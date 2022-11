Výpovede lekárov: Prvé nemocnice už prestávajú objednávať pacientov na operácie

Vláda má možnosť vyhlásiť núdzový stav len pre zdravotnícke zariadenia, varuje ústavný právnik. Minister zdravotníctva avizoval, že ak lekári naplnia hrozbu hromadných výpovedí, navrhne vláde zavedenie núdzového stavu od decembra.

"Ústavný zákon o bezpečnosti štátu skutočne predpokladá vyhlasovanie núdzového stavu len na určité územie SR, buď celé, alebo jeho časť, napríklad časť vymedzená krajom, okresom, katastrálnym územím obce a tak podobne," povedal Domin.

Ozrejmil, že ak by mal byť núdzový stav vyhlásený pre nespôsobilosť zdravotníckych zariadení, vládny kabinet by mohol zdravotníkom uložiť povinnosť pracovať, a tým zabezpečiť výkon zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade by sa iné obmedzenie základných práv, prípadne uloženie iných povinností, nerealizovalo.

"Núdzový stav je preto možné vyhlásiť a základné práva v rámci neho obmedziť, respektíve povinnosti uložiť, len ak je to skutočne nevyhnutné na riešenie ohrozenia života a zdravia, a to len v nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutný čas," vysvetlil Domin. (TASR)