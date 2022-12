Ranný brífing: Vláda má stále karty v rukáve, Kollára môže prekvapiť eurokomisia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Už 75 poslancov avizovalo, že bude v utorok hlasovať za návrh opozičnej SaS a Hlasu na vyslovenie nedôvery vláde, ďalší poslanci túto možnosť zvažujú. Vláda sa tak môže uchýliť k nečakanejším scenárom, z ktorých však čoraz nepriaznivejší vývoj robí reálne politické nástroje.

Do štátom podporovaných nájomných bytov, o ktorých v predvolebnej kampani hovoril Boris Kollár, by sa už o rok mohli sťahovať prví nájomníci. Nepríjemnosti však ešte môže spôsobiť Európska komisia, ktorá bude posudzovať schému výstavby. Ich slabinou je, že sú málo sociálne.

Pred dvomi mesiacmi Dušan Dedeček opitý narazil do zastávky na Zochovej ulici v Bratislave plnej ľudí. Päť ľudí nehodu neprežilo, a nafúkal takmer 1,7 promile. Hneď po nehode sa politici predbiehali s rýchlymi riešeniami. Zatiaľ však koncovka nikde. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zachráni sa Heger tým, že sa odvolá sám? Aktivovať môže nečakané možnosti

Premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Môže premiér Eduard Heger zabrániť pádu vlády tým, že by ju položil ešte pred hlasovaním v parlamente sám? Na prvý pohľad nezmyselný krok by vládnej koalícii skutočne mohol poslúžiť, ak by už bolo zjavné, že Heger hlasovaniu o nedôvere neodolá, pretože proti nemu stojí 76 poslancov.

Podobných scenárov, s ktorými sa doteraz vôbec nepočítalo, je po ruke viac. Čoraz nepriaznivejší vývoj z pohľadu vlády z nich robí reálne politické nástroje.

Keďže v parlamente už 75 poslancov avizovalo, že bude v utorok hlasovať za návrh opozičnej SaS a Hlasu na vyslovenie nedôvery vláde a ďalší poslanci túto možnosť zvažujú, denník SME zhrnul krajné, ale reálne možnosti, po ktorých môže teraz vláda siahnuť.

Utorkové hlasovanie v parlamente bude tesné a premiér sa musí spoliehať aj na poslancov, ktorí sa k vládnej koalícii nehlásia. Jedným z nich je Miroslav Kollár zo strany SPOLU, ktorý sa chcel na sneme poradiť so spolustraníkmi. Nakoniec oznámil, že Hegera podrží. Za nedôveru vláde nebude hlasovať ani odídenec z SaS Martin Klus.

Nástrahy poznali: Hnutie OĽaNO už neraz ukázalo nedostatok zmyslu pre mieru vlastnej dôležitosti. Pritom sú to oni, ktorí urobili kľúčový výber koncom leta, keď sa rozhodli, že je lepšie ísť v ústrety krízam v menšinovom formáte, ale s Matovičom v kresle, píše Zuzana Kepplová.

Hnutie OĽaNO už neraz ukázalo nedostatok zmyslu pre mieru vlastnej dôležitosti. Pritom sú to oni, ktorí urobili kľúčový výber koncom leta, keď sa rozhodli, že je lepšie ísť v ústrety krízam v menšinovom formáte, ale s Matovičom v kresle, píše Zuzana Kepplová. Predpovedáme budúcnosť: Pri slovách Dzurindu, že v prípade Spolu je na sneme „zďaleka nie bezvýznamnej strany“, sa môžeme aj zasmiať. Veď ten politický relikt javí známky života, len keď doňho štuchnú správcovia konkurznej podstaty, aby mohli skonzumovať zvyšky štátnych príspevkov a zvyšky potom odovzdali do zberných surovostí, píše Peter Tkačenko.

Pri slovách Dzurindu, že v prípade Spolu je na sneme „zďaleka nie bezvýznamnej strany“, sa môžeme aj zasmiať. Veď ten politický relikt javí známky života, len keď doňho štuchnú správcovia konkurznej podstaty, aby mohli skonzumovať zvyšky štátnych príspevkov a zvyšky potom odovzdali do zberných surovostí, píše Peter Tkačenko. Pád vlády neukončí agóniu: Ten stav, ktorý nás odpudzuje od samotnej politiky, bude pokračovať, len možno ju už nebudeme nazývať agóniou. V minulosti nám veľakrát pomohla voľba menšieho zla, lenže Matovič systematicky pracuje na tom, aby taká momentálne neexistovala, píše Beata Balogová.

Kollárove byty môže stopnúť Európska komisia. Sú málo sociálne

Boris Kollár. (zdroj: SITA/AP)

Štátom podporované nájomné byty sú zase o niečo bližšie k realite. Už o rok by sa mohli do nich sťahovať prví nájomníci. Ak by sa parlamentné voľby konali v riadnom termíne, strana Sme rodina Borisa Kollára by to mohla využiť v predvolebnej kampani.

Stať sa však môže aj to, že projekt sa skončí fiaskom a zastaví ho Európska komisia. Tá bude totiž posudzovať, či schéma výstavby nájomných bytov nie je v rozpore s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci.

V súčasnosti sa ťažko odhaduje výsledok, no podľa Eleny Szolgayovej, ktorá je expertkou OSN na bývanie a v minulosti viedla sekciu bývania na ministerstve dopravy, by sa pre Slovensko takéto posudzovanie mohlo skončiť zle.

Prax z iných štátov totiž ukazuje, že Európska komisia sa pri podpore bývania zameriava najmä na to, či schéma podpory cieli na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Takto museli po rozhodnutí Komisie meniť svoje systémy podpory bývania Holandsko, Francúzsko či Írsko.

Slabinou modelu nájomných bytov vicepremiéra Štefana Holého je, že nie sú sociálnym bývaním, ale bývaním pre široké masy ľudí. Komisii by sa nemuselo páčiť, že na výstavbu takýchto bytov Slovensko znížilo DPH na päť percent.

V krátkosti z domova:

Prieskum preferencií: Ak by sa voľby konali teraz, podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus by ich vyhrala strana Hlas s takmer 20 percentami. Druhý Smer by mal takmer 16 percent a tretie Progresívne Slovensko viac ako desať percent. Na štvrtom mieste by skončila Republika a na piatom SaS.

Ak by sa voľby konali teraz, podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus by ich vyhrala strana Hlas s takmer 20 percentami. Druhý Smer by mal takmer 16 percent a tretie Progresívne Slovensko viac ako desať percent. Na štvrtom mieste by skončila Republika a na piatom SaS. Detenčný ústav nechce riadiť nikto: Ani 22 dní pred koncom roka nie je známe, kto bude viesť Detenčný ústav v Hronovciach pri Leviciach. Do nedávneho konkurzu na jeho šéfa sa nikto neprihlásil a ministerstvo zdravotníctva neodpovedá na otázku, kto ho bude dočasne viesť. Minister však chce otvoriť ústav ešte tento rok.

Ani 22 dní pred koncom roka nie je známe, kto bude viesť Detenčný ústav v Hronovciach pri Leviciach. Do nedávneho konkurzu na jeho šéfa sa nikto neprihlásil a ministerstvo zdravotníctva neodpovedá na otázku, kto ho bude dočasne viesť. Minister však chce otvoriť ústav ešte tento rok. Kalamita na východe: Na východnom Slovensku nasnežilo v nedeľu ráno 15 až 30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac. Košice ohlásili kalamitu, nejazdili električky a mesto prosilo ľudí, aby zostali doma. Prešov vyhlásil stav nebezpečia a Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadnu situáciu.

Na východnom Slovensku nasnežilo v nedeľu ráno 15 až 30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac. Košice ohlásili kalamitu, nejazdili električky a mesto prosilo ľudí, aby zostali doma. Prešov vyhlásil stav nebezpečia a Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadnu situáciu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 52 nových prípadov nákazy. Covidu podľahlo ďalších päť ľudí, celkovo si pandémia na Slovensku vyžiadala 20 761 obetí. V nemocniciach je aktuálne s covidom 390 pacientov.

Nechcela Čaputovú uraziť. Česi riešia výrok kandidátky Nerudovej o slovenskej prezidentke

Danuše Nerudová. (zdroj: SME - Marko Erd)

Prezývajú ju českou Zuzanou Čaputovou. Akademička a kandidátka na prezidentský post Danuše Nerudová hovorí, že otázky na podobnosť so slovenskou hlavou štátu dostáva v každom rozhovore.

Keď sa jej v diskusnej relácii moderátor Českého rozhlasu spýtal, či si už na nálepku českej Čaputovej zvykla, Nerudová pritakala, zároveň však zdôraznila: "Každá z nás má za sebou iný príbeh. Ja som ekonómka, riadila som univerzitu s rozpočtom dve miliardy (korún) a 1 500 zamestnancami. Ona (Čaputová) je právnička, ktorá zabránila skládke."

Na sociálnych sieťach jej vyjadrenie vyvolalo vlnu nevôle, pričom aj Nerudovej priaznivci použitú formuláciu označili za nešťastnú.

Mesiac pred prvým kolom českých prezidentských volieb patrí Nerudová k jednoznačným favoritom. Vo väčšine prieskumov sa drží na treťom mieste, pričom sa postupne doťahuje na expremiéra Andreja Babiša aj na generála Petra Pavla.

Podľa najnovšieho modelu agentúry Ipsos by v prvom kole zvíťazil Babiš so ziskom 29,7 percenta. O druhé miesto a teda postup do druhého kola by bojovali Pavel s 25,3 a Nerudová s 25 percentami. Model agentúry Median zverejnený v piatok dokonca Nerudovú s 28 percentami posiela na čelo prieskumu.

V krátkosti zo sveta:

Katar zrejme podplácal v Bruseli: Belgická polícia zadržala viacerých ľudí v rámci vyšetrovania korupcie v Európskom parlamente. Vo väzbe skončila aj podpredsedníčka europarlamentu za socialistov Eva Kailiová z Grécka.

Belgická polícia zadržala viacerých ľudí v rámci vyšetrovania korupcie v Európskom parlamente. Vo väzbe skončila aj podpredsedníčka europarlamentu za socialistov Eva Kailiová z Grécka. Výmena Grinerovej: Vo štvrtok sa na letisku v Abú Zabí odohrala scéna ako zo špionážnych filmov. Kúsok od seba pristáli ruské a americké lietadlo, z oboch vyšli väzni, ktorí boli na ceste do vlasti. Americká basketbalistka Brittney Grinerová prešla okolo ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta bez toho, aby sa naňho čo i len pozrela.

Vo štvrtok sa na letisku v Abú Zabí odohrala scéna ako zo špionážnych filmov. Kúsok od seba pristáli ruské a americké lietadlo, z oboch vyšli väzni, ktorí boli na ceste do vlasti. Americká basketbalistka Brittney Grinerová prešla okolo ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta bez toho, aby sa naňho čo i len pozrela. Srbsko chce vojakov v Kosove: Srbsko požiada Severoatlantickú alianciu, aby mu umožnila rozmiestniť srbských vojakov a policajtov v Kosove, hoci nepredpokladá schválenie žiadosti. Vyhlásenie prezidenta prichádza v čase rastúcich nepokojov na severe Kosova, ktorý obýva prevažne srbská menšina.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina priznala útoky: Ukrajina sa prihlásila k zodpovednosti za sériu raketových útokov, ktoré sa odohrali počas víkendu. Ich terčom boli veliteľské stanovištia a sklady na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.

Ukrajina sa prihlásila k zodpovednosti za sériu raketových útokov, ktoré sa odohrali počas víkendu. Ich terčom boli veliteľské stanovištia a sklady na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Výmeny vojakov: Výmen zajatých vojakov medzi Ruskom a Ukrajinou pribúda. Majú ich chrániť Ženevské konvencie, ktoré vyžadujú humánne zaobchádzanie. Fyzický stav zajatých Ukrajincov, vyčnievajúce lopatky a rebrá, obviazané končatiny a jazvy však svedčia okrem zranení z bojov aj o týraní počas niekoľkomesačného väznenia.

Výmen zajatých vojakov medzi Ruskom a Ukrajinou pribúda. Majú ich chrániť Ženevské konvencie, ktoré vyžadujú humánne zaobchádzanie. Fyzický stav zajatých Ukrajincov, vyčnievajúce lopatky a rebrá, obviazané končatiny a jazvy však svedčia okrem zranení z bojov aj o týraní počas niekoľkomesačného väznenia. Vojenská pomoc: USA oznámili novú vojenskú pomoc Ukrajine a uvalili ďalšie sankcie na Rusko. Finančný balík je v hodnote 275 miliónov dolárov a má posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny. Nové sankcie uvalili za porušovanie ľudských práv a za korupciu na vyše 40 osôb a inštitúcií v deviatich krajinách, vrátane Ruska, Číny a Iránu.

USA oznámili novú vojenskú pomoc Ukrajine a uvalili ďalšie sankcie na Rusko. Finančný balík je v hodnote 275 miliónov dolárov a má posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny. Nové sankcie uvalili za porušovanie ľudských práv a za korupciu na vyše 40 osôb a inštitúcií v deviatich krajinách, vrátane Ruska, Číny a Iránu. Kybernetický útok: Slovenské ministerstvo obrany čelilo výraznému kybernetickému útoku. Informoval o tom šéf rezortu obrany Naď. Zdôraznil, že sa k tomu prihlásil aj konkrétny útočník. Išlo o ruskú skupinu.

Zo zahraničných webov:

Indikátor, ktorý od II. svetovej vojny ohlasuje recesiu, je najhorší za 40 rokov

Ilustračná snímka. (zdroj: TASR/AP)

Od druhej svetovej vojny platí, že každej recesii, ktorú zažila americká ekonomika, predchádzala takzvaná inverzná výnosová krivka. V ekonomickej brandži je to overený, no nie vždy zaručený indikátor, ktorý predznamenáva problémy v americkej ekonomike. Tá zvyčajne po inverzii končí v recesii.

Ak má problém americká ekonomika, trpia aj portfóliá bežných slovenských investorov, pretože americké akcie majú v akciových fondoch silné zastúpenie. Aktuálny pohľad naznačuje, že inverzia výnosovej krivky je najhlbšia za posledných štyridsať rokov.

Kým americká centrálna banka Fed hovorí o takzvanom "mäkkom pristátí", teda snahe manévrovať s úrokovými sadzbami tak, aby neposlali ekonomiku do recesie, trh s týmto optimizmom evidentne nesúhlasí.

Inverzná výnosová krivka naznačuje, že vnímanie trhových rizík sa u investorov zmenilo. Krátkodobé riziko zrazu považujú za vyššie ako dlhodobé, preto ho oceňujú vyššie vo výnose. Dôvodov, prečo k inverzii dochádza, je viac.

V krátkosti z ekonomiky:

Koniec slovenských rajčín: Paradajky zo Slovenska sa počas nadchádzajúcej zimnej sezóny stanú ťažko dostupnou komoditou. Slovenskí pestovatelia buď obmedzili, alebo úplne odstavili produkciu. Zdôvodňujú to vysokými cenami energií.

Paradajky zo Slovenska sa počas nadchádzajúcej zimnej sezóny stanú ťažko dostupnou komoditou. Slovenskí pestovatelia buď obmedzili, alebo úplne odstavili produkciu. Zdôvodňujú to vysokými cenami energií. Pomoc s energiami: Vláda minulý štvrtok predstavila opatrenia proti zdraženiu energií pre domácnosti. Podľa odborníkov však plošne nastavená pomoc vyjde štátny rozpočet príliš draho a nepomôže všetkým. Navyše, domácnosti takéto nastavenie nenúti šetriť energiami, hoci aj Slovensko pristúpilo k výzve Európskej komisie na zníženie spotreby plynu.

Vláda minulý štvrtok predstavila opatrenia proti zdraženiu energií pre domácnosti. Podľa odborníkov však plošne nastavená pomoc vyjde štátny rozpočet príliš draho a nepomôže všetkým. Navyše, domácnosti takéto nastavenie nenúti šetriť energiami, hoci aj Slovensko pristúpilo k výzve Európskej komisie na zníženie spotreby plynu. Zmena vlakovej dopravy: Nový grafikon vlakovej dopravy začal platiť v nedeľu. Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc by sa tak mali cestujúci po novom dostať podstatne rýchlejšie.

Najprv to bola drobná zmena, teraz problém, s ktorým sa Vlhová nevie zžiť

Petra Vlhová.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v obrovskom slalome v Sestriere obsadila tretiu priečku. Prvé kolo však vyhrala pred Wendy Holdenerovou a Mikaelou Shiffrinovou.

Vystúpenie slovenskej reprezentantky malo rovnaký scenár ako v sobotňajšom obrovskom slalome. Obhajkyňa malého glóbusu viedla po prvom kole, ale po druhej jazde sa prepadla na tretie miesto.

„Chcela som potvrdiť pozíciu po prvom kole. Bohužiaľ, taký je šport. Bolo to náročné. Snažila som sa, ale opäť to stačilo iba na tretie miesto,“ pokrčila ramenami Vlhová.

„Zmenila som lyže a potrebujem sa s nimi zžiť. Na tréningu mi to niekedy ide a inokedy nie. V pretekoch robím viac chýb ako minulý rok. Pri takejto zmene potrebujem čas, aby to šlo lepšie," priznala lyžiarka.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

V konšpiráciách sme na čele pelotónu. Horšie je na tom Keňa či India

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Verejnosti sa zatajuje pravda o vakcínach a chod sveta riadi tajná skupina ľudí. Takýmto tvrdeniam verí takmer polovica obyvateľov Slovenska. Ukazuje to nedávny výskum z Centra pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vedci v spolupráci s agentúrou Focus na reprezentatívnej vzorke 1 514 ľudí zisťovali výšku konšpiračného indexu na Slovensku. Ten sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky.

„Konšpiračný index rastie celosvetovo," hovorí Peter Sýkora, riaditeľ Centra pre bioetiku. „Keď si to predstavíme ako preteky Tour de France, tak my sme niekde na čele pelotónu spolu s Keňou, Nigériou, Južnou Afrikou, Indiou, Tureckom a Mexikom," hovorí bioetik.

Vo výskume slovenskí vedci respondentom predstavili sedem konšpiračných tvrdení, ktoré predtým sledovali vo výskumoch aj zahraniční vedci. Účastníci mali povedať, či s tvrdením súhlasia alebo nesúhlasia.

Až 46,8 opýtaných súhlasilo s tým, že je verejnosti zatajovaná pravda o škodlivých účinkoch vakcín. A 45 percent súhlasilo, že svet ovláda tajný spolok. V oboch prípadoch zhruba 37 percent ľudí s tvrdeniami nesúhlasilo. Dokopy vyšiel na Slovensku konšpiračný index v hodnote 30,28.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ľudia na Mesiaci: Od 7. do 19. decembra si NASA pripomína 50. výročie ich misie Apollo 17. V rovnaký dátum, ako keď pred desaťročiami na Mesiaci pristáli, sa na Zem vrátila prvá bezpilotná loď programu Artemis, ktorý má na neho vrátiť ľudí.

Od 7. do 19. decembra si NASA pripomína 50. výročie ich misie Apollo 17. V rovnaký dátum, ako keď pred desaťročiami na Mesiaci pristáli, sa na Zem vrátila prvá bezpilotná loď programu Artemis, ktorý má na neho vrátiť ľudí. Mobil na Vianoce: Pozrite si výber najzaujímavejších a najlepších smartfónov, na ktorých kúpu nepotrebujete viac ako štyri stovky. Text pravidelne aktualizujeme a nájdete v ňom vždy aktuálny výber mobilov, ktoré predstavujú najlepšiu ponuku na trhu.

Pozrite si výber najzaujímavejších a najlepších smartfónov, na ktorých kúpu nepotrebujete viac ako štyri stovky. Text pravidelne aktualizujeme a nájdete v ňom vždy aktuálny výber mobilov, ktoré predstavujú najlepšiu ponuku na trhu. Ako sa mení Zem: Pearyho zem je pozoruhodné miesto. Je to najsevernejšia nezaľadnená oblasť na svete. Zrážky sú tu také nízke, že vedci hovoria o polárnej púšti. Nerastú tu takmer žiadne rastliny. Pred dvoma miliónmi rokov však bola táto krajina na nepoznanie. Jej podobu odhalili vďaka nálezu najstaršej DNA.

Rozhovory ZKH

Martin Smatana v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Ako sa pozerá na vyjednávanie lekárov s vládou? Čo sa zmení pre pacienta? A pomôže to zastabilizovať systém alebo aj prilákať nových ľudí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.

Podcasty SME

Karikatúra

Návraty (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

(zdroj: Fotolia.com)

Avokádo je zdrojom cenných látok a jeho využitie v kuchyni je prekvapivo široké. Neviete ako na to? Vyskúšajte našich šesť receptov s avokádom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.