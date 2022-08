Ranný brífing: Ceny energií už drvia školy, časť legionárov na Ukrajine je sklamaná

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Školy, nemocnice a úrady už dostávajú trojnásobné faktúry za plyn či za elektrinu. Obce čakávajú podporu od štátu, aby vysoké výdavky mali z čoho zaplatiť. Konkrétne odpovede však stále chýbajú.

Chceli bojovať proti Rusku, no stretli sa s nekompetentným vedením, ktoré posielalo vojakov na smrť. O zlyhaniach svojich veliteľov napísali vyšetrovacím orgánom, aj úradu ukrajinského prezidenta, ktorý nechal légiu vytvoriť. Odpovede sa nedočkali.

Koniec ultimáta strany SaS sa pomaly blíži, intenzita slovných a facebookových výmen medzi koaličnými stranami sa tak trochu stupňuje. Sulíkovci stále hovoria, že buď oni, alebo Matovič, medzičasom ich vyzývajú na odchod, zotrvanie aj výpovednú lehotu. Aký je súčasný stav koaličnej krízy? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Školy sú zhrozené z faktúr za energie. Spomínajú na časy uhoľných prázdnin

Niektoré školy spomínajú na časy uhoľných prázdnin. (zdroj: TASR)

Školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, úrady, ale aj bežné domácnosti už hlásia radikálne sa zvyšujúce faktúry za energie. Dosahy krízy budú zrejme najvážnejšie za desiatky rokov.

Očakávajú masívnu podporu od štátu, aby vysoké výdavky na vykurovaciu sezónu mali z čoho zaplatiť. Pre niektoré školy napríklad vzrástli faktúry za plyn aj o 300 percent.

Konkrétne odpovede však stále chýbajú. „Koľko peňazí bude vyčlenených na riešenie rastu cien energií, nie je možné v súčasnosti zodpovedať,“ odkazuje ministerstvo financií.

Premiér Eduard Heger však odmieta, že by slovenská vláda nekonala. „Jeseň a jar bude taká ťažká, že pandémia bola prechádzkou ružovou záhradou,“ tvrdí premiér. „Energetická kríza vyvolaná Vladimirom Putinom spôsobuje enormné náklady, ťažko sa tomu bráni. Pripravujeme plány, ako podržať občanov.“

Bez zásahu vlády domácnostiam hrozí, že si pre rast cien priplatia za energie 120 až 243 eur mesačne, odhaduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vláda však chce ceny elektriny a plynu pre domácnosti regulovať.

Ako je to s cenovými garanciami: Z voleja vyhlásiť, že dvaja zaľúbenci z vlády národ podviedli, si stĺpček nedovolí. Pokiaľ však nechcú stupňovať neistotu a paniku medzi spotrebiteľmi, aspoň priebežnú informáciu, ako to vyzerá s tými garanciami do decembra 2025, by poskytnúť mohli, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Kam s deťmi z Ukrajiny: Ešte vlani v neveľkých priestoroch na prízemí materskej školy bývala upratovačka. Teraz je tam nachystaných 22 postieľok, farebné skrinky a malé stolíky. Nedostatok miest v bratislavských škôlkach a nápor rodičov nútia zriaďovateľov improvizovať. Dlhodobý problém s nedostatkom miest najmä v Bratislave zvýraznila februárová invázia ruských vojsk na Ukrajinu.

Ešte vlani v neveľkých priestoroch na prízemí materskej školy bývala upratovačka. Teraz je tam nachystaných 22 postieľok, farebné skrinky a malé stolíky. Nedostatok miest v bratislavských škôlkach a nápor rodičov nútia zriaďovateľov improvizovať. Dlhodobý problém s nedostatkom miest najmä v Bratislave zvýraznila februárová invázia ruských vojsk na Ukrajinu. Medvede zrejme premnožené nie sú: Na Slovensku zrejme nie sú medvede premnožené. Odhad početnosti západokarpatskej populácie medveďa je 1 056 jedincov. Vyplýva to z predbežnej DNA analýzy vyše 2 000 vzoriek trusu a srsti medveďa, ktorú robila Štátna ochrana prírody s nezávislými expertami z Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť pohybuje od 1012 do 1275 jedincov.

Na Slovensku zrejme nie sú medvede premnožené. Odhad početnosti západokarpatskej populácie medveďa je 1 056 jedincov. Vyplýva to z predbežnej DNA analýzy vyše 2 000 vzoriek trusu a srsti medveďa, ktorú robila Štátna ochrana prírody s nezávislými expertami z Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť pohybuje od 1012 do 1275 jedincov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 83 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 276 testov. V nemocniciach aktuálne leží 519 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Neprišli sme rabovať ako Rusi, sťažuje sa legionár. Velil mu poľský kriminálnik

Bieloruskí dobrovoľníci v medzinárodnej légii nacvičujú streľbu. (zdroj: SITA/AP)

Keď sa bývalý americký vojak, ktorý svoje meno odmietol zverejniť, rozhodol, že sa po ruskom útoku pridá k medzinárodnej légii, nečakal, čo presne ho postretne. Chcel bojovať proti Rusku, no stretol sa s nekompetentným vedením, ktoré posielalo vojakov na istú smrť.

Nečakal, že si so spolubojovníkmi vypočuje rozkaz rabovať v bombardovanom meste, že mu bude veliť násilný alkoholik, ktorého stíhajú v rodnom Poľsku a na Ukrajine vystupuje ako plukovník.

Cudzincov v službách Ukrajiny teraz bojuje niekoľko tisíc, vybudovali si dobré meno. „Niektorí bojovníci sú skutoční hrdinovia,“ cituje web Vice News príslušníka ukrajinských špeciálnych jednotiek pod podmienkou anonymity, aby sa vyhol odhaleniu ruskými spravodajskými službami.

Tento imidž však narúšajú správy o jednotke, ktorej svedectvá zverejnil web Kyiv Independent. O zlyhaniach svojich veliteľov vojaci napísali vyšetrovacím orgánom, poslancom aj úradu prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý nechal légiu vytvoriť. Odpovede sa nedočkali, tak sa obrátili na web.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rozporuplné reakcie na smrť Duginovej: Úmrtie Darie Duginovej, dcéry ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina, vyvolalo v Rusku vlnu reakcií a špekulácií o pozadí a dôsledkoch tejto udalosti. Komentátori sa rozchádzajú v názore, kto za útokom stojí. Duginovi stúpenci ho pripisujú Ukrajincom, ale ozývajú sa aj hlasy, že za atentátom mohli stáť ruské silové štruktúry.

Úmrtie Darie Duginovej, dcéry ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina, vyvolalo v Rusku vlnu reakcií a špekulácií o pozadí a dôsledkoch tejto udalosti. Komentátori sa rozchádzajú v názore, kto za útokom stojí. Duginovi stúpenci ho pripisujú Ukrajincom, ale ozývajú sa aj hlasy, že za atentátom mohli stáť ruské silové štruktúry. FSB obviňuje z vraždy Ukrajinu: Za vraždou Darji Duginovej stoja podľa ruskej FSB ukrajinské spravodajské služby. FSB tvrdí, že páchateľkou je Ukrajinka, ktorá potom odišla do Estónska. Obvinenia na adresu Ukrajiny zazneli už cez víkend a Kyjev ich odmietol.

Za vraždou Darji Duginovej stoja podľa ruskej FSB ukrajinské spravodajské služby. FSB tvrdí, že páchateľkou je Ukrajinka, ktorá potom odišla do Estónska. Obvinenia na adresu Ukrajiny zazneli už cez víkend a Kyjev ich odmietol. Tisíce ukrajinských padlých: Vojna s Ruskom stála život takmer deväťtisíc ukrajinských vojakov. Informoval o tom náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Ide o ojedinelé vyjadrenie ukrajinských predstaviteľov na adresu vojenských strát.

Vojna s Ruskom stála život takmer deväťtisíc ukrajinských vojakov. Informoval o tom náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Ide o ojedinelé vyjadrenie ukrajinských predstaviteľov na adresu vojenských strát. Opätovný útok na strategický most: Ukrajinci opäť zasiahli dôležitý Antonovský most, ktorý je jedným z dvoch prechodov cez rieku Dneper v Chersone. Ukrajinci poškodili most raketami HIMARS aj koncom júla. Most využívajú Rusi na zásobovanie jednotiek.

Ukrajinci opäť zasiahli dôležitý Antonovský most, ktorý je jedným z dvoch prechodov cez rieku Dneper v Chersone. Ukrajinci poškodili most raketami HIMARS aj koncom júla. Most využívajú Rusi na zásobovanie jednotiek. Súd s ukrajinskými vojnovými zajatcami: Ak Rusi začnú súd s vojakmi v Mariupole, znemožnia tým akékoľvek rokovania, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj. Okupanti by mohli začať súdiť vojnových zajatcov na Deň nezávislosti Ukrajiny 24. augusta.

Ak Rusi začnú súd s vojakmi v Mariupole, znemožnia tým akékoľvek rokovania, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj. Okupanti by mohli začať súdiť vojnových zajatcov na Deň nezávislosti Ukrajiny 24. augusta. Postup Rusov sa zrejme zastaví: Postup Ruska na Ukrajine sa zrejme zastaví, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny s tým, že okupanti nedokážu využiť územné zisky na operačnú výhodu. V najbližších mesiacoch zrejme nebudú schopní vyčleniť dostatok zdrojov na útočnú operáciu.

Útok na letisko či bomba v elektrárni. Vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA poburujú KĽDR aj Čínu

Spoločné vojenské cvičenie juhokórejskej a americkej armády v roku 2016. (zdroj: SITA/AP)

Zapája sa letectvo, námorníctvo aj desaťtisíce vojakov. Spojené štáty a Južná Kórea po niekoľkých rokoch obnovili spoločné vojenské cvičenia v teréne.

Manévre pod názvom Ulchi Freedom Shield potrvajú jedenásť dní a podľa juhokórejského portálu Korea Times sa delia na dve fázy. Prvá bude nácvikom reakcie na prípadný útok na Južnú Kóreu, druhá fáza kladie dôraz na civilnú obranu.

Zároveň majú trénovať, ako reagovať na rôzne záškodnícke akcie nepriateľa. Manévre tak budú prípravou na rôzne hrozby – od útokov dronmi na letiská až po nastraženie výbušnín v jadrových elektrárňach.

Kým Washington aj Soul zdôrazňujú obranný charakter cvičení, severokórejský režim tieto manévre vždy považoval za provokáciu a „nácvik invázie“.

Bezpečnostní experti sa nazdávajú, že cvičenia nepobúria iba Pchongjang, ale aj Peking.

Zo zahraničných webov:

Rozostavaných je 80-tisíc bytov. Kollárove lacné nájmy sa na ne nemôžu spoliehať

Nájomné byty na Bajkalskej ulici v Prešove. (zdroj: Michal Ivan)

Vicepremiér Štefan Holý, ktorý má na starosti agendu výstavby nájomných bytov, predstavil výšku regulovaných prenájmov na úrovni krajov. Aj v rámci krajských a okresných miest sú pritom v realitách výrazné regionálne rozdiely.

Podľa Holého by nájomné byty mali stavať slovenskí developeri a investovať by do nich mali veľké zahraničné firmy. Ako bude ich symbióza fungovať, to sa ešte uvidí. Holý vsádza na to, že obdobný koncept funguje aj v susednom Rakúsku.

Zložitejšie to bude so sľubom o počte nájomných bytov a cene. Podľa modelových príkladov to zatiaľ vyzerá tak, že byty s regulovaným nájomným nebudú výrazne lacnejšie ako tie, ktorú sú v súčasnosti prenajímané na bežnej komerčnej báze.

INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky, ktoré sa spájajú s témou nájomných bytov na Slovensku.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo Rusko sankcie zatiaľ nepoložili: Po polroku od vypuknutia konfliktu na Ukrajine síce má Rusko problémy, jeho ekonomika však stále funguje ďalej. Sú sankcie neefektívne alebo boli len očakávania z ich okamžitého vplyvu prehnané? Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa bližšie pozreli na súčasnú kondíciu ruskej ekonomiky.

Po polroku od vypuknutia konfliktu na Ukrajine síce má Rusko problémy, jeho ekonomika však stále funguje ďalej. Sú sankcie neefektívne alebo boli len očakávania z ich okamžitého vplyvu prehnané? Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa bližšie pozreli na súčasnú kondíciu ruskej ekonomiky. Pravidlá pre drobné opravy v prenájme: Na jeseň si študenti, ktorým sa neušiel internát, budú musieť hľadať ubytovanie v prenájme. Čo, ak im v byte začne tiecť batéria, pokazí sa práčka či zásuvky? Môžu si opravy zabezpečiť sami? Preplatí im účet majiteľ bytu? V rámci slovenského právneho poriadku existuje presný zoznam tzv. drobných opráv, bez ohľadu na výšku nákladov.

Na jeseň si študenti, ktorým sa neušiel internát, budú musieť hľadať ubytovanie v prenájme. Čo, ak im v byte začne tiecť batéria, pokazí sa práčka či zásuvky? Môžu si opravy zabezpečiť sami? Preplatí im účet majiteľ bytu? V rámci slovenského právneho poriadku existuje presný zoznam tzv. drobných opráv, bez ohľadu na výšku nákladov. Pouličné lampy riadia aj v Kyjeve: Jozef Sedlák prišiel na to, že cez káble pouličného osvetlenia sa dajú posielať elektronické dáta, ktorými možno lampy na diaľku ovládať. Vynález sa podarilo patentovať, prvý raz ho nainštalovali v roku 2008 vo vonkajšom sklade supermarketu Tesco v Beckove. V súčasnosti technológie prešovskej firmy SEAK riadia okolo 800-tisíc svetiel po celom svete.

Bolo to veľmi tesné. Sagan bude mať na MS pomocníkov, no hrozilo, že pôjde sám

Peter Sagan na MS 2018 v Kitzbühli. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pred štyrmi rokmi stáli slovenskí cyklisti v prvej rade na štarte majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike. „Užite si to. Kto vie, kedy sa to zopakuje,“ vravel vtedy kolegom Peter Sagan. Ako obhajca titulu z Bergenu vtedy štartoval s číslom 1.

V Kitzbühli vtedy štartovalo v cestných pretekoch až sedem Slovákov. To je v ére samostatnosti rekord. Samozrejme body do rebríčka a miestenky na šampionát vtedy vybojoval predovšetkým Sagan.

Sedem Slovákov v cestných pretekoch ostane zrejme dlho nepokoreným rekordom.

Tento rok sa na šampionáte predstavia v cestných pretekoch štyria reprezentanti. Je to rovnaký počet ako vlani. Lenže tento rok mali Slováci veľké šťastie. Veľa nechýbalo a vo Wollongongu by hrozilo, že by bol na štarte len Peter Sagan. Bez akejkoľvek podpory.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Dôležité je zostať aktívny. Vedci skúmali, ktoré činnosti znižujú riziko demencie

Venovanie sa niektorým činnostiam môže znížiť riziko demencie. (zdroj: Adobe Stock)

Výskumy už dávno hovoria, že spôsob, akým trávime svoj voľný čas, môže mať vplyv na náš zdravotný stav. Už v minulosti odborné štúdie spojili niektoré aktivity s nižším rizikom rakoviny, so znížením poruchy srdcového rytmu či s lepším psychickým stavom.

V novej veľkej analýze, ktorú uverejnil odborný časopis Neurology, vedci skúmali, ktoré koníčky môžu prispieť k zníženiu rizika demencie. Výsledky podčiarkujú, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré pre svoje zdravie môže každý urobiť, je zostať čo najviac aktívny.

V analýze vedci preskúmali 38 štúdií z celého sveta, na ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako dva milióny ľudí.

Účastníci netrpeli demenciou. Odborníci ich sledovali najmenej tri roky a sústredili sa najmä na to, aké voľnočasové aktivity vykonávajú. Zadefinovali ich ako činnosti, ktorým sa ľudia venujú pre potešenie alebo im prinášajú pocit vnútornej pohody.

V krátkosti o zdraví:

Sme na konci pandémie: Slovenský vedec Vladimír Leksa publikoval nedávno štúdiu v odbornom časopise Frontiers in Immunology , v ktorej ukázal, že látka nachádzajúca sa v mlieku môže byť nápomocná pri zablokovaní vírusu SARS-CoV-2. Napriek tomu v rozhovore pre SME vysvetľuje, že nejde o žiaden výnimočný liek. Našou najväčšou zbraňou proti covidu je stále očkovanie.

Slovenský vedec Vladimír Leksa publikoval nedávno štúdiu v odbornom časopise Frontiers in Immunology , v ktorej ukázal, že látka nachádzajúca sa v mlieku môže byť nápomocná pri zablokovaní vírusu SARS-CoV-2. Napriek tomu v rozhovore pre SME vysvetľuje, že nejde o žiaden výnimočný liek. Našou najväčšou zbraňou proti covidu je stále očkovanie. Spojenie rannej kávy a cigarety: Ranné rituály môžu byť rôzne. Niekto si nevie predstaviť deň bez obľúbenej ovsenej kaše a behu, iný zase bez cigarety a prvej šálky kávy. Pre niektorých fajčiarov dokonca nie je prvá dávka nikotínu vôbec taká uspokojivá, ak k nej nepripoja kávu. Podľa novej štúdie uverejnenej v odbornom časopise Neuropharmacology to však vôbec nemusí byť len náhoda alebo zvyk.

Ranné rituály môžu byť rôzne. Niekto si nevie predstaviť deň bez obľúbenej ovsenej kaše a behu, iný zase bez cigarety a prvej šálky kávy. Pre niektorých fajčiarov dokonca nie je prvá dávka nikotínu vôbec taká uspokojivá, ak k nej nepripoja kávu. Podľa novej štúdie uverejnenej v odbornom časopise Neuropharmacology to však vôbec nemusí byť len náhoda alebo zvyk. Rozhodenie vnútorných hodín: Naše telo má vlastné vnútorné hodiny. Ich súčasťou sú dvadsaťštyrihodinové cykly, takzvané cirkadiánne rytmy. Nové výskumy uverejnené v odborných časopisoch Cell Reports a Proceedings of the National Academy of Sciences naznačujú, že narušenie cirkadiánneho rytmu môže minimálne pri myšiach zohrávať kľúčovú úlohu pri pribúdaní hmotnosti.

Karikatúra

Protest. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Falafel – cícerové fašírky. (zdroj: Fotolia)

Brokolicové, karfiolové, kelové či cuketové. Lahodné zeleninové fašírky vyprážané či pečené v rúre si vás určite získajú.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.