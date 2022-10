Nehoda v Bratislave: Mikulec chce exemplárne tresty za alkohol za volantom

Dôležité

Medzi obeťami tragickej nehody v Bratislave sú aj študenti. "Niektorí z nich dnes mali prvýkrát nastúpiť na vysokú školu," povedal minister vnútra Roman Mikulec, ktorý prišiel na miesto nehody.

Vodič musel podľa ministra ísť veľmi rýchlo. "Vidieť to miesto, koľko to auto išlo po náraze do tých ľudí, je až nepochopiteľné," uviedol. (SME)