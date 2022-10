Ranný brífing: V Bratislave zabíjal alkohol za volantom, na Ukrajine môžu jadrové zbrane

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Do ľudí na frekventovanej zastávke v Bratislave vrazilo auto, zahynulo päť ľudí. Vodič auta bol pod vplyvom alkoholu a niekoľkonásobne prekročil rýchlosť. Polícia ho zadržala, hrozí mu do 12 rokov väzenia.

Použitím jadrových zbraní na Ukrajine by ruský prezident Vladimir Putin získal len málo, stratil by však priveľa. Experti sa zhodujú, že ak by Rusko po jadrových zbraniach siahlo, išlo by skôr o taktické ako strategické.

Nielen Vladimir Putin, ale aj exprezident Dmitrij Medvedev či čečenský líder Ramzan Kadyrov spomínajú jadrový útok. Použitie jadrových zbraní by malo podľa vyhlásení z USA pre Rusko katastrofálne dôsledky. Je dôvod na obavy? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nehoda na Zochovej má päť obetí, vodičovi hrozí dvanásť rokov

Auto po tragickej nehode na zastávke Zochova v Bratislave. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Päť ľudí zomrelo po tom, čo do autobusovej zastávky Zochova v centre Bratislavy v nedeľu neskoro večer narazil vodič pod vplyvom alkoholu. Na mieste zomreli štyria ľudia, piatou obeťou je 21- ročné dievča, ktoré podľahlo zraneniam v nemocnici. Celkovo bolo po nehode zranených šesť ľudí, z toho dvaja v kritickom stave.

Medzi obeťami sú traja študenti Univerzity Komenského a jeden študent prvého ročníka Fakulty informatiky Slovenskej technickej univerzity.

Šoférovi v krvi namerali 1,69 promile alkoholu, okrem toho šoféroval veľmi rýchlo. „Na základe toho, čo sme videli, zrejme pôjde o niekoľkonásobné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti,“ povedal policajný prezident Štefan Hamran.

Škodu Super B, ktorá narazila do zastávky, šoféroval generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. Polícia ho na mieste zadržala. Začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

V prípade dokázania viny mu hrozí podľa rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej trest od siedmich do 12 rokov väzenia, teda vyššia sadzba pri tomto trestnom čine, pretože šlo o usmrtenie viacerých ľudí.

Podľa odborníka na trestné právo Tomáša Strémyho môže páchateľovi hroziť aj vyšší trest ako 12 rokov, a to v prípade, že by šlo o súbeh viacerých trestných činov. Teoreticky by sa dalo uvažovať napríklad aj o trestnom čine všeobecného ohrozenia.

Veľa ľudí šoféruje pod vplyvom pravidelne: Mnoho Slovákov má tendenciu k nebezpečnému pitiu a v poradni sa pýtajú, prečo tam vôbec musia byť, hovorí o opitých vodičoch Miloš Šlepecký z prezídia Asociácie dopravných psychológov. Sprísnené tresty podľa neho veľmi nepomôžu, hoci je to pre politikov jednoduché riešenie.

Mnoho Slovákov má tendenciu k nebezpečnému pitiu a v poradni sa pýtajú, prečo tam vôbec musia byť, hovorí o opitých vodičoch Miloš Šlepecký z prezídia Asociácie dopravných psychológov. Sprísnené tresty podľa neho veľmi nepomôžu, hoci je to pre politikov jednoduché riešenie. Cesta do pekla: Na zmenu trestov potrebujeme dáta, meniť ich na základe facebookových statusov je cestou do pekla, hovorí právnik Peter Kováč. Tresty za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky považuje za primerané.

Na zmenu trestov potrebujeme dáta, meniť ich na základe facebookových statusov je cestou do pekla, hovorí právnik Peter Kováč. Tresty za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky považuje za primerané. Neurážajte obete atómovkami: Drvivú väčšinu nehôd, aj smrteľných, spôsobujú triezvi vodiči, ktorí rýchlosť neprekročili alebo len mierne. Ak teda niekomu ide o bezpečnosť, má sa zamerať na bežné priestupky, výchovu, technické aspekty premávky a pasívnu bezpečnosť, píše Peter Tkačenko.

Najväčšia nemocnica na Slovensku bude musieť zrejme obmedziť operácie

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SITA)

Univerzitná nemocnica Bratislava bude možno v dôsledku hromadných výpovedí lekárov nútená obmedziť operácie. Po stretnutí ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského so šéfmi najväčších univerzitných a fakultných nemocníc to pripustil šéf UNB Alexander Mayer.

"Pokiaľ nám odídu doktori z rôznych dôvodov tak budeme musieť prispôsobiť prevádzku," odpovedal Mayer na otázku, či vie zabezpečiť fungovanie operácii v UNB, keďže v nej podalo výpovede mnoho anesteziológov. Títo lekári uspávajú pri operáciách pacientov a sú preto pre operačné výkony nevyhnutní.

Na stretnutí minister s riaditeľmi nemocníc preberal aktuálnu situáciu v nich v dôsledku hromadných výpovedí lekárov, ako aj zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

K pondelku podalo podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského výpoveď vyše 2100 lekárov. V najväčších štátnych nemocniciach, ktoré sú kľúčové pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pracovalo v roku 2020 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii 7 675 lekárov. Novší údaj centrum nemá.

V krátkosti z domova:

Deväť kritikov v OĽaNO: Deväť poslancov OĽaNO vyzýva ministra financií Igora Matoviča, aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska. Žiadajú, aby navrhol novú dohodu, ktorou sa v parlamente obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov. Poslanci nechcú stupňovať agresivitu medzi demokratmi, a preto sa nezúčastnia hlasovania o odvolávaní Matoviča.

Deväť poslancov OĽaNO vyzýva ministra financií Igora Matoviča, aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska. Žiadajú, aby navrhol novú dohodu, ktorou sa v parlamente obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov. Poslanci nechcú stupňovať agresivitu medzi demokratmi, a preto sa nezúčastnia hlasovania o odvolávaní Matoviča. Sudca sa kauze Volzová neponáhľa: V kauze objednávky vraždy Sylvie Klaus Volzovej sa tento rok pojednávalo raz, v minulom roku dvakrát. Prípad sa na bratislavskom súde vlečie už tri a pol roka, čo je vysoký nadpriemer. Šéf súdu prieťahy nevidí.

V kauze objednávky vraždy Sylvie Klaus Volzovej sa tento rok pojednávalo raz, v minulom roku dvakrát. Prípad sa na bratislavskom súde vlečie už tri a pol roka, čo je vysoký nadpriemer. Šéf súdu prieťahy nevidí. Haitová trest nedostala: Sudkyňa Andrea Haitová sa vyhla trestu za to, že narýchlo mazala mobil v čase, keď polícia vyšetrovala možné kontakty sudcov s Marianom Kočnerom. Aj keď súd preukázal, že veci z mobilu mazala, v jej prospech zavážili pochybnosti.

Sudkyňa Andrea Haitová sa vyhla trestu za to, že narýchlo mazala mobil v čase, keď polícia vyšetrovala možné kontakty sudcov s Marianom Kočnerom. Aj keď súd preukázal, že veci z mobilu mazala, v jej prospech zavážili pochybnosti. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 53 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 221 testov. V nemocniciach aktuálne leží 578 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Použije Putin jadrové zbrane? Znamenalo by to izoláciu aj reakciu Západu

Ruská medzikontinentálna balistická raketa RS-24 Jars na Červenom námestí v Moskve. (zdroj: TASR/AP)

Neblufujem, povedal 21. septembra ruský prezident Vladimir Putin v prejave keď hovoril, že v prípade ohrozenia teritoriálnej integrity Ruska „použije všetky zbraňové systémy“.

S anexiou okupovaných území Ukrajiny sa podľa expertov ešte viac zvýšilo riziko potenciálneho použitia taktických jadrových zbraní, keďže ukrajinskú protiofenzívu môže vnímať Rusko ako útok na svoje územie.

V posledných dňoch o nich hovoria ruskí propagandisti aj niektorí politici. O jadrovom útoku napísal na platforme telegram aj ruský exprezident Dmitrij Medvedev alebo čečenský líder Ramzan Kadyrov.

Experti tvrdia, že snahou Ruska je stále primárne využiť jadrový arzenál ako formu vyhrážky dúfajúc, že to odradí Západ od dodávok zbraní Ukrajine. Riziko útoku taktickou jadrovou zbraňou je však podľa mnohých najväčšie od kubánskej krízy v roku 1962. Čo by taktická jadrová zbraň spôsobila a ako by na útok reagoval Západ?

Varovanie pred použitím jadrových zbraní: Ak ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane, USA a ich spojenci zničia ruské jednotky a vybavenie na ukrajinskom území a potopia tiež ruskú Čiernomorskú flotilu, varoval David Petraeus, bývalý riaditeľ americkej CIA.

Ak ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane, USA a ich spojenci zničia ruské jednotky a vybavenie na ukrajinskom území a potopia tiež ruskú Čiernomorskú flotilu, varoval David Petraeus, bývalý riaditeľ americkej CIA. Je čas prestať „racionalizovať“ Putina: Pokiaľ na akože „limitovaný“ jadrový úder na ukrajinské mestá bývalý šéf CIA teraz hovorí – a to je prielom –, že USA dajú jadrovú odvetu, ktorá fakticky „zničí ruské sily na ukrajinskom území i v Čiernom mori“, tak reč je už o tretej svetovej vojne, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Postup ukrajinskej armády na juhu: Ukrajinská armáda dobýva späť mestá ležiace na západnom brehu rieky Dneper na juhu Ukrajiny a núti Rusko vzdať sa územia pozdĺž dôležitej frontovej línie. Ruskí vojnoví blogeri píšu, že Ukrajinci dokázali postúpiť cez desiatky kilometrov územia popri brehu Dnepra. Zahraniční pozorovatelia naznačili, že ukrajinským jednotkám sa podarilo prelomiť ruské línie.

Ukrajinská armáda dobýva späť mestá ležiace na západnom brehu rieky Dneper na juhu Ukrajiny a núti Rusko vzdať sa územia pozdĺž dôležitej frontovej línie. Ruskí vojnoví blogeri píšu, že Ukrajinci dokázali postúpiť cez desiatky kilometrov územia popri brehu Dnepra. Zahraniční pozorovatelia naznačili, že ukrajinským jednotkám sa podarilo prelomiť ruské línie. Ukrajinci predávajú svoje orgány: Viacerí Ukrajinci, ktorí sa dostali do finančných problémov, sa uchyľujú k darovaniu vlastnej obličky. Transplantácie, ktoré pacienti podstupujú v zahraničí, sprostredkováva nezisková organizácia so sídlom v Tokiu. Aj keď ide o dobrovoľné transplantácie, na medzinárodnej úrovni ich kritizujú ako nehumánne.

Viacerí Ukrajinci, ktorí sa dostali do finančných problémov, sa uchyľujú k darovaniu vlastnej obličky. Transplantácie, ktoré pacienti podstupujú v zahraničí, sprostredkováva nezisková organizácia so sídlom v Tokiu. Aj keď ide o dobrovoľné transplantácie, na medzinárodnej úrovni ich kritizujú ako nehumánne. Rusi o páde Lymanu: Ruské sily sa z mesta Lyman v Doneckej oblasti stiahli v dôsledku nedostatku vojakov, zlej komunikácie a chýb veliteľov pri organizovaní obrany. Ruskí vojaci sa začali sťahovať už v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin v Kremli slávnostne ohlasoval anexiu ukrajinských území.

Ruské sily sa z mesta Lyman v Doneckej oblasti stiahli v dôsledku nedostatku vojakov, zlej komunikácie a chýb veliteľov pri organizovaní obrany. Ruskí vojaci sa začali sťahovať už v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin v Kremli slávnostne ohlasoval anexiu ukrajinských území. Otázka ruských hraníc: Rusko má v pláne konzultovať s obyvateľmi Chersonskej a Záporožskej oblasti vymedzenie hraníc týchto ukrajinských regiónov, ktoré Rusko okupuje a ktoré nelegálne anektovalo na základe výsledkov nelegitímnych referend. Kremeľ teda nevie, či anektuje tieto regióny celé, alebo len ich časti.

Rusko má v pláne konzultovať s obyvateľmi Chersonskej a Záporožskej oblasti vymedzenie hraníc týchto ukrajinských regiónov, ktoré Rusko okupuje a ktoré nelegálne anektovalo na základe výsledkov nelegitímnych referend. Kremeľ teda nevie, či anektuje tieto regióny celé, alebo len ich časti. Špehovanie ukrajinského výcviku: Výcvik ukrajinských vojakov v Nemecku niekto špehoval pomocou dronov. Vo vojenskom priestore Wildflecken sa učia vojaci manipulovať s obrnenými vozidlami Dingo, ktorých dodanie Nemecko sľúbilo Ukrajine. Výcvik v areáli na hranici Bavorska a Hesenska sledovalo asi 12 dronov.

Zo zahraničných webov:

Boja sa dvíhať ceny, tak potichu zmenšujú balenia. Scvrkla sa aj čokoláda Figaro

Továreň na výrobu čokolády Figaro v Bratislave. (zdroj: TASR)

Menšie balenie ako v minulosti, no cena rovnaká. Taká je skúsenosť mnohých zákazníkov z celého sveta, ktorí sa v posledných mesiacoch vybrali do potravín či do drogérie.

Menšie škatule od cereálií, viditeľne užšie fľaše sýtených nápojov, ale aj chýbajúce rolky toaletného papiera v maxi baleniach začali zaplavovať sociálne siete a spotrebiteľské portály už pred letom. Prvé prípady sa začínajú objavovať už aj na Slovensku.

K zmenšeniu svojich produktov pristúpil napríklad slovenský výrobca čokolád Figaro. Konkrétne má ísť o horkú, 43-percentnú čokoládu a mliečnu čokoládu. Obe už nemajú 90 gramov, ale iba 80. Na túto skutočnosť INDEX upozornilo aj niekoľko čitateľov.

Odborníci hovoria, že ide o shrinkfláciu - jav, pri ktorom sa výrobcovia z dôvodu rastúcich nákladov a konkurenčného boja radšej uchýlia k zmenšeniu balenia, akoby mali zvyšovať cenu výrobku. Podobné praktiky sa pritom objavujú zakaždým, keď ekonomika čelí celosvetovej kríze.

V krátkosti z ekonomiky:

Európa sa odtrhla od ruského plynu: Kým ešte vo februári tohto roka dodávky z Ruska pokrývali 40 percent spotreby plynu v členských štátov EÚ, koncom leta už tvorili iba deväť percent európskeho plynového mixu a naďalej sa znižuje. Ruský plyn nahradili zdroje z Holandska, Alžírska a hlavne z Nórska, ktoré Rusko vymenilo na pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európy.

Kým ešte vo februári tohto roka dodávky z Ruska pokrývali 40 percent spotreby plynu v členských štátov EÚ, koncom leta už tvorili iba deväť percent európskeho plynového mixu a naďalej sa znižuje. Ruský plyn nahradili zdroje z Holandska, Alžírska a hlavne z Nórska, ktoré Rusko vymenilo na pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európy. Problém s financovaním materských škôl: Starostovia nevylučujú zatvorenie škôlok a zvyšovanie poplatkov. Ich prevádzka je drahá, malé obce sa boria s vysokými faktúrami za elektrinu a vykurovanie a peniaze hľadajú na úkor svojho rozvoja.

Starostovia nevylučujú zatvorenie škôlok a zvyšovanie poplatkov. Ich prevádzka je drahá, malé obce sa boria s vysokými faktúrami za elektrinu a vykurovanie a peniaze hľadajú na úkor svojho rozvoja. Nový prevádzkovateľ trate do Komárna: Spoločnosť Leo Express, ktorú založil český podnikateľ Leoš Novotný mladší, syn bývalého majiteľa potravinárskeho podniku Hamé, nedávno vyhral súťaž na trať Bratislava - Komárno. Termín začiatku prevádzky bol podľa podmienok súťaže stanovený na december 2023.

Tragédiu v Bratislave spôsobil generálny sekretár deflympijského výboru

Generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. (zdroj: TASR)

Tragickú nehodu v Bratislave, ktorá má už päť potvrdených obetí a ďalší ľudia sú v kritickom stave, spôsobil generálny sekretár Slovenského deflympijského výboru Dušan Dědeček. V aute sedel ako spolujazdec aj jeho syn Lukáš Dědeček, ktorý pôsobí v deflympijskom výbore ako kontrolór.

Dědeček pôsobí ako atletický tréner nepočujúcich športovcov. Je osobný kouč deflympioničky Ivany Krištofičovej, viacnásobnej majsterky sveta a víťazky deflympiády vo vrhu guľou.

Ako členka Team Slovakia patrí vďaka výsledkom na športových podujatiach nepočujúcich Krištofičová roky medzi športovcov, ktorí čerpajú najvyššiu finančnú podporu na prípravu zo zdrojov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Značnú časť týchto prostriedkov využila na platenie služieb svojho osobného trénera. Za rok 2021 dostala Krištofičová podľa verejne dostupného vyúčtovania výdavkov zo štátnych zdrojov 62 571 eur, z toho zaplatila Dědečkovi 29 343 eur.

S vekom klesá aj kvalita mužských spermií. Vedkyňa radí, čomu sa treba vyhýbať

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Základná poučka z biológie hovorí, že každá žena sa rodí s určitou zásobou vajíčok, z ktorej čerpá celý život. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom znižuje a klesá aj ich kvalita.

U mužov sa nové spermie tvoria počas celého života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo o tikaní „biologických hodín“ počúvame najmä v súvislosti so ženským pohlavím. Podľa vedcov je to však chyba.

„Veľa ľudí si myslí, že muži majú na splodenie detí všetok čas na svete. Ale v skutočnosti je veľa vecí, ktoré by mali muži o svojej plodnosti vedieť, ak si raz plánujú založiť rodinu,“ píše na portáli The Conversation vedkyňa Caroline Lawová, ktorá pôsobí na De Montfort University vo Veľkej Británii.

Upozorňuje, že viaceré biologické výskumy naznačujú, že s vekom klesá kvalita mužských spermií, čo môže ovplyvniť ich plodnosť. Z biologického hľadiska ovplyvňujú mužskú plodnosť viaceré faktory.

V krátkosti o zdraví:

Zápal pľúc ľudia podceňujú: Zápal pľúc opakovane trápil speváka Miroslava Žbirku a podľahol mu aj spisovateľ a kňaz Pavol Dobšinský. Národný portál zdravia uvádza, že na zápal pľúc spôsobený baktériami zomrú každý rok stovky Slovákov. V súčasnosti patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí spomedzi ochorení, ktorým vieme zabrániť. Napriek tomu, ho ľudia podceňujú.

Zápal pľúc opakovane trápil speváka Miroslava Žbirku a podľahol mu aj spisovateľ a kňaz Pavol Dobšinský. Národný portál zdravia uvádza, že na zápal pľúc spôsobený baktériami zomrú každý rok stovky Slovákov. V súčasnosti patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí spomedzi ochorení, ktorým vieme zabrániť. Napriek tomu, ho ľudia podceňujú. Ako na vši u detí: Riziko zavšivenia súvisí s hygienou a správaním sa ľudí, najmä detí. Do najrizikovejšej skupiny zvyčajne patria deti a osoby s dlhými vlasmi. V rámci prevencie je preto ideálne mať ostrihané vlasy nakrátko alebo stiahnuté do chvosta. Zavšivavenie je úspešne riešiteľné, pretože na trhu je k dispozícii viacero prostriedkov určených na odvšivavenie. Prevažne sú vo forme šampónov.

Riziko zavšivenia súvisí s hygienou a správaním sa ľudí, najmä detí. Do najrizikovejšej skupiny zvyčajne patria deti a osoby s dlhými vlasmi. V rámci prevencie je preto ideálne mať ostrihané vlasy nakrátko alebo stiahnuté do chvosta. Zavšivavenie je úspešne riešiteľné, pretože na trhu je k dispozícii viacero prostriedkov určených na odvšivavenie. Prevažne sú vo forme šampónov. Očkovať môže aj gynekológ: Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšou prevenciou. Očkovať sa môžu aj tehotné ženy, ktoré patria do vysoko rizikovej populácie. Môžu tak urobiť u všeobecného lekára aj gynekológa, pričom vakcinácia je plne hradená. Gynekológ a pôrodník Miroslav Kotek hovorí, že väčšinou sú jeho pacientky prekvapené, lebo nikdy nepočuli, že aj tehotné ženy sa môžu očkovať.

Aký vážny problém s alkoholom máme na Slovensku? Je táto nehoda len špičkou ľadovca? Aké opatrenia by mala vláda urobiť? V čom je rozdiel medzi Slovenskom a Švédskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Kristínou Šperkovou z organizácie Movendi International, ktorá sa zaoberá rozvojom spoločnosti prostredníctvom prevencie škôd spôsobených alkoholom.

