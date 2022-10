Ranný brífing: Terorista zo Zámockej mohol inšpirovať, ukrajinskí tajní odhalili zradcu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Po teroristickom útoku pred bratislavskou Teplárňou sa stalo niekoľko ďalších útokov na LGBTI+ ľudí. Je možné, že páchateľ nakoniec naozaj niekoho inšpiroval. Štátne orgány teraz iba riešia, ako incidenty vyšetrovať.

Vjačeslav Bohuslajev, exporadca bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, podľa SBU zásoboval Rusov súčiastkami do vrtuľníkov, ktorými ostreľovali Ukrajinu. U šéfa firmy na letecké motory a jedného z najbohatších Ukrajincov našli protiukrajinské materiály či ruské vyznamenania.

Robertovi Ficovi sa snaha o vypísanie referenda k predčasným voľbám vyplatila. Z pôvodne dvoch otázok však budú voliči rozhodovať len o jednej - druhú totiž Ústavný súd označil za protiústavnú. Čo nás teraz čaká, aké podmienky musia byť splnené, aby referendum bolo úspešné a môže vďaka nemu dôjsť k predčasným voľbám? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Musíme tomu čeliť, hovorí napadnutý z Nitry. Po streľbe nasledovali ďalšie útoky na LGBTI+ ľudí

Účastníci pochodu odporcov LGBT počas pochodu PRIDE v Košiciach v roku 2019. (zdroj: TASR)

Zo stretnutia v nitrianskom podniku šiel domov a stretol kamaráta, s ktorým sa dlho nevidel. Sadli si rozprávali sa, potom sa objali a dali si pusu. Zbadali to však dvaja agresívni muži. Išlo o dvoch asi 50-ročných podnapitých mužov, opísal pre SME 19-ročný študent, na ktorého následne jeden z dvojice zaútočil.

„Prišli k nám, mali homofóbne reči a ja som sa snažil celú situáciu zmierňovať. Potom prišla kamarátka a tej sa spýtali, či je tiež teplá. Keď povedala nie, zrazu ma kopol jeden z mužov do hlavy,“ tvrdí študent s tým, že stratil vedomie a viac si nepamätá.

Ide o ďalší z útokov, ku ktorým došlo, odkedy Juraj K. zastrelil 12. októbra dvoch mužov z LGBTI+ menšiny pred bratislavským barom Tepláreň. Krátko na to dokopali aj ženu vo vlaku pre dúhovú vlajku a napadli dvoch gejov v bratislavskej reštaurácii Kolkovna Riverpark.

Riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo predpokladá, že sa takéto útoky medializujú aj preto, že sa čoraz viac obetí odhodlá nahlásiť ich polícii. Zároveň je možné aj to, že útočník zo Zámockej ulice extrémistov naozaj inšpiroval a posmelil ich.

Polícia čelí kritike, že si vyšetrovanie podobných prípadov zjednodušuje a napríklad namiesto zločinov z nenávisti ich klasifikuje ako priestupky, za ktoré hrozí len pokuta.

Unavení vraždou?: Mnohí stále nechápu, prečo by sa mali práva LGBTI+ spájať so stavom demokracie. Autokratické vlády pritom bežne používajú nenávisť k menšinám a špecificky k LGBTI+ ľuďom na zabetónovanie moci, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Mnohí stále nechápu, prečo by sa mali práva LGBTI+ spájať so stavom demokracie. Autokratické vlády pritom bežne používajú nenávisť k menšinám a špecificky k LGBTI+ ľuďom na zabetónovanie moci, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Toto je násilie z nenávisti: Polícia jedným dychom oznámi, že zachováva nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia či nenávisti, a jasný útok z nenávisti spojený s ublížením na zdraví nakvalifikuje ako výtržnosť. Na toto už nemáme čas, píše Nataša Holinová.

Boj o význam slov: Zatĺkaním a mocenským bojom o význam slov je aj neoznačovanie zavraždených ako LGBTI+ ľudí podobne ako zakrývanie, že Slovensko nie je homofóbne, lebo šlo len o ojedinelý čin a homosexualita u nás nie je trestná. To všetko patrí do repertoáru zatĺkania, zamlčiavania alebo výkladu udalostí jazykom, ktorý sleduje vlastnú ideológiu, píše Barbora Holubová.

Zatĺkaním a mocenským bojom o význam slov je aj neoznačovanie zavraždených ako LGBTI+ ľudí podobne ako zakrývanie, že Slovensko nie je homofóbne, lebo šlo len o ojedinelý čin a homosexualita u nás nie je trestná. To všetko patrí do repertoáru zatĺkania, zamlčiavania alebo výkladu udalostí jazykom, ktorý sleduje vlastnú ideológiu, píše Barbora Holubová. Táto krajina pre slabších: Mnohí naši migranti sa podľa výpovedí vybrali do zahraničia práve preto, lebo sa ako queer ľudia na Slovensku necítili bezpečne a akceptovane. Akoby ani neboli „naši“. K tomuto pocitu im u nás výdatne pomáhajú mnohí, politici, predstavitelia cirkví, ale vlastne aj väčšina z nás, píše Peter Ivanič.

V krátkosti z domova:

Hekerský útok v parlamente: Predseda parlamentu Boris Kollár prerušil rokovanie Národnej rady pre veľmi vážny kybernetický bezpečnostný incident. Schôdza bude pokračovať zrejme až 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň. Poslanci mali hlasovať o desiatkach prerokovaných bodov programu aktuálnej schôdze.

Predseda parlamentu Boris Kollár prerušil rokovanie Národnej rady pre veľmi vážny kybernetický bezpečnostný incident. Schôdza bude pokračovať zrejme až 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň. Poslanci mali hlasovať o desiatkach prerokovaných bodov programu aktuálnej schôdze. Štát sprísni zmeny zdravotných poisťovní: Zmeniť zdravotnú poisťovňu si ľudia budú môcť už len priamo v pobočke, poštou alebo elektronicky cez overený podpis. Túto zmenu navrhuje ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Ak ju poslanci schvália, mala by platiť od 10. novembra.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu si ľudia budú môcť už len priamo v pobočke, poštou alebo elektronicky cez overený podpis. Túto zmenu navrhuje ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Ak ju poslanci schvália, mala by platiť od 10. novembra. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 252 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 121 testov. V nemocniciach aktuálne leží 643 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19.

Ukrajinskí tajní odhalili vlastizradcu. Šéf firmy na motory zásoboval Rusov súčiastkami do vrtuľníkov

Šéf firmy Motor Sič Vjačeslav Bohuslajev. (zdroj: Twitter/Viktor Kovalenko)

Vznikla skôr ako Sovietsky zväz. Firma Motor Sič so sídlom v ukrajinskom Záporoží vyrába letecké motory už 115 rokov. Jej súčasný šéf a jeden z najbohatších Ukrajincov Vjačeslav Bohuslajev však najnovšie čelí obvineniam z vlastizrady.

Podľa zistení ukrajinskej tajnej služby SBU totiž firma pod jeho vedením spolupracovala s Kremľom a Rusku cez zahraničné firmy dodávala súčiastky pre bojové vrtuľníky. K týmto dodávkam malo dochádzať aj v čase, keď už ruskí okupanti týmito vrtuľníkmi útočili na Ukrajinu.

Kyiv Independent s odvolaním sa na SBU informuje, že pri prehliadke sa u 83-ročného Bohuslajeva našli protiukrajinské propagandistické materiály aj ruské štátne vyznamenania vystavené na jeho meno. Ukrajinský denník zároveň zdôrazňuje, že Bohuslajev má aj ruské občianstvo.

Ukrajinská tajná služba zverejnila audiozáznamy, ktoré podľa tajných „potvrdzujú, že prezident firmy Motor Sič spolupracoval s nepriateľom“. Okrem Bohuslajeva ukrajinská polícia zatkla aj šéfa zahraničnej a ekonomickej sekcie firmy Oleha Dzjubu. Oboch už okresný súd v Kyjeve obvinil zo sprisahania s cieľom dodávať súčiastky pre ruské vrtuľníky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruskí špióni to stále skúšajú: Pracoval na miestnej univerzite v nórskom meste Tromso. Tvrdil, že pochádza z Brazílie a vystupoval pod menom José Assis Giammaria. „Brazílskeho výskumníka“ zadržala polícia s podozrením, že ide o ruského špióna. Nórska tajná služba sa obáva, že mohol „získavať informácie o politickej situácii na severe Nórska“, ktoré by následne mohlo Rusko zneužiť.

Pracoval na miestnej univerzite v nórskom meste Tromso. Tvrdil, že pochádza z Brazílie a vystupoval pod menom José Assis Giammaria. „Brazílskeho výskumníka“ zadržala polícia s podozrením, že ide o ruského špióna. Nórska tajná služba sa obáva, že mohol „získavať informácie o politickej situácii na severe Nórska“, ktoré by následne mohlo Rusko zneužiť. Poučenie z kubánskej krízy: Nedávno zverejnené dokumenty Národného bezpečnostného archívu Univerzity Georgea Washingtona prinášajú ďalšie svedectvá o tom, ako blízko k vypuknutiu vojny boli v roku 1962 svetové mocnosti. Analytici tiež pripomínajú, že aj v súčasnosti je svet pre vojnu na Ukrajine čoraz bližšie k jadrovému konfliktu.

Nedávno zverejnené dokumenty Národného bezpečnostného archívu Univerzity Georgea Washingtona prinášajú ďalšie svedectvá o tom, ako blízko k vypuknutiu vojny boli v roku 1962 svetové mocnosti. Analytici tiež pripomínajú, že aj v súčasnosti je svet pre vojnu na Ukrajine čoraz bližšie k jadrovému konfliktu. Vylepšené jadrové bomby v Európe: Spojené štáty urýchľujú plán rozmiestniť na základne NATO v Európe presnejšie verzie taktickej jadrovej bomby B61. Zmena súvisí s hrozbami Ruska, že na Ukrajine nasadí jadrovú zbraň, a s presvedčením niektorých západných činiteľov, že je potrebné robiť viac na odstrašenie Ruska.

Spojené štáty urýchľujú plán rozmiestniť na základne NATO v Európe presnejšie verzie taktickej jadrovej bomby B61. Zmena súvisí s hrozbami Ruska, že na Ukrajine nasadí jadrovú zbraň, a s presvedčením niektorých západných činiteľov, že je potrebné robiť viac na odstrašenie Ruska. Vyvrátený ruský "dôkaz": Slovinská vláda vyvrátila tvít ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré na sociálnej sieti pripojilo k fotografii zo Slovinska varovanie, že Ukrajina už pripravuje takzvanú špinavú bombu. Vláda v Ľubľani zdôraznila, že snímka je 12 rokov stará, rádioaktívny odpad v Slovinsku je uskladnený bezpečne, je pod dozorom a nepoužíva sa na výrobu žiadnych špinavých bômb.

Slovinská vláda vyvrátila tvít ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré na sociálnej sieti pripojilo k fotografii zo Slovinska varovanie, že Ukrajina už pripravuje takzvanú špinavú bombu. Vláda v Ľubľani zdôraznila, že snímka je 12 rokov stará, rádioaktívny odpad v Slovinsku je uskladnený bezpečne, je pod dozorom a nepoužíva sa na výrobu žiadnych špinavých bômb. Ruské útoky na elektrickú sieť: Ruské sily v noci zaútočili na elektrickú sieť v centrálnych oblastiach Ukrajiny. Sú možné ďalšie obmedzenia dodávok elektriny, uviedol prevádzkovateľ siete Ukrenergo. S blížiacou sa zimou zostali milióny ľudí bez elektriny alebo vykurovania na dlhé obdobia.

Ruské sily v noci zaútočili na elektrickú sieť v centrálnych oblastiach Ukrajiny. Sú možné ďalšie obmedzenia dodávok elektriny, uviedol prevádzkovateľ siete Ukrenergo. S blížiacou sa zimou zostali milióny ľudí bez elektriny alebo vykurovania na dlhé obdobia. Tvrdé boje pri Bachmute: Najtvrdšie boje sa odohrávajú pri obci Bachmut na východe Ukrajiny. Práve tam je najviac vidieť šialenstvo ruského velenia, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Deň za dňom, dlhé mesiace tam vozí ľudí na smrť," uviedol s tým, že Rusi tam koncentrujú maximálnu silu delostreleckých úderov.

Zo zahraničných webov:

Tuneluje podnik, sťažovali sa naňho. Dnes patrí medzi najbohatších

Michal Lazar. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ak by mal nezaujatý pozorovateľ hodnotiť Michala Lazara podľa toho, s koľkými známymi podnikateľmi sa „zaplietol“ do spoločného biznisu, charakterizoval by ho ako kamarátskeho človeka, ktorý nemá problém s nadväzovaním známostí.

Na jeho zozname nájdete mená ako Alexej Beljajev, Peter Lukeš, Ladislav Rehák či Vladimír Poór. Aj to vypovedá o tom, aká bola cesta Michala Lazara k statusu jedného z najbohatších Slovákov.

Nechýbajú na nej však ani početné kauzy, meno na zozname spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti a podozrivé štátne zákazky. Lazar v mnohom pripomína model „nášho podnikateľa“, aj keď sám o sebe vyhlasuje, že nie je závislý od štátu.

Lazar o svojej minulosti a biznise: Patrí medzi najbohatších Slovákov, stojí za popradskou Tatravagónkou a developerskou skupinou Immocap. Napriek tomu ho verejnosť stále spája s jeho pôsobením na poste šéfa ŽSR počas vlády Vladimíra Mečiara. Pre INDEX hovorí nielen o tom, ako sa dostal na čelo štátneho gigantu, ale aj o tom, do akej miery ovplyvnili známosti jeho postavenie.

V krátkosti z ekonomiky:

Meta páli miliardy: Americký technologický gigant Meta, vlastník platforiem Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp, na akciovom trhu krváca. Po zverejnení hospodárskych výsledkov za tretí štvrťrok si jeho akcie odpísali 20 percent. Od začiatku roka stratili už 70 percent svojej pôvodnej ceny, čo firmu radí medzi najväčších odpadlíkov trhu.

Americký technologický gigant Meta, vlastník platforiem Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp, na akciovom trhu krváca. Po zverejnení hospodárskych výsledkov za tretí štvrťrok si jeho akcie odpísali 20 percent. Od začiatku roka stratili už 70 percent svojej pôvodnej ceny, čo firmu radí medzi najväčších odpadlíkov trhu. Úspešná firma z Marianky: Zákazky majú po celom svete, medzi referenciami sú známe firmy ako Google, Siemens či NASA. Ximea je príkladom, aký veľký potenciál majú inovatívne hightechové produkty. Je jednou z najziskovejších firiem na Slovensku v pomere k obratu, nemá žiadne dlhy a nezobrala ani euro z európskych grantov.

Zákazky majú po celom svete, medzi referenciami sú známe firmy ako Google, Siemens či NASA. Ximea je príkladom, aký veľký potenciál majú inovatívne hightechové produkty. Je jednou z najziskovejších firiem na Slovensku v pomere k obratu, nemá žiadne dlhy a nezobrala ani euro z európskych grantov. ECB opäť zvýšila sadzby: Európska centrálna banka v snahe o skrotenie inflácie tretíkrát po sebe razantne sprísnila menovú politiku a v súlade s očakávaniami zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s platnosťou od 2. novembra vzrastie na dve percentá, teda na najvyššiu úroveň od roku 2009.

Otec Albánec, mama Češka. Slafkovského ochranca píše neskutočný príbeh

Arber Xhekaj v bitke so Zackom Kassianom. (zdroj: TASR/AP)

Zápas Montrealu Canadiens a Arizony Coyotes netreba slovenským fanúšikom nijako špeciálne pripomínať. Juraj Slafkovský v ňom strelil prvý gól v NHL. Ako sám povedal, ešte viac než gól si užil jeho oslavu. S vypúlenými očami provokoval Connora Browna, ktorý ho len o niekoľko sekúnd skôr nepríjemne bodyčekoval.

Za ním stál ďalší mladý obor. Slafkovskému kryl chrbát, ako to robí v zápasoch. Každá (aj vychádzajúca) hviezda potrebuje bodygarda, zvykne sa hovoriť, a dvojica talentov to potvrdzuje.

Arber Xhekaj najprv pomstil Brownov hit tým, že sa proti nemu rozbehol, narazil ho a prekazil prihrávku, čím položil základ pre gólovú akciu slovenského útočníka. Potom sa k Slafkovskému pridal, keď na súpera víťazoslávne pokrikovali.

Príbeh montrealských talentov by bez Xhekaja nebol taký pestrý. Pred sezónou poznal 193 centimetrov vysokého a 108 kíl vážiaceho Kanaďana s albánsko-českými koreňmi málokto. Dnes má povesť nebojácneho ochrancu slovenského talentu.

Pradávne baktérie mohli prežiť na Marse, naznačuje výskum

Baktéria Conan (Deinococcus radiodurans) je obvzlášť uspôsobená pre prežitie v drsnom prostredí Marsu. (zdroj: Michael J. Daly/USU)

Pod marťanským povrchom sa môžu stále ukrývať žijúce baktérie. Zatiaľ ich nikto neobjavil, ale ak existujú, mohli prežiť v hĺbke niekoľkých metrov.

Mars má dnes veľmi nehostinné podmienky pre život, je chladný, suchý a neustále bombardovaný kozmickým žiarením. No pod jeho pôdou by mohli odolné organizmy prečkať aj milióny rokov.

Naznačujú to pokusy na "baktérii Conan," ktorá dostala meno podľa Barbara Conana z poviedok Roberta E. Howarda. Baktéria je v Guinnessovej knihe rekordov uvedená ako najodolnejšia na svete. Znáša nízke teploty, sucho, kyslé prostredie, vákuum a najmä radiáciu.

Zistenia, ktoré zverejnil vedecký časopis Astrobiology, sú tiež varovaním pred kontamináciou Marsu aj Zeme.

V krátkosti z vedy a techniky:

Najkrajší smartfón na trhu: Huawei nova 10 Pro je prémiový smartfón svojim vzhľadom, dokonalým displejom a bohatou výbavou. Snaží sa hneď na prvý pohľad zaujať tých, ktorí si zakladajú na čo najkrajšom vzhľade, schopnom odlíšiť ich od masy rovnakých smartfónov. Za novinku si ale Huawei pýta 749 eur, čo je veľmi odvážny krok. Pozreli sme sa, čo presne za svoje peniaze dostanete.

Huawei nova 10 Pro je prémiový smartfón svojim vzhľadom, dokonalým displejom a bohatou výbavou. Snaží sa hneď na prvý pohľad zaujať tých, ktorí si zakladajú na čo najkrajšom vzhľade, schopnom odlíšiť ich od masy rovnakých smartfónov. Za novinku si ale Huawei pýta 749 eur, čo je veľmi odvážny krok. Pozreli sme sa, čo presne za svoje peniaze dostanete. Nový výklad slova láska: Nový výklad slova láska v Slovníku súčasného slovenského jazyka už nespomína opačné pohlavia. Odráža tak realitu, ako ľudia slovo používajú. Lexikografka Bronislava Chocholová a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied hovoria o tom, aký môže mať nový výklad dosah na spoločnosť.

Nový výklad slova láska v Slovníku súčasného slovenského jazyka už nespomína opačné pohlavia. Odráža tak realitu, ako ľudia slovo používajú. Lexikografka Bronislava Chocholová a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied hovoria o tom, aký môže mať nový výklad dosah na spoločnosť. Jeden z najlepšie napísaných herných príbehov: Hra Plague Tale: Innocence nám v roku 2019 ponúkla nečakane zábavný mix príbehu, akcie a dobrodružstva zasadeného do stredovekého Francúzska. So súrodeneckou dvojicou v hlavnej úlohe sme sa brodili v umierajúcom svete, pokračovanie príbehu prichádza s výrazne väčším rozpočtom, hernou dĺžkou, úchvatnou výpravou.

Rozhovory ZKH: Marián Viskupič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kde by SaS chcela vidieť úspory v rozpočte? Nie je už teraz jasné, že rozpočet nepodporia? A nebolo by lepšie, keby tvrdo rokovali a snažili sa rozpočet pripomienkovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Mariánom Viskupičom, predsedom finančného výboru a poslancom za SaS.

Index: Trhy padajú. Ako investovať, aby vás portfólio nebudilo zo spánku?

Trhy padajú. Ako investovať, aby vás portfólio nebudilo zo spánku? Ľudskosť: Psychiater Jozef Hašto: Prevencia duševných porúch sa začína v pôrodnici

Ochrana menšín po slovensky. (zdroj: Sliacky)

Brokolicovo-krevetové rizoto. (zdroj: Miloš Mikuš)

Príprava brokolice nekončí brokolicovým krémom. Spôsobov ako ju pripraviť je oveľa viac.

