Ranný brífing: Kreativita politikov nemá medze, mučenie na Ukrajine nie je náhoda

Predvolebná kampaň slovenských politikov priniesla viacero perličiek. V Poprade sa hovorí o metre, v Košiciach sľubujú radikálnosť a Banskobystričan Pellegrini bude voliť v Bratislave.

Z oslobodených ukrajinských území prichádzajú svedectvá o mučení. Svedkovia a príliš podobné skúsenosti ukazujú, že kruté násilie a zneužívanie nie sú len náhodné incidenty. Naznačuje to, že ide o schválené postupy a plány.

Dominik Feri mal takmer milión followerov a slávu. Ako najmladší poslanec českej snemovne bol mimoriadne populárny. Roky sa o ňom hovorilo, že je sexuálny predátor, až kým konečne český Alarm a Deník N nenapísali príbehy žien, ktoré znásilnil. Teraz ho polícia navrhla obžalovať z troch znásilnení a zrejme čoskoro pôjde pred súd. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Predvolebné kampane sprevádzajú bizarnosti. Tabák chce učiť tenis a v Poprade sa hovorí o metre

Spojené regionálne voľby 2022. (zdroj: Ministerstvo vnútra )

Politici po celom Slovensku prišli s neobvyklými predvolebnými sľubmi a zvláštnou kampaňou. Denník SME sa pozrel na tri prípady, ako chcú celoštátne známi politici ovplyvniť víťazstvo v spojených voľbách svojou bilbordovou kampaňou a jeden ďalší príklad, keď bizarná kampaň môže sledovať verejne prospešný cieľ.

Primátorkou Popradu sa chce stať Angela Františková, ktorá na bilbordoch hovorí o metre. Poslanec ĽSNS Stanislav Mizík zas oslovuje voličov v kampani na košického župana sľubom, že bude radikálny.

Šéf najpopulárnejšej strany Hlas Peter Pellegrini síce žije v luxusnej novostavbe pod Bratislavským hradom, často však zdôrazňuje, že je Banskobystričan. V októbrových voľbách tam aj bude voliť. Obyvatelia Petržalky sa však z množstva predvolebných bilbordov dozvedia, že "Pelle volí Kližana".

Starostkou bratislavského Starého Mesta sa chce stať aj poslankyňa parlamentu za Sme rodina Romana Tabák. Okrem šéfovania mestskej časti s 50-tisíc obyvateľmi sľubuje, že stihne dávať aj "hodinu tenisu zadarmo týždenne pre deti rezidentov". Už teraz vie, že tréningy priamo pod jej vedením by boli každý štvrtok o šiestej popoludní.

Kňazi sú opäť v kurze: Dvaja kandidáti na primátorov Matúš Vallo v Bratislave a Ján Bednárik v Ružomberku majú v nastávajúcich miestnych voľbách verejnú podporu od známych kňazov. Cirkevné právo nezakazuje kňazom účasť v predvolebnej kampani, ale odborník poznamenáva, že ich podpora kandidátom skôr poškodí ako pomôže.

Mama lesbickej dcéry: Bratovi – poslancovi som po vraždách napísala, že je spoluzodpovedný

Rodina Klenová. Zľava: Dcéra Kristína, Beáta Klenová, jej manžel Eduard a syn Eduard (zdroj: Archív BK)

Po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha prišla Beáta Klenová, mama lesbickej dcéry, ktorá žije s manželom pri Prešove, na pochod do Bratislavy.

"Bola som tam so synom, celý sprievod a potom takmer do konca prejavov sme sa držali za ruky. Potrebovali sme byť spolu. Bolo to pre mňa ako psychoterapia – že je nás tam veľa. Ale v porovnaní so Slovenskom nás tam bolo málo," hovorí.

"Chápem, že to niekto môže niesť ťažko. Ale nič nie je dôležitejšie ako môj vzťah s dieťaťom. Môžem sa ho opýtať, či to naozaj už tak bude, môžem sa aj hnevať, ale keď dieťa vidí, že sa s tým snažím pracovať a že ho ľúbim, ocení to. Otvoriť svoje srdce a dieťa prijať, to je moja rada – nie je to až také ťažké. A vykašlať sa na všetkých ostatných okolo," dodá k tomu, ako prijať LGBTI+ dieťa.

V rozhovore sa dozviete, ako zareagovala, keď jej dcéra povedala, že má priateľku, prečo jej dcéra Kristína žije v Španielsku, prečo je jej rodina rozdelená a dvaja jej bratia sa s ňou nestretávajú a aj to, či rozumie strachu a hanbe niektorých rodičov za svoje LGBTI+ deti.

Kedysi by to bolo o ženách: Urobiť z vytvárania občanov nižšej kategórie ešte aj kompliment pre toho, kto takýto systém udržuje v chode, je veru umenie. Pri tejto príležitosti ministrovi Krajniakovi trasieme pravicou. V čom je zakopaný pes, zistíme v momente, keď si doprajeme zámenu menšín. Predstavme si, že Krajniak nehovorí o gejoch a lesbách, ale o ženách, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Návrat Dzurindu: Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda uvažuje nielen o novej strane, ale aj o spájaní menších pravicových strán, aj keď pripúšťa, že nemusí byť volebným lídrom takéhoto projektu. Agentúra Focus ho zaradila do posledného prieskumu o dôveryhodnosti politických lídrov a výsledky pre neho nie sú pre lichotivé.

O mučení Rusmi na Ukrajine hovoria obete aj telá mŕtvych. Nejde o náhodné prípady

Cely v suteréne policajnej stanice, ktorú ruské sily používali na zadržiavanie a mučenie Ukrajincov v nedávno oslobodenom meste Izium. (zdroj: TASR/AP)

Izium na východe Ukrajiny obsadili Rusi krátko po februárovej invázii. Spolu s ďalšími časťami Charkovskej oblasti oň prišli pri ukrajinskej septembrovej ofenzíve. Aj týždne po oslobodení prichádzajú nové správy o porušovaní vojnových pravidiel ruskou armádou.

Pridávajú sa tak k správam o masakrách civilistov v Buči alebo v Irpini, či ku svedectvám o skaze v Mariupoli. Svedectvá a ďalšie dôkazy navyše hovoria, že nešlo o zlyhanie konkrétnych jednotlivcov.

„Viacerí svedkovia prinášali dôveryhodné svedectvá s podobnými skúsenosťami s mučením počas vypočúvania v zariadeniach pod kontrolou ruských síl a im podriadených skupín. Naznačuje to, že ich správanie bolo súčasťou schválených postupov a plánov,“ napísala výskumníčka Human Rights Watch Belkis Willeová.

Krátko po tom, ako ju ruskí vojaci zajali, zdvihla 52-ročná žena klinec, aby vyryla svoje meno meno do steny. ALLLA, napísala. Pod meno naškriabala, koľko dní ju zadržiavali v chatrči pri zdravotnom stredisku. Nad meno len pár slovami opísala, čo sa jej dialo. Elektrické šoky. Vyzliekanie. Bolesti.

Dúfala, že tento nápis raz synovi ukáže, čo prežívala v posledných dňoch života. „Myslela som si, že ma bude hľadať, dostane sa sem a pochopí, že som tu bola a zomrela,“ spomínala neskôr pre Washington Post.

V krátkosti z Ukrajiny:

Summit v Bruseli: Témou summitu Európskej rady bola aj ruská agresia na Ukrajine a ďalšia podpora Kyjeva. Prezidenti a premiéri sa zhodli, že ich krajiny budú v roku 2023 Ukrajine pomáhať sumou jeden a pol miliardy eur mesačne.

Témou summitu Európskej rady bola aj ruská agresia na Ukrajine a ďalšia podpora Kyjeva. Prezidenti a premiéri sa zhodli, že ich krajiny budú v roku 2023 Ukrajine pomáhať sumou jeden a pol miliardy eur mesačne. Rusko mieri na obytné budovy: Ruské rakety zasiahli obytnú budovu v Mykolajive, nikto nebol zranený. Ukrajinské letectvo oznámilo, že v oblasti zostrelilo počas jednej noci 14 dronov Šáhed-136 iránskej výroby. Dve ďalšie útočné bezpilotné lietadlá boli zničené na východe a severe Ukrajiny.

Ruské rakety zasiahli obytnú budovu v Mykolajive, nikto nebol zranený. Ukrajinské letectvo oznámilo, že v oblasti zostrelilo počas jednej noci 14 dronov Šáhed-136 iránskej výroby. Dve ďalšie útočné bezpilotné lietadlá boli zničené na východe a severe Ukrajiny. Rusi sa snažia oslabiť protiofenzívu: Ruské útoky majú za cieľ donútiť Ukrajinu, aby investovala viac do ochrany infraštruktúry ako do protiofenzívy, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Výhovorky ruskej strany pre podobné údery sú podľa expertov čím ďalej tým slabšie.

V krátkosti zo sveta:

Taliansko má novú premiérku: Giorgia Meloniová sa ako prvá žena v čele talianskej vlády v nedeľu oficiálne ujala funkcie. Na ceremónii v Ríme jej odchádzajúci premiér Mario Draghi po takmer 90-minútovom súkromnom rozhovore symbolicky odovzdal zvonček, ktorý sa používa pri rokovaniach kabinetu.

Giorgia Meloniová sa ako prvá žena v čele talianskej vlády v nedeľu oficiálne ujala funkcie. Na ceremónii v Ríme jej odchádzajúci premiér Mario Draghi po takmer 90-minútovom súkromnom rozhovore symbolicky odovzdal zvonček, ktorý sa používa pri rokovaniach kabinetu. Sunak to skúša opäť : Bývalý britský minister financií Rishi Sunak potvrdil, že sa bude znova uchádzať o post lídra britskej Konzervatívnej strany, a teda aj o premiérsky post. Ako prvá oznámila svoju kandidatúru líderka Dolnej snemovne parlamentu Penny Mordauntová.

Bývalý britský minister financií Rishi Sunak potvrdil, že sa bude znova uchádzať o post lídra britskej Konzervatívnej strany, a teda aj o premiérsky post. Ako prvá oznámila svoju kandidatúru líderka Dolnej snemovne parlamentu Penny Mordauntová. Si Ťin-pching ďalej vládne Číne: Čínsky prezident Si Ťin-pching si zaistil tretie päťročné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny. Takmer s určitosťou to znamená, že v marci bude na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu znova zvolený za prezidenta.

Zo zahraničných webov:

Strop na plyn sa odkladá, Nemci sa postavili väčšine

Ilustračné foto. (zdroj: ARCHÍV SME - TOMÁS BENEDIKOVIČ)

Šéfovia vlád krajín Európskej únie sa stretli na summite v Bruseli, kde riešili najmä energetickú krízu a ceny komodít. Takmer na všetkom, čo navrhovala Európska komisia vo svojich opatreniach na zmiernenie vysokých cien elektriny a plynu, sa lídri dohodli.

Problémovým bodom rokovaní však boli limity na ceny plynu. Odpor kládli najmä Nemecko a Maďarsko. I keď by išlo o pohyblivé stropy cien a nie fixné, Nemci a Maďari ich odmietajú.

Nemci sa boja najmä toho, že dodávatelia by potom plyn do Európy nedodali a došlo by k jeho nadspotrebe bez nutnosti šetrenia. To sa stalo napríklad v Španielsku, keď zaviedli svoj lokálny strop na ceny plynu ešte v lete.

Proti Nemcom stojí blok 15 štátov na čele s Francúzskom, Talianskom a Poľskom, ktoré tlačia na nižšie ceny všetkého plynu. Do tejto skupiny patrí aj Slovensko. Snahy Bruselu sa však už odzrkadľujú na cenách. K ich poklesu pomáha prepad dopytu, ale aj správy o vysokej naplnenosti zásobníkov.

Konečne európsky kartel: Keď sa európske krajiny spriahnu, nebudú si pri nákupe prekážať, nielenže budú mať väčšiu vyjednávaciu silu, ale ešte sa zbavia vzájomného pretekania. Znie to tak dobre, až sa človek spýta, prečo to tak nemáme dávno, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z ekonomiky:

Najzadlženejšie mestá: Podľa analýzy si napriek ekonomickým dosahom pandémie zachovalo 60 zo 140 slovenských miest výborné finančné zdravie. Najzodpovednejšie hospodárili Nové Mesto nad Váhom, Svätý Jur a Tvrdošín. Najhoršie sú na tom Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava.

Podľa analýzy si napriek ekonomickým dosahom pandémie zachovalo 60 zo 140 slovenských miest výborné finančné zdravie. Najzodpovednejšie hospodárili Nové Mesto nad Váhom, Svätý Jur a Tvrdošín. Najhoršie sú na tom Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. Koľko míňame na jedlo: Slováci míňajú na potraviny pätinu zo svojich rodinných rozpočtov. Slovensko je tak nad európskym priemerom, keďže náklady európskych domácností na tieto položky tvoria necelých 15 percent z celkových nákladov.

Slováci míňajú na potraviny pätinu zo svojich rodinných rozpočtov. Slovensko je tak nad európskym priemerom, keďže náklady európskych domácností na tieto položky tvoria necelých 15 percent z celkových nákladov. Spotreba plynu klesla: V auguste a septembri sa na Slovensku znížila reálna spotreba plynu o 24 percent v porovnaní s päťročným priemerom. Vyplýva to z údajov SPP, ktoré zohľadňujú fyzickú spotrebu plynu odberateľmi.

Ďakujeme, Big Zee! Chárovi v Bostone aplaudovali, prišiel aj so synmi

Bývalý slovenský obranca Bostonu Bruins Zdeno Chára. (zdroj: TASR/AP)

Zápas medzi Bostonom Bruins a Minnesotou Wild nebol obyčajný. Okrem toho, že ho sledovalo veľa európskych fanúšikov, sa spomínalo na obrovskú legendu. Svoj večer mal Zdeno Chára.

Bývalého obrancu a kapitána si klub Boston Bruins pred fanúšikmi uctil po prvý raz od konca kariéry, ktorú ukončil po podpise symbolického jednodňového kontraktu s tímom.

Všeobecne sa očakáva, že mu raz vyradia jeho číslo 33, toto rozhodnutie ani dátum, kedy sa tak stane, však zatiaľ neboli zverejnené. Bruins na oslavné momenty lákali na sociálnych sieťach a hráči sa na duel pripravovali v tričkách „Ďakujeme, Big Zee!“.

Azda najprovokatívnejšie zistenie v štúdii o neandertálcoch? Ženy sa sťahovali za mužmi

Ilustračné foto. (zdroj: FOTOLIA)

Život neandertálcov sa v úplnej podstate nelíšil od moderných spoločností. Žili, spali, milovali a zomierali po boku svojich blízkych. Vedci tento raz skúmali skupinku neandertálcov, ktorá sa ukrývala v Čagyrskej jaskyni na Sibíri.

Jej obyvatelia lovili kozorožce, kone a bizóny, ktoré migrovali cez riečne údolia. Z otvorov jaskýň mali na ich trasy skvelý výhľad. Tu v bezpečí vyrábali kamenné nástroje, v jaskyni ich vedci našli tisícky.

Vedci však neskúmali ich spôsob života, zamerali sa na to, aké mali títo dávni príbuzní človeka medzi sebou vzťahy. Ich komunita je vôbec prvá, u ktorej sa podarilo odhaliť spoločenské väzby.

Celá komunita neandertálcov zo sibírskych jaskýň si bola natoľko podobná, že sa zdalo, akoby boli všetci bratranci a sesternice z druhého kolena. Medzi najprovokatívnejšie zistenia štúdie patrí, že ženy sa sťahovali do skupín, v ktorých žili ich mužskí partneri.

V krátkosti z vedy a techniky:

Mimozemská loď v oceáne: Profesor z Harvardovho-Smithsonovho astrofyzikálneho centra verí, že v tomto momente je na Zemi kus mimozemskej technológie. Mal by ležať na dne oceánu a teoretický fyzik Avi Loeb ho chce ísť hľadať.

Profesor z Harvardovho-Smithsonovho astrofyzikálneho centra verí, že v tomto momente je na Zemi kus mimozemskej technológie. Mal by ležať na dne oceánu a teoretický fyzik Avi Loeb ho chce ísť hľadať. Vplyv vody na deti: Samotné modré priestory, ako sa vodné plochy prezývajú v odbornej literatúre, blahodarne vplývajú na psychiku. Pobyt pri mori či jazere môže znížiť stres aj upokojiť myseľ. Pozitívny vplyv na život sa môže prejaviť aj po rokoch.

Samotné modré priestory, ako sa vodné plochy prezývajú v odbornej literatúre, blahodarne vplývajú na psychiku. Pobyt pri mori či jazere môže znížiť stres aj upokojiť myseľ. Pozitívny vplyv na život sa môže prejaviť aj po rokoch. Najkrajší smartfón na trhu: Huawei nova 10 Pro je prémiový smartfón svojim vzhľadom, dokonalým displejom a bohatou výbavou. Za novinku si ale značka pýta 749 eur, čo je veľmi, veľmi odvážny krok. Pozreli sme sa, čo presne za svoje peniaze dostanete.

Aké ťažké je urobiť coming out? Ako politici prispievajú k strachu, ktorý prežívajú queer ľudia? Aké ťažké je žiť v permanentnom strachu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychiatričkou Máriou Matisovou.

Chceme, aby deti neklamali. A potom ich trestáme

Veda je silný nástroj, ktorý nám pomôže vyriešiť globálne problémy

Čipová kríza končí, začína čipová studená vojna

Španieli na koňoch boli pre Indiánov ako kentauri z iného sveta

Ani o krok! (zdroj: Vico)

Recept dňa

Omeleta so zelenou fazuľkou

Omeleta má mnoho podôb. Pripravte si ju s fetou, bryndzou či špargľou.

