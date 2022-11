Ranný brífing: Vyšetrovanie politikov prináša problémy, prípad Nord Stream sa zamotáva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kauza šéfa Smeru Roberta Fica je takmer na konci, čaká sa ešte na obžalobu. Vyšetrovateľ NAKA Jaroslav Vereščák, ktorý ho obvinil, však ku koncu roka odchádza na vlastnú žiadosť do civilu. Problémy majú aj ďalší vyšetrovatelia, ktorí si trúfli na politikov, a jeho odchod ich neposmelí.

Najnovšie výsledky vyšetrovania výbuchov plynovodov Nord Stream ukázali, že v oblasti sa pár dní pred útokmi plavili dve záhadné lode, ktoré v postihnutej oblasti zmizli z radarov. Lode mali v tom čase vypnutý svoj navigačný systém.

Ešte pred mesiacmi by to ani nebolo predstaviteľné. No po porážke za porážkou na Ukrajine sa už aj v Rusku ozývajú prvé opatrné hlasy, ktoré hovoria, že by možno bolo načase nahradiť Vladimíra Putina. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vyšetrovatelia, ktorí si trúfli na politikov, majú problémy. Odchod Vereščáka ich neposmelí

Nezískal ani kariérny postup, ani mimoriadne odmeny, ako očakával šéf Smeru Robert Fico. Namiesto toho končí v polícii. Odchod vyšetrovateľa NAKA Jaroslava Vereščáka prichádza pár mesiacov po tom, čo sa postaral o obvinenie Fica a jeho dlhoročného ministra Roberta Kaliňáka. Ešte pred nimi obvinil oligarchu Norberta Bödöra či Tibora Gašpara.

V auguste sa mu Fico za vlastné stíhanie nepriamo vyhrážal, a to v otvorenom liste dozorovému prokurátorovi. „Použijem všetky legálne právne prostriedky, aby bola voči Vašej osobe (prokurátorovi Matúšovi Harkabusovi), ako aj voči vyšetrovateľovi NAKA J. Vereščákovi vyvodená zodpovednosť za evidentné zneužívanie právomoci verejného činiteľa,“ písal Fico.

Vereščák napokon ku koncu roka odchádza do civilu na vlastnú žiadosť. „Nepoznám presné dôvody tohto odchodu, no môže to byť veľmi nebezpečný signál pre všetkých, ktorí pracujú na ťažkých a spoločensky závažných kauzách,“ upozorňuje advokát Roman Kvasnica.

Zastupuje vyšetrovateľa NAKA Martina Juhása, ktorý sa zaslúžil o vznik nahrávok zo známej poľovníckej chaty. Verejnosť sa po ich úniku dozvedela o stretnutiach Fica s Miroslavom Bödörom či o inštruovaní Kaliňáka, ako má vypovedať. Juhása v apríli Krajská prokuratúra v Nitre obvinila zo zneužívania právomoci. Obvinenia sa odvtedy nezbavil.

Mikulca v kuloároch zaznávajú aj vlastní. O odvolaní rozhodne dovolenkujúca SaS

Aj keď Roman Mikulec už šesťkrát zvládol odvolávanie z postu ministra vnútra, na siedmykrát hrozí, že o funkciu skutočne príde. Na návrh opozičného Smeru bude parlament rokovať o jeho odvolaní v utorok, potrebných je 76 hlasov.

Denník SME po rozhovoroch s poslancami napočítal 56 opozičných hlasov, podporiť odvolanie stále zvažujú aj štyria poslanci samotnej koalície. Rozhodujúci bude postoj SaS, ktorá disponuje dvadsiatimi hlasmi.

Pri odvolávaní Mikulca však Sulíkova strana čelí zásadnej existenčnej dileme. Môže ho pomôcť odvolať a výrazne tým naštrbiť vzťahy v koalícií, keďže minister nemá dôveru ani koaličnej Sme rodina. Tým by sa SaS naplno zaradila medzi opozičné strany a jasnejšie by musela hovoriť o postoji k predčasným voľbám, v čom bola dosiaľ zdržanlivá.

Neodvolaním Mikulca by naopak zostala na pomedzí koalície a opozície, čo jej vyčíta aj časť voličov. V prieskumoch jej podpora klesla z dvojciferných hodnôt na súčasných 8,1 percenta hlasov. SaS sa k tejto dileme postavila svojsky. V utorok sa na hlasovaní o Mikulcovi na mimoriadnej schôdzi nezúčastní, viacerí poslanci odišli na dovolenky.

V krátkosti z domova:

Výpovede lekárov: Už len 16 dní ostáva do uplynutia hromadných výpovedí, ktoré podalo 2 173 lekárov. Je to približne štvrtina všetkých, ktorí pracujú v slovenských nemocniciach. Lekárske odborové združenie sa stále nedohodlo s vládou a minister Lengvarský stretol so šéfmi slovenských nemocníc, aby sa pripravili na najhorší scenár.

Pochybné verdikty: Bratislavský sudca Roman Benedikovič, ktorého v roku 2016 urazil článok časopisu Plus sedem dní s názvom „Zločinci v talároch?" by mohol dostať odškodné a ospravedlnenie. V januári tohto roka mu kolegovia z Krajského súdu v Bratislave priznali odškodné 5 200 eur a ospravedlnenie od vydavateľa. Časopis podal dovolanie.

PS je na vrchole: Igor Matovič opakovane útočil na stranu Progresívne Slovensko, napokon to bol práve on, kto ju výrazne posilnil. Voliči OĽaNO z posledných volieb dnes tvoria až pätinu voličov PS. V posledných mesiacoch však strana nasáva voličov aj od SaS.

Bratislavský sudca Roman Benedikovič, ktorého v roku 2016 urazil článok časopisu Plus sedem dní s názvom „Zločinci v talároch?“ by mohol dostať odškodné a ospravedlnenie. V januári tohto roka mu kolegovia z Krajského súdu v Bratislave priznali odškodné 5 200 eur a ospravedlnenie od vydavateľa. Časopis podal dovolanie. PS je na vrchole: Igor Matovič opakovane útočil na stranu Progresívne Slovensko, napokon to bol práve on, kto ju výrazne posilnil. Voliči OĽaNO z posledných volieb dnes tvoria až pätinu voličov PS. V posledných mesiacoch však strana nasáva voličov aj od SaS.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 20 nových prípadov nákazy koronavírusom, ochoreniu podľahlo ďalších osem ľudí. V nemocniciach je aktuálne s covidom 402 pacientov.

Nord Stream vybuchol pár dní potom, ako dve záhadné lode zmizli z radarov

Plynovod Nord Stream 2 bol už pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu predmetom sporov medzi európskymi partnermi. Viaceré štáty kritizovali Nemecko za to, že v spolupráci s Ruskom pokračuje vo výstavbe napriek rastúcemu napätiu.



Keď sa 26. septembra nadránom začalo hovoriť o úniku plynu z tohto plynovodu pri dánskom ostrove Bornholm, špekulovalo sa o výbuchu aj o väčšej pukline na potrubí. O pár hodín už bolo jasné, že poškodené sú aj dve podmorské potrubia plynovodu Nord Stream 1.

Masívne výbuchy, ktoré zaznamenali aj seizmológovia, označili svetoví lídri za akt terorizmu. Do atmosféry za štyri dni unikla tretina emisií CO2, aké za rok vyprodukuje Dánsko.

Niektorí svetoví lídri obvinili zo sabotáže Rusko, iní dúfajú, že vyšetrovanie poskytne viac odpovedí. To zatiaľ ukázalo rozsah poškodenia aj dve záhadné lode, ktoré pár dní pred útokmi v postihnutej oblasti zmizli z radarov.

Satelitné snímky a analýza dátovej spoločnosti SpaceKnow podľa magazínu Wired ukazujú, že na mieste možnej sabotáže sa len pár dní pred výbuchmi pohybovali dve väčšie lode, ktoré mali v tom čase vypnutý navigačný systém, a teda ich bolo zložité vystopovať. Išlo podľa nich o dve lode s dĺžkou 90 až 130 metrov, ktoré plávali niekoľko míľ od miesta výbuchov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zelenskyj v Chersone: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré opätovne ovládla ukrajinská armáda a odovzdal medaily vojakom. Prezident označil stiahnutie ruskej armády z Chersonu ako začiatok konca vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré opätovne ovládla ukrajinská armáda a odovzdal medaily vojakom. Prezident označil stiahnutie ruskej armády z Chersonu ako začiatok konca vojny. Problémy Gazpromu: Nemecká vláda zoštátni bývalú dcérsku firmu ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom. Tej podľa vlády hrozí konkurz, čo ohrozuje bezpečnosť dodávok energií v Nemecku. Poľská vláda zas prevezme poľské aktíva Gazpromu. Ide o podiel v spoločnosti EuRoPol Gaz.

Nemecká vláda zoštátni bývalú dcérsku firmu ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom. Tej podľa vlády hrozí konkurz, čo ohrozuje bezpečnosť dodávok energií v Nemecku. Poľská vláda zas prevezme poľské aktíva Gazpromu. Ide o podiel v spoločnosti EuRoPol Gaz. Zničenie húfnice Zuzana: Na Twitteri bolo zverejnené video zničenej samohybnej húfnice Zuzana 2. Zábery publikoval twitterový účet, ktorý monitoruje ukrajinskú vojenskú techniku. Minister obrany Naď potvrdil, že húfnica je zo Slovenska.

V krátkosti zo sveta:

Terorizmus v Turecku: Turecko naposledy zažilo vlnu teroristických útokov v rokoch 2015 až 2016, keď bol v častiach susedného Iraku a Sýrie na vrchole moci Islamský štát a v krajine zabil stovky ľudí. Cez víkend však pri výbuchu bomby na triede Istiklal zomrelo osem ľudí, viac ako 80 sa zranilo.

Turecko naposledy zažilo vlnu teroristických útokov v rokoch 2015 až 2016, keď bol v častiach susedného Iraku a Sýrie na vrchole moci Islamský štát a v krajine zabil stovky ľudí. Cez víkend však pri výbuchu bomby na triede Istiklal zomrelo osem ľudí, viac ako 80 sa zranilo. Maďarsko stropuje potraviny: Po múke, slnečnicovom oleji a kuracích prsiach prichádzajú na rad vajcia a zemiaky. Maďarská vláda sa snaží mierniť dosahy rekordne vysokej inflácie tým, že predpisuje najvyššie povolené ceny vybraných potravín. Zástupcovia zahraničných obchodných reťazcov upozorňujú, že kabinet si iba našiel zámienku, aby mohol zvyšovať tlak na nadnárodné podniky.

Po múke, slnečnicovom oleji a kuracích prsiach prichádzajú na rad vajcia a zemiaky. Maďarská vláda sa snaží mierniť dosahy rekordne vysokej inflácie tým, že predpisuje najvyššie povolené ceny vybraných potravín. Zástupcovia zahraničných obchodných reťazcov upozorňujú, že kabinet si iba našiel zámienku, aby mohol zvyšovať tlak na nadnárodné podniky. Talibanu nariadil úplnú šaríu: Najvyšší vodca Talibanu nariadil sudcom v Afganistane, aby plne implementovali aspekty islamského práva šaría, ktoré zahŕňajú verejné popravy, ukameňovanie a bičovanie, ako aj odsekávanie rúk za krádež.

Zo zahraničných webov:

Politológ: Časť Američanov je nahnevaná na bohatú elitu, ktorá na nich zarába

Minulotýždňové voľby do amerického Kongresu sprevádzali očakávania, že republikáni získajú prevahu v oboch jeho komorách, teda v Senáte aj v Snemovni reprezentantov.

Demokratickému prezidentovi Joeovi Bidenovi by to značne skomplikovalo zvyšné dva roky mandátu. Senát však napokon v mimoriadne tesných voľbách ostal v rukách demokratov a aj snemovni sa republikánom zrejme podarí získať len tesnú väčšinu.

Podľa politológa a emeritného profesora žurnalistiky Charlesa Selfa to však súčasný americký prezident napriek tomu nebude mať jednoduché. Bidenova administratíva musí prísť s ďalšími opatreniami na zmiernenie energetickej krízy a stúpajúcej inflácie. Ak sa jej to nepodarí, môže to mať podľa Selfa zásadný vplyv na prezidentské voľby v roku 2024.

"Ekonomický stav USA je tradične oblasť, ktorej sa pri voľbách venuje najviac pozornosti. Republikáni preto tvrdili, že inflácia je výsledkom politiky prezidenta Joea Bidena. Naopak, demokrati a prezident sa snažili vysvetliť, že kríza netrápi iba Američanov, ale celý svet," povedal Self.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovenské univerzity: „Univerzity v Sládkovičove nepotrebujeme. Také školy nerobia výskum a nemajú ani stálych profesorov. Lektori, ktorí tam učia, sedia na viacerých stoličkách, ich prednášky často nie sú kvalitné. Študenti potom hlasujú nohami a utekajú do Česka či ďalej do zahraničia,“ vysvetľuje Maroš Servátka v rozhovore.

„Univerzity v Sládkovičove nepotrebujeme. Také školy nerobia výskum a nemajú ani stálych profesorov. Lektori, ktorí tam učia, sedia na viacerých stoličkách, ich prednášky často nie sú kvalitné. Študenti potom hlasujú nohami a utekajú do Česka či ďalej do zahraničia,“ vysvetľuje Maroš Servátka v rozhovore. Rekordná inflácia: Medziročne inflácia rastie bez prestávky od januára minulého roka a momentálne s hodnotou 14,9 percent dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia.

Medziročne inflácia rastie bez prestávky od januára minulého roka a momentálne s hodnotou 14,9 percent dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia. Prepúšťanie zamestnancov: Dať zamestnancovi výpoveď nie je jednoduchý proces a ak ho firma neurobí správne, čelí aj riziku súdnej žaloby. Podľa odborníkov v oblasti pracovného je práva šanca, že firma v takýchto prípadoch súdny spor prehrá, veľmi vysoká.

Verstappen potvrdil, že je individualista. Pérez: Ukázal, aký v skutočnosti je

Tohtoročná VC Brazílie patrila medzi najzaujímavejšie preteky tejto sezóny. Už v prvom kole bol po zrážke Ricciarda s kvalifikačným hrdinom Magnussenom na trať povolaný safety car.

Diváci boli svedkami ďalšej zrážky medzi Lewisom Hamiltonom a Maxom Verstappenom, zatiaľ čo Lando Norris svojim manévrom poslal Leclerca do bariéry a sťažil mu boj o pódium.

Zároveň sa naplnila povesť brazílskej trate, na ktorej sa často predbieha a bojuje o pozície. Mercedesu sa podarilo získať svoje prvé víťazstvo v sezóne, čím ostáva v boji o druhé miesto v pohári konštruktérov. George Russell vyhral svoju prvú veľkú cenu v kariére a stal sa 113. víťazom vo Formule 1.

Po pretekoch ale pútalo azda najväčšiu pozornosť správanie, už istého, dvojnásobného majstra Maxa Verstappena. Holandský pretekár neposlúchol tímové rozkazy a svojmu kolegovi pred poslednými pretekmi sezóny oddialil šancu na druhé miesto v šampionáte.

Ďalšie športové správy

Rozmaznaní a odtrhnutí od reality. Môže byť kráľom ten, čo mal nechutné erotické reči?

"Rod Windsorovcov by mal náš národ stmeľovať, byť príkladom dokonalého rodinného života," hovoril premiér John Major svojej manželke, keď absolvoval prvý večierok s kráľovskou rodinou. "Namiesto toho sa jeho členovia zdajú až nebezpečne odtrhnutí od reality. Všetci tí mladí ľudia sú neschopní, rozmaznaní a stratení," pokračoval.

Keď John Major v roku 1990 nastupoval do funkcie, pre kráľovskú rodinu nastávali neľahké časy. Spoločnosť citlivo vnímala jej výdavky, jej imidžu škodilo nevydarené manželstvo Charlesa s Dianou a aj verejnoprávna BBC sa začala zaoberať takými témami z jej života, ktoré boli dovtedy skôr terénom bulvárnych médií.

Dnes sa už takmer zabudlo, akou krízou Buckinghamský palác vtedy prešiel, pretože sa z nej dostal a neskôr zvládol aj Dianinu smrť. No piata sezóna britského seriálu The Crown sa k nej vracia a vyfarbuje ju ešte pestrejšie a šťavnatejšie, ako si vtedy verejnosť vedela predstaviť.

Jeho tvorcovia sa niekoľko týždňov pred premiérou dostali pod tlak, aby v upútavke uviedli, že nakrútili fikciu, nie príbeh, kde je všetko pravdivé. Ľudia z blízkeho okolia kráľovskej rodiny sa obávali, že Charlesovi, ktorý práve nastúpil na trón a stal sa z neho kráľ Karol III., môžu niektoré scény ublížiť. Napríklad taký erotický telefonický rozhovor, ktorý viedol so svojou milenkou Camillou.

V krátkosti z kultúry:

Sexuálne fantázie vo vzťahu: Režisér Tomasz Wiński sa snažil, aby bol jeho prvý celovečerný film iný. Aby vynikol a vyprovokoval diskusiu. Volá sa Hranice lásky a už je aj v našich kinách. Skúma hranice úprimnosti a slobody v partnerskom vzťahu. Sleduje dvojicu, ktorá žije na prvý pohľad spokojne, až kým medzi nimi nedôjde k dohode, že každý si môže užívať sex, s kým chce.

Režisér Tomasz Wiński sa snažil, aby bol jeho prvý celovečerný film iný. Aby vynikol a vyprovokoval diskusiu. Volá sa Hranice lásky a už je aj v našich kinách. Skúma hranice úprimnosti a slobody v partnerskom vzťahu. Sleduje dvojicu, ktorá žije na prvý pohľad spokojne, až kým medzi nimi nedôjde k dohode, že každý si môže užívať sex, s kým chce. Kniha Mirky Ábelovej: Sú tri a žijú v tej iste obci. Sú však natoľko rozdielne, že by každá z nich mohla osídľovať inú planétu. Všetky spája téma domu a piata básnická zbierka oceňovanej poetky Mirky Ábelovej. Jej Dom je literárne, tematicky aj vizuálne veľmi zrelý počin.

Sú tri a žijú v tej iste obci. Sú však natoľko rozdielne, že by každá z nich mohla osídľovať inú planétu. Všetky spája téma domu a piata básnická zbierka oceňovanej poetky Mirky Ábelovej. Jej Dom je literárne, tematicky aj vizuálne veľmi zrelý počin. Seriálové a filmové novinky: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Aké je to vidieť dokument o sebe? Aké výzvy sme nezvládli po novembri 1989? A prečo aj niektorí disidenti majú sentiment k Rusku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s osobnosťou Novembra, bývalým ministrom pre ľudské práva a rockerom Michaelom Kocábom.

Podcasty SME

My sa vám ozveme: Epileptikom na trhu práce najviac pomohla zmena pravidiel získania vodičského preukazu

Karikatúra

Recept dňa

Kuskus, zelenina i sladké pokrmy. Vybrali sme trinásť receptov na jednoduché hlavné jedlá.

Voľný čas

