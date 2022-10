Ranný brífing: Matovičovi zablokovali „pomoc ľuďom“, Kyjevu treba pomôcť s nebom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Najzásadnejší návrh Igora Matoviča na septembrovej schôdzi parlamentu opozícia opäť zablokovala. Matovičovi by zmena rozpočtu dala do rúk 1,5 miliardy eur ešte tento rok na „pomoc ľuďom“, ako sám tvrdí.

Ukrajina žiada od Západu najmä protivzdušné systémy. V mestách aj na bojisku ich potrebuje omnoho viac ako stíhačky či raketomety. Hrozí totiž, že počty ruských útokov, aké sa odohrali v pondelok, budú stúpať.

So sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica populácie. Ak by sme sa pozreli čisto na ženy, obťažovanie zažili až dve tretiny z nich. Akým formám sexuálneho obťažovania ľudia čelia? Nahlasujú ho? A ako sa takáto forma správania postihuje? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovičových jeden a pol miliardy uviazlo v parlamente. Opozícia hlasovanie zablokovala

Richard Sulík a predsedníčka poslaneckého klubu strany SaS Anna Zemanová v parlamente. (zdroj: SITA)

Pre vládnu koalíciu už to nie je len občasný problém s nedostatkom hlasov v parlamente. Opozícii sa opäť podarilo zablokovať prijatie najzásadnejšieho vládneho návrhu zákona – štátneho rozpočtu –, ktorý by ministrovi financií Igorovi Matovičovi dal do rúk ďalších jeden a pol miliardy eur na „pomoc ľuďom“, ako sám vysvetľuje.

Opozícia, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – ústavný orgán, ktorý kontroluje výdavky štátu – kritizujú, že Matovič si chce nechať schváliť „bianko šek“, keďže v návrhu zákona nijako nespresňuje, na čo presne sa má väčšina z týchto peňazí minúť.

Opozičná SaS v pondelok do noci rokovala s premiérom Eduardom Hegerom a vládu žiadala, aby celý návrh z rokovania stiahla a predložila ho znova aj s presne rozpísanými položkami, kam stovky miliónov pôjdu.

Pri samotnom hlasovaní o navýšení tohtoročného rozpočtu podstatná časť opozičných poslancov vytiahla hlasovacie karty. Hlasovací systém tak ukázal len 66 prítomných, o desať menej, než je potrebné minimum.

Predseda parlamentu Boris Kollár následne presunul hlasovanie a celý program schôdze na budúci týždeň na utorok 18. októbra.

Kollárove týždňovky: Týždňové odklady prerušených schôdzí, ktoré Kollár vyhlasuje už takmer pravidelne – o inom intervale asi nepočul – vedú skôr k zvyšovaniu chaosu a netransparentnosti než k dohodám naprieč spektrom (ktoré sú údajne zámerom), píše Peter Schutz.

Kaliňák vidí pri Brhelovi samú maltu, prokurátor jeho 16 otázok zodpovie

Jozef Brhel (uprostred) prichádza na Špecializovaný trestný súd. (zdroj: TASR)

Svedkov obvinili z klamstva, prokurátora, že bral úplatky a o obžalobe vyhlásili, že jej nerozumie nikto z ich sedemčlenného právneho tímu. Prvé dva dni procesu s oligarchom Jozefom Brhelom blízkym Smeru ukázali vynaliezavosť obhajcov šestice obžalovaných v kauze Mýtnik.

Aj napriek úvodnému upozorneniu sudcu Jána Hrubalu, že nedovolí žiadne herecké predstavenie, sa zástupu obhajcov podarilo natiahnuť otváranie prípadu na súde o celé hodiny.

Brhel sa počas prvých dvoch pojednávacích dní prejavil zatiaľ len jediným slovom. „Nevinný,“ odpovedal na otázku súdu, ako sa stavia k skutku, z ktorého je obžalovaný. Rovnako reagovali aj ďalší piati obžalovaní.

Kauza Mýtnik je pre Smer citlivá, najmä preto, že Brhel je blízky Robertovi Ficovi. Šéf Smeru dlhodobo spochybňuje prokurátora prípadu Ondreja Repu, na ktorého zintenzívnil útoky pred otvorením procesu.

V krátkosti z domova:

Klus o budúcnosti v SaS: Podpredseda SaS Martin Klus si chce s vedením strany dohodnúť špeciálne podmienky pre svoje fungovanie v poslaneckom klube dnes už opozičnej strany. Konkrétne tak, aby nemusel vždy hlasovať rovnako ako zvyšok klubu. Inak je vraj v hre aj možnosť, že odíde.

Podpredseda SaS Martin Klus si chce s vedením strany dohodnúť špeciálne podmienky pre svoje fungovanie v poslaneckom klube dnes už opozičnej strany. Konkrétne tak, aby nemusel vždy hlasovať rovnako ako zvyšok klubu. Inak je vraj v hre aj možnosť, že odíde. Dohra klamlivých fotografií: Fotografie muža na pezinskej čerpacej stanici s nepravdivým textom, že ide o stíhaného šoféra Dušana Dědečka, budú mať zrejme dôsledky nielen pre zamestnanca pumpy, ale aj spoločnosť Slovnaft. Aj dotyčný muž aj Dědeček môžu zamestnanca prevádzky žalovať v civilnom konaní. Tam by sa viedlo dokazovanie, akú im zverejnenie fotografií spôsobilo ujmu.

Fotografie muža na pezinskej čerpacej stanici s nepravdivým textom, že ide o stíhaného šoféra Dušana Dědečka, budú mať zrejme dôsledky nielen pre zamestnanca pumpy, ale aj spoločnosť Slovnaft. Aj dotyčný muž aj Dědeček môžu zamestnanca prevádzky žalovať v civilnom konaní. Tam by sa viedlo dokazovanie, akú im zverejnenie fotografií spôsobilo ujmu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 427 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 581 testov. V nemocniciach aktuálne leží 806 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Ani stíhačky, ani raketomety. Ukrajinci žiadajú najmä obranu proti ruským strelám

Nemecký protilietadlový zbraňový systém IRIS-T SLS. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinskej armáde sa darí postupovať na východnom a južnom fronte aj pomocou protilietadlových systémov. Ruská armáda sa tam nemôže spoliehať na podporu zo vzduchu a je tak zraniteľnejšia.

Na druhej strane, aj pondelok ukázal, ako veľmi chýba protivzdušná obrana v mestách. Rusko vypálilo v priebehu niekoľkých hodín viac ako 80 riadených striel a 24 dronov iránskej výroby. Ukrajinská armáda síce tvrdí, že ich obrana zostrelila 43 striel, ani to však nestačilo.

„Vzdušná obrana je v súčasnosti našou prioritou číslo jeden,“ napísal na twitteri ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Aj ukrajinskí diplomati priznávajú, že pri rokovaniach s vládami už žiadajú najmä protivzdušné systémy. Tie tak dostávajú prednosť pred raketometmi, stíhačkami alebo raketovými systémami s dlhým doletom, ktoré Kyjev od spojencov žiadal v posledných mesiacoch.



Ukrajina dostala od februárovej invázie rôzne obranné systémy od Spojených štátov a ich spojencov vrátane Slovenska, ktoré východnému susedovi poslalo systém S-300. Ukrajina však nemá jednotný systém, ktorý by chránil celé nebo nad jej územím.

Čo naozaj trápi priateľov Ruska: Ideológia Kremľa nemá okrem pomsty Západu čo ponúknuť. A ani dobre živený slovenský antiamerikanizmus a historický obdiv k Rusku by nemali ostať nedotknuté tým, ako Putin účinne ničí budúcnosť vlastnej krajiny, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko sa spolieha na nepresnú muníciu: Odvetu za ukrajinské úspechy pripravoval ruský prezident Vladimir Putin dlhšie, nejde len o odvetu za poškodenie Kerčského mosta. Rusko si míňa zásoby inteligentných rakiet, starých sovietskych má však bohaté zásoby. Pozrite si prehľad kľúčového diania vo vojne na Ukrajine.

Odvetu za ukrajinské úspechy pripravoval ruský prezident Vladimir Putin dlhšie, nejde len o odvetu za poškodenie Kerčského mosta. Rusko si míňa zásoby inteligentných rakiet, starých sovietskych má však bohaté zásoby. Pozrite si prehľad kľúčového diania vo vojne na Ukrajine. Kyjevčania sa nehodlajú vzdať: Vlna ruských leteckých útokov, ktorá v pondelok ráno otriasla Kyjevom, narušila mesiace pokoja. Mesto tak obratom vrátila do centra takmer osemmesačnej vojny. Ruský prezident následne pohrozil ďalšími útokmi, Kyjevčania sú však odhodlaní vydržať.

Vlna ruských leteckých útokov, ktorá v pondelok ráno otriasla Kyjevom, narušila mesiace pokoja. Mesto tak obratom vrátila do centra takmer osemmesačnej vojny. Ruský prezident následne pohrozil ďalšími útokmi, Kyjevčania sú však odhodlaní vydržať. Európsky obranný priemysel nestíha: Keď Rusko vo februári tohto roku napadlo Ukrajinu, Európa, Spojené štáty či Kanada začali zbrane aj muníciu zo svojich zásob posielať Kyjevu. Zásoby sa však postupne stenčujú a ukazuje sa, že Únia bude mať problém ich doplniť. Môže trvať roky, kým sa ponuka vyrovná dopytu.

Keď Rusko vo februári tohto roku napadlo Ukrajinu, Európa, Spojené štáty či Kanada začali zbrane aj muníciu zo svojich zásob posielať Kyjevu. Zásoby sa však postupne stenčujú a ukazuje sa, že Únia bude mať problém ich doplniť. Môže trvať roky, kým sa ponuka vyrovná dopytu. Ruský účet za ostreľovanie: Masové ostreľovanie celého ukrajinského územia stálo ruských okupantov asi 400 až 700 miliónov dolárov. Odhad naznačuje, že Rusi väčšinou použili drahé a vysoko presné strely a strely s taktickým dosahom, pričom tie zvyšné a lacnejšie, ktoré použili, mali akurát preťažiť ukrajinskú protivzdušnú obranu.

Masové ostreľovanie celého ukrajinského územia stálo ruských okupantov asi 400 až 700 miliónov dolárov. Odhad naznačuje, že Rusi väčšinou použili drahé a vysoko presné strely a strely s taktickým dosahom, pričom tie zvyšné a lacnejšie, ktoré použili, mali akurát preťažiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Počet obetí ruských útokov: Útoky ruských síl na mestá po celej Ukrajine si vyžiadali podľa predbežných informácií 19 obetí na životoch a 105 zranených. Útoky spôsobili, že mnohé z ostreľovaných miest a obcí sa ocitli bez dodávok elektriny, vody a telekomunikačného spojenia. Podľa denníka The Guardian je bez elektriny stále 1 300 obcí.

Útoky ruských síl na mestá po celej Ukrajine si vyžiadali podľa predbežných informácií 19 obetí na životoch a 105 zranených. Útoky spôsobili, že mnohé z ostreľovaných miest a obcí sa ocitli bez dodávok elektriny, vody a telekomunikačného spojenia. Podľa denníka The Guardian je bez elektriny stále 1 300 obcí. Rusko pokračuje v ostreľovaní: Rusko vypálilo na juh Ukrajiny ďalšie rakety s plochou dráhou letu, uviedla ukrajinská armáda. Médiá informovali o výbuchoch v mestách Vinnycia, Nikopol, Rivne, Mykolajiv, Očakov, Záporožie, Odesa či Žytomyr. Ruský útok zasiahol aj "kritickú infraštruktúru" v meste Ľvov, informoval tamojší starosta Andrij Sadovyj s tým, že v dôsledku raketového útoku je 30 percent mesta dočasne bez elektriny.

Zo zahraničných webov:

Výrazné ochladenie. Predaj bytov v Bratislave padol o desiatky percent

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Realitný trh je v mnohých smeroch neobratný. Ak dôjde k zmene podmienok, zareaguje o niekoľko mesiacov. Akékoľvek trendy sa tak dajú identifikovať až s výraznejším časovým odstupom.

Najnovšie štatistiky, ktoré priniesla analytická spoločnosť Bencont Investments, však ukazujú dôležitú zmenu na trhu novostavieb v Bratislave.

Bencont hovorí o výraznom prepade záujmu o nové byty v novostavbách. V treťom štvrťroku sa predalo dramaticky menej bytov tak v medzikvartálnom, ako aj medziročnom porovnaní. Na tento fakt už reagovali aj ceny nehnuteľností.

Podľa štatistík Bencontu sa od júla do septembra tohto roka v Bratislave predalo 247 bytov v novostavbách. Prepad predaja oproti predchádzajúcemu (druhému) štvrťroku by sa, teoreticky, dal vysvetliť dovolenkovým a prázdninovým obdobím. Lenže predaj klesol aj medziročne, a to o 61,5 percenta.

V krátkosti z ekonomiky:

Ošiaľ bratislavských satelitov chladne: Drahé nehnuteľnosti a rastúce úrokové sadzby ochladzujú realitný trh. Klesajúci dopyt po hypotékach potvrdzujú aj banky. Situácia na trhu bývania sa začína meniť, napriek vyššej ponuke sa to v cenách nehnuteľností zatiaľ príliš neodrazilo.

Drahé nehnuteľnosti a rastúce úrokové sadzby ochladzujú realitný trh. Klesajúci dopyt po hypotékach potvrdzujú aj banky. Situácia na trhu bývania sa začína meniť, napriek vyššej ponuke sa to v cenách nehnuteľností zatiaľ príliš neodrazilo. Splátky hypoték porastú: Hypotekárny boom sa po šialených jarných mesiacoch pominul. Od leta došlo k výraznému ochladeniu pri poskytovaní hypoték, čo sa prejavilo aj pri predaji nehnuteľností. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby a vysoké ceny bytov a domov. Podľa hypotekárneho špecialistu Bruna Gábela je záujem silný, ale realizovateľnosť sa podstatne znížila.

Hypotekárny boom sa po šialených jarných mesiacoch pominul. Od leta došlo k výraznému ochladeniu pri poskytovaní hypoték, čo sa prejavilo aj pri predaji nehnuteľností. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby a vysoké ceny bytov a domov. Podľa hypotekárneho špecialistu Bruna Gábela je záujem silný, ale realizovateľnosť sa podstatne znížila. Príjem z prenájmu bytu už nezatajíte: Informáciu, že prenajímate byt a možno neplatíte patričné dane, od budúceho roka nedostanú daňové úrady len od niekoho z aktívnych susedov. Ak nehnuteľnosť ponúkate cez platformu, ako je Airbnb či Booking, musíte rátať s tým, že slovenskej finančnej správe nahlási automaticky všetky vaše príjmy.

Mladý Slovák žiari v Holandsku. Je to výborná kúpa, chvália ho legendy

Gólová radosť Dávida Hancka v službách Feyenoordu Rotterdam. (zdroj: SITA/AP)

Vo futbalovej kultúre sa často hovorí o adaptačných schopnostiach. „Nováčik sa musí v novom klube aklimatizovať, prispôsobiť sa cudziemu prostrediu. Naučiť sa jazyk a nový systém. Potrebuje čas a trpezlivosť,“ zvyknú vravieť tréneri.

Slovenský obranca Dávid Hancko sa uchytil ihneď. Od prvých dní očaruje Holandsko. A užíva si domácu arénu Feyenoordu, kde chodí v priemere 40-tisíc ľudí. V ankete na portáli FR12.nl ho vyhlásili za hráča mesiaca september. Z pražskej Sparty do Feyenoordu Rotterdam pritom prestúpil iba koncom augusta.

Už v prvom jeho zápase ho vyhlásili za muža zápasu a pripísal si gólovú asistenciu. Holandské legendy odvtedy nešetria na adresu Slováka komplimentami. Jeho čísla sú výnimočné.

„Myslím si, že Hancko je naozaj výborný nákup,“ vravel v štúdiu Voetbal Pierre van Hooijdonk. Bývalý útočník Feyenoordu či holandskej reprezentácie je z Hancka nadšený.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Na posilňujúcu dávku proti covidu by mali ísť aj mladí. Prečo je dôležitá aj štvrtá dávka?

Očkovanie proti koronavírusu. (zdroj: TASR/AP)

Očkovanie zohralo významnú úlohu v boji proti vírusu SARS-CoV2 a umožnilo, aby život vo väčšine krajín sveta plynul rovnako ako pred pandémiou.

Vedci odhadujú, že práve vakcíny zachránili desiatky miliónov životov. Avšak ochrana, ktorú nám poskytlo počiatočné očkovanie, časom klesá. To je hlavný dôvod, prečo je dôležité, ísť aj na posilňovaciu dávku.

Hoci odborníci zdôrazňujú, že by ju nemali vynechať najmä rizikové skupiny a starší ľudia, imunológ Neil Mabbott z University of Edinburgh, zhrnul na portáli The Conversation päť dôvodov, prečo by sa mali dať zaočkovať aj mladí ľudia.

V krátkosti o zdraví:

O chrípke s virologičkou: Hoci o chrípke často hovoríme ako o nezávažnom ochorení, opak je pravdou. Aj tá môže spôsobiť vážne komplikácie. Napríklad zápal pľúc, srdcového svalu, mozgových blán, ale aj smrť. Najčastejšie tomuto ochoreniu podľahnú starší ľudia nad 65 rokov. Chrípka totiž výrazne oslabuje organizmus, hovorí virologička Tatiana Betáková.

Hoci o chrípke často hovoríme ako o nezávažnom ochorení, opak je pravdou. Aj tá môže spôsobiť vážne komplikácie. Napríklad zápal pľúc, srdcového svalu, mozgových blán, ale aj smrť. Najčastejšie tomuto ochoreniu podľahnú starší ľudia nad 65 rokov. Chrípka totiž výrazne oslabuje organizmus, hovorí virologička Tatiana Betáková. Mŕtvica v mladom veku: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet pacientov, ktorých zasiahla mozgová príhoda, na Slovensku z roka na rok stúpa. Kým v roku 2015 ich bolo 10 634, v roku 2019 postihla 12 702 ľudí. Približne desať percent všetkých mozgových príhod sa vyskytuje u ľudí mladších ako 45 rokov – a toto číslo stále stúpa.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet pacientov, ktorých zasiahla mozgová príhoda, na Slovensku z roka na rok stúpa. Kým v roku 2015 ich bolo 10 634, v roku 2019 postihla 12 702 ľudí. Približne desať percent všetkých mozgových príhod sa vyskytuje u ľudí mladších ako 45 rokov – a toto číslo stále stúpa. Sme trochu denisovania aj neandertálci: Kedysi sme si mysleli, že obývame svet, v ktorom zvíťazili moderní ľudia. Na rozdiel od vzdialených príbuzných neandertálcov, sme sa mu dokázali lepšie prispôsobiť. Naši predkovia prežili a ovládali celú planétu. Pred niekoľkými rokmi však genetici a paleoantropológovia priniesli dôkazy, ktoré naznačovali, že to mohlo byť inak.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Valášek. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako veľmi môže vyeskalovať konflikt na Ukrajine? Mali by sme Ukrajine dodávať viac protiraketových systémov? Je Putin naozaj v zlej situácii alebo je to len zbožné prianie západu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Valáškom, poslancom a bývalým veľvyslancom pri NATO.

Podcasty SME

Vizita: V mozgu máme atrakcie hodné zábavného parku, čo ukrýva naša DNA?

V mozgu máme atrakcie hodné zábavného parku, čo ukrýva naša DNA? Všesvet: Tunisko - krajina, z ktorej pochádzal Hannibal aj Luke Skywalker

Karikatúra

Uvažujme logicky. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Jablkový koláč bez cukru a pečenia. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Strážite si kalórie, no milujete sladké? Ponúkame vám desať receptov na zdravé koláče s ovocím, z ktorých nepriberiete.

Voľný čas

