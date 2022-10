Prokurátor Masár: Žiadny z kajúcnikov nemá sľúbenú bezbrehú beztrestnosť

Od polovice februára bol povereným zástupcom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Začiatkom októbra ho ešte čakalo výberové konanie, no cez to napokon prokurátor LADISLAV MASÁR neprešiel. Získal totiž len tri z piatich hlasov. Neodporučili ho pravdepodobne zástupcovia Generálnej prokuratúry, ktorá mala v komisii práve dva hlasy.

Po Petrovi Kyselovi je už druhým povereným zástupcom, ktorého si Lipšic vybral, no generálny prokurátor Maroš Žilinka ho napokon nevymenoval. Vo funkcii zástupcu tak skončí ku koncu mesiaca.

V rozhovore sa dočítate ako prebiehalo výberové konanie na post zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica

či pochybila špeciálna prokuratúra v kauze Pčolinský a ako vyhodnotila odmietnutie obžaloby zo strany súdu

čo očakávajú na špeciálnej prokuratúre od rozhodovania o Ficovej paragrafe 363

prečo Masár neriešil, keď o ňom Fico tvrdil, že je zaujatý

ako vníma útoky politikov na prokurátorov

či môžu kajúcnici rátať s odpustením ich vlastnej trestnej činnosti

Po Petrovi Kyselovi ste už druhým zástupcom, ktorého si vybral Daniel Lipšic, no neprešiel cez Generálnu prokuratúru. Čakali ste, že to môže takto dopadnúť?

Bola to jedna z alternatív, s ktorými som počítal. Nechcel by som spochybňovať výsledok výberového konania, no jeho okolnosti pre mňa boli istým spôsobom zarážajúce.

Zúčastnil som sa už na desiatkach podobných výberových konaniach, či už ako uchádzač, alebo člen komisie.

Teraz som prvýkrát zažil situáciu, že celý priebeh konania nenaznačoval nič také, že by voči mne boli nejaké výhrady. Z tohto dôvodu bol výsledok prekvapivý, neboli pri ňom uvedené ani žiadne dôvody. Samozrejme, môžem tušiť, aké dôvody za tým boli, ale to by som asi nemal verejne komentovať.

Skúste. Máte zrejme nejaké dohady, ktoré ste nadobudli na základe toho, čo ste videli a zažili.

Vo všeobecnosti by som povedal, že mám pocit, že je ako základná kvalita prokurátora, a to najmä vedúceho prokurátora, vyžadovaná bezpodmienečná poslušnosť.

Predpokladám, že najmä ku generálneho prokurátorovi.