý. Bojoval o etapové víťazstvo. Napokon ho predstihol len neskorší víťaz celej Tour Jonas Vingegaard.

Kolumbijčan svojimi výkonmi prekvapil. Medzinárodná cyklistická únia teraz oznámila, že mu tieto výsledky škrtne. Prvý dojem fanúšika je: chytili ho. Ďalší pretekár, ktorý dopoval.

Quintana však neužil látku, ktorá by bola na zozname Medzinárodnej antidopingovej federácie a nehrozí mu dištanc. Prišiel len o výsledky na tohtoročnej Tour.

Pozitívny test mal. V dvoch etapách, aj v spomínanej jedenástej, užil tabletku proti bolesti. Quintana však nedopoval. Užil látku, ktorú na svojich súťažiach zakázala cyklistická únia. Aj preto je trest zdanlivo mierny a nehrozí mu suspendácia.

Prísne kritériá sedia na dve značky. Na akých autách budú jazdiť policajti?

Polícia už Toyotu RAV4 skúšala v roku 2020, teraz ju podľa zadaných kritérií môže získať už s novým českým polepom. (zdroj: SITA)

Niektorí policajti budú možno už čoskoro pomáhať a chrániť na nových autách. Teraz totiž Policajný zbor zápasí s prestarnutým autoparkom. Ambíciou je tiež jazdiť s nižšími emisiami. Ministerstvo vnútra preto vyhlásilo začiatkom augusta súťaž na nákup 607 kusov plug-in hybridných SUV.

Na nákup je z plánu obnovy vyčlenených vyše 26,8 milióna eur a lehota na predkladanie ponúk sa končí 31. augusta. Prihliadať sa bude na najnižšiu cenovú ponuku a tiež na splnenie celkom podrobnej špecifikácie.

Ak sa podarí vysúťažiť dodávateľa, tak 550 vozidiel už bude v nových policajných farbách – v striebornej s modro-žltým polepom. Polícia síce nechala ľudí vyberať z troch rôznych dizajnov na svojom facebookovom profile, ale z prílohy k obstarávaniu vyplýva, že autá budú nakoniec v rovnakom dizajne, aký používa česká polícia.

Ministerstvo vnútra rozdelilo požadovanú špecifikáciu na primárnu a sekundárnu. Urobilo tak z dôvodu pretrvávajúcej dodávateľskej krízy na strane automobiliek a obáv z nedostatku uchádzačov. V primárnej špecifikácii sú vyššie nároky na výkon aj rozmery auta vrátane objemu kufra či palivovej nádrže.

Aké modely by teda mohli nahradiť presluhujúce policajné golfy a ceedy?

V krátkosti ďalšie auto novinky:

Najpredávanejšie autá na Slovensku: Každý výrobca áut má svoje želiezko v ohni, teda model, ktorý sa najlepšie predáva. Trh sa líši podľa krajiny so špecifickým nákupným správaním zákazníkov. Pozreli sme sa, ktoré autá jednotlivých značiek sú na Slovensku najžiadanejšie.

Každý výrobca áut má svoje želiezko v ohni, teda model, ktorý sa najlepšie predáva. Trh sa líši podľa krajiny so špecifickým nákupným správaním zákazníkov. Pozreli sme sa, ktoré autá jednotlivých značiek sú na Slovensku najžiadanejšie. Kombi s najväčším kufrom: Jedným z kritérií pri výbere nového auta býva často aj veľkosť kufra. Pre toho, kto má rodinu a potrebuje voziť kočík alebo chalupárči a na víkendy uteká z mesta, je kombi jasnou voľbou. Z čoho sa teda dá vyberať, a ktoré auto ponúka v segmente najväčší kufor a najnižšiu cenu?

Jedným z kritérií pri výbere nového auta býva často aj veľkosť kufra. Pre toho, kto má rodinu a potrebuje voziť kočík alebo chalupárči a na víkendy uteká z mesta, je kombi jasnou voľbou. Z čoho sa teda dá vyberať, a ktoré auto ponúka v segmente najväčší kufor a najnižšiu cenu? Nemecké utajované modely: Existuje mnoho áut, ktoré z rôznych dôvodov nikdy nemali uzrieť svetlo sveta. Ide o rôzne vývojové prototypy, ale aj také, ktorým skrátka osud neprial. Občas sa automobilky pochvália neznámymi projektmi dodatočne. Nedávno tak spravil Volkswagen a teraz aj Porsche.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Astrobiologička Musilová sa chystá na najvyššie vrchy kontinentov

Karikatúra

Po starom. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Lievance s dusenými slivkami. (zdroj: Naničmama.sk / Kamila)

Máte radi slivky? Uvarte si slivkové gule, žemľovku, perky, slivkový lekvár či nutelu.

Voľný čas

