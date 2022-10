Ranný brífing: Národné divadlo tlačí na politikov, Ukrajincov zabíja aj zberateľ mincí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička doplatil viac na zlý žart ako na úprimnú nenávisť a tvrdí, že jeho odchodu predchádzala politická šikana. Stoja za ním aj herci, žiadajú ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby jeho odvolanie stiahla, inak sú s ním pripravení odísť z divadla aj riaditelia súborov a manažment.

Ľudia, ktorí vyberajú ciele na Ukrajine a plánujú trasy ruských rakiet sedia v Moskve či Petrohrade. Popri práci stihnú aj obchodovať s mincami, či ponúkať svoje služby pri úprave textov.

Po šiestich týždňoch chaotickej vlády Liz Trussovej sa Rishi Sunak snaží prinavrátiť podporu konzervatívcom, no nebude to mať jednoduché. Británia sa zmieta v kríze a opozícia volá po predčasných voľbách. Aké výzvy čakajú na nového premiéra? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

POVIEDKA 2022: Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitnú slovenskú literatúru, sme pripravili špeciálne vydanie denníka SME so zborníkom ocenených poviedok literárnej súťaže POVIEDKA 2022. Denník SME spolu so zborníkom POVIEDKA 2022 bude v predaji za 3,90 eura.

Za odchádzajúcim šéfom SND stoja umelci aj zamestnanci. Žiadajú ministerku, aby jeho odvolanie stiahla

Odchádzajúci generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička. (zdroj: SITA)

Umelci a zamestnanci Slovenského národného divadla stoja za odchádzajúcim riaditeľom Matejom Drličkom, ktorého odvolala ministerka kultúry Natália Milanová pre jeho výroky na adresu politikov „že nanešťastie ešte dýchajú“.

„My, ktorí tu stojíme, s týmto rozhodnutím nesúhlasíme. Žiadame vás, aby ste ponechali Národnému divadlu odvolané vedenie,“ povedal herec Činohry SND Tomáš Maštalír počas utorkového tlačového brífingu s tým, že pod súčasným vedením sa v inštitúcii dejú ozdravné procesy a divadlo napreduje.

Zdôraznil, že Drličkovým odchodom sa ukončí obrodenie SND, a to z dôvodu "jedného nešťastného vyjadrenia, ktorými je verejný a politický priestor v posledných rokoch preplnený".

Podporu Drličkovi vyjadrili aj jeho spolupracovníci z vysokého manažmentu, ktorí v prípade jeho odchodu plánujú takisto rezignovať.

Sú medzi nimi riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, ekonomický riaditeľ Matej Bošňák, riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Matúš Maderič aj riaditeľka komunikácie Barbora Šajgalíková či riaditeľka technicko-prevádzkového úseku Andrea Záhoranská.

Výber medzi šatniarkou a sekretárkou: Milanová bezpochyby musela kalkulovať s tým, že niekoho z týchto ľudí po Dušičkách poverí dočasným šéfovaním divadla a ťažkosti s nejakým tým riaditeľovaním vyrieši ako nič. Teraz sa však pravdepodobne díva na prázdny zoznam mien, píše Soňa Jánošová.

Milanová bezpochyby musela kalkulovať s tým, že niekoho z týchto ľudí po Dušičkách poverí dočasným šéfovaním divadla a ťažkosti s nejakým tým riaditeľovaním vyrieši ako nič. Teraz sa však pravdepodobne díva na prázdny zoznam mien, píše Soňa Jánošová. Použil nevydarenú satiru: Hoci ministerka kultúry Drličkove výroky označila "za hranicou slušnosti a kultúrnosti" v čase po vražde dvoch ľudí z LGBTI+ komunity v Bratislave, Drličkov prejav vyznieva skôr ako nevydarené sarkastické poznámky než ako prejavy nenávisti.

Hoci ministerka kultúry Drličkove výroky označila "za hranicou slušnosti a kultúrnosti" v čase po vražde dvoch ľudí z LGBTI+ komunity v Bratislave, Drličkov prejav vyznieva skôr ako nevydarené sarkastické poznámky než ako prejavy nenávisti. Nadrozmerná vzťahovačnosť: Milanová nemrskala odvolaného za to, že sa spreneveril profesionalite či obyčajnej zamestnaneckej lojalite, ale tvrdila, že šíril nenávisť k politikom. V atmosfére po dvojnásobnej vražde! Ani by sme domýšľavejšiu somarinu nevedeli vyhútať, na to tu máme ministerku, píše Zuzana Kepplová.

Čakajú v zápche, na parkovacie miesto, na byt. Košičania doplácajú na vlastný úspech

Zápcha v Košiciach. (zdroj: TASR)

V neobyčajne chladné októbrové ráno stoja na autobusovej zastávke Rovníková na Sídlisku nad Jazerom v Košiciach traja ľudia. Po niekoľkých teplých týždňoch je zrazu mínus jeden stupeň Celzia, takže sa nervózne prechádzajú okolo zastávky, šúchajú si prsty a so zúfalstvom v očiach sledujú prichádzajúci autobus.

Ten je od nich vzdialený len asi desať metrov, no musí ešte prejsť cez križovatku, čo je v raňajšej košickej zápche výzva. Čakajúci na zastávke očami tlačia autobus dopredu, no aj napriek ich prosebným pohľadom trvá ešte takmer desať minút, kým môžu konečne nastúpiť.

V autobuse následne prebieha družná debata cestujúcich, ktorí sa boja, že nestihnú prísť do práce. "Kedysi som bola v nákupnom centre, kde pracujem, do dvadsiatich minút. Dnes tam budem cestovať asi hodinu," hovorí Anna Majcherová, ktorá do práce cestuje z okrajovej mestskej časti Krásna.

Takto vyzerá bežné ráno veľkej časti Košičanov už niekoľko posledných rokov.

Podľa oslovených analytikov Košice doplácajú na to, že obyvatelia sú čoraz bohatší, majú viac áut, kupujú viac bytov, no potrebujú lepší dopravný systém aj viac parkovacích miest a mesto sa tomu nestíha prispôsobiť.

Rast v meste má zároveň aj odvrátenú stranu. Všadeprítomnú chudobu, pred ktorou si mnohí zatvárajú oči.

V krátkosti z domova:

Na konci Slovenska vysokej politike neveria: Jeseň v Uličskej doline je podľa miestnych „rozprávkovo krásna“. Pri pohľade na sfarbené stromy Národného parku Poloniny im nejeden človek musí dať za pravdu. Dolina má deväť dedín a končí sa najvýchodnejšou slovenskou obcou Nová Sedlica. Za ňou nasledujú už len prales a hranica s Ukrajinou, kde sa bojuje. Dolina však podľa miestnych nie je koncom Slovenska len geograficky.

Jeseň v Uličskej doline je podľa miestnych „rozprávkovo krásna“. Pri pohľade na sfarbené stromy Národného parku Poloniny im nejeden človek musí dať za pravdu. Dolina má deväť dedín a končí sa najvýchodnejšou slovenskou obcou Nová Sedlica. Za ňou nasledujú už len prales a hranica s Ukrajinou, kde sa bojuje. Dolina však podľa miestnych nie je koncom Slovenska len geograficky. Poisťovne čudne lovia v rómskych osadách: Agenti zdravotných poisťovní nezriedka nelegálne získavajú nových klientov. Buď ich prepoistia bez ich vedomia, alebo im za prestup zaplatia. Vyplýva to z analýzy Úradu hodnoty za peniaze ministerstva financií. K týmto nelegálnym praktikám dochádza podľa šéfa občianskeho združenia Cesta von Pavla Hricu najčastejšie v rómskych osadách.

Agenti zdravotných poisťovní nezriedka nelegálne získavajú nových klientov. Buď ich prepoistia bez ich vedomia, alebo im za prestup zaplatia. Vyplýva to z analýzy Úradu hodnoty za peniaze ministerstva financií. K týmto nelegálnym praktikám dochádza podľa šéfa občianskeho združenia Cesta von Pavla Hricu najčastejšie v rómskych osadách. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 227 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 342 testov. V nemocniciach aktuálne leží 649 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19.

Popri zabíjaní civilistov predával mince. Kto určuje ciele ruských rakiet?

Hasiči zasahujú na mieste, kde výbuch vytvoril na ulici kráter po ruskom útoku v Kyjeve. (zdroj: TASR/AP)

Ruský plukovník Igor Bagnjuk je vášnivým zberateľom mincí. Záľube venuje aj časť pracovného času, ktorý trávi telefonátmi s podobne zameranými nadšencami či na ruských aukčných weboch.

V pondelok 10. októbra prišiel do práce o pol šiestej ráno. Ešte do siedmej stihol dohodnúť obchod s mincami. Krátko na to začali na Kyjev dopadať ruské rakety, ktoré ničili energetickú infraštruktúru aj civilné ciele.

Jedna dopadla k detskému ihrisku, ďalšia napríklad na most pre chodcov. V čase rannej špičky zabili po celej krajine desiatky ľudí. Je možné, že Bagnjuk o tom vedel skôr, ako k útokom prišlo.

Plukovník totiž popri obchodovaní s mincami stihol z bezpečia moskovskej kancelárie zaveliť na útoky ruských rakiet na ukrajinských civilistov, zistil investigatívny projekt Bellingcat v spolupráci s nemeckým týždenníkom Spiegel a webom Insidet.

Rusi to dnes myslia úprimne: Dnes (aj) vďaka efektívnej propagande významná časť Rusov autenticky verí v mystickú výnimočnosť svojho národa a s radosťou pre ňu obetuje ak nie svoj, tak mnoho iných životov. Táto úprimnosť je na dnešnom Rusku najdesivejšia, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Zásahy ruských dronov ochromili časť energetickej infraštruktúry a obyvatelia v Kyjeve aj vo Ľvove sa obávajú, že v zime zostanú bez prúdu a kúrenia. V Kremli zatiaľ silnejú rozdielne názory na to, ako má vojenská operácia na Ukrajine vlastne vyzerať. Pozrite si prehľad kľúčového diania z ruskej invázie v posledných dňoch.

Zásahy ruských dronov ochromili časť energetickej infraštruktúry a obyvatelia v Kyjeve aj vo Ľvove sa obávajú, že v zime zostanú bez prúdu a kúrenia. V Kremli zatiaľ silnejú rozdielne názory na to, ako má vojenská operácia na Ukrajine vlastne vyzerať. Pozrite si prehľad kľúčového diania z ruskej invázie v posledných dňoch. Osem mesiacov vojny: Rusko vo svojej invázii na Ukrajine zlyháva, a to vo veľkom rozsahu, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opäť zopakoval, že celá krajina bude oslobodená, vrátane Krymu. Ukrajina bráni svoju nezávislosť už osem mesiacov.

Rusko vo svojej invázii na Ukrajine zlyháva, a to vo veľkom rozsahu, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opäť zopakoval, že celá krajina bude oslobodená, vrátane Krymu. Ukrajina bráni svoju nezávislosť už osem mesiacov. Ruský útok na Bachmut: Sedem civilistov zahynulo a ďalší traja sa zranili pri ruskom útoku v meste Bachmut v Doneckej oblasti, uviedol gubernátor Pavlo Kyrylenko. Oblasť je už niekoľko mesiacov dejiskom intenzívnych bojov.

Sedem civilistov zahynulo a ďalší traja sa zranili pri ruskom útoku v meste Bachmut v Doneckej oblasti, uviedol gubernátor Pavlo Kyrylenko. Oblasť je už niekoľko mesiacov dejiskom intenzívnych bojov. Ukrajinský protiútok pri Bachmute: Ukrajinská armáda podnikla protiútok pri Bachmute, na ktorý v uplynulých mesiacoch vytrvalo útočili ruské sily, uviedol generálny štáb. Zdroje denníka The Washington Post tvrdia, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny boli donútení k ústupu.

Ukrajinská armáda podnikla protiútok pri Bachmute, na ktorý v uplynulých mesiacoch vytrvalo útočili ruské sily, uviedol generálny štáb. Zdroje denníka The Washington Post tvrdia, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny boli donútení k ústupu. Ruská utajená práca s vyhoreným palivom: Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom upozornil na neoprávnené stavebné práce ruskej armády v okupovanej Záporožskej atómovej elektrárni. Enerhoatom vo vyhlásení uviedol, že Moskva obviňuje Kyjev z príprav na použitie špinavej bomby, no opak môže byť pravdou.

Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom upozornil na neoprávnené stavebné práce ruskej armády v okupovanej Záporožskej atómovej elektrárni. Enerhoatom vo vyhlásení uviedol, že Moskva obviňuje Kyjev z príprav na použitie špinavej bomby, no opak môže byť pravdou. Výbuchy v ruských vodách: Fínski seizmológovia zaznamenali minulý týždeň v ruských teritoriálnych vodách v Baltskom mori päť podmorských výbuchov. Najsilnejšia explózia mala magnitúdu 1,8 a najslabšia 1,3. Príčina výbuchov nie je známa.

Fínski seizmológovia zaznamenali minulý týždeň v ruských teritoriálnych vodách v Baltskom mori päť podmorských výbuchov. Najsilnejšia explózia mala magnitúdu 1,8 a najslabšia 1,3. Príčina výbuchov nie je známa. Výzva na rokovania s Ruskom: Skupina 30 demokratických kongresmanov vyzýva amerického prezidenta Joea Bidena na väčšie diplomatické úsilie ohľadom vojny na Ukrajine. Píšu to v liste prezidentovi. Podľa nich by mal preskúmať všetky spôsoby, ako dosiahnuť prímerie, vrátane priamych rozhovorov s Ruskom.

Zo zahraničných webov:

Právnik: Developer zvyšuje cenu? Prvú ponuku nebrať, bez doložky nemá nárok

Michal Lapšanský, partner v advokátskej kancelárií Vojčík & Partners. (zdroj: Vojčík & Partners)

Inflácia sa v médiách skloňuje v posledných mesiacoch často. Je však rozdiel, či vám o 10 percent zdražie pečivo, alebo byt. Kým v prvom prípade ide o zvýšenie cien o pár centov, v prípade bytov ide aj o desiatky tisíc eur.

Druhý variant pritom riešia klienti viacerých developerských projektov. INDEX pred pár dňami priniesol prípad klientov projektu Čerešne fine living. Nie sú jediní.

Ako postupovať v prípade, keď vám developer zvýši cenu tesne pred odovzdaním? Aj túto situáciu INDEX rozoberal s Michalom Lapšanským, partnerom v advokátskej kancelárií Vojčík & Partners.

Zvyšovanie cien už predaných bytov: Na realitnom trhu padlo pred časom jedno veľké tabu. Veľkí developeri nezvykli uplatňovať inflačnú doložku. Skupina ITB Development sa však toto pravidlo pri svojom bratislavskom projekte Čerešne fine living rozhodla porušiť a zákazníkom poslala zvýšenie cien. Ako sú však na tom ďalší hráči?

V krátkosti z ekonomiky:

Matovič sľubuje firmám pol miliardy: Keďže lídri EÚ sa nedohodli na cenových stropoch za plyn a elektrinu, slovenská vláda prišla s vlastným riešením. Podľa ministra financií Igor Matoviča by malo pomôcť takmer všetkým firmám na Slovensku. Nevyriešené ostávajú len veľké fabriky s vysokou spotrebou energií. Ako bude vyzerať pomoc podnikom?

Keďže lídri EÚ sa nedohodli na cenových stropoch za plyn a elektrinu, slovenská vláda prišla s vlastným riešením. Podľa ministra financií Igor Matoviča by malo pomôcť takmer všetkým firmám na Slovensku. Nevyriešené ostávajú len veľké fabriky s vysokou spotrebou energií. Ako bude vyzerať pomoc podnikom? Čierna stavba na Dulovom námestí: Každá mestská časť v Bratislave má miesta, ktoré ju svojím spôsobom definujú a odlišujú. V Ružinove je ním aj Dulovo námestie. Práve tejto pomerne frekventovanej lokality sa týka prípad čiernej stavby. Jej majiteľ sa ju snažil zlegalizovať, v meste však nepochodil.

Každá mestská časť v Bratislave má miesta, ktoré ju svojím spôsobom definujú a odlišujú. V Ružinove je ním aj Dulovo námestie. Práve tejto pomerne frekventovanej lokality sa týka prípad čiernej stavby. Jej majiteľ sa ju snažil zlegalizovať, v meste však nepochodil. Rozostavané úseky diaľnic: Národná diaľničná spoločnosť má aktuálne vo výstavbe sedem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 75 kilometrov. Z toho dva diaľničné úseky budú po dokončení dlhé vyše 28 kilometrov a päť úsekov rýchlostných ciest bude mať takmer 47 kilometrov. Ich celková zmluvná hodnota dosahuje približne 1,24 miliardy eur bez DPH.

V Česku žiari Slovák s IQ 140. Niečo také som už dlho nezažil, vraví kouč

Jakub Hromada. (zdroj: Twitter/SK Slavia Praha)

Jeho kariéru sprevádza aj veľa sĺz, hnevu, otázok a čiernych scenárov. Pýtal sa: "Prečo práve ja?" Nikdy sa však nevzdal a spĺňa si veľké ciele. V Česku sa dnes ozývajú hlasy, že takú fazónu Jakub Hromada ešte nemal.

Futbalisti pražskej Slavie v najslávnejšom českom derby deklasovali doma Spartu 4:0. Možno najviac komplimentov šlo na adresu Hromadu. „Bol jeden z hlavných katov derby, v ktorom Slavia zneuctila svojho veľkého rivala,“ tvrdil redaktor Jan Malý z denníka sport.cz.

„ Je to muž na čiernu prácu, často zostáva v pozadí a často je podceňovaný. Má však mentalitu bojovníka, a keď ho tréner Jindřich Trpišovský potrebuje, je pripravený a urobí všetko,“ opísal ho Malý.

Hromada je unikátny zjav. Mnoho jeho spolužiakov pracuje v rôznych výskumných ústavoch, sú trebárs vedci, ale on si zvolil šport. Je tu vysvetlenie.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Pracovala za dvoch, no ako ženu ju nezamestnali. Weyde by dnes bola úspešná influencerka

Fotografia Gisely Weyde z roku 1914. (zdroj: GMB)

„Je to koniec mnohých mojich štúdií. Z modrej pančuchy bude azda dobrá gazdiná. Nemôžem povedať, že som ľahko zamenila Aténu za Héru, a obávam sa, že neskôr ešte pocítim ujmu pre môj duchovný hlad, ale láska prekoná všetky prekážky,“ napísala v liste roku 1929 Gisela Weyde.

Jej náhle rozhodnutie stiahnuť sa z verejného a vedeckého života k rodinnému kozubu, bolo nečakané. O to viac, že po rokoch tvrdej práce s hmatateľnými výsledkami mala na dosah to, po čom túžila a na čo mala plné právo. Platené zamestnanie, ktoré by zodpovedalo jej vzdelaniu, schopnostiam a nadšeniu. Hoci ona sama túto métu nedosiahla, otvorila dvere ďalším ženám.

S manželom sa usadili v Halle a Gisela Leweke-Weyde sa v pomerne zrelom veku stala matkou dvoch dcér. Venovala sa už len výtvarnej tvorbe a ako hlboko veriaca žena robila najmä grafiky a náboženským motívmi, krížové cesty a podobne. Zomrela v roku 1984 vo veku 90 rokov.

Jej dielo zostalo po desaťročia zabudnuté a v podstate nikto netušil, koľko práce za krátky čas bola schopná spraviť. Zmeniť to môže výstava Od Atény k Hére, ktorá predstavuje jej život a prácu a ktorá potrvá v Galérii mesta Bratislavy do decembra.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Inkluzívne vzdelávanie pre znevýhodnené deti: Viete si ako rodič predstaviť, že by vaše dieťa počulo cez okno veselý detský džavot rovesníkov, no nemohlo by sa pridať? Našťastie, veľa ľudí na Slovensku sa s tým rozhodlo niečo urobiť a vďaka inklúzii začleniť všetky deti bez rozdielu tam, kde majú absolútne právo byť.

Viete si ako rodič predstaviť, že by vaše dieťa počulo cez okno veselý detský džavot rovesníkov, no nemohlo by sa pridať? Našťastie, veľa ľudí na Slovensku sa s tým rozhodlo niečo urobiť a vďaka inklúzii začleniť všetky deti bez rozdielu tam, kde majú absolútne právo byť. Využitie potravín naplno: Odhady hovoria, že 45 až 60 percent potravinového odpadu vzniká v domácnostiach. Tie trápi aj medziročné zvýšenie cien potravín o 17 percent. Foodblogerka Lucia Grigová sa už siedmy rok venuje téme ako variť „do poslednej omrvinky,“ a vie, ako zužitkovať čokoľvek, čo zostane v chladničke.

Odhady hovoria, že 45 až 60 percent potravinového odpadu vzniká v domácnostiach. Tie trápi aj medziročné zvýšenie cien potravín o 17 percent. Foodblogerka Lucia Grigová sa už siedmy rok venuje téme ako variť „do poslednej omrvinky,“ a vie, ako zužitkovať čokoľvek, čo zostane v chladničke. Oľhová o živote, divadle aj popularite: Svojrázna, úprimná, múdra, vtipná a veľmi príjemná – taká je jedna z najvýraznejších herečiek slovenskej scény Jana Oľhová. S herečkou a mamou šiestich detí sme sa otvorene rozprávali o živote, divadle aj popularite.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Anna Andrejuvová. (zdroj: SME)

Aký návrh pre LGTBI+ ľudí by podporila? Prečo nehlasovali za partnerské spolužitie, keď je to len základné minimum? A ako by našla spôsob, ako môžu na Slovensku žiť liberáli aj konzervatívci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Annou Andrejuvovou, poslankyňou za OĽaNO a predsedníčkou mandátového a imunitného výboru.

Podcasty SME

Gyncast: Primár Kaščák: Keď si žena v prsníku nahmatá hrčku, je neskoro

Primár Kaščák: Keď si žena v prsníku nahmatá hrčku, je neskoro Vizita: Kalciový sirup na bolesť hrdla užívame už 50 rokov. Či je účinný, nevieme

Kalciový sirup na bolesť hrdla užívame už 50 rokov. Či je účinný, nevieme Všesvet: Malá morská panna je lákadlom Kodane. Každý rok si však vytrpí svoje

Karikatúra

Ako na to. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Karfiol na smotane. (zdroj: Miloš Mikuš)

Ochutnali ste už pravú karlovarskú knedľu? Vybrali sme pre vás recepty na tradičné jedlá s knedľou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.