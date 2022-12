Linhart dal Matovičovi ultimátum. Koalícia môže prísť o ďalšieho poslanca

Podľa Krajniaka je prioritou vznik dohody o tom, ako bude fungovať štát a vláda.

BRATISLAVA. Minister financií Matovič dostal od poslanca za Sme rodina Patricka Linharta ultimátum, aby ministerstvo pôdohospodárstva okamžite dostalo financie na dokončenie Potravinového semaforu.

Ako avizoval Linhart v tlačovej správe, ak mu Matovič nevyhovie, koalícia môže prísť o ďalšieho poslanca.

Financie okamžite, alebo...

„Dosť bolo sľubov a ja to nevzdám. Som nútený hrať va banque. Išiel som do politiky s jasným cieľom a nevzdám sa ho," uviedol Linhart.

Linhart konštatoval, že urobí všetko pre to, aby vznikol Potravinový semafor. Ten bol aj súčasťou jeho predvolebných sľubov.

„Politikárčiť som bol donútený, aby som dosiahol náš spoločný cieľ, za ktorý spoločne s vašou podporou bojujem niekoľko rokov," dodal.

Linhart naznačil, že vládu nepodrží, ak minister financií Matovič nepošle rezortu pôdohospodárstva financie na dokončenie potravinového semaforu.

"Ministerstvo pôdohospodárstva dostane okamžite financie na dokončenie Potravinového Semaforu, alebo...," nedokončil varovanie.

Prioritné je dohodnúť sa

Minister práce Milan Krajniak pred rokovaním vlády poznamenal, že prioritou je, aby vznikla dohoda o tom, akým spôsobom bude fungovať štát a vláda, aby mohla vyplácať energetickú pomoc.

To sú podľa neho veci, ktoré závisia od politickej dohody v parlamente. "To hovoríme už týždne, skrátenie volebného obdobia napríklad na september, výmenou za to, že bude schválený rozpočet a bude sa môcť vyplácať energetická pomoc, je racionálne a je to v prospech ľudí," poznamenal Krajniak. Označil to zároveň za najvyššiu prioritu.

K záležitostiam iných politických strán sa Sme rodina podľa neho nebude vyjadrovať. Ako k otázke personálnych výmen pristúpi OĽaNO, je podľa Krajniaka na nich.

Minister školstva Ján Horecký predpokladá, že krízu si nikto neželá, ani on osobne si ju nepraje. "Verím, že sa súčasná kríza vyrieši v prospech republiky. Vláda by mala vládnuť," dodal.

Táto vláda musí padnúť, tvrdí Sulík

Hnutie OĽaNO vymenilo boj proti mafii za boj o funkcie, tvrdí SaS. Strana vníma citlivo riziko v súvislosti s kupovaním poslancov a dohodami, aby sa vláda Eduarda Hegera udržala pri moci.

"Odsun hlasovania o dôvere vláde, ktorá mala v utorok konečne padnúť, sa udial len vďaka hlasom fašistov. Vysvetlením bolo, že chcú spolu s koalíciou rokovať o predčasných voľbách," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Hovorí o zákulisných snahách o dohodu na predčasných voľbách s ľuďmi, ktorí prišli na kandidátke ĽSNS.

"Navyše tu je obava, že kuffovci budú žiadať za podporu vlády zrušenie svojich obvinení. Nedôvera občanov voči tejto vláde je extrémna a hazard, ktorý v tichosti toleruje Eduard Heger, ohrozuje samotnú existenciu právneho štátu. Táto vláda musí padnúť. Až potom máme reálnu šancu na upokojenie," dodal Sulík.

Podľa SaS je za čiarou, čo všetko je ochotný spraviť minister financií Igor Matovič, aby sa udržal na svojej stoličke. "Ponuka Robertovi Ficovi od Igora Matoviča, aby Smer podržal vládu za výmenu na dohode o predčasných voľbách, je prekročením rubikonu. Mlčiaci poslanci, ktorí si kreslili červené čiary, mu k tomu len pomohli," doplnil podpredseda strany Branislav Gröhling.