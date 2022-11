Ranný brífing: Gorila sliedi okolo plánu obnovy, Kyjev hľadá agentov medzi kňazmi

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Na hodnotení projektov na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci plánu obnovy sa bude podieľať aj kandidát strany Nádej, ktorá je podľa spisu Gorila blízka Pente. V pláne obnovy je 900 miliónov eur na nemocnice, Penta plánuje podať hneď niekoľko žiadostí.

Putinova vojna na Ukrajine vyvolala rozkol aj v pravoslávnej cirkvi. Ukrajinská tajná služba aktuálne podnikla sériu razií v chrámoch, pretože časť kňazov podozrieva z práce pre Rusko. Kremeľská propaganda to obratom využila.

Nižšia daň na vleky, odchod koalície, keď sa nedohodnú s lekármi a najnovšie aj nižšie tresty za ekonomickú kriminalitu. A to je len výsek. Až sa zdá, že šéfom vládnej koalície je Boris Kollár, a možno to nie je iba zdanie. Kto dnes rozdáva v politike karty? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Okolo plánu obnovy sa pohybuje človek zo strany Nádej podľa Gorily blízkej Pente

Jirko Malchárek predstavujúci stranu Nádej v roku 2006. (zdroj: Archív SME/Pavol Funtál)

Na hodnotení projektov na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci plánu obnovy sa bude podieľať aj odbor, ktorý na ministerstve zdravotníctva vedie niekdajší kandidát strany Nádej Roman Guderna.

Stranu pred parlamentnými voľbami v roku 2006 založil minister hospodárstva v druhej vláde Mikuláša Dzurindu Jirko Malchárek. Budoval ju podľa spisu SIS Gorila spolu s niekdajším partnerom Penty Jaroslavom Haščákom. Guderna šéfuje na ministerstve odboru strategických investícií.

Dvaja ľudia z tohto odboru sa podľa metodického pokynu zo začiatku marca majú podieľať na hodnotení projektov prihlásených do plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc.

V ňom je na tento účel 900 miliónov eur. Aktuálne je otvorená výzva na 212 miliónov eur. Do nej chce päť projektov prihlásiť aj Penta.

„Považujem to za problém. Takéto závažné veci nemôžu vyvolávať ani zdanie konfliktu záujmov,“ reaguje na angažovanie Gudernu analytička Jana Ježíková.

150 miliónov pre súkromné nemocnice: Štátne a verejné nemocnice si z peňazí z plánu obnovy môžu rozdeliť sumu 720 miliónov eur. Nemocnice, ktoré prevádzkuje súkromný poskytovateľ, pričom infraštruktúra je však vo väčšine prípadov stále majetkom vyšších územných celkov, len odhadom maximálne 150 miliónov eur.

Šéfka zdravotníctva žilinskej župy: Ani armáda nemá toľko lekárov, aby zachránila situáciu

V Žilinskom kraji je vo výpovednej lehote 270 lekárov. (zdroj: TASR)

Ak sa vláda Eduarda Hegera nedohodne s Lekárskym odborovým združením, nebudú vedieť nemocnice na území žilinskej župy poskytovať akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V rozhovore pre denník SME to vraví Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja.

K dohode medzi vládou a LOZ o platoch lekárov nedošlo ani včera. Snaha vlády uzatvoriť s LOZ memorandum nateraz stroskotala. Po rokovaní Ústredného krízového štábu to povedal premiér Eduard Heger.

Lekárski odborári podľa neho prišli s ďalšími požiadavkami, ktoré chceli zapracovať do pracovných zmlúv. Podľa neho by to znamenalo dodatočné zvýšenie o 120 miliónov eur, čím by účet na platy zdravotníkov dosiahol 430 miliónov eur. Predseda vlády požiadal lekárov, aby výpovede stiahli.

V krátkosti z domova:

Študenti čakajú na sľúbené peniaze: Štát sľúbil tritisíceurové štipendiá najšikovnejším maturantom, ak namiesto odchodu do zahraničia nastúpia na slovenské vysoké školy. Semester sa už začal, a študenti peniaze stále nedostali. Na ministerstve školstva ešte nespracovali žiadosti, prekvapil ich vysoký záujem.

Štát sľúbil tritisíceurové štipendiá najšikovnejším maturantom, ak namiesto odchodu do zahraničia nastúpia na slovenské vysoké školy. Semester sa už začal, a študenti peniaze stále nedostali. Na ministerstve školstva ešte nespracovali žiadosti, prekvapil ich vysoký záujem. Klenoty po dohode: V ten istý deň, ako sa stal teroristický útok v Teplárni, vylúpili aj bratislavské klenotníctvo. Ani šesť týždňov po tom, ako si z neho lupiči odniesli 14 luxusných hodiniek v celkovej hodnote približne 150-tisíc eur, polícia páchateľov nenašla. Obchod už otvárajú iba pre vopred dohodnutých zákazníkov.

V ten istý deň, ako sa stal teroristický útok v Teplárni, vylúpili aj bratislavské klenotníctvo. Ani šesť týždňov po tom, ako si z neho lupiči odniesli 14 luxusných hodiniek v celkovej hodnote približne 150-tisíc eur, polícia páchateľov nenašla. Obchod už otvárajú iba pre vopred dohodnutých zákazníkov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 75 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 603 testov. V nemocniciach aktuálne leží 315 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Kyjev hľadá kolaborantov aj v chrámoch. Odluke cirkvi od Moskvy neverí

Razia v pravoslávnom kláštore Kyjevsko-pečerskej lavry v Kyjeve. (zdroj: TASR/AP)

So svojimi zlatými vežami patrí Kyjevsko-pečerská lavra, pravoslávny kláštorný komplex vypínajúci sa nad Dneprom, medzi najvýraznejšie aj najstaršie budovy v Kyjeve.

Práve v tomto chráme ešte pred pár týždňami skupina veriacich spievala pieseň, ktorá podľa Ukrajiny oslavuje Rusko. „Zvon sa vznáša, vznáša sa nad Ruskom, Matka Rus sa prebúdza,“ spievajú veriaci na uniknutom videu.

Aj na základe tohto videa príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU vykonali razie nielen v kyjevskom kláštore, ale aj vo vyše troch stovkách ďalších pravoslávnych chrámov či budov. Ukrajinské úrady sa totiž obávajú, že aj medzi kňazmi Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sú kolaboranti a agenti Ruska.

Cirkev sa ešte len nedávno hlásila k Moskve, pričom to zmenila až invázia. Ruská propaganda teraz razie využíva ako dôkaz o tom, že Ukrajina chce potlačiť aj vieru.

V krátkosti z Ukrajiny:

Chodorkovskij o Rusku: Bol najbohatším človekom v Rusku, potom však majiteľ ropného koncernu Jukos Michail Chodorkovskij začal kritizovať korupciu v biznise a politike a ruské súdy ho poslali na desať rokov do väzenia. Dnes žije v Londýne a je jedným z najhlasnejších kritikov Putinovho režimu. V rozhovore hovorí aj o tom, že v Rusku v skutočnosti oligarchovia neexistujú.

Bol najbohatším človekom v Rusku, potom však majiteľ ropného koncernu Jukos Michail Chodorkovskij začal kritizovať korupciu v biznise a politike a ruské súdy ho poslali na desať rokov do väzenia. Dnes žije v Londýne a je jedným z najhlasnejších kritikov Putinovho režimu. V rozhovore hovorí aj o tom, že v Rusku v skutočnosti oligarchovia neexistujú. Belgičania naďalej kupujú ruské diamanty: EÚ prestala dovážať ruské uhlie, postupne upúšťa od využívania ruskej ropy a prestala nakupovať mnohé ruské tovary vrátane zlata či vodky. Ruské diamanty sa však na sankčný zoznam stále zaradiť nepodarilo. S nimi pritom obchoduje len Belgicko.

EÚ prestala dovážať ruské uhlie, postupne upúšťa od využívania ruskej ropy a prestala nakupovať mnohé ruské tovary vrátane zlata či vodky. Ruské diamanty sa však na sankčný zoznam stále zaradiť nepodarilo. S nimi pritom obchoduje len Belgicko. Oslobodená takmer polovica miest: Ukrajinské sily doteraz oslobodili od ruskej okupácie 1886 miest a obcí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského ich zostáva dobyť späť ešte okolo dvetisíc. Zásobovanie plynom sa podľa neho podarilo obnoviť zatiaľ v 1 303 oslobodených obciach, dodávky elektriny v 1 340 obciach a voda a kanalizácia sú opäť dostupné v 1 432 obciach.

Ukrajinské sily doteraz oslobodili od ruskej okupácie 1886 miest a obcí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského ich zostáva dobyť späť ešte okolo dvetisíc. Zásobovanie plynom sa podľa neho podarilo obnoviť zatiaľ v 1 303 oslobodených obciach, dodávky elektriny v 1 340 obciach a voda a kanalizácia sú opäť dostupné v 1 432 obciach. Rusko je štát podporujúci terorizmus: Europoslanci schválili rezolúciu, v ktorej označujú Rusko za štát podporujúci terorizmus kvôli zámerným útokom ruskej armády na civilné ciele na Ukrajine. Vyzvali tiež orgány únie, aby zaradili do zoznamu teroristických organizácií niektoré jednotky bojujúce na ruskej strane na Ukrajine. Ide napríklad o súkromnú žoldniersku Wagnerovu skupinu.

Europoslanci schválili rezolúciu, v ktorej označujú Rusko za štát podporujúci terorizmus kvôli zámerným útokom ruskej armády na civilné ciele na Ukrajine. Vyzvali tiež orgány únie, aby zaradili do zoznamu teroristických organizácií niektoré jednotky bojujúce na ruskej strane na Ukrajine. Ide napríklad o súkromnú žoldniersku Wagnerovu skupinu. Masívne ostreľovanie ukrajinských miest: Rusko opäť viacerými údermi zaútočilo na ukrajinskú energetickú sieť. Výpadky elektrického prúdu nahlásilo viacero regiónov Ukrajiny, od jej východu po západ. Výbuchy bolo počuť aj v Kyjeve, Ľvove, Kremenčuku, ako aj v Poltavskej, Mykolajivskej či Dnepropetrovskej oblasti. Výpadky prúdu hlásia aj v Moldavsku - vrátane hlavného mesta Kišiňov.

Rusko opäť viacerými údermi zaútočilo na ukrajinskú energetickú sieť. Výpadky elektrického prúdu nahlásilo viacero regiónov Ukrajiny, od jej východu po západ. Výbuchy bolo počuť aj v Kyjeve, Ľvove, Kremenčuku, ako aj v Poltavskej, Mykolajivskej či Dnepropetrovskej oblasti. Výpadky prúdu hlásia aj v Moldavsku - vrátane hlavného mesta Kišiňov. Výpadky prúdu až do jari: Výpadky a odstávky prúdu spôsobené ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru môžu trvať až do jari. Tvrdí to šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Yasno. Zelenskyj opäť vyzval ľudí, aby šetrili elektrinou a dodal, že úrady prichystali vyše štyritisíc miest, kde ľudia v prípade rozsiahlych výpadkov v dodávkach elektriny budú mať k dispozícii základné služby.

Výpadky a odstávky prúdu spôsobené ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru môžu trvať až do jari. Tvrdí to šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Yasno. Zelenskyj opäť vyzval ľudí, aby šetrili elektrinou a dodal, že úrady prichystali vyše štyritisíc miest, kde ľudia v prípade rozsiahlych výpadkov v dodávkach elektriny budú mať k dispozícii základné služby. Cenový strop na ruskú ropu: Skupina krajín G7 sa chystá obmedziť cenu ruskej ropy na maximálne 70 dolárov za barel. Má ísť o ropu, ktorá sa bude vyvážať námornými cestami. Veľvyslanci z 27 krajín EÚ o návrhu diskutujú. Skupina G7 vrátane USA, EÚ a Austrálie plánuje zaviesť cenový strop na námorný vývoz ruskej ropy 5. decembra.

Zo zahraničných webov:

Ako si Železnú studničku pomaly a systematicky rozoberá jedna skupina

Skupina okolo podnikateľa Michaela Dragašiča ovládla niekoľko objektov na Železnej studničke. (zdroj: Koláž INDEX/FB podnikov)

Pomaly, v podstate nenápadne a najmä systematicky. Aj takto by sme mohli hovoriť o narastajúcom vplyve skupiny okolo podnikateľa Michaela Dragašiča na bratislavskú Železnú studničku a jej okolie. Už doteraz ovládala niekoľko objektov a v lokalite k nim pribudne ďalší.

Do rúk skupiny totiž najnovšie smeruje tzv. Čatlošova vila aj s areálom, ktorého súčasťou je kúpalisko. Súkromná spoločnosť za ňu v dražbe neváhala zaplatiť tri milióny eur. Skupinu by sme mohli pokojne označiť ako "kontroverznú". Aj jej hlavný predstaviteľ bol v minulosti spájaný s pochybnými ľuďmi.

Že Dragašič mal blízko k pochybným ľuďom, písal v roku 2010 aj novinár Tom Nicholson. V denníku SME poukázal na to, že podľa operatívnej informácie z polície má Dragašič blízko k organizovanej skupine sýkorovcov.

Aby toho nebolo málo, Dragašič podnikal aj so Štefanom Aghom. Ten sa nedávno zviditeľnil ako komplic mafiána Mariana Kočnera v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. Agh bol v tejto kauze odsúdený na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

V krátkosti z ekonomiky:

Pýtajte si vyšší plat: Nízke platy, slabá reakcia vedenia na infláciu a zlý manažment. To sú hlavné dôvody, pre ktoré väčšina Slovákov v súčasnosti mení, respektíve zvažuje zmenu zamestnania. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia. Podľa jej riaditeľky Ivany Molnárovej by firmy pred zvyšovaním platov nemala zatvárať oči.

Nízke platy, slabá reakcia vedenia na infláciu a zlý manažment. To sú hlavné dôvody, pre ktoré väčšina Slovákov v súčasnosti mení, respektíve zvažuje zmenu zamestnania. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia. Podľa jej riaditeľky Ivany Molnárovej by firmy pred zvyšovaním platov nemala zatvárať oči. Dobiehanie Západu sa skončilo: Ceny na Slovensku rastú a platy im nestíhajú. Táto realita je výsledkom štruktúry slovenskej ekonomiky a produktivity práce, ktorej dochádza dych. Obdobie príchodov veľkých zahraničných investorov je minulosťou. Slovensko zaostalo, nebolo schopné rozbehnúť vlastné inovácie. Dobiehajú ho aj chudobnejšie krajiny EÚ, ktoré štartovali z horšej pozície.

Ceny na Slovensku rastú a platy im nestíhajú. Táto realita je výsledkom štruktúry slovenskej ekonomiky a produktivity práce, ktorej dochádza dych. Obdobie príchodov veľkých zahraničných investorov je minulosťou. Slovensko zaostalo, nebolo schopné rozbehnúť vlastné inovácie. Dobiehajú ho aj chudobnejšie krajiny EÚ, ktoré štartovali z horšej pozície. Moskva oživuje Moskvič: Po dvoch desaťročiach prestávky sa začal v Rusku znova vyrábať automobil značky Moskvič v závode neďaleko Moskvy, ktorého sa vzdala francúzska automobilka Renault. Nový Moskvič má moderný čínsky dizajn, ktorý sa vôbec nepodobá pôvodnému vozidlu zo sovietskej éry.

Katar neplní sľuby a FIFA hazarduje. Infantinovi je futbal ukradnutý

Prezident FIFA Gianni Infantino. (zdroj: TASR/AP)

Šampionát v Katare je plný kuriozít, ale otvára aj vážne témy okolo základných ľudských práv či korupcie. Hostiteľská krajina ich porušuje vo veľkom rozmere, má však nečakaného spojenca, ktorým je Medzinárodná futbalová federácia.

Organizátori na svoj sľub, že „všetci návštevníci Kataru budú vítaní bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo národnosť“, opakovane zabudli.

Môžu si to dovoliť. Do priebehu šampionátu by mohla zasiahnuť iba FIFA, ale tá neraz ukázala, že jej záleží hlavne na spokojnosti arabského sveta. Šéf Gianni Infantino sa len nedávno presťahoval s celou rodinou priamo do Kataru.

A na dobré ohlasy si navyše kúpili v krajine vlastných fanúšikov, ktorí pochodovali ulicami s vlajkami všetkých štátov a zaplavili tribúny aj sociálne siete. Tí ostatní zúria. Najmä, odkedy im organizátori dva dni pred štartom turnaja zakázali na štadióne akýkoľvek alkohol vrátane piva.

Kórejské porsche prichádza. Koľko bude stáť Hyundai Ioniq 6?

Hyundai Ioniq 6. (zdroj: Hyundai)

Po hranatom modeli Hyundai Ioniq 5 prichádza aj elegantný oblý sedan Ioniq 6. Zabodovať chce nízkou spotrebou, veľkým dojazdom aj samotným vzhľadom.

Veľkosťou je konkurentom Tesly Model 3 či BMW i4 a krátko po spustení predaja v Európe sa bude ponúkať aj na Slovensku. Pozreli sme sa, koľko stojí a aké verzie i výbava sú k dispozícii.

Nevšedný dizajn vychádza z konceptu Prophecy EV, ktorý Hyundai ukázal pred dvoma rokmi. Zadnou časťou s plynulo klesajúcou strechou a výrazným spojlerom pripomína Porsche 911 Turbo.

Výrazná snaha o čo najnižšiu spotrebu docielila, že koeficient aerodynamického odporu je na úrovni len 0,21, čo znamená, že Ioniq 6 dosahuje vo veternom tuneli lepší výsledok ako Tesla Model 3 a je tesne za Mercedesom EQE.

Auto novinky v skratke:

Nová vlajková loď Volva: Tretia generácia rodinného Volva XC90 sa už na trh nedostane. Strieda ho výhradne elektrické SUV pod označením EX90. Švédsky výrobca ho pripravil na novú éru s najpokročilejšou bezpečnosťou technológiami a s dojazdom 600 kilometrov. EX90 nemá byť len ďalším novým autom, ale rovno vyspelým počítačom na kolesách.

Tretia generácia rodinného Volva XC90 sa už na trh nedostane. Strieda ho výhradne elektrické SUV pod označením EX90. Švédsky výrobca ho pripravil na novú éru s najpokročilejšou bezpečnosťou technológiami a s dojazdom 600 kilometrov. EX90 nemá byť len ďalším novým autom, ale rovno vyspelým počítačom na kolesách. Prius ako elegantný hybrid: Toyota ukázala svetu nový Prius. Ide už o jeho piatu generáciu. Model, ktorý vo svete spopularizoval hybridy, dostal elegantný dizajn a opäť sa ponúkne v dvoch elektrifikovaných verziách a aj s pohonom všetkých kolies. Toyota svoju novinku prezentuje ako hybrid, s ktorým má byť zábava jazdiť, alebo ako príjemné šoférske auto.

Toyota ukázala svetu nový Prius. Ide už o jeho piatu generáciu. Model, ktorý vo svete spopularizoval hybridy, dostal elegantný dizajn a opäť sa ponúkne v dvoch elektrifikovaných verziách a aj s pohonom všetkých kolies. Toyota svoju novinku prezentuje ako hybrid, s ktorým má byť zábava jazdiť, alebo ako príjemné šoférske auto. Prekvapivo pragmatický Fiat: Keď sa spomenie talianska automobilka Fiat, asi každému prvá napadne malá štýlová päťstovka, prípadne niektorý z derivátov, ktoré sa snažia priživiť na jej retro imidži. Okrem nej však Fiat ponúka aj práve testované Tipo, ktoré sa stráca v tieni štýlovejších modelov. Napriek tomu láka záujemcov na dobrý pomer ceny a hodnoty.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Drucker. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa vysporiadala strana s ich obvineným kandidátom Rudolfom Kusým? Cíti ako exminister zodpovednosť za stav zdravotníctva? A prečo Slovensko nie je schopné urobiť veľkú reformu zdravotníctva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Dobrej voľby Tomášom Druckerom.

