Ranný brífing: Okolo ministra Karasa pribúda otázok, Putina už doma vinia z vlastizrady

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Okolo čerstvo vymenovaného ministra spravodlivosti Viliama Karasa sa hromadia otázky. Napríklad pôsobenie v dozornej rade firmy s blízkym spolupracovníkom obžalovaného oligarchu Miroslava Výboha, osobného priateľa Roberta Fica.

Účinky ukrajinskej protiofenzívy je cítiť aj v Rusku. Proti Vladimirovi Putinovi sa postavilo niekoľko skupín poslancov, menia sa aj hlasy prokremeľskej propagandy. Niektoré už obviňujú ruského prezidenta z vlastizrady.

Vojna, energetická kríza, zmeny klímy, ale aj vyšetrovania zločineckých skupín, štrajk lekárov, či odchod najšikovnejších študentov z krajiny. Slovensko čelí bezprecedentným krízam a to všetko, kým sa rozpadla vláda a premiér nemá v parlamente väčšinu. Rútime sa do krízy v najhoršej možnej konštelácii? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zvláštna firma, výbohovci, štátne zákazky. Otázok o Karasovi pribúda

Nový minister spravodlivosti Viliam Karas. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Slovami o "nových a čerstvých posilách" a o odborníkoch, ktorí "opraty uchopia od prvého dňa na maximum" privítal premiér Eduard Heger trojicu nových ministrov vo svojej vláde. Do funkcie ich vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Najviac pozornosti sa upiera nielen na ministra hospodárstva Karla Hirmana, ktorý musí riešiť energetickú krízu, ale aj na čerstvého ministra spravodlivosti Viliama Karasa.

A to nielen pre jeho postoj k spornému paragrafu 363 a otázky o tom, ako bude pokračovať v protikorupčných reformách. Najnovšie Karas bude musieť vysvetľovať svoje pôsobenie v dozornej rade firmy s blízkym spolupracovníkom obžalovaného oligarchu blízkeho Smeru Miroslavom Výbohom.

Prevádzkuje advokátsku kanceláriu Maple & Fish, ktorá zarábala na zákazkách so štátom počas minulých vlád Smeru, ale aj v súčasnosti. Okrem toho figuruje vo firme aj so zbrojármi, ktorí sú známi z viacerých káuz.

Matovič útočil na opozíciu aj na SaS. Revanšom bude jeho odvolávanie. Môžu uspieť

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Líder OĽaNO Igor Matovič pokračuje v útokoch na SaS aj vo chvíli, keď vládna koalícia potrebuje hlasy jej poslancov, aby vôbec mohla otvoriť septembrovú schôdzu parlamentu.

SaS na útoky reaguje tak, že ako opozičná strana už pripravuje návrh na Matovičovo odvolanie z postu ministra financií. Matovič sa tak zatiaľ najviac spomedzi všetkých doposiaľ opozíciou odvolávaných členov vlády priblíži k scenáru, že sa ho podarí odvolať.

Koalícia má totiž už len menšinu 69 poslancov, zatiaľ čo opozícia disponuje minimálne 72 poslancami. Ak by sa pridali aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek, Miroslav Kollár a traja odídenci z klubu ĽSNS okolo Tomáša Tarabu, išlo by pre Matoviča o reálnu hrozbu.

SaS by pravdepodobne uspela, ak by o podpisy požiadala aj extrémistických poslancov z opozície, to by však pre stranu znamenalo reputačné riziko. Spolupráca OĽaNO s fašistickými poslancami v júni pri schvaľovaní Matovičovho rodinného balíčka bola jedným z dôvodov, prečo SaS žiadala jeho odchod.

Koalícia prišla o ďalší hlas: Oslabená vládna koalícia len s menšinovou podporou v parlamente stráca ďalší hlas. Poslanec Sme rodina Patrick Linhart vypovedal koaličnú zmluvu a tvrdí, že vláda sa už nemôže spoliehať, že ju bude naďalej podporovať. Denníku SME vysvetľuje svoje dôvody.

Oslabená vládna koalícia len s menšinovou podporou v parlamente stráca ďalší hlas. Poslanec Sme rodina Patrick Linhart vypovedal koaličnú zmluvu a tvrdí, že vláda sa už nemôže spoliehať, že ju bude naďalej podporovať. Denníku SME vysvetľuje svoje dôvody. Matovič skracuje menšinovej vláde život: Matovič chce ukázať, ako im to skvele ide bez Sulíka. A bez jeho ministrov. A napokon aj bez jeho poslancov! Začína to pripomínať vtip o faganovi, ktorý ide na bicykli najprv bez rúk, potom bez nôh a napokon aj bez zubov, píše Zuzana Kepplová.

Matovič chce ukázať, ako im to skvele ide bez Sulíka. A bez jeho ministrov. A napokon aj bez jeho poslancov! Začína to pripomínať vtip o faganovi, ktorý ide na bicykli najprv bez rúk, potom bez nôh a napokon aj bez zubov, píše Zuzana Kepplová. Kde je tá kultúra úcty, pán premiér: Správanie ministra financií opäť prekročilo všetky medze. Jeho komunikačný rozmach pripomína Roberta Fica v marci 2018 vrátane vulgárnych konšpirácií o novinároch s cieľom poštvať proti nim verejnosť s tomu zodpovedajúcim slovníkom, píše Peter Tkačenko.

Správanie ministra financií opäť prekročilo všetky medze. Jeho komunikačný rozmach pripomína Roberta Fica v marci 2018 vrátane vulgárnych konšpirácií o novinároch s cieľom poštvať proti nim verejnosť s tomu zodpovedajúcim slovníkom, píše Peter Tkačenko. Taktika, alebo nerozhodnosť: To, že SaS necháva levitovať kdesi pod parlamentnou klenbou, ako bude postupovať pri otváraní schôdzí, či dokonca pri odvolávaní Mikulca, je buď taktika, alebo nerozhodnosť. To druhé by korenilo v bezvedomí, či preferujú menšinovú vládu, alebo bordel na najvyššej úrovni, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Prečo Kočnera oslobodili v kauze motáky: Mafiánsky podnikateľ Marian Kočner sa definitívne zbavil kauzy motáky, ktorá sa s ním ťahala takmer tri roky. Hrozilo mu, že mu pre ňu predĺžia 19-ročný trest, ktorý si aktuálne odpykáva. Krajský súd Bratislava ho však spod obžaloby definitívne oslobodil. Paradoxné je, že súd vôbec nemal pochybnosti o tom, že Kočner motáky z väzenia posielal.

Mafiánsky podnikateľ Marian Kočner sa definitívne zbavil kauzy motáky, ktorá sa s ním ťahala takmer tri roky. Hrozilo mu, že mu pre ňu predĺžia 19-ročný trest, ktorý si aktuálne odpykáva. Krajský súd Bratislava ho však spod obžaloby definitívne oslobodil. Paradoxné je, že súd vôbec nemal pochybnosti o tom, že Kočner motáky z väzenia posielal. Kritika sporov Žilinku a Lipšica: Doťahovanie sa Generálnej a špeciálnej prokuratúry o to, kto bude rýchlejší pri obvinených žiadajúcich očistenie cez paragraf 363, nemôže dopadnúť pozitívne. K rozporom medzi oboma inštitúciami sa vyjadril ústavný sudca Peter Straka v jednom zo svojich odlišných stanovísk k rozhodnutiu vlastného senátu týkajúceho sa práve uplatnenia paragrafu 363.

Doťahovanie sa Generálnej a špeciálnej prokuratúry o to, kto bude rýchlejší pri obvinených žiadajúcich očistenie cez paragraf 363, nemôže dopadnúť pozitívne. K rozporom medzi oboma inštitúciami sa vyjadril ústavný sudca Peter Straka v jednom zo svojich odlišných stanovísk k rozhodnutiu vlastného senátu týkajúceho sa práve uplatnenia paragrafu 363. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 356 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 470 testov. V nemocniciach aktuálne leží 359 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Obrancovia postupujú aj na juhu, v Kremli vypukla panika

Ukrajinský vojak sa usmieva z armádneho vozidla v oslobodenej Charkovskej oblasti. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinská protiofenzíva pokračuje. Obrancom sa od začiatku septembra podarilo oslobodiť šesťtisíc kilometrov územia, ktoré doteraz okupovali ruské jednotky.

Po úspechu v Charkovskej oblasti, kde ukrajinskí vojaci nepripravených okupantov zaskočili, sa teraz obrancovia sústreďujú aj na južný front a okolie Chersonu.

Hoci práve v tomto regióne Rusi významne posilňovali svoje obranné pozície, dostupné informácie naznačujú postup ukrajinských síl a aj z južného frontu už prichádzajú správy o prvých oslobodených územiach.

V Kremli sa zatiaľ stupňuje panika. Hostia propagandistických televíznych relácií, ktorí sa doteraz jednotne vyhrážali Západu a bez dôkazov osočovali ukrajinské vedenie ako „bandu narkomanov“, majú teraz problém publiku vysvetliť množiace sa ruské neúspechy.

Silnejú dokonca hlasy, ktoré volajú po rezignácii Vladimira Putina. O šéfovi Kremľa sa začína v Rusku hovoriť ako o vlastizradcovi. Čoraz viac ruských komunálnych politikov sa stavia proti Putinovi. Verejne ho vyzývajú, aby odstúpil, pretože podľa ich slov škodí Rusku.

Zosmiešnení a ponížení: Bez ohľadu na ďalší vývoj na fronte Ukrajinci vyzliekli Rusov do negližé, zahanbili a zosmiešnili. Žiadne iné pocity totiž neumožňuje detská naivita, s akou ruskí generáli prehltli ukrajinský bluf o ofenzíve na juhu, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kam môže pokračovať protiofenzíva: Konkrétne plány sú v hlavách ukrajinských generálov a ako sme videli v prípade samotnej Chersonskej a Charkovskej ofenzívy, presné plány sa dozvieme až potom, ako sa začnú realizovať. Avšak na základe informácií od blogerov a analytikov sa minimálne dá opísať, ktorými smermi by sa ďalší ukrajinský postup mohol uberať.

Konkrétne plány sú v hlavách ukrajinských generálov a ako sme videli v prípade samotnej Chersonskej a Charkovskej ofenzívy, presné plány sa dozvieme až potom, ako sa začnú realizovať. Avšak na základe informácií od blogerov a analytikov sa minimálne dá opísať, ktorými smermi by sa ďalší ukrajinský postup mohol uberať. Hrdinovia nikdy neumrú: Spôsob, akým sa Ukrajina už viac ako pol roka bráni pred väčšou a lepšie vybavenou ruskou armádou, si vyslúžil obdiv doma aj v zahraničí. Vyžiadalo si to však aj svoju cenu. Pri ruskom ostreľovaní a raketových útokoch každý deň zomierajú civilisti, väčšinu obetí však tvoria mladí ukrajinskí vojaci.

Spôsob, akým sa Ukrajina už viac ako pol roka bráni pred väčšou a lepšie vybavenou ruskou armádou, si vyslúžil obdiv doma aj v zahraničí. Vyžiadalo si to však aj svoju cenu. Pri ruskom ostreľovaní a raketových útokoch každý deň zomierajú civilisti, väčšinu obetí však tvoria mladí ukrajinskí vojaci. Iránske kamikadze drony: Ukrajinská armáda oznámila, že prvýkrát spozorovala a zostrelila samovražedný dron iránskej výroby, ktorý Rusko nasadilo do bojov na Ukrajine. USA nedávno upozornili, že Teherán plánuje dodať Rusku stovky svojich bojových dronov, ktoré chce Moskva zapojiť do bojov na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Rusi sa chválili prebytkami. Sú preč, vojna a sankcie im likvidujú rozpočet

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Protiruské sankcie, ktoré Západ zaviedol pre vojenskú agresiu Putinovho režimu na Ukrajinu, síce Kremeľ a proruskí propagandisti zľahčujú, ale aj ruské inštitúcie už pripúšťajú, že sa čoraz intenzívnejšie zahryzávajú do ruskej ekonomiky.

Putin sa síce na inváziu pripravil aj ekonomicky, ale pol roka vojny na Ukrajine začína vážne narúšať ruské verejné financie. Bohaté devízové rezervy mu západné krajiny zmrazili už v marci (keďže boli uložené v zahraničných bankách) a vyčerpáva sa aj dlhodobý prebytok federálneho rozpočtu.

Rastom cien plynu a ropy, spôsobenom aj Putinovou geopolitickou hrou s kohútikmi plynovodov, si ruský rozpočet dokázal do júna zabezpečiť vyššie príjmy, než boli jeho výdavky. Lenže v lete sa situácia otočila.

Prebytky v rozpočte sa rýchlo stenčujú a očakáva sa, že v septembri sa prepadne do deficitu. Nejde o zbožné prianie Západu, ale o realitu, ktorú potvrdzuje aj ruské ministerstvo financií a médiá.

V krátkosti z ekonomiky:

Dlhy po známych mäsiaroch: Slovenské podnikateľské prostredie prináša mnoho príbehov, ktoré by sa dali sfilmovať. V mnohých sa spája talent, pracovitosť a dávka šťastia. Až do istého bodu to platilo aj o trnavskom mäsiarstve Laprema. Film o ňom by sa však skončil neveselo. Napriek mnohým pozitívnym ukazovateľom totiž rodinná firma Františka Lančariča skončila v konkurze.

Slovenské podnikateľské prostredie prináša mnoho príbehov, ktoré by sa dali sfilmovať. V mnohých sa spája talent, pracovitosť a dávka šťastia. Až do istého bodu to platilo aj o trnavskom mäsiarstve Laprema. Film o ňom by sa však skončil neveselo. Napriek mnohým pozitívnym ukazovateľom totiž rodinná firma Františka Lančariča skončila v konkurze. Lidl láme rekordy: Kto vládne slovenskému maloobchodu s potravinami? Dlhé roky platila jedna a tá istá odpoveď: Tesco. V roku 2020 však došlo k historickej zmene, lídrom trhu sa stal Lidl. Môžeme dopredu prezradiť, že tento vlani svoju pozíciu obhájil. Aké je však poradie na ďalších miestach?

Kto vládne slovenskému maloobchodu s potravinami? Dlhé roky platila jedna a tá istá odpoveď: Tesco. V roku 2020 však došlo k historickej zmene, lídrom trhu sa stal Lidl. Môžeme dopredu prezradiť, že tento vlani svoju pozíciu obhájil. Aké je však poradie na ďalších miestach? Rast úrokových sadzieb hypoték: Banky už do cien hypoték zahrnuli výraznú časť zvýšenia sadzieb ECB. Tá však avizovala, že s rastom úrokov nekončí. Ďalšie kolo čaká eurozónu zrejme v októbri a začiatkom budúceho roka. Ak sa to potvrdí, vzniká priestor na to, aby úrokové sadzby hypoték ešte viac vzrástli, tvrdí Tibor Lörincz v rozhovore pre INDEX.

Handzuš odstúpil z funkcie, je proti rozhodnutiu zväzu o hráčoch z KHL

Michal Handzuš. (zdroj: TASR)

Bývalý hokejista a majster sveta z roku 2002 Michal Handzuš odstúpil z pozície člena Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. V oficiálnom stanovisku informoval o dôvodoch svojho rozhodnutia.

"Počnúc dnešným dňom odstupujem z pozície člena Výkonného výboru SZĽH a zo všetkých jeho ďalších aktivít. Dôvodom môjho rozhodnutia je prijatie stanoviska Výkonného výboru ohľadom možnosti reprezentovania Slovenskej republiky hráčom z KHL. Ako som komunikoval aj na zasadnutí Výkonného výboru, je to pre mňa hodnotová otázka a preto si neviem ďalej predstaviť moje ďalšie pôsobenie pri takomto smerovaní organizácie," uviedol 45-ročný Handzuš.

Podľa vlastných slov chcel pomôcť k tomu, aby bol SZĽH vzorová organizácia 21. storočia, ale momentálne už nevie v tejto vízií ďalej pokračovať.

SZĽH minulý štvrtok rozhodol o tom, že napriek vojenskému konfliktu na Ukrajine budú môcť hráči z KHL naďalej reprezentovať Slovensko.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vrazili mu krémový koláč do tváre. Godard sa nesťažoval, o niečo také si koledoval

Jean-Luc Godard. (zdroj: TASR/AP)

Medzi ním a publikom bol vždy napätý vzťah. Bola v ňom láska, bola v ňom nenávisť. Napätie, ktoré z toho plynulo, nebolo nikdy príjemné, zdalo sa však, že on ho priam vyhľadáva.

Do veľkej miery ho živilo. Ako ten krémový koláč, ktorý mu do tváre vrazil belgický filmový kritik, ktorý naňho číhal za rohom. A to práve vo chvíli, keď prechádzal chodbami festivalu v Cannes, smeroval na tlačovú konferenciu a bol vystavený desiatkam televíznych kamier.

Jean-Luc Godard si vtedy len flegmaticky zotrel šľahačku z cigarety a povedal: "Takto to vyzerá, keď sa nemý film mstí na hovorenom."

V histórii kinematografii ťažko nájsť väčšie zemetrasenie ako to, ktoré spôsobil, keď v roku 1960 uviedol do kín film Na konci s dychom. To, čo v ňom predviedli so Jeanom-Paulom Belmondom, v sebe nemalo kúska rešpektu k ťažkopádnym tradíciám filmových štúdií. Všetko v ňom bolo nové.

Pozícia, ktorú vtedy Godard získal, pripomínala posvätného tvorcu. Keď prišla správa, že zomrel vo veku 91 rokov (viaceré médiá píšu, že sa tak stalo po asistovanej samovražde), možno pokojne povedať, že si ju do konca života udržal.

Inšpirácia pre Tarantina: V roku 1991 založil Quentin Tarantino produkčnú spoločnosť, ktorú nazval A Band Apart. Inšpiroval ho k tomu názov filmu Jeana-Luca Godarda Bande à part z roku 1964. Priznal, že vedúca osobnosť francúzskej novej vlny mala na neho veľký vplyv.

V krátkosti z kultúry:

Festival Biela noc: Festival Biela noc si podobne ako mnoho iných kultúrnych podujatí prešiel náročným obdobím. Jeden ročník festivalu museli organizátori zrušiť, nasledujúci predstavili vo veľmi odlišnom formáte. Aktuálny ročník komplikuje finančná situácia, i tak sa však predstaví v plnej sile.

Festival Biela noc si podobne ako mnoho iných kultúrnych podujatí prešiel náročným obdobím. Jeden ročník festivalu museli organizátori zrušiť, nasledujúci predstavili vo veľmi odlišnom formáte. Aktuálny ročník komplikuje finančná situácia, i tak sa však predstaví v plnej sile. Jej smrť prišla nečakane: Ešte cez deň bolo všetko ako zvyčajne. Herečka Charlbi Dean ráno cvičila, cez deň pracovala, večer šla pozrieť priateľov. Až keď si líhala spať, cítila zvláštnu nevoľnosť. Ani krátky spánok jej nepomohol a uprostred noci už zrejme vedela, že sa s ňou deje čosi zvláštne. Z nemocnice v centre New Yorku sa už nevrátila, nedokázali jej tam pomôcť. Mala iba tridsaťdva rokov.

Ešte cez deň bolo všetko ako zvyčajne. Herečka Charlbi Dean ráno cvičila, cez deň pracovala, večer šla pozrieť priateľov. Až keď si líhala spať, cítila zvláštnu nevoľnosť. Ani krátky spánok jej nepomohol a uprostred noci už zrejme vedela, že sa s ňou deje čosi zvláštne. Z nemocnice v centre New Yorku sa už nevrátila, nedokázali jej tam pomôcť. Mala iba tridsaťdva rokov. Novinky na Netflixe a Amazon Prime: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mikuláš Dzurinda. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na súčasnú politickú situáciu? Čo by poradil premiérovi Eduardovi Hegerovi? Aké sú riziká menšinovej vlády? A za akých okolností by boli lepšie predčasné voľby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s expremiérom Mikulášom Dzurindom.

Podcasty SME

Všesvet: Uganda je raj pre pozorovateľov zvierat. Okrem veľkej päťky stihnete gorily aj nosorožce

Uganda je raj pre pozorovateľov zvierat. Okrem veľkej päťky stihnete gorily aj nosorožce Pravidelná dávka: Časnosť a pominuteľnosť dáva životu hodnotu

Karikatúra

Česká hra na Slovensku. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Tekvicové lievance. (zdroj: Fotolia)

Jesenné recepty s tekvicou. Pripravte si polievku, lievance aj rizoto.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v piatok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.