Riaditeľka reedukačného centra o detských agresoroch: Prísny režim im pomáha

Za posledné dva roky deti a mladí ľudia na Slovensku založili niekoľko násilných gangov, vraždili zo zvedavosti, spolupracovali s teroristami a chceli sekerou zabíjať svojich spolužiakov v škole.

To všetko napriek sieti psychológov, kolúznych pracovníkov a reedukačných centier, ktorá by mala také deti zachytiť a prevychovať.

Riaditeľka Reedukačného centra pre deti do 15 rokov vo Vrábloch SOŇA ŠESTÁKOVÁ v rozhovore pre SME vysvetľuje, ako sa s takýmito deťmi pracuje a prečo sa aj po terapii môžu zradikalizovať.

Prečo sa v posledných rokoch objavuje medzi deťmi toľko násilia?

V drvivej väčšine je príčinou rodina. Rodičia sú buď rozvedení, vo väzení, sami majú rôzne problémy alebo len pre nich deti nie sú prioritou. Môže sa zdať, že je za tým pandémia, no my takéto všeobecné zhoršenie rodinného prostredia pozorujeme už asi posledných desať rokov.

Viacerí delikventi však pochádzajú aj z rodín, ktoré sú na prvý pohľad usporiadané a netrpia núdzou.

To sú presne tie prípady, keď rodičia nevenujú deťom dostatok pozornosti. Myslia si, že keď deťom dajú kvalitné vzdelanie a materiálne zabezpečenie, tak to ako výchova stačí, ale nie je to tak. Najdôležitejšie je, aby im dali svoj čas a svoju pozornosť.

Potom nastávajú situácie, že deti síce žijú v luxuse, ale nenaučia sa zvládať ani základné životné situácie. Alebo dieťa sa zrazu začne správať utiahnuto, pretože je šikanované, no rodičia si to nevšimnú, pretože na neho nemajú čas.

Asi nemôžeme očakávať, že každá rodina na Slovensku bude funkčná a preto by si problémy mali všímať aj učitelia a školskí pedagógovia. Prečo to nefunguje?