Ranný brífing: Putin si ulúpil kus Ukrajiny, no prehráva a z Lymanu je ruská katastrofa

Ukrajine sa podarilo po obkľučovacej operácii oslobodiť kľúčové mesto Lyman na východe krajiny. Kremeľ pritom len pár dní po pochybných referendách označil štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny za „navždy ruské“, aj keď ich celé neovláda. Vojna podľa expertov vstupuje do novej fázy. Ruský prezident Putin teraz môže mobilizovať aj mužov na okupovaných územiach a tvrdiť, že ukrajinská protiofenzíva znamená útok na Rusko.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Putin anektoval ďalšie územia. Ukrajinskú obranu môže vydávať za útok na Rusko

Vladimir Putin s Ruskom dosadenými lídrami štyroch anektovaných ukrajinských území. (zdroj: TASR/AP)

V čase, keď ukrajinské jednotky obkľučovali ruských vojakov v meste Lyman v Doneckej oblasti, sa ruský prezident Vladimir Putin postavil pred kamery a plnú sálu v Kremli a oznámil, že k Rusku sa „navždy pridávajú“ štyri ukrajinské regióny.

V deň výročia Mníchovskej dohody z roku 1938, keď Československo prišlo o územie Sudet, došlo v Európe k najväčšiemu násilnému prebratiu cudzieho územia od druhej svetovej vojny. Rusko po pochybných referendách anektovalo štyri oblasti, nad ktorými ani nemá plnú kontrolu.

Vojna na Ukrajine tak vstupuje do novej fázy – keďže referendá a anexia okupovaných území Ukrajinu v protiofenzíve nezastavia, Rusko môže ďalšie boje označiť za útok na svoje územie. Ukrajina zase podáva žiadosť o urýchlené prijatie do NATO, oznámil Zelenskyj.

Čo znamená anexia štyroch oblastí, zvýšilo sa riziko jadrovej vojny, a prečo môže Rusko naverbovať Ukrajincov, aby bojovali proti Ukrajine?

Zámienka na jadrový útok: „Kremeľ eskaluje konflikt najnebezpečnejším možným spôsobom,“ hodnotí najnovší vývoj pre SME vojenský analytik Matúš Halás z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Rusko si podľa neho práve vytvorilo zámienku na použitie jadrových zbraní. V rozhovore približuje, aká môže byť reakcia Západu a čo by Rusko mohlo od jadrového útoku odstrašiť.

Opustiť Lyman je zločin. Rusi hľadajú vinníka zlyhania na fronte

Oslobodenie Lymanu umožní ukrajinskej armáde postúpiť do Luhanskej oblasti. (zdroj: SITA/AP)

Najskôr zaviala ukrajinská vlajka pri nápise Lyman pri vstupe do mesta, večer sa už objavili zábery z centra mesta, kde z budovy miestneho úradu vojaci strhli vlajky Ruska a samozvanej Doneckej ľudovej republiky a nahradili ich ukrajinskou vlajkou.

Deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil anexiu štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských oblastí a povedal, že aj toto mesto v Doneckej oblasti bude „navždy ruské“, získala ukrajinská armáda Lyman naspäť. Mesto bolo donedávna kľúčovým logistickým centrom pre ruskú armádu.

Ruské ministerstvo obrany priznalo prehru, aj keď s tvrdením, že sa „spojenecké jednotky stiahli z Lymanu na výhodnejšie pozície“. Pri obliehaní Lymanu zrejme zahynuli stovky ruských vojakov, ukrajinská armáda hovorí aj o obkľúčení tisícok z nich. Ukrajina má teraz výhodnú pozíciu na pokračovanie protiofenzívy na Donbase.

Strata Lymanu však v ruských vojenských kruhoch vyvolala vášnivé debaty o tom, kto je za debakel zodpovedný. Kritika už siaha do najvyšších vojenských a politických úrovní a môže naznačovať, že Putin čoskoro siahne po zmene.

Použitie taktickej jadrovej zbrane: Čečenský líder Ramzan Kadyrov vyzval po ruskom ústupe z Lymanu na použitie taktickej jadrovej zbrane s nižšou účinnosťou v ukrajinskom regióne, ktorý Rusko anektovalo. Z neúspechu v Lymane obvinil veliteľa Centrálneho vojenského okruhu Alexandra Lapina.

V krátkosti z Ukrajiny:

Žiadosť o zrýchlený vstup do NATO: Ukrajina podáva žiadosť o zrýchlený vstup do NATO, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Krajina týmto krokom reaguje na ruskú anexiu ukrajinských okupovaných území. Zelenskyj pri podpise žiadosti uviedol, že proces "zrýchleného" vstupu do NATO je možný. Ako príklad uviedol Fínsko a Švédsko.

Najmenej 25 ľudí zahynulo a ďalšie desiatky utrpeli zranenia pri raketovom útoku na civilný humanitárny konvoj pri juhoukrajinskom meste Záporožie, oznámili ukrajinské úrady, podľa ktorých útočili Rusi. Rusi rozstrieľali autá s civilistami: Najmenej dve desiatky ľudí, vrátane desiatich detí, prišli o život v ruskej paľbe na kolónu áut s evakuovanými civilistami, ktorí sa snažili uniknúť do bezpečia pred ruským ostreľovaním nedávno oslobodených miest na severovýchode Ukrajiny. Rusi zničili kolónu siedmich áut s civilistami ešte na konci septembra.

Zo zahraničných webov:

Bývalý pokladník Smeru Viktor Stromček má vo Francúzsku vilu za päť miliónov eur

Vila na francúzskej riviére neďaleko Nice, ktorú vlastní bývalý štátny tajomník Smeru Viktor Stromček.

Šéf Smeru Robert Fico mu dôveroval natoľko, že mu zveril peňažné toky Smeru. Bývalý pokladník strany Viktor Stromček síce pôsobil dlhé roky v politike a za ten čas zarobil podľa majetkových priznaní len niečo vyše štvrť milióna eur, na francúzskom pobreží podľa zistení SME však vlastní luxusnú vilu v hodnote piatich miliónov eur.

Redakcia získala z Francúzska dokumenty, ktorých pravosť si overila, a vyplýva z nich, že Stromček je majiteľom spoločnosti Les Petits Arbres (v preklade „stromčeky“) so sídlom v Monaku, ktorej neďaleko stredozemského letoviska Nice patrí pozemok s dvoma domami a bazénom s rozlohou jeden a pol hektára.

Stromček sa v dokumente spomína ako „skutočný vlastník“ monackej firmy založenej v decembri 2018 s predmetom podnikania v oblasti prenájmu nehnuteľností. Tieto informácie potvrdzujú aj dva od seba nezávislé francúzske weby, ktoré zhromažďujú zoznamy súkromných spoločností.

Bývalý štátny tajomník na ministerstve dopravy je tak už druhým známym vysokopostaveným predstaviteľom Smeru z čias bývalých Ficových vlád s významným majetkom na Azúrovom pobreží. Prvým je práve jeho niekdajší nadriadený, exminister dopravy Ján Počiatek.

V krátkosti z domova:

Dovládnutie do riadnych volieb: Až 90 percent sympatizantov OĽaNO si želá dovládnutie súčasnej menšinovej koalície do riadneho termínu parlamentných volieb, teda do marca 2024. U priaznivcov všetkých ostatných strán, ktoré by sa podľa septembrového prieskumu Focusu dostali do parlamentu, si rovnakú možnosť želá nanajvýš tretina.

Energoministri Slovensku nepomohli, Heger hrozí znárodnením elektriny

Predseda vlády Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Ministri energetiky krajín Európskej únie, ktorí rokovali v Bruseli o zmiernení dosahov energetickej krízy, sa zhodli na troch opatreniach. Zastropovanie cien zemného plynu, ktoré by Slovensku podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana výrazne pomohlo, medzi nimi nebolo.

Premiér Eduard Heger sa vyhráža znárodnením už predanej elektriny do zahraničia. Je to krajné riešenie, ktoré by mohlo vyvolať medzinárodné arbitráže. Heger chce, aby boli nadmerné zisky výrobcov energií v EÚ rozdelené medzi členské štáty rovnomerne. Pýta tiež tri až štyri miliardy eur z nevyužitých eurofondov na záchranu podnikov.

V opačnom prípade pohrozil znárodnením dodávok elektriny. Ide o plán B, ktorý vyplýva z novej úpravy energetického zákona, definujúcej stav núdze a vyšší ekonomický záujem.

Podľa premiéra by mal tiež Brusel zdaniť obchodníkov, ktorí v minulosti lacno nakúpili slovenskú elektrinu a teraz ju predávajú s výrazným ziskom. Z krajín, v ktorých by sa nadmerný výnos z predaja zdanil, by sa podľa neho mala časť výnosu z dane prerozdeliť do krajín, kde bola elektrina vyrobená.

V krátkosti z ekonomiky:

Kam investovať v časoch vysokej inflácie: Ekonómovia sa zhodujú, že finančný nástroj, ktorý by dokázal prekonať súčasné úrovne inflácie, neexistuje. Štatistiky z minulosti však ukazujú, že pri dostatočnom investičnom horizonte akciové trhy dokázali poraziť spriemerovanú infláciu. Ľudia by si investície mali vyberať podľa toho, ako dlho chcú investovať a aké riziko sú ochotní akceptovať.

Rozhodlo sa až v závere, Keňan Kerio vyhral košický maratón už tretíkrát

Reuben Kiprop Kerio z Kene tretíkrát v kariére zvíťazil na Medzinárodnom maratóne mieru. (zdroj: TASR)

Kenský vytrvalec Reuben Kerio sa časom 2:07:16 h stal víťazom 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Obhájil tak vlaňajší triumf a v metropole východného Slovenska triumfoval po tretí raz v kariére.

Tretím víťazstvom na MMM sa dotiahol na niekdajšieho českého vytrvalca Pavla Kantorka, ktorý podujatie ovládol v rokoch 1958, 1962 a 1964. Viac prvenstiev má na konte iba József Galambos, ktorý vyhral štyrikrát (1927, 1928, 1932, 1933).

Keria delilo v cieli na košickej Hlavnej ulici iba pätnásť sekúnd od traťového rekordu, o ktorý pred desiatimi rokmi postaral Lawrence Kimaiyo (2:07:01 h). Na traťový rekord útočil aj minulý rok, vtedy za ním zaostal o sedemnásť sekúnd. Teraz bol o dve sekundy rýchlejší.

Kerio sa vo finiši dokázal "zbaviť" trojice Etiópčanov. Druhý skončil vo veľmi vyrovnanom maratóne Aychew Bantie Dessie (+3 s), tretí bol Yohans Mekasha Tadesse (+3 s) a štvrté miesto obsadil Adane Kebede Gebre (+5 s).

Znásilnená, ponížená, chorá. Vo filme o Marylin je všetko, nielen orálny a análny sex

Blonde. V hlavnej úlohe Ana de Armas. (zdroj: NETFLIX)

Marilyn, ako ste sa vlastne dostali k filmu? Ako sa vám v ňom podarilo presadiť? Mala by to byť jednoduchá otázka zvedavého priateľa, ju však úplne zaskočila, priam ju paralyzovala. Nedokázala na ňu odpovedať, všetky slová, ktorými by zlomový moment svojho života mohla opísať, sa jej strácali. Vybavovali sa jej len obrazy.

Obrazy, ako vstupuje do kancelárie riaditeľa filmového štúdia. Obrazy, ako jej ten mocný a vplyvný muž nariaďuje, aby si kľakla na štyri a zozadu jej vyzlieka nohavičky. Obrazy, ako na sebe nedala znať sklamanie a ticho to strpí. Kým na to všetko spomína, do očí sa jej tlačia slzy.

O filme Blonde sa už niekoľko mesiacov šírili všelijaké fámy. Vraj s ním Netflix dlho nebol spokojný. Musel na pomoc zavolať nového strihača. Bál sa početných scén s nahotou, s orálnym aj análnym sexom, reakcie rodiny Kennedyovcov. A nakoniec režiséra donútil, aby to najhoršie z neho vyhodil.

Jedno je nespochybniteľné. Netflix ešte nikdy nemal film, ktorý by dostal označenie, že je nevhodný pre divákov do sedemnásť rokov. Explicitné, časté a dlhé sexuálne scény však zďaleka nie sú tým jediným, čo môže ľudí na ňom vyrušiť.

V krátkosti z kultúry:

Bartuszovú sme objavili až po jej smrti: Maria Bartuszová nikdy poriadne nevykročila z Košíc. V čase, keď tvorila, ju nikto poriadne nechápal, dvadsaťšesť rokov po svojej smrti má však sólovú výstavu v Tate Modern. A tí, čo sa dnes na jej sochárske dielo v Londýne pozerajú, pravdepodobne vôbec netušia, akou cestou medzitým prešla.

Maria Bartuszová nikdy poriadne nevykročila z Košíc. V čase, keď tvorila, ju nikto poriadne nechápal, dvadsaťšesť rokov po svojej smrti má však sólovú výstavu v Tate Modern. A tí, čo sa dnes na jej sochárske dielo v Londýne pozerajú, pravdepodobne vôbec netušia, akou cestou medzitým prešla. Machaj o zmenách v RTVS: V pozícii generálneho riaditeľa RTVS je Ľuboš Machaj dva mesiace. Počas svojej kandidatúry zdôrazňoval aj skvalitnenie spravodajstva. Priznáva, že zatiaľ sa toho v spravodajstve telerozhlasu až tak veľa nezmenilo, ale zároveň hovorí, že už zaznamenáva lepšie výsledky sledovanosti. Aktuálne pracuje na jeho personálnom posilnení a chystá sa aj zatraktívnenie vizuálu.

V pozícii generálneho riaditeľa RTVS je Ľuboš Machaj dva mesiace. Počas svojej kandidatúry zdôrazňoval aj skvalitnenie spravodajstva. Priznáva, že zatiaľ sa toho v spravodajstve telerozhlasu až tak veľa nezmenilo, ale zároveň hovorí, že už zaznamenáva lepšie výsledky sledovanosti. Aktuálne pracuje na jeho personálnom posilnení a chystá sa aj zatraktívnenie vizuálu. Chcú žiť inak ako ľudia v dedine: Film Svetlonoc je intímnym príbehom dvoch žien v kulisách divokého slovenského vidieka, kde prežívajú hrubosť, poverčivosť a zdá sa, že aj kus mágie. Vyrozprávala ho režisérka Tereza Nvotová. A so svojím druhým hraným filmom, ktorý vstupuje do kín, už získala Zlatého leoparda na festivale v Locarne.

Karikatúra

Putin etymológom. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Pečené sladké bruško s mätovými haluškami. (zdroj: Miloš Mikuš)

Cviklové, špenátové aj klasické. Ponúkame vám desať receptov na najlepšie halušky.

