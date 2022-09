Ranný brífing: OĽaNO sa chce po ťahu SaS rozprávať, ruská propaganda žne úspechy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Dobré ráno. Parlament sa oklieštenej koalícii otvoriť nepodarilo, poslanci SaS sa neprezentovali. Koalícii však chýbali aj vlastní poslanci. OĽaNO na svojho rivala neprestalo útočiť, chce sa však rozprávať. Ruská vojnová propaganda žne úspechy v talianskych médiách. Klamstvá ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova dostali nekritický priestor, moderátorovi nebolo jasné ani to, kto spáchal masaker v Buči.

Po neotvorení parlamentnej schôdze nasledovali výčitky, obvinenia z obštrukcie, minister obrany Jaroslav Naď dokonca rozprával o drzosti a trápnosti. Akoby trojkoalícia zabudla, že SaS je už v opozícii. Ako pokračuje slovenský politický bizár? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ťah so zablokovaním parlamentu SaS vyšiel. OĽaNO neprestalo útočiť, chce sa rozprávať

Predsedníčka poslaneckého klubu strany SaS v parlamente Anna Zemanová a predseda SaS Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Na vôbec dosiaľ najnáročnejšiu schôdzu parlamentu pre koalíciu, keďže stratila väčšinu a potrebuje každý hlas, nestihli v stredu ráno prísť načas Matovičovi poslanci Jozef Pročko, Karol Kučera či Monika Kozelová, spolu sedem poslancov strany Igora Matoviča a ďalší dvaja zo Sme rodina.

"Torzo koalície", ako začala o vládnych stranách po odchode SaS z vlády hovoriť opozícia, nedokázalo otvoriť schôdzu parlamentu, kde chce rokovať aj o nutných zákonoch na pomoc ľuďom proti zdražovaniu.

Opozícia posilnená o 21 poslancov SaS koalícii svojimi hlasmi nepomohla a vystavila kabinetu Eduarda Hegera ukážku toho, aká náročná bude jeho snaha o vládnutie do riadnych volieb dlhých dvadsať mesiacov.

Obe strany sa po neúspešnej schôdzi predbiehali v tlmočení záujmu o spoločné rokovanie, aby blokovanie parlamentu netrvalo aj budúci týždeň. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš napokon oznámil, že už volal s Richardom Sulíkom. "Dohodli sme sa, že si spresníme miesto rokovania a čas," povedal.

Hegera nakazil Matovič: Ak väčšina ľudí prestane sledovať politiku alebo bude bažiť po rýchlych riešeniach, ktoré núkajú fašisti, odsúdime aj ďalšie generácie na štýl politiky, ktorú zaviedol Matovič. A následky budú oveľa tragickejšie, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Ak väčšina ľudí prestane sledovať politiku alebo bude bažiť po rýchlych riešeniach, ktoré núkajú fašisti, odsúdime aj ďalšie generácie na štýl politiky, ktorú zaviedol Matovič. A následky budú oveľa tragickejšie, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Heger a spol. sa musia spamätať: Nie iba politická kultúra, ale základná sociálna inteligencia káže, že ak niečo potrebujem, o priblíženie sa musím pokúsiť ja. Je v najvyššom záujme OĽaNO i celej trojkoalície, aby nenasledovali Matovičove excesy, čím je aj autistické správanie v menšinovej vláde, píše Peter Schutz.

Nie iba politická kultúra, ale základná sociálna inteligencia káže, že ak niečo potrebujem, o priblíženie sa musím pokúsiť ja. Je v najvyššom záujme OĽaNO i celej trojkoalície, aby nenasledovali Matovičove excesy, čím je aj autistické správanie v menšinovej vláde, píše Peter Schutz. Poslancov známkujú voliči: Môžeme sa sporiť, či je úlohou poslanca sedieť v pléne, písať zákony, nadávať v pléne kolegom alebo blokovať činnosť vlády (spakruky sa dá povedať, že ako ktorého a ako kedy), ale to všetko je len nejakou podobou ich zvrchovaného poslania, a to zastupovať voličov, píše Peter Tkačenko.

Karasa priblížil k Výbohovi spolužiak z detstva. S oligarchom sa vraj nevideli vyše desať rokov

Minister spravodlivosti Viliam Karas počas rokovania vlády. (zdroj: SITA)

Nový minister spravodlivosti Viliam Karas po dni mlčania odkázal, že sa nepozná s obžalovaným oligarchom Miroslavom Výbohom blízkym Smeru a rovnako nič nemá ani s československým zbrojárom Jaroslavom Strnadom.

„Nemám s ním žiadne osobné ani pracovné vzťahy,“ reaguje Karas na otázky o Výbohovi, ktorý je osobným priateľom Roberta Fica. Údajného mecenáša Smeru aktuálne čaká súdny proces pre obvinenie, že bol sprostredkovateľom úplatku pre predsedu Hlasu Petra Pellegriniho v škatuli od šampanského.

Karasa spája s Výbohom najmä podnikateľ Ivan Šubrt, ktorý je považovaný za blízkeho spolupracovníka oligarchu. Šubrt v roku 2004 prevzal napríklad riadenie Výbohovej vtedajšej zbrojovky Willing.

„Pre úplnosť dodám, že v rámci výkonu mojej profesie som sa s ním (Výbohom) stretol pred desiatimi rokmi. Odvtedy som sa s ním nestretol,“ dodáva Karas v písomnom stanovisku.

Ako minister by vraj nemal problém požiadať napríklad o vydanie Výboha zo zahraničia. Táto kompetencia je práve v rukách rezortu spravodlivosti.

V krátkosti z domova:

Miliónové pôžičky vraj neboli práčkou: Ľubomír Partika bol ako výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2016 spoluzodpovedný za pochybné rozdávanie eurofondov a po podozreniach z korupcie musel z miesta odísť. Potom začal podnikať, teraz už ako obžalovaný v kauze Dobytkár musí na súde vysvetľovať, čo sa vlastne vnútri PPA a následne aj v jeho firme dialo.

Ľubomír Partika bol ako výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2016 spoluzodpovedný za pochybné rozdávanie eurofondov a po podozreniach z korupcie musel z miesta odísť. Potom začal podnikať, teraz už ako obžalovaný v kauze Dobytkár musí na súde vysvetľovať, čo sa vlastne vnútri PPA a následne aj v jeho firme dialo. Reforma národných parkov v praxi: V decembri parlament tesne schválil reformu národných parkov. Pohľad na jej začiatky v praxi však naznačuje, že na skutočnú divočinu, známu z parkov v zahraničí, sa u nás bude čakať ešte dlho. Do roku 2025 má byť v národných parkoch polovica územia bezzásahová, do roku 2030 to má byť až 75 percent. Dnes sa ukazuje, že tieto ciele boli priveľmi ambiciózne.

V decembri parlament tesne schválil reformu národných parkov. Pohľad na jej začiatky v praxi však naznačuje, že na skutočnú divočinu, známu z parkov v zahraničí, sa u nás bude čakať ešte dlho. Do roku 2025 má byť v národných parkoch polovica územia bezzásahová, do roku 2030 to má byť až 75 percent. Dnes sa ukazuje, že tieto ciele boli priveľmi ambiciózne. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 347 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 141 testov. V nemocniciach aktuálne leží 362 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

V talianskych médiách sa udomácnila ruská propaganda. Prieskumy ukazujú, že účinkuje

Ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničia Sergej Lavrov. (zdroj: TASR/AP)

Jeho vyjadrenia boli často rovnako protirečivé, ako aj mnohé posolstvá, ktoré šíri kremeľská propaganda. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov hovoril o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom ako o nacistovi, aby ho vzápätí nazval legitímnym lídrom Ukrajiny, s ktorým treba rokovať.

Keď chcel Lavrov šíriť ničím nepodložené obvinenia o nacistoch v Kyjeve, vyhlásil, že „aj Hitler bol Žid“. Toto tvrdenie, ktoré pobúrilo Izrael, Lavrov používal ako „dôkaz“, že židovský pôvod Zelenského nič neznamená, pretože podľa ruského ministra sú „medzi Židmi najväčší antisemiti“.

Všetka pozornosť medzinárodného spoločenstva sa vtedy sústredila na samotné provokatívne a historicky chybné vyjadrenie. Kanál, ktorý dal Lavrovovi priestor takéto konšpirácie šíriť, zostal v úzadí. Bola ním talianska súkromná stanica Rete 4 (Sieť 4), ktorú vlastní spoločnosť Mediaset bývalého talianskeho premiéra a Putinovho priateľa Silvia Berlusconiho.

Server Foreign Policy vo svojej najnovšej analýze uvádza, že „ruská propaganda sa udomácnila v talianskych médiách. Rozhovor s Lavrovom bol len špičkou talianskeho ľadovca. Ruskí propagandisti a sympatizanti sa udomácnili v talianskych médiách a výrazne ovplyvňujú verejnú mienku v tejto krajine,“ zdôrazňuje analýza Foreign Policy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Obmedzenie víz pre Rusov: Lotyšská vláda sa vyjadrila, že cesty ruských turistov na územie krajiny považuje za ohrozenie verejnej bezpečnosti a bude presadzovať zákaz vstupu ruských občanov na úrovni EÚ. Pridali sa aj Slovensko, Česko, Dánsko, Belgicko a Holandsko. Nie je však jasné, akým spôsobom by Slovensko obmedzilo vydávanie turistických víz občanom Ruska.

Lotyšská vláda sa vyjadrila, že cesty ruských turistov na územie krajiny považuje za ohrozenie verejnej bezpečnosti a bude presadzovať zákaz vstupu ruských občanov na úrovni EÚ. Pridali sa aj Slovensko, Česko, Dánsko, Belgicko a Holandsko. Nie je však jasné, akým spôsobom by Slovensko obmedzilo vydávanie turistických víz občanom Ruska. V Záporoží druhý Černobyľ nehrozí: Ak budú pokračovať útoky na elektráreň, môže sa situácia dramaticky zhoršiť, varuje v rozhovore pre SME ukrajinský odborník na energetiku Gennadij Rjabce. Najväčšiu jadrovú elektráreň mali podľa neho vypnúť, keďže už aj tak neplní svoju hlavnú úlohu.

Ak budú pokračovať útoky na elektráreň, môže sa situácia dramaticky zhoršiť, varuje v rozhovore pre SME ukrajinský odborník na energetiku Gennadij Rjabce. Najväčšiu jadrovú elektráreň mali podľa neho vypnúť, keďže už aj tak neplní svoju hlavnú úlohu. Trollujúce japonské psy: Informačná vojna na Ukrajine má novú hviezdu, je ňou pes japonského plemena Shiba Inu v kompletnej ukrajinskej uniforme. Psie internetové mémy - vtipné obrázky s krátkou správou - začali šíriť proukrajinskí aktivisti združení v organizácii NAFO - North Atlantic Fella Organization.

Informačná vojna na Ukrajine má novú hviezdu, je ňou pes japonského plemena Shiba Inu v kompletnej ukrajinskej uniforme. Psie internetové mémy - vtipné obrázky s krátkou správou - začali šíriť proukrajinskí aktivisti združení v organizácii NAFO - North Atlantic Fella Organization. Zelenskyj navštívil oslobodený Izium: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil nedávno oslobodené mesto Izium. "Tento pohľad je veľmi šokujúci, avšak pre mňa šokujúci nie je," povedal novinárom. Vysvetlil, že na podobné scény si už zvykol z viacerých miest, odkiaľ sa stiahli ruskí vojaci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil nedávno oslobodené mesto Izium. "Tento pohľad je veľmi šokujúci, avšak pre mňa šokujúci nie je," povedal novinárom. Vysvetlil, že na podobné scény si už zvykol z viacerých miest, odkiaľ sa stiahli ruskí vojaci. Putin si chyby nepripúšťa: Ruský prezident stále verí, že spustenie vojenskej invázie na Ukrajine bolo správne rozhodnutie, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz po telefonáte s Vladimirom Putinom. Podľa Scholza nič nenasvedčovalo tomu, že by Putin začal meniť postoje.

Ruský prezident stále verí, že spustenie vojenskej invázie na Ukrajine bolo správne rozhodnutie, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz po telefonáte s Vladimirom Putinom. Podľa Scholza nič nenasvedčovalo tomu, že by Putin začal meniť postoje. Rozpustenie mestskej rady v Petrohrade: Skupine komunálnych politikov v Petrohrade, ktorí vyzvali na zosadenie prezidenta Putina, hrozí, že po rozhodnutí sudcu bude ich mestská rada rozpustená.

Skupine komunálnych politikov v Petrohrade, ktorí vyzvali na zosadenie prezidenta Putina, hrozí, že po rozhodnutí sudcu bude ich mestská rada rozpustená. USA ako strana konfliktu: Ak USA dodajú Ukrajine rakety dlhšieho doletu, prekročia podľa Moskvy červenú čiaru. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že USA sa potom stanú stranou konfliktu.

Zo zahraničných webov:

Američanov rozdeľuje už aj investovanie. Držme sa Biblie, odkazuje "boží" finančník

Robert Netzly, zakladateľ spoločnosti Inspire Investing. (zdroj: Inspire Investing)

Pasívne investovanie, najmä prostredníctvom takzvaných ETF fondov, naberá na popularite. Na finančnom trhu pôsobí osemtisíc takýchto fondov, ktoré zložením kopírujú akciové indexy ako S&P 500, prípadne jednotlivé odvetvia.

Časť fondov má v portfóliu len akcie spoločensky zodpovedných firiem (ESG), posudzuje sa ich prístup k ochrane životného prostredia, transparentnosti, etike či k ľudským právam.

Problém je, že ESG nemá jednotné pravidlá. Mnohé firmy sa tak prezentujú tézami, ktoré nemajú vedecky podložené. Často ide len o zavádzajúci marketing, napríklad greenwashing.

Firmy cez ESG deklarujú aj svoje postoje k spoločenským a politickým témam, ako sú diverzita, LGBTI alebo potraty. V polarizovaných USA sa preto už ESG fondy stávajú predmetom kultúrnych vojen. Výsledkom je rast fondov, ktoré investujú podľa Biblie.

V krátkosti z ekonomiky:

Lepšie než drevo: Keď Peter Zelina pred vyše dvadsiatimi rokmi rozbehol podnikanie s drevenými briketami a peletami, ľudia o palive na kúrenie, ktoré vzniká stlačením drevného odpadu, je takmer bezemisné a vysoko energeticky efektívne, zväčša nič nevedeli. Predaj preto spočiatku sprevádzala vzdelávacia kampaň. Odvtedy si Zelinova firma Les vybudovala silnú pozíciu na trhu.

Keď Peter Zelina pred vyše dvadsiatimi rokmi rozbehol podnikanie s drevenými briketami a peletami, ľudia o palive na kúrenie, ktoré vzniká stlačením drevného odpadu, je takmer bezemisné a vysoko energeticky efektívne, zväčša nič nevedeli. Predaj preto spočiatku sprevádzala vzdelávacia kampaň. Odvtedy si Zelinova firma Les vybudovala silnú pozíciu na trhu. Kežmarok stavil na geotermál: O nevyužitom potenciáli Slovenska v oblasti geotermálnej energie sa hovorí už dlho. Z 236 existujúcich vrtov funguje menej než polovica, aj to zväčša na účely kúpeľnej starostlivosti či ohrevu vody v akvaparkoch a na kúpaliskách. Skúsenosti i plány s geotermálom majú v Kežmarku, v tomto obnoviteľnom zdroji vidia riešenie energetickej krízy.

O nevyužitom potenciáli Slovenska v oblasti geotermálnej energie sa hovorí už dlho. Z 236 existujúcich vrtov funguje menej než polovica, aj to zväčša na účely kúpeľnej starostlivosti či ohrevu vody v akvaparkoch a na kúpaliskách. Skúsenosti i plány s geotermálom majú v Kežmarku, v tomto obnoviteľnom zdroji vidia riešenie energetickej krízy. Vývoz ruského plynu do Únie: Vývoz plynu z Ruska do Európskej únie klesne v tomto roku o 50 miliárd metrov kubických, čo je tretina vlaňajšieho objemu, uviedol podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Rusko dodáva plyn do Európskej únie najmä podmorským plynovodom Nord Stream 1, ten je ale od konca augusta mimo prevádzky.

Legendárny Roger Federer ukončí kariéru. Plánuje už len jediný turnaj

Roger Federer oznámil koniec kariéry. (zdroj: SITA/AP)

Legendárny švajčiarsky tenista Roger Federer končí kariéru. Svoje rozhodnutie oznámil fanúšikom prostredníctvom dlhej hlasovej nahrávky na sociálnej sieti. "Mojej tenisovej rodine aj ostatným. S láskou, Roger," napísal.

"Tenis mi dal veľa darov. Ten najúžasnejší boli vždy ľudia na mojej ceste. Priatelia. Súperi. A najviac zo všetkého fanúšikovia, ktorí robia šport športom," začal svoje rozprávanie.

Pokračoval tým, že posledné tri roky sa trápil so zraneniami. "Telo mi dáva jasné signály, mám 41 rokov. Odohral som počas 24 rokov viac ako 1 500 zápasov. Tenis veľmi výrazne kreoval moju osobnosť. A teraz si myslím, že je čas ukončiť moju súťažnú kariéru," napísal.

Jeho posledným turnajom bude budúcotýždňový Laver Cup, čo je tímová súťaž výberu Európy a výberu sveta. V tíme Európy by sa mali objaviť aj jeho najväčší rivali Novak Djokovič, Rafael Nadal a Andy Murray. Do výberu sa tiež dostali Grék Stefanos Tsitsipas či finalista nedávneho US Open Casper Ruud.

Za geneticky upravené bábätká šiel do väzenia. Vedec chce teraz ukladať informácie do DNA

Prvé geneticky upravené bábätká sa narodili pred štyrmi rokmi. (zdroj: Adobe Stock)

Myslel si, že jeho výskum bude na Nobelovu cenu, namiesto toho skončil v čínskom väzení. Kariéra biofyzika Che Ťien-kchueja je pošpinená jednou z najväčších káuz v oblasti genetického výskumu.

Vedec chcel pomáhať HIV pozitívnym párom, aby mohli splodiť deti odolné voči tejto infekcii. Vytvoril prvé geneticky upravené deti.

Dvom párom sa s Cheho pomocou narodili v polovici októbra 2018 dvojčatá Lulu a Nana a zhruba o rok neskôr tretia Amy. Známejšie sú ako CRISPR bábätká. Prezývku dostali podľa relatívne mladej metódy, vďaka ktorej sú na svete.

Konal však nelegálne a neeticky. Na začiatku apríla sa Che po takmer troch rokoch dostal na slobodu a zdá sa, že sa opäť vrátil k skúmaniu DNA.

V krátkosti z vedy a techniky:

Prečo nefungujú diéty: Dnešné módne diéty vyžadujú, aby ste buď nejedli žiadne cukry či tuky, alebo sa úplne postili. Držať diétu na znižovanie hmotnosti je však náročné. Zdá sa totiž, že čím menej kalórií prijímate, tým viac si všímate všetky pochúťky vo vašom okolí. Prečo je také ťažké zmeniť svoje stravovanie a obmedzovať kalórie? Príčina môže byť vo vašom mozgu aj v samotnej diéte.

Dnešné módne diéty vyžadujú, aby ste buď nejedli žiadne cukry či tuky, alebo sa úplne postili. Držať diétu na znižovanie hmotnosti je však náročné. Zdá sa totiž, že čím menej kalórií prijímate, tým viac si všímate všetky pochúťky vo vašom okolí. Prečo je také ťažké zmeniť svoje stravovanie a obmedzovať kalórie? Príčina môže byť vo vašom mozgu aj v samotnej diéte. Ako sa zbaviť večných chemikálií: Pre ich rozšírené použitie v mnohých výrobkoch je takmer nemožné sa im vyhnúť. U ľudí môžu zvyšovať riziko vzniku viacerých ochorení, v krvi ich má takmer každý dospelý Američan. V Európe by výsledky zrejme neboli veľmi odlišné. Nedávne vedecké zistenia však prinášajú aspoň malú nádej. Objavili spôsoby, ako niektoré z večných chemikálií jednoducho rozložiť.

Pre ich rozšírené použitie v mnohých výrobkoch je takmer nemožné sa im vyhnúť. U ľudí môžu zvyšovať riziko vzniku viacerých ochorení, v krvi ich má takmer každý dospelý Američan. V Európe by výsledky zrejme neboli veľmi odlišné. Nedávne vedecké zistenia však prinášajú aspoň malú nádej. Objavili spôsoby, ako niektoré z večných chemikálií jednoducho rozložiť. Ako nestratiť deti: Dnešný svet je viac anonymný, už nie je bežné, že by ste poznali všetkých susedov v okolí, na deti číha viac nástrah, rodičia sú ochranárskejší. Chcú si byť istí, že ich deti prišli v poriadku a včas domov zo školy či na krúžok. Dnešné technológie im v tom vedia pomôcť.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Čaputová. (zdroj: SME)

Bude znova kandidovať? Existuje možnosť, že by šla aktívne do straníckej politiky? Ako sa pozerá na nového ministra spravodlivosti? Aký má vzťah s Marošom Žilinkom? A čo by hovorila na vládu, ktorú podporujú poslanci z Kotlebovej kandidátky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

