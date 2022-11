Ranný brífing: Kaliňáka môže kauza únosu dobehnúť, strana SaS ašpiruje na porazenú roka

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vyšetrovanie únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha sa na Slovensku skončilo neurčito, no zmeniť by to mohol súdny proces, ktorý sa začal v Nemecku. Ožívajú pôvodné podozrenia, že Slovensko sa na únose podieľalo, dokonca s vedomím Roberta Kaliňáka.

Predčasné voľby nebudú, štátny rozpočet na rok 2023 v parlamente prejde a porazenou stranou tohto roka sa stane SaS. Takéto vyústenie sa podľa zistení SME črtá ako výsledok mesiace trvajúcej vládnej krízy.

Hekerský útok, ktorý nebol. Za všetkým bol nejaký poslanec, záhadný kábel a parlamentný systém, ktorý celý skolaboval. Napriek tomu, že to útok hekerov nebol, parlamentná schôdza aj tak bude pokračovať až 8. novembra. Čo sa to v našom parlamente deje? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vyšetrovanie Kaliňáka pre kauzu únosu Vietnamca môžu obnoviť. Vracia sa k nej nemecký súd

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. (zdroj: TASR)

Vyšetrovanie únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha sa skončilo na Slovensku neurčito, no zmeniť by to mohol súdny proces, ktorý sa v stredu začal v Nemecku.

Pred berlínsky súd sa postavil jeden z údajných únoscov Thanha, a to 32-ročný Vietnamec Anh T. L. Ten sa podľa obžaloby nielen podieľal na špehovaní obete pred únosom, ale dokonca bol údajne aj šoférom dodávky, v ktorej uneseného prevážali.

Obžaloba pritom hovorí, že trasa, ktorá sa začínala v berlínskom parku Tiergarten, sa končila až pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Odtiaľ sa Thanh mohol dostať k slovenskému vládnemu špeciálu, ktorý v tom čase – koncom júla 2017 – prevážal oficiálnu vietnamskú delegáciu z Bratislavy do Moskvy.

Spolu s procesom s Anhom T. L. tak ožívajú aj pôvodné podozrenia, že Slovensko sa na únose podieľalo a že k nemu mohlo dôjsť dokonca s vedomím exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru. Ten to dlhodobo odmieta.

Stará smerácka trauma: Fico sa pred rokom vyhováral, že nemecké súdy povedali, že neexistuje žiadny dôkaz o našej súčinnosti v tejto kauze. Uvidíme, čo povedia nemecké súdy teraz a či sa to stále bude hodiť Ficovi do krámu. Už druhý z podozrivých z únosu sa totiž postavil pred súd a podľa obžaloby sa trasa únosu končila pri hoteli Bôrik. To však bolo ešte za čias, keď sa skutky nestávali, píše Nataša Holinová.

SaS sa prerátala. Rozpočet zrejme prejde a vláda dovládne

Richard Sulík v parlamente. (zdroj: TASR)

Predčasné parlamentné voľby nebudú, vláde štátny rozpočet na rok 2023 v parlamente prejde a porazenou stranou tohto roka sa stane SaS.

Takéto vyústenie sa podľa zistení SME črtá ako najpravdepodobnejší výsledok mesiace trvajúcej vládnej krízy. Začala sa vypovedaním koaličnej zmluvy stranou SaS v júni a pokračuje po jej odchode z kabinetu Eduarda Hegera vládnutím bez väčšiny v parlamente.

Hrozba neschválenia štátneho rozpočtu na budúci rok bola pre opozíciu poslednou reálnou politickou pákou, cez ktorú by sa jej mohlo podariť vyvolať predčasné voľby. V parlamente je však dosť poslancov ochotných po ústupkoch „zákon roka“ ministra financií Igora Matoviča podporiť.

Ak by štát musel v roku 2023 hospodáriť v provizóriu, SaS by koalícii pomohla, aby mala vláda dosť peňazí na pomoc ľuďom pred zdražovaním. Neschválenie rozpočtu tak nevyvolá tlak na predčasné voľby. SaS v prieskumoch mesiace klesá popularita.

Kollár pri rozpočte zázračne otočil: Je to oficiálne, oni sa so štátom proste hrajú. Inak sa asi nedá interpretovať situácia, keď je ministrovi financií a teraz už aj jeho najlepšiemu kamarátovi na čele parlamentu vlastne jedno, či bude, alebo nebude schválený rozpočet, a otvorene hovoria, že sa nebudú pratať, ani keď nám to tu celé spadne na hlavu, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Čo urobila americká kampaň v Bratislave: Matúš Vallo k výraznému úspechu vo voľbách nepotreboval ani jeden bilbord, napriek tomu jeho kampaň nebola o nič menej intenzívna. Experti poukazujú na efektivitu na sociálnych médiách aj dobrú prácu s darovaním peňazí na kampaň.

Matúš Vallo k výraznému úspechu vo voľbách nepotreboval ani jeden bilbord, napriek tomu jeho kampaň nebola o nič menej intenzívna. Experti poukazujú na efektivitu na sociálnych médiách aj dobrú prácu s darovaním peňazí na kampaň. Šikana zo strany vlastníka domu: Obyvatelia bratislavskej bytovky Villa Penat sa sťažujú na šikanu od vlastníkov domu, rodiny Trajterovcov. Eugen Guldan, ktorého odpojili od vody, plynu a elektriny, sa teraz rozhodol vystúpiť verejne.

Obyvatelia bratislavskej bytovky Villa Penat sa sťažujú na šikanu od vlastníkov domu, rodiny Trajterovcov. Eugen Guldan, ktorého odpojili od vody, plynu a elektriny, sa teraz rozhodol vystúpiť verejne. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 55 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 356 testov. V nemocniciach aktuálne leží 530 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Slovenský nočný vlk sa sťažuje na európske sankcie, zmraziť majetok mu môžu aj Česi

Jozef Hambálek si podáva ruku s Vladimirom Putinom. (zdroj: archív)

"Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň. Tu stoj!" vyhrážal sa Jozef Hambálek v lete 2018 novinárom Rádia Slobodná Európa. Zakladateľovi slovenskej pobočky ruského nacionalistického motorkárskeho gangu Noční vlci sa totiž nepáčila mediálna pozornosť, ktorá sa odrazu upierala na jeho areál pri obci Dolná Krupá neďaleko Trnavy.

Do centra pozornosti sa dostal vďaka leteckým snímkam. Tie zachytili, že za dvojmetrovými múrmi a ostnatým drôtom sa ukrýva strelnica a zároveň je v areáli rozmiestnená vojenská technika vrátane bojových vozidiel pechoty.

Hambálek, ktorý sa iba deň pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu objavil na bratislavskom Slavíne v spoločnosti ruského veľvyslanca Igora Bratčikova, je od júla na sankčnom zozname Európskej únie.

Zablokovali mi všetky účty a karty, sťažuje sa odvtedy Hambálek na sociálnych sieťach. Sankcie, ktoré schválili členské štáty, sa tak v júli prvýkrát dotkli slovenského občana a zároveň prvého občana Európskej únie.

Teraz je navyše možné, že Hambálek stratí aj prístup k majetku, ktorý vlastní v Českej republike. "Finančný analytický úrad vyšetruje spoločnosti, ktoré vlastní Jozef Hambálek. Doteraz vydal šesť príkazov, ktoré sú predstupňom zmrazenia majetku," informovala Česká televízia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruskí oligarchovia sa vzdávajú občianstva: Spoluzakladateľ a šéf britského fintechového start-upu Revolut Nikolaj Storonskij sa pre odpor voči ruskej invázii na Ukrajinu vzdal ruského občianstva. Podobný krok oznámil tento týždeň aj podnikateľ Oleg Tiňkov. Ten po začiatku invázie patril k prvým z hŕstky ruských podnikateľov, ktorí otvorene vystúpili proti vojne a kritizovali ruskú armádu. Vyzval pritom ďalších podnikateľov, aby ho nasledovali.

Spoluzakladateľ a šéf britského fintechového start-upu Revolut Nikolaj Storonskij sa pre odpor voči ruskej invázii na Ukrajinu vzdal ruského občianstva. Podobný krok oznámil tento týždeň aj podnikateľ Oleg Tiňkov. Ten po začiatku invázie patril k prvým z hŕstky ruských podnikateľov, ktorí otvorene vystúpili proti vojne a kritizovali ruskú armádu. Vyzval pritom ďalších podnikateľov, aby ho nasledovali. Rozhovory o použití jadrovej zbrane: Ruskí vojenskí velitelia v októbri preberali možnosť použitia taktickej jadrovej zbrane na Ukrajine, napísal The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje v americkej vláde. Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý má jedinú právomoc o jej použití rozhodnúť, sa na rokovaní nezúčastnil.

Ruskí vojenskí velitelia v októbri preberali možnosť použitia taktickej jadrovej zbrane na Ukrajine, napísal The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje v americkej vláde. Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý má jedinú právomoc o jej použití rozhodnúť, sa na rokovaní nezúčastnil. Návrat k dohode o vývoze obilia: Rusko sa vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko súhlasilo s pokračovaním plnenia svojej úlohy stanovenej v dohode po tom, čo dostalo z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku.

Rusko sa vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko súhlasilo s pokračovaním plnenia svojej úlohy stanovenej v dohode po tom, čo dostalo z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku. Ruské únosy ukrajinských detí: Rusko sa zmocňuje ukrajinských detí s cieľom vychovávať ich ako Rusov, píše agentúra AP. Tisíce detí boli odvezené z miest ako je Mariupoľ, a zo sirotincov na územiach ovládaných proruskými separatistami. Úradníci deportujú ukrajinské deti bez ich súhlasu. Klamú im, že ich rodičia nechcú, začleňujú ich do ruských rodín a udeľujú im ruské občianstvo.

Rusko sa zmocňuje ukrajinských detí s cieľom vychovávať ich ako Rusov, píše agentúra AP. Tisíce detí boli odvezené z miest ako je Mariupoľ, a zo sirotincov na územiach ovládaných proruskými separatistami. Úradníci deportujú ukrajinské deti bez ich súhlasu. Klamú im, že ich rodičia nechcú, začleňujú ich do ruských rodín a udeľujú im ruské občianstvo. Ruská závislosť od Iránu: Závislosť Ruska od iránskych zbraní sa bude prehlbovať, domnievajú sa analytici z Inštitútu pre štúdium vojny. Moskva sa zrejme dohodla na ďalších dodávkach zbraní z Iránu, v bojoch na Ukrajine už vyčerpala vlastné zásoby riadených striel a dronov.

Zo zahraničných webov:

Maďari poslali do dražby historickú budovu košických výskumníkov

Budova ZTS VVÚ v Košiciach, ktorá smeruje do dražby. (zdroj: Auctio GH)

O historických budovách v Košiciach sa v posledných mesiacoch hovorilo najmä v súvislosti s aktivitami maďarských inštitúcií a firiem, ktoré v meste nakupovali nehnuteľnosti. Maďarskú stopu má aj dražba objektu na Zbrojničnej ulici, ktorý patrí spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice.

Firma, ktorá v minulosti spolupracovala aj s európskym centrom pre jadrový výskum CERN, tak opäť rieši problémy. O jednu budovu už pritom podobným spôsobom prišla.

O ZTS VVÚ sa medzičasom zaujímala aj Národná banka Slovenska, keďže patrí medzi emitentov Burzy cenných papierov v Bratislave. Na dopyt NBS, kto je veriteľom ZTS VVÚ, podnik odpovedal, že si požičal 248-tisíc eur od dvoch fyzických osôb a dvoch súkromných spoločností, Sova Digital a Jeszma.

A práve spoločnosť Jeszma - so sídlom v Maďarsku - je z pohľadu ďalšieho vývoja udalostí dôležitá. Práve tá sa rozhodla, že si uplatní záložné právo a pošle do dražby historickú budovu na Zbrojničnej ulici.

V krátkosti z ekonomiky:

Ruské hry s obilnou dohodou: Rusko si po necelých štyroch dňoch rozmyslelo svoje víkendové odstúpenie od dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Čo sa stane, ak Kremeľ od dohody znova odstúpi alebo ju odmietne predĺžiť? Aký vplyv to bude mať na ceny poľnohospodárskych komodít? Môže sa to dotknúť aj Európy a Slovenska?

Rusko si po necelých štyroch dňoch rozmyslelo svoje víkendové odstúpenie od dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Čo sa stane, ak Kremeľ od dohody znova odstúpi alebo ju odmietne predĺžiť? Aký vplyv to bude mať na ceny poľnohospodárskych komodít? Môže sa to dotknúť aj Európy a Slovenska? Biznis desaťročia na Železnej studničke: Na Železnej studničke v bratislavskom lesoparku sa uskutočnil jeden z najväčších obchodov v tejto lokalite za posledné desaťročia. Majiteľa zmenil areál bývalého sanatória s kúpaliskom. V dražbe ho za tri milióny eur kúpila spoločnosť Apollo Residence. Nový majiteľ pre INDEX naznačil, aké plány má s pomerne rozsiahlym komplexom.

Na Železnej studničke v bratislavskom lesoparku sa uskutočnil jeden z najväčších obchodov v tejto lokalite za posledné desaťročia. Majiteľa zmenil areál bývalého sanatória s kúpaliskom. V dražbe ho za tri milióny eur kúpila spoločnosť Apollo Residence. Nový majiteľ pre INDEX naznačil, aké plány má s pomerne rozsiahlym komplexom. Pomalý rast cien nehnuteľností: Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v treťom štvrťroku 2022 vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,6 percenta. Ide o najpomalšie štvrťročné tempo rastu od roku 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú ceny o 21,9 percenta vyššie.

Lobotka je vraj lepší ako Thiago, ale Neapol prvýkrát padol

Stanislav Lobotka počas zápasu v Liverpoole. (zdroj: Twitter/Official SSC Napoli)

Denník Corriere dello Sport o ňom tvrdí, že robí nadčasy a že sa nadrie ako maratónec. Rotovať ho? Nie. To momentálne nepozná. Stanislav Lobotka v tejto sezóne nevynechal ani jeden súťažný zápas na klubovej úrovni.

Až doteraz sa SSC Neapol ako jediný elitný tím v Európe pýšil tým, že neprehral. Osemnásty pokus však lídrovi Serie A už nevyšiel. Neapol v poslednom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov prehral na pôde Liverpoolu 0:2.

Tréner Luciano Spalletti aj tak nebol sklamaný. „Podali sme skvelý výkon. Sme silný tím a teraz len potrebujeme obnoviť energiu,“ vravel. Neapol napriek poslednému zaváhaniu vyhral skupinu. A Lobotka bol opäť v kurze.

Slovenský stredopoliar podal opäť dobrý a spoľahlivý výkon. Liverpoolčania ho zvyčajne zastavili iba faulom. Z ôsmich súbojov vyhral šesť. Je otázkou, ako by zápas skončil, keby Lobotka zápas dohral.

Ford ukončí výrobu najúspešnejšieho modelu, nahradia ho elektromobily

Ford Fiesta ST Line. (zdroj: Ford )

"Vďaka ti, malé auto, za všetko, čo si spravilo." S týmito slovami sa automobilka Ford po 47 rokoch oficiálne lúči so svojím najúspešnejším modelom v Európe.

Fiesta, z ktorej sa vyrobilo vyše 22 miliónov áut, sa na budúci rok poberie do histórie. Dôvodom sú rastúce výrobné náklady, väčší záujem o SUV kategóriu a prechod na elektromobily. Nejde však o jediný model z ponuky Fordu, ktorý postihne takýto osud.

"Vo Forde v Európe zrýchľujeme úsilie o elektrifikáciu, čo znamená, že do roku 2030 budú naše osobné vozidlá plne elektrické," uviedol Martin Sander, šéf Ford Europe.

Zároveň potvrdil, že pre prestavbu výrobných liniek sa v roku 2023 skončí výroba nielen Fiesty v nemeckom Kolíne, ale aj rodinných modelov S-Max a Galaxy, ktoré sa vyrábali v španielskej Valencii. Už skôr automobilka potvrdila aj špekulácie o konci modelu Focus, v roku 2025 s ním skončí aj fabrika v nemeckom Saarlouise.

"Do roku 2024 predstavíme v Európe tri nové vzrušujúce elektrické osobné vozidlá a štyri nové elektrické úžitkové vozidlá. Do roku 2026 plánujeme predať viac ako 600-tisíc elektrických áut," predstavil plány šéf Fordu.

V krátkosti ďalšie auto novinky:

Testy na vodičák sa zmenia: Od začiatku budúceho roka sa mení teoretická časť skúšky na získanie vodičského preukazu. Rušia sa papierové testy a skúška nebude prebiehať v priestoroch autoškoly. Zmeny sa už objavili vo Vyhláške číslo 9/2009 Zbierky zákonov. Pozreli sme sa, čo sa v zákonoch zmenilo.

Od začiatku budúceho roka sa mení teoretická časť skúšky na získanie vodičského preukazu. Rušia sa papierové testy a skúška nebude prebiehať v priestoroch autoškoly. Zmeny sa už objavili vo Vyhláške číslo 9/2009 Zbierky zákonov. Pozreli sme sa, čo sa v zákonoch zmenilo. Policajti dostanú aj elektromobily: V rámci obnovy vozového parku pribudne do služieb polície okrem 550 plug-in hybridov aj 83 elektromobilov. Dodá ich Škoda a pôjde o modely Enyaq iV 60 v civilnej verzii a bez dodatočných technických úprav. Môžu slúžiť na rôznych policajných oddeleniach.

V rámci obnovy vozového parku pribudne do služieb polície okrem 550 plug-in hybridov aj 83 elektromobilov. Dodá ich Škoda a pôjde o modely Enyaq iV 60 v civilnej verzii a bez dodatočných technických úprav. Môžu slúžiť na rôznych policajných oddeleniach. Slovenské auto pre radosť z jazdy: Na Slovensku sa rodí sen o malom štýlovom aute. Nelieta, ani nemá vodíkovú technológiu, je o čistej radosti z jazdy. Projekt sa volá Patak Rodster a je za ním malá partia šikovných ľudí. Tento rok sa už dostal do fázy hotového prototypu, na ktorom sme si mohli zajazdiť.

