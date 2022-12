Ranný brífing: Matovič plánoval pre Slovensko hanbu, Žilinka vo Ficovi "šéfa" nevidí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Európska komisia navrhla zmraziť Maďarsku sedem a pol miliardy z eurofondov. Minister financií Igor Matovič zvažoval, že toto rozhodnutie nepodporí. Proti svojmu straníckemu šéfovi musel zasahovať aj premiér Eduard Heger, ktorý bude za Slovensko napokon hlasovať aj v Bruseli.

Celé Slovensko môže čítať správy z Threemy a výpovede kľúčových svedkov o fungovaní systému našich ľudí za vlád Roberta Fica, no Generálna prokuratúra nevidí dosť dôkazov na jeho obvinenie. Polícii sa vraj nepodarilo zistiť, kedy a kde údajná zločinecká skupina okolo Fica vznikla.

Osem miliárd. Toľko ľudí je podľa OSN na planéte. Ľudstvo skúša limity planéty a na pozadí beží nepovšimnutá klimatická zmena. Znesie naša planéta neustále pribúdajúce množstvo ľudí? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Horúce témy agrosektora: Tento rok ešte farmári opäť očakávajú slušný zisk, ale budúci rok bude kritický. Aké cesty vedú k výkonnejšiemu a suchám odolnejšiemu poľnohospodárstvu? Pozrite si záznam diskusie o naliehavých otázkach budúcnosti slovenského poľnohospodárstva.

Matovič zvažoval nezmraziť Orbánovi európske miliardy. Reputačné škody Slovenska by boli obrovské

Viktor Orbán a Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Slovensko si mohlo kvôli Igorovi Matovičovi zásadne poškodiť reputáciu v Európskej únii. Matovičovo ministerstvo financií sa odmietalo vopred zaviazať, že bude v utorok na zasadnutí Rady ministrov v Bruseli hlasovať spolu s ostatnými členskými štátmi za pozastavenie čerpania sedem a pol miliardového eurofondového balíčka pre Maďarsko.

Takýto prípadný zámer by bol v rozpore s oficiálnou zahraničnou politikou Slovenska a podľa informácií SME sa Matovičov plán snažil zvrátiť premiér Eduard Heger aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Zmraziť eurofondy Maďarsku navrhla Európska komisia. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána totiž napriek upozorneniam len povrchne bojuje proti korupcii, ktorá sprevádza čerpanie európskych peňazí.

V kontraste s Orbánom sa líder OĽaNO, vládnej koalície a minister Matovič považuje za bojovníka proti korupcii a svoju stranu nazýva protikorupčným hnutím. Dnes však Matoviča s Orbánom čoraz viac spája sklon k autoritatívnosti a konzervativizmus.

Napokon však budú členské štáty hlasovať až o týždeň neskôr na zasadnutí Európskej rady, kde by mal Slovensko reprezentovať premiér Heger.

Fica volali šéf, no podľa Žilinkovho úradu nie je jasné, akú mal v skupine úlohu

Generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho námestník Jozef Kandera. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Svedkovia opísali, ako premiér Robert Fico a jeho pravá ruka Robert Kaliňák zneužívali políciu a finančnú správu na diskreditáciu protivníkov. Generálnej prokuratúre to však na ich obvinenie z organizovanej zločineckej skupiny nestačí. Chýba jej viac detailov, kto a kedy skupinu založil, či kde a ako fungovala.

Vyplýva to z uznesenia, ktorým prvý námestník Generálneho prokurátora Jozef Kandera zrušil obvinenie v kauze Súmrak, ktoré sa okrem Fica s Kaliňákom týka aj oligarchu Norberta Bödöra a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Všetci štyria podľa zrušeného obvinenia zneužívali svoju moc a postavenie na to, aby diskreditovali politických oponentov Smeru.

Fico ako premiér pritom mohol príkazy rozdávať kdekoľvek a jeho funkčné obdobia sú všeobecne známe. Hierarchiu väčšej časti skupiny zase načrtol kľúčový svedok Ľudovít Makó už v roku 2020. Redakcia preto porovnala Kanderove argumenty so zisteniami polície.

Žilinka si drží dôveru: Napriek sérii zrušených policajných stíhaní podľa paragrafu 363, má generálny prokurátor Maroš Žilinka dôveru u zhruba polovice voličov takmer všetkých politických strán. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a policajný prezident Štefan Hamran za ním zaostávajú.

Napriek sérii zrušených policajných stíhaní podľa paragrafu 363, má generálny prokurátor Maroš Žilinka dôveru u zhruba polovice voličov takmer všetkých politických strán. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a policajný prezident Štefan Hamran za ním zaostávajú. Prezidentka zvažuje podanie na Ústavný súd: Ak je tu odborná polemika o využívaní paragrafu 363 Trestného poriadku či právomoci generálneho prokurátora, mal by dať na ňu odpoveď Ústavný súd, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Hlava štátu vedie odborné debaty o prípadných podaniach na Ústavný súd.

Ak je tu odborná polemika o využívaní paragrafu 363 Trestného poriadku či právomoci generálneho prokurátora, mal by dať na ňu odpoveď Ústavný súd, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Hlava štátu vedie odborné debaty o prípadných podaniach na Ústavný súd. Fico má so Žilinkom dojemnú názorovú zhodu: Argumentov je nadostač, aby bolo zrejmé, že rozhodnutie pramení z právnického formalizmu, ktorý však neprihliada na súdnu moc, a evidentný je aj účel: ochrana Fica a Kaliňáka. Generáli poslali jasný signál, že na šieste poschodie budovy Transpetrolu sa siahať nebude, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Problémy káuz spomínajúcich Bödorovu skupinu: Sudca Peter Pulman zo špecializovaného súdu odmietol obžalobu voči advokátovi Marekovi Parovi a vrátil ju prokurátorovi. Problémy môžu mať všetky kauzy spomínajúce Bödorovu skupinu. Táto skupinka je dnes obvinená v kauzách Očistec, Kaifáš aj Súmrak.

Sudca Peter Pulman zo špecializovaného súdu odmietol obžalobu voči advokátovi Marekovi Parovi a vrátil ju prokurátorovi. Problémy môžu mať všetky kauzy spomínajúce Bödorovu skupinu. Táto skupinka je dnes obvinená v kauzách Očistec, Kaifáš aj Súmrak. Dzurindov projekt je ideovo pripravený: Strana Spolu bude mať 10. decembra v Senci snem. Riešiť má stratégiu postupu do najbližších parlamentných volieb. Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán. Na sneme má vystúpiť aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Kollár tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený.

Strana Spolu bude mať 10. decembra v Senci snem. Riešiť má stratégiu postupu do najbližších parlamentných volieb. Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán. Na sneme má vystúpiť aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Kollár tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 47 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 320 testov. V nemocniciach aktuálne leží 327 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Apolitickí Ukrajinci a jadrové elektrárne. Ako Rusko plánovalo obsadiť Ukrajinu

Ruský minister obrany Sergej Šojgu, prezident Vladimir Putin a veliteľ generálneho štábu Valerij Gerasimov. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinci sú politicky apatickí, nedôverujú svojim lídrom a viac ako ruskej agresie sa obávajú nefungujúcej ekonomiky. Aj to mali ukazovať prieskumy, na základe ktorých ruská tajná služba FSB plánovala inváziu na Ukrajinu.

O stupňujúcom sa napätí a presune ruských vojsk k ukrajinským hraniciam sa hovorilo takmer rok pred začatím invázie, v novembri zase Spojené štáty európskych partnerov varovali o potenciálnej hrozbe. Rusko už vtedy malo konkrétne plány, ktoré koordinoval minister obrany Sergej Šojgu, veliteľ generálneho štábu Valeryj Gerasimov, FSB a niektoré zložky Kremľa.

Plány ruskej invázie, ktoré mal podpísať samotný Vladimir Putin, podľa britského bezpečnostného inštitútu RUSI zahŕňali obsadenie ukrajinskej centrálnej banky, kritickej infraštruktúry a jadrových elektrární, ktorými by mohlo Rusko vyvíjať nátlak aj na Západ, no aj zabitie politických lídrov a zriadenie táborov pre nepriateľov nového režimu.

Analýza RUSI však ukazuje, že Rusko sa v mnohom prepočítalo. Ako mala pôvodne vyzerať invázia, prečo o nej ruskí vojaci takmer nevedeli a čo sa pokazilo?

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko chce obmedziť latinku: Dvojica senátorov Federálneho zhromaždenia z Krymu do ruskej Štátnej dumy predložila zákon, ktorý by zakázal používanie inej abecedy ako azbuky v reklamných textoch. Abeceda „nepriateľských národov“ podľa nich ohrozuje ruskú kultúru a spoločnosť.

Dvojica senátorov Federálneho zhromaždenia z Krymu do ruskej Štátnej dumy predložila zákon, ktorý by zakázal používanie inej abecedy ako azbuky v reklamných textoch. Abeceda „nepriateľských národov“ podľa nich ohrozuje ruskú kultúru a spoločnosť. Cesta vojnovou Ukrajinou: Priviezli dodávku humanitárnej pomoci, potrebné by boli kamióny. Na čerstvo oslobodených územiach Ukrajiny zostali najmä ľudia, ktorí boli príliš chudobní, aby si mohli dovoliť odísť. Preto sa aj vojaci ostýchajú ponúknuť, aby viac zostalo pre civilistov.

Priviezli dodávku humanitárnej pomoci, potrebné by boli kamióny. Na čerstvo oslobodených územiach Ukrajiny zostali najmä ľudia, ktorí boli príliš chudobní, aby si mohli dovoliť odísť. Preto sa aj vojaci ostýchajú ponúknuť, aby viac zostalo pre civilistov. Rusi sa opevňujú v Mariupole: Rusko upevňuje svoju vojenskú prítomnosť v okupovanom prístavnom meste Mariupoľ na východe Ukrajiny výstavbou veľkej armádnej základne, ukazujú satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies. Tiež bol značne rozšírený mestský cintorín.

Rusko upevňuje svoju vojenskú prítomnosť v okupovanom prístavnom meste Mariupoľ na východe Ukrajiny výstavbou veľkej armádnej základne, ukazujú satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies. Tiež bol značne rozšírený mestský cintorín. Neustále boje o Bachmut: Ruské sily naďalej investujú veľkú časť palebnej sily do dobytia mesta Bachmut v Doneckej oblasti, hodnotí britské ministerstvo obrany. Rusko zrejme plánuje obkľúčiť mesto.

Ruské sily naďalej investujú veľkú časť palebnej sily do dobytia mesta Bachmut v Doneckej oblasti, hodnotí britské ministerstvo obrany. Rusko zrejme plánuje obkľúčiť mesto. Ruské sťahovanie sa zo Záporožia: Pohyb okupačných síl v Záporožskej oblasti naznačuje, že už nedokáže brániť niektoré mestá a obce, uviedol americký Inštitút pre výskum vojny, ktorý konanie ruskej armády považuje za formovanie defenzívy. Ruská armáda sťahuje vojakov z niekoľkých miest v regióne.

Pohyb okupačných síl v Záporožskej oblasti naznačuje, že už nedokáže brániť niektoré mestá a obce, uviedol americký Inštitút pre výskum vojny, ktorý konanie ruskej armády považuje za formovanie defenzívy. Ruská armáda sťahuje vojakov z niekoľkých miest v regióne. Ukradnutá pšenica za miliardu: Rusko zozbieralo tento rok z ukrajinských polí pšenicu v hodnote približne miliardy dolárov, tvrdí NASA Z polí na okupovaných územiach bolo zožatých zhruba 5,8 milióna ton pšenice.

Rusko zozbieralo tento rok z ukrajinských polí pšenicu v hodnote približne miliardy dolárov, tvrdí NASA Z polí na okupovaných územiach bolo zožatých zhruba 5,8 milióna ton pšenice. Úspešné pyrotechnické práce v Chersone: V okolí Chersonu odstránili po odchode Rusov viac ako sedemtisíc výbušnín. Ukrajinskí pohotovostní pracovníci preskúmali takmer 700 hektárov otvoreného územia. Skontrolovali tiež 60 kilometrov železničných tratí a 326 domácností.

V okolí Chersonu odstránili po odchode Rusov viac ako sedemtisíc výbušnín. Ukrajinskí pohotovostní pracovníci preskúmali takmer 700 hektárov otvoreného územia. Skontrolovali tiež 60 kilometrov železničných tratí a 326 domácností. Výhražné balíčky pre ukrajinské konzuláty: Po sérii listových bômb odhalených v uplynulých dňoch v Španielsku prišli krvavé balíčky obsahujúce zvieracie oči na ukrajinské veľvyslanectvá v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Taliansku a Rakúsku, na generálne konzuláty v Neapole a Krakove a na konzulát v Brne. Balíčky boli nasiaknuté krvou a zapáchali.

Zo zahraničných webov:

Kedy postavia grotesknú križovatku D1xD4? Doležal: Zajtra tam buldozéry nečakajte

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. (zdroj: TASR)

Diaľničný úsek D4, ktorý je súčasťou nového obchvatu Bratislavy, sa dá považovať za fiasko, keďže mu chýba kľúčová križovatka s diaľnicou D1. Je to výsledok chybných krokov pri projektovaní a výstavbe obchvatu.

Vlani na jeseň sa politici predbiehali v tom, ako križovatku postaviť čím skôr. Zvolali mimoriadny hospodársky výbor, na ktorom grilovali ministra dopravy Andreja Doležala. Objavili sa rýchlokvasené návrhy, ako spustiť dopravné vetvy zo zahustenej D1 na novú D4.

Až po roku je jasné, že križovatku postaví poľská stavebná spoločnosť Budimex. Križovatka D1xD4 by mala dopravu v smere na Prístavný most v Bratislave podľa plánu odľahčiť o tri roky. Projekt za 110 miliónov eur je už potvrdený zmluvou, ktorú s Poliakmi podpísala Národná diaľničná spoločnosť.

Prvým krokom zhotoviteľa bude spracovanie projektu s cieľom získať potrebné stavebné povolenia. Až potom sa začne stavať. „Nečakajte, že tam už zajtra budú buldozéry a bagre,“ hovorí Doležal.

V krátkosti z ekonomiky:

Skrachované vydavateľstvo Reader’s Digest Výber: V poštovej schránke ste našli hrubú obálku. Je v nej list, v ktorom sa píše, že ste vraj už len krok k novému autu, stačí si objednať zopár kníh. Takéto bizarné ponuky boli v minulosti na Slovensku bežné, stálo za nimi vydavateľstvo Reader’s Digest Výber. Väčšina obálok zrejme skončila v odpadkovom koši. A obdobný osud po čase postihol aj ich stvoriteľa.

V poštovej schránke ste našli hrubú obálku. Je v nej list, v ktorom sa píše, že ste vraj už len krok k novému autu, stačí si objednať zopár kníh. Takéto bizarné ponuky boli v minulosti na Slovensku bežné, stálo za nimi vydavateľstvo Reader’s Digest Výber. Väčšina obálok zrejme skončila v odpadkovom koši. A obdobný osud po čase postihol aj ich stvoriteľa. Práca s dátami môže byť demagogická: Algoritmy sú už dnes natoľko vyspelé, že pomocou nich môžu vzniknúť aj komerčne úspešné hudobné hity. Reggie Townsend, riaditeľ pre etiku dát v softvérovej spoločnosti SAS, v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, že umelá inteligencia dokáže vytvoriť umenie. Otázne je len to, kto bude vlastniť práva na jej diela.

Algoritmy sú už dnes natoľko vyspelé, že pomocou nich môžu vzniknúť aj komerčne úspešné hudobné hity. Reggie Townsend, riaditeľ pre etiku dát v softvérovej spoločnosti SAS, v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, že umelá inteligencia dokáže vytvoriť umenie. Otázne je len to, kto bude vlastniť práva na jej diela. Zastropovaná cena ruskej ropy: Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na parametroch cenového stropu na ruskú ropu prevážanú tankermi. V rámci dohody skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 sa kľúčová ruská exportná surovina nebude môcť predávať za viac ako 60 dolárov za barel.

Pomalý Kiwi je svetový. Do Podbrezovej prišiel za drobné, dnes stojí milióny

Poliak Jakub Kiwior v zápase proti Francúzsku. (zdroj: TASR/AP)

Ešte minulý rok hral za Žilinu, hovorí slovensky, v Brezne si spravil vodičský preukaz. Volajú ho Kiwi.

V slávnom Anderlechte Brusel ho pred štyrmi rokmi odpísali, neverili, že z neho niečo bude.Dnes v klube belgického giganta zrejme ľutujú, že neodhadli talent šikovného stopéra a pustili ho na Slovensko za pár drobných.

Poliak Jakub Kiwior následne v Podbrezovej vstúpil do veľkého futbalu a cez Žilinu sa dostal až do talianskej ligy. Jeho cena odvtedy astronomicky stúpla, čo je dobrá správa aj pre slovenské kluby. V prípade veľmi reálneho prestupu do svetového veľkoklubu, budú finančne ťažiť aj Žilina a Podbrezová.

Pred pár dňami na majstrovstvách sveta Kiwior bránil Argentínu a Lionela Messiho. S Poľskom sa dostal do osemfinále, kde neúspešne čelil úradujúcim majstrom sveta z Francúzska.

Najväčší hoax v umení? Basquiat bol slávny skôr, ako sa v ňom kritici stihli zorientovať

Basquait a jeho časté motívy. (zdroj: Estate of Jean Michele Basquiat )

Trvalo to desať minút. Cez telefón boli spojení štyria záujemcovia a navrhovali sumy v niekoľkých desiatkach miliónov dolárov. Zašli ďaleko, veľmi ďaleko. S trofejou nakoniec odchádzal japonský galerista a miliardár - s predstavou, že to bude perla jeho nového múzea. Obraz Jeana-Michela Basquiata Untitled z roku 1982 vydražil za 110,5 milióna.

Bol rok 2017 a v aukčnej sieni Sotheby´s vtedy zaznamenali niekoľko rekordov naraz. Bolo to dovtedy najdrahšie vydražené dielo amerického umelca a najdrahšie vydražené dielo, ktoré vzniklo po roku 1980.

Takto si to Basquiat predstavoval, keď ešte nocoval vonku na kartónoch a kamaráta sa pýtal, koľko môže človeku trvať, kým sa stane slávny?

O tom, čo dosiahol, sa nikdy nedozvedel. Keď v roku 1988 zomrel, mal len dvadsaťsedem rokov a jeho dielo, ktoré dnes vystavuje viedenská galéria Albertina, vznikalo sotva osem rokov.

V krátkosti z kultúry:

Koniec sexuálneho predátora: Harvey Weinstein patril roky k najvplyvnejším hollywoodskym producentom. Stál za množstvom úspešných filmov. No dlho sa šepkalo aj o tom, že zneužíva svoju moc. Nikto sa však neodvážil verejne ho usvedčiť. Režisérka Maria Schrader sa teraz zamerala na tých, ktorí odštartovali začiatok jeho konca.

Harvey Weinstein patril roky k najvplyvnejším hollywoodskym producentom. Stál za množstvom úspešných filmov. No dlho sa šepkalo aj o tom, že zneužíva svoju moc. Nikto sa však neodvážil verejne ho usvedčiť. Režisérka Maria Schrader sa teraz zamerala na tých, ktorí odštartovali začiatok jeho konca. Čaj u pána senátora búra stereotypy: Jeden zo stereotypov, ktoré má väčšina ľudí o slabozrakých a nevidiacich je, že ľudia so zrakovým postihnutím nie sú schopní samostatného života alebo pohybu vo verejnom priestore. Inscenácia Čaj u pána senátora, na ktorej spolupracovalo Divadlo Zrakáč s hercami Činohry Slovenského národného divadla Emíliou Vášáryovou a Jánom Gallovičom, ukazuje opak.

Jeden zo stereotypov, ktoré má väčšina ľudí o slabozrakých a nevidiacich je, že ľudia so zrakovým postihnutím nie sú schopní samostatného života alebo pohybu vo verejnom priestore. Inscenácia Čaj u pána senátora, na ktorej spolupracovalo Divadlo Zrakáč s hercami Činohry Slovenského národného divadla Emíliou Vášáryovou a Jánom Gallovičom, ukazuje opak. Poledňáková to s nami mala ťažké: Vo veku, keď sa mnohé herečky sťažujú na nedostatok zaujímavých rolí, jej kráľovná rodinných komédií, režisérka Marie Poledňáková dala rolu, ktorá jej otvorila dvere do českej kinematografie. Herečka Kamila Magálová teraz porozprávala o obľúbenej režisérke, ktorá nedávno opustila tento svet.

