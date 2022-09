Ranný brífing: Putin si chce zachovať tvár mocného cára, Rusom sa však bojovať nechce

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil spustenie čiastočnej mobilizácie státisícov vojakov v zálohe a ich nasadenie na Ukrajine. Západu sa vyhráža, že je ochotný využiť všetky dostupné prostriedky. Z Ruska už prichádzajú správy, že ľudia, ktorým hrozí nasadenie na front, sa čoraz viac zaujímajú o letenky do zahraničia. Rusi sa radi pozerajú na vojnu z gauča, ale bojovať sa im nechce, hodnotí situáciu publicista.

Ukrajina na bojisku robila v posledných týždňoch významné posuny, zatlačila ruské vojská a priblížila sa až k hraniciam s Ruskom. Odozvou je Vladimirom Putinom vyhlásená čiastočná mobilizácia. Sme tak v novej fáze vojny, no žeby sa nasledujúce týždne či mesiace obrátili v prospech Ruska, o tom viacerí pochybujú. Ako sa bude vyvíjať vojenský konflikt? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Putin na Ukrajine prehráva, mobilizácia je prejav zúfalstva. Rusi chcú vojnu sledovať z gauča

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlasuje čiastočnú mobilizáciu. (zdroj: Reprofoto/YouTube)

Rusko – krajina, kde vám hrozí až 15 rokov za mrežami, ak konflikt s Ukrajinou nazvete vojnou. A každý, kto má bojové skúsenosti, zároveň riskuje, že ho režim pošle na front, pretože ho potrebuje nasadiť práve v tejto vojne.

O možnosti, že ruský prezident Vladimir Putin vyhlási mobilizáciu, sa špekulovalo už dlhšie. Hromadné odvody ruských mužov z väčších miest by však mohli vyústiť do revolty, a tak Moskva tento krok odkladala.

Pristúpila k nemu až v čase úspešnej ukrajinskej protiofenzívy, ktorá znamenala ďalšiu ruskú porážku, tentoraz už aj na východe Ukrajiny. Šéf Kremľa oznámil, že Rusko začína s okamžitou čiastočnou mobilizáciou. Tá sa dotkne 300-tisíc ruských záložníkov, ktorí majú vojenské skúsenosti.

Občania Ruska však nie sú schopní preniesť svoju podporu vojny do reality, hovorí pre SME český publicista Jiří Just, ktorý 15 rokov žije v Moskve. "Obzvlášť to platí pre Rusov žijúcich vo väčších mestách, v Moskve, Petrohrade, Jekaterinburgu či vo Vladivostoku. Tí síce z gauča radi sledujú, čo sa deje na Ukrajine, ale aby išli sami bojovať? To v žiadnom prípade," zdôrazňuje Just.

Putin hrá vabank: Putin pochopil, že jeho trojdňová operácia sa po 210 dňoch dostala do stavu, keď každý ďalší deň prinesie pre ukrajinské sily ďalšie oslobodené územia. Preto sa rozhodol hrať vabank. Mobilizácia sa môže stať významným míľnikom vo vojne na Ukrajine, ale aj v samotnom Rusku.

Putin pochopil, že jeho trojdňová operácia sa po 210 dňoch dostala do stavu, keď každý ďalší deň prinesie pre ukrajinské sily ďalšie oslobodené územia. Preto sa rozhodol hrať vabank. Mobilizácia sa môže stať významným míľnikom vo vojne na Ukrajine, ale aj v samotnom Rusku. Rusko vojnu prehrá: Takáto vojna sa nedá z dlhodobého hľadiska vyhrať. Ak k tomu prirátate fakt, že vášho protivníka vojensky aj ekonomicky podporujú najvyspelejšie krajiny sveta a jediná superveľmoc na svete sa s ním delí o spravodajské informácie, máte zarobené na poriadny problém skôr, ako sa nazdáte, píše Matúš Halás.

Takáto vojna sa nedá z dlhodobého hľadiska vyhrať. Ak k tomu prirátate fakt, že vášho protivníka vojensky aj ekonomicky podporujú najvyspelejšie krajiny sveta a jediná superveľmoc na svete sa s ním delí o spravodajské informácie, máte zarobené na poriadny problém skôr, ako sa nazdáte, píše Matúš Halás. Putin nemôže stratiť tvár cára: Putin nemôže priznať porážku. Nechce stratiť tvár mocného cára, ktorý je ochotný za utkvelú predstavu veľkolepého Ruska obetovať neobmedzené množstvo ruských (ale aj ukrajinských, čečenských, sýrskych…) životov, píše Matúš Krčmárik.

Putin nemôže priznať porážku. Nechce stratiť tvár mocného cára, ktorý je ochotný za utkvelú predstavu veľkolepého Ruska obetovať neobmedzené množstvo ruských (ale aj ukrajinských, čečenských, sýrskych…) životov, píše Matúš Krčmárik. Putinova autorita sa doma otrasie: Vyhlásenie čiastočnej mobilizácie najpresvedčivejšie ukáže, do akej miery je 76-percentná podpora „špeciálnej vojenskej operácie“ reálna a do akej mýtická. Niežeby sme ruskú agentúru Levada z niečoho podozrievali (aj keď sa dá), ale hlásiť sa na najbližšom vojenskom útvare je celkom iná vec než demonštrácie súhlasu v nejakej ankete, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rokovania o mieri nemajú porazeného: Valné zhromaždenie OSN sa začalo v deň, keď proruskí separatisti a Moskvou dosadení kolaboranti oznámili, že na víkend pripravujú referendum o pripojení okupovaných oblastí k Rusku. Západ sa sústredí na Ukrajinu, no vedenie OSN upozorňuje, že krízy v zbytku sveta by nemali zostať v tieni ruskej agresie.

Valné zhromaždenie OSN sa začalo v deň, keď proruskí separatisti a Moskvou dosadení kolaboranti oznámili, že na víkend pripravujú referendum o pripojení okupovaných oblastí k Rusku. Západ sa sústredí na Ukrajinu, no vedenie OSN upozorňuje, že krízy v zbytku sveta by nemali zostať v tieni ruskej agresie. Rodičia nevedia dostať deti z Ruska: Viaceré rodiny z Izjumu videli svoje deti naposledy, keď nastupovali koncom augusta do autobusov smerujúcich do Ruska. Odvážal ich do letného tábora pri pláži. Dúfali, že tábor im poskytne oddych od vojny. O pár dní neskôr ukrajinské sily opätovne získali nad Izjumom kontrolu a rodičia teraz nemôžu dostať svoje deti z Ruska naspäť domov.

Viaceré rodiny z Izjumu videli svoje deti naposledy, keď nastupovali koncom augusta do autobusov smerujúcich do Ruska. Odvážal ich do letného tábora pri pláži. Dúfali, že tábor im poskytne oddych od vojny. O pár dní neskôr ukrajinské sily opätovne získali nad Izjumom kontrolu a rodičia teraz nemôžu dostať svoje deti z Ruska naspäť domov. Mobilizácia nič nemení: Na Putina čaká náročné vysvetľovanie ústupu ruských jednotiek v Chersonskej a Luhanskej oblasti, uviedol poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov. Mobilizácia v Rusku podľa neho nevyvolá žiadnu zmenu ukrajinských cieľov.

Na Putina čaká náročné vysvetľovanie ústupu ruských jednotiek v Chersonskej a Luhanskej oblasti, uviedol poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov. Mobilizácia v Rusku podľa neho nevyvolá žiadnu zmenu ukrajinských cieľov. Protesty proti mobilizácii a vojne: Ľudia po celom Rusku protestovali v uliciach proti mobilizácii a vojne. Ruská polícia na protestoch zadržala už viac ako tisíc ľudí. Najmenej 490 protestujúcich zadržali policajti v Petrohrade a 424 v Moskve. Mnohí demonštrujú nielen proti mobilizácii, ale aj proti samotnej vojne na Ukrajine.

Ľudia po celom Rusku protestovali v uliciach proti mobilizácii a vojne. Ruská polícia na protestoch zadržala už viac ako tisíc ľudí. Najmenej 490 protestujúcich zadržali policajti v Petrohrade a 424 v Moskve. Mnohí demonštrujú nielen proti mobilizácii, ale aj proti samotnej vojne na Ukrajine. Putinove vyhrážky treba brať vážne: Putinove vyjadrenia sú znepokojujúcim vyostrením situácie, a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážnevyhlásila Gillian Keeganová z britského ministerstva zahraničných vecí. USA berú vyjadrenia vážne a považujú ich za nezodpovedné.

Putinove vyjadrenia sú znepokojujúcim vyostrením situácie, a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážnevyhlásila Gillian Keeganová z britského ministerstva zahraničných vecí. USA berú vyjadrenia vážne a považujú ich za nezodpovedné. Varovanie pred bezprecedentnými následkami: Aktivovanie jadrových zbraní by malo pre Rusko bezprecedentné následky, vyhlásil šéf NATO Jens Stoltenberg. Ruského prezidenta obvinil z nebezpečnej rétoriky v súvislosti s vyhrážaním sa jadrovými zbraňami.

Aktivovanie jadrových zbraní by malo pre Rusko bezprecedentné následky, vyhlásil šéf NATO Jens Stoltenberg. Ruského prezidenta obvinil z nebezpečnej rétoriky v súvislosti s vyhrážaním sa jadrovými zbraňami. Stíhanie vojnových zločinov: Americký minister spravodlivosti Merrick Garland a ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin sa počas stretnutia vo Washingtone dohodli na užšej spolupráci pri stíhaní osôb zapojených do vojnových zločinov a ďalších zverstiev na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Prečo sa štát ospravedlnil Haščákovi? Pomohli mu Najvyšší súd i Žilinka

Jaroslav Haščák. (zdroj: SITA)

Mafia je len taká silná, ako slabý je štát, komentoval v decembri 2020 vtedy ešte premiér Igor Matovič zásah polície v sídle Penty. Bolo to v deň, keď si desiatky kukláčov prišli po hlavného partnera finančnej skupiny Jaroslava Haščáka. Zadržali ho pre obvinenia z korupcie a prania špinavých peňazí.

Od týchto udalostí neprešli ani dva roky a štát sa Haščákovi ospravedlnil. Menovite za samotné obvinenie aj väzbu. Finančník v nej strávil viac než mesiac vrátane Vianoc a Silvestra roku 2020.

Rozhodnutie o ospravedlnení, ktorý vydalo ministerstvo spravodlivosti, Matovič takmer okamžite skritizoval, no pravda je, že štátu tento krok zrejme ušetril tisíce či desaťtisíce eur. Haščák totiž ešte v marci zaslal ministerstvu žiadosť o predbežné prerokovanie svojich nárokov. Stálo v nej, že ak sa mu štát neospravedlní, bude požadovať náhradu škody vo výške asi 13,5 až 16,8 milióna eur.

Ako však ministerstvo prišlo na to, že je lepšie ospravedlniť sa Haščákovi? Dotlačili ho k tomu dve rozhodnutia Najvyššieho súdu a generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý s využitím sporného paragrafu 363 Trestného poriadku zastavil stíhanie Haščáka ešte v auguste 2021.

Na pardon čakajú ďalšie obete: Haščák (koľký už raz?) dosiahol svoje. Dalo by sa to využiť na premýšľanie o tom, ako podobnú satisfakciu udeliť tým, ktorí nemajú jeho možnosti. Teda keby sme chceli, aby naše úrady mali aj etický rozmer, píše Ida Želinská.

V krátkosti z domova:

Paragraf 363 sa meniť nebude: Poslanci Národnej rady odmietli novelu Trestného poriadku z dielne OĽaNO, ktorej cieľom bolo obmedziť využívanie paragrafu 363 na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Za posunutie novely do druhého čítania hlasovalo 72 poslancov zo 144, 71 zákonodarcov bolo proti, jeden za zdržal. Na posunutie novely chýbal jeden hlas.

Poslanci Národnej rady odmietli novelu Trestného poriadku z dielne OĽaNO, ktorej cieľom bolo obmedziť využívanie paragrafu 363 na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Za posunutie novely do druhého čítania hlasovalo 72 poslancov zo 144, 71 zákonodarcov bolo proti, jeden za zdržal. Na posunutie novely chýbal jeden hlas. Ako za Pellegriniho vlády upratovali daňováci: Keď Finančné riaditeľstvo koncom roka 2019 hľadalo firmu na upratovanie svojej budovy v Košiciach, rozhodlo sa vypísať samostatné výberové konanie na upratovanie prízemia, poschodí a ešte aj miestnosti rozdelilo na dátové a spoločenské. Teoreticky sa tak na chodbách mohli stretávať upratovačky z troch rôznych firiem naraz.

Keď Finančné riaditeľstvo koncom roka 2019 hľadalo firmu na upratovanie svojej budovy v Košiciach, rozhodlo sa vypísať samostatné výberové konanie na upratovanie prízemia, poschodí a ešte aj miestnosti rozdelilo na dátové a spoločenské. Teoreticky sa tak na chodbách mohli stretávať upratovačky z troch rôznych firiem naraz. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 419 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 309 testov. V nemocniciach aktuálne leží 417 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Vláda sa pripravuje na núdzový stav v energetike. Je to plán B, tvrdí Heger

Premiér Eduard Heger s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom. (zdroj: TASR)

V situácii, keď Rusko vyhlásilo čiastočnú vojenskú mobilizáciu a vojna na Ukrajine bude zrejme pokračovať, sa slovenská vláda začína vážne zaoberať krajnými riešeniami pre prípad, že vysoké ceny energií ochromia fungovanie štátu.

Kabinet Eduarda Hegera schválil novelu zákona o energetike a zákona o sieťových odvetviach, ktorá má posilniť kompetencie štátu, ak vyhlási stav energetickej núdze.

Ceny elektriny a plynu v tomto prípade bude určovať vláda. „Vyhlásenie núdzového stavu je plán B. Dúfame, že sa ho nebudeme musieť použiť,“ povedal Heger.

„Situácia je vážna, ale nie fatálna. Budeme si tak môcť siahnuť na energetické komodity, ako je elektrina, ropa a plyn,“ vysvetľuje minister hospodárstva Karel Hirman.

Novely zákonov by mal parlament prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

V kráľovstve chaosu: Chaotizácia a neprehľadnosť parlamentu, v ktorom niet väčšiny, menšiny a vôbec nikoho racionálne sa správajúceho, umožňuje schvaľovať hlúposti. Ťažká protikrízová legislatíva však neznesie situačné improvizácie. Musí vstupovať do jasne vyrysovanej väčšiny na základe pevnej politickej dohody. Inak sa otvárajú nepredvídateľné scenáre až po rozvrat republiky, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Aj voda môže drasticky zdražieť: Enormný nárast cien elektrickej energie v poslednom období môže mať podľa vodárenských spoločností bez adekvátnych zásahov štátu drastický dopad na cenu vody pre domácnosti. Asociácia vodárenských spoločností odkázala vláde, že ceny energií sa musia odraziť aj na cene vody. Najväčším problémom je, že nemajú od budúceho roka zastropované ceny elektriny.

Enormný nárast cien elektrickej energie v poslednom období môže mať podľa vodárenských spoločností bez adekvátnych zásahov štátu drastický dopad na cenu vody pre domácnosti. Asociácia vodárenských spoločností odkázala vláde, že ceny energií sa musia odraziť aj na cene vody. Najväčším problémom je, že nemajú od budúceho roka zastropované ceny elektriny. Energetický nacionalizmus: Do boja s dramatickým nárastom cien energií sa pustila už aj Európska únia. Mnohé členské štáty však už začali problém riešiť po svojom. Odborníci pred individualizmom v tak prepojenom a komplexnom systéme ako je európsky trh s energiami varujú. Môžu totiž zmariť nielen dekarbonizáciu Európy, ale aj spoločnú snahu o zníženie trhových cien energií.

Do boja s dramatickým nárastom cien energií sa pustila už aj Európska únia. Mnohé členské štáty však už začali problém riešiť po svojom. Odborníci pred individualizmom v tak prepojenom a komplexnom systéme ako je európsky trh s energiami varujú. Môžu totiž zmariť nielen dekarbonizáciu Európy, ale aj spoločnú snahu o zníženie trhových cien energií. Ruské akcie aj rubeľ padli: Ruské akcie po začatí obchodovania prudko klesli, hlavný index si odpisoval okolo desať percent. Ruský rubeľ potom voči doláru spadol najnižšie za viac ako dva mesiace. Trhy tým podľa analytikov reagujú na oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o čiastočnej mobilizácii.

Weiss neuspel, Kozák začal remízou, Tarkovič oslavoval. Aký bude debut Calzonu?

Futbaloví tréneri Vladimír Weiss a Ján Kozák. (zdroj: TASR)

Dnes večer absolvuje Francesco Calzona svoj prvý zápas ako tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. V Lige národov privítajú Slováci v Trnave Azerbajdžan.

Hoci súper nie je veľmi atraktívny a šance slovenského tímu na postup z C-divízie sú len matematické, fanúšikovia sú plní očakávaní. Prvé stretnutie totiž môže naznačiť, akým smerom sa bude uberať národný tím pod vedením talianskeho odborníka.

Doterajší reprezentační tréneri väčšinou debutovali na lavičke v prípravných zápasoch, výnimkou boli len Jozef Jankech, Pavel Hapal a Štefan Tarkovič.

Sportnet pozbieral, aké výsledky priniesli premiéry doterajších trénerov národného mužstva, pričom dočasných trénerov sme nebrali do úvahy.

Je pedofil a skúša sa prekonať. Seidlov film pobúril rodičov: naše deti nevedeli, v čom hrajú

Z filmu Sparta Ulricha Seidla. (zdroj: SSIFF)

"My nemáme možnosti posúdiť, čo sa dialo pri nakrúcaní filmu Sparta. Ak má niekto vedomosť, že sa pri ňom spáchal trestný čin, mal by to nahlásiť na polícii. My ho zatiaľ premietneme. Len súd nám môže prikázať, aby sme ho z programu stiahli."

Toto stojí vo vyhlásení, ktoré riaditeľ festivalu v San Sebastiáne José Luis Rebordinos rozposlal svetovým médiám, keď sa dostal do nečakanej situácie. Do hlavnej súťaže pozval rakúskeho režiséra Ulricha Seidla. Lenže jeho najnovší film začali sprevádzať negatívne správy ešte skôr, ako sa vôbec premietol.

Ich zdrojom sú rodičia rumunských detí, ktoré v ňom hrali. Filmára obviňujú, že im pred nakrúcaním nepovedal pravdu, o čom chce vo filme rozprávať. Takže nemali potuchy, že budú súčasťou príbehu o pedofílii.

Festival v Toronte, ktorý sa začal o čosi skôr ako festival v San Sebastiáne, na tlak zareagoval a premietanie Sparty zrušil. Španieli to však urobiť nechceli.

V krátkosti z kultúry:

Bolesť pornoherca: Na sociálnych sieťach určených pre fanúšikov gay porna je Lalo Santo hviezdou. Je sexuálny influencer a má státisíce followerov. Viacerí mu závidia. Musí ti písať milión mužov. Komu zvykneš odpovedať? pýtajú sa ho očarení jeho úspechom. Ako je to naozaj, vypovedá film Pornomelanchólia, ktorý o ňom vznikol.

Na sociálnych sieťach určených pre fanúšikov gay porna je Lalo Santo hviezdou. Je sexuálny influencer a má státisíce followerov. Viacerí mu závidia. Musí ti písať milión mužov. Komu zvykneš odpovedať? pýtajú sa ho očarení jeho úspechom. Ako je to naozaj, vypovedá film Pornomelanchólia, ktorý o ňom vznikol. Je závislá od alkoholu aj od muža tyrana: Douglas Stuart je autorom debutu, ktorý si čitateľ zapamätá vďaka jeho mučivej a ohromujúcej realite. O to väčšiu silu text nadobúda, keď si uvedomíme, že čerpal z vlastnej skúsenosti. Shuggie Bain je román o ľuďoch, ktorí zahodili všetky nádeje, sú nezamestnaní, stoja v radoch na sociálne dávky a vzápätí ich prepíjajú.

Douglas Stuart je autorom debutu, ktorý si čitateľ zapamätá vďaka jeho mučivej a ohromujúcej realite. O to väčšiu silu text nadobúda, keď si uvedomíme, že čerpal z vlastnej skúsenosti. Shuggie Bain je román o ľuďoch, ktorí zahodili všetky nádeje, sú nezamestnaní, stoja v radoch na sociálne dávky a vzápätí ich prepíjajú. Volali ho blázon: Je celkom bežné, že na konci filmu publikum zatlieska. Už menej často sa stáva, aby publikum tlieska aj počas filmu. Keď na festivale v San Sebastiáne premietali film Argentína, 1985, taká chvíľa nastala. Argentína v 80. rokoch intenzívne sledovala súdny proces s hlavnými predstaviteľmi vojenskej junty - strojcami najkrvavejšieho režimu v dejinách Južnej Ameriky.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na vládnu krízu? Dohodla sa Sme rodina so Smerom na odhlasovaní programu na schôdzi? Čo bude vláda robiť, ak lekári podajú výpovede? A ako sa pozerá na posledné kroky generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Eduardom Hegerom.

Podcasty SME

Karikatúra

Putinove pokusy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zapekané cestoviny so zemiakmi. (zdroj: Naničmama.sk / Kamila)

Vyskúšajte zapekané cestoviny so zemiakmi, výborné bezmäsité jedlo ako obmena grenadíru.

Voľný čas

