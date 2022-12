Ranný brífing: Predčasné voľby nie sú isté, Matovičovi však môže zostať už len Fico

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slovensko po jedenástich rokoch vedie vláda v demisii. SaS, ktorá hlasovanie o nedôvere vyvolala, však jej pád nechce dotiahnuť do konca. Dohoda SaS a OĽaNO síce znie ako sci-fi, no ani jedna zo strán sa do predčasných volieb pri úpadku preferencií nehrnie.

Premiér v demisii Eduard Heger však bude musieť ísť za opozíciou, ak sa nedohodne na rozpočte so SaS. Smer a Hlas tlačia na predčasné voľby práve cez podporu rozpočtu.

Pád vlády, rozpad koalície, rozpad strany OĽaNO, nedôstojná demisia nedemisia Igora Matoviča, a nestabilita celej krajiny. Slovensko je v neistote - časť strán hovorí, že chce skúsiť zložiť novú vládu, časť hovorí o predčasných voľbách výmenou za schválenie rozpočtu. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovičovi nemusí ostať iná možnosť ako spolupráca s úhlavným nepriateľom Ficom

Minister financií Igor Matovič, poslanec Robert Fico a premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Opozičný Smer, ktorý verejne vyhlasuje, že už odštartoval "plnú predvolebnú kampaň", zintenzívňuje tlak na OĽaNO, aby pristúpilo na predčasné parlamentné voľby.

Skorší termín volieb v máji či júni 2023 oproti marcu 2024 by vyhovoval Robertovi Ficovi ešte predtým, ako padne verdikt vo viacerých kauzách spojených s jeho vládnutím. Smer aj Hlas na to idú cez štátny rozpočet, o ktorom sa má v parlamente hlasovať tento týždeň.

Ak Matovičovo hnutie nechce začať rok 2023 v rozpočtovom provizóriu, čo by aj podľa OĽaNO znamenalo ohrozenie pomoci ľuďom pred veľkým zdražovaním, musí premiér Eduard Heger ešte pred piatkom nájsť chýbajúcu podporu pre štátny rozpočet.

Vláda v demisii má v parlamente po odchode poslancov Jána Krošláka, Patricka Linharta a Martina Borguľu z klubu Sme rodina pre hlasovanie o páde vlády istých 67 hlasov. Ani s ich hlasmi a hlasmi odídencov z klubu OĽaNO koalícia väčšinu nemá.

Šéf Smeru si za prípadnú podporu rozpočtu kladie podmienky - očakáva doplnenie ústavy o možnosť vyvolať predčasné voľby, a to už dnes.

Prezidentka vytiahla atómový kufrík: Politika pre ľudí vo výkonných funkciách má aj rozmer zodpovednosti. Doteraz sme ich o ňu prosili, snažili sa dohovárať, alebo sme si od zúfalstva aspoň zakričali. Nepomohlo, musela prísť na rad ústavná starostlivosť, píše Peter Tkačenko.

Politika pre ľudí vo výkonných funkciách má aj rozmer zodpovednosti. Doteraz sme ich o ňu prosili, snažili sa dohovárať, alebo sme si od zúfalstva aspoň zakričali. Nepomohlo, musela prísť na rad ústavná starostlivosť, píše Peter Tkačenko. Unavení Matovičom: Že jeho deštruktívna sila nemá páru, bolo v hrubých obrysoch možné vidieť dávno predtým, ako dostal v marci 2020 novú hračku. Za nedôstojný koniec svojej exekutívy sa Matovič môže smelo poďakovať svojmu okoliu, bez neho by to nikdy nedokázal a je obdivuhodné, ako účinne si vybral, kým sa obklopí, píše Nataša Holinová.

Že jeho deštruktívna sila nemá páru, bolo v hrubých obrysoch možné vidieť dávno predtým, ako dostal v marci 2020 novú hračku. Za nedôstojný koniec svojej exekutívy sa Matovič môže smelo poďakovať svojmu okoliu, bez neho by to nikdy nedokázal a je obdivuhodné, ako účinne si vybral, kým sa obklopí, píše Nataša Holinová. Zvyšovanie chaosu: Politickú legitimitu blokácie predčasných volieb párom SaS-OĽANO cementuje referendum, v ktorom sa občania môžu vysloviť, či si želajú úkon – zmenu Ústavy – ktorého sa dožadujú Pellegrini a Fico so spolupáchateľmi, píše Peter Schutz.

Splnil sa Ficovi sen? Prečo SaS pádom vlády zatiaľ nič nezískala

Premiér Eduard Heger a poslanec Richard Sulík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Až slávnostne pôsobil nástup šéfa Smeru Roberta Fica a jeho 26 poslancov na schodisku vstupnej haly parlamentu tesne po odhlasovaní pádu vlády Eduarda Hegera. Sebavedomo začal vymenúvať, čo by malo nastať, vrátane čo najskorších predčasných volieb.

Smer sa priblížil k svojmu hlavnému politickému cieľu – vrátiť sa k moci skôr, než súdy rozhodnú o ďalších kauzách jeho bývalých vlád.

Sú však predčasné voľby skutočne už istým vyústením politickej krízy? Čo by sa stalo, ak by sa premiér v demisii Heger a predseda SaS Richard Sulík dohodli na podpore jeho novej vlády bez lídra OĽaNO Igora Matoviča?

Potom, ako parlament vyslovil vláde nedôveru a Slovensko po jedenástich rokoch vedie vláda v demisii, denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, kam môže politické dianie vyústiť.

Matovič vraj nezradil DNA svojho hnutia: Krátko po páde vlády z Matoviča opäť vypadlo aj čosi, čo by malo zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Nie po prvý raz na seba prezrádza, že neoznámil trestný čin korupcie, píše Nataša Holinová.

Krátko po páde vlády z Matoviča opäť vypadlo aj čosi, čo by malo zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Nie po prvý raz na seba prezrádza, že neoznámil trestný čin korupcie, píše Nataša Holinová. Vyčkajme a uvidíme: Na ponuku, že ak OĽaNO zahlasuje za predčasné voľby, oni z opozície podporia (bláznivý) Matovičov rozpočet, môže obrodené spoločenstvo SaS-OĽaNO Ficovi a Pellemu ukazovať poriadne dlhý nos, píše Peter Schutz.

Na ponuku, že ak OĽaNO zahlasuje za predčasné voľby, oni z opozície podporia (bláznivý) Matovičov rozpočet, môže obrodené spoločenstvo SaS-OĽaNO Ficovi a Pellemu ukazovať poriadne dlhý nos, píše Peter Schutz. Na predčasných voľbách sedia Matovič a Sulík: U Sulíka sa v boji o spľasnuté preferencie rozhodli postaviť prírode a skúšajú dookola to isté s očakávaním iného výsledku. Pritom by stačilo prihlásiť sa k prezidentkinej cestovnej mape dechaotizácie krajiny. Keď sa pridajú aj v OĽaNO, pokojne dosvedčíme, že to vlastne celé napadlo Igorovi Matovičovi. Sľubujeme, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Iný meter na Ficovu zločineckú skupinu: Robert Fico ho verejne označuje za gestapáka, Robert Kaliňák dodáva, že aj s kolegami pracujú ako teroristická skupina. Prokurátor špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa dozoruje najväčšie kauzy, ktoré sa Smeru dotýkajú. V rozhovore okrem iného tvrdí, že na Ficovu zločineckú skupinu má generálna prokuratúra iný meter.

Robert Fico ho verejne označuje za gestapáka, Robert Kaliňák dodáva, že aj s kolegami pracujú ako teroristická skupina. Prokurátor špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa dozoruje najväčšie kauzy, ktoré sa Smeru dotýkajú. V rozhovore okrem iného tvrdí, že na Ficovu zločineckú skupinu má generálna prokuratúra iný meter. Súdu v kauze Lexa nepomohli ani noví prísediaci: Na súd s Ivanom Lexom stále chýbajú prísediaci. O bývalom šéfovi SIS nechce rozhodovať nikto a ešte by musel mať previerku. Tajná služba stále tají fakty o 30 rokov starom prípade únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml.

Na súd s Ivanom Lexom stále chýbajú prísediaci. O bývalom šéfovi SIS nechce rozhodovať nikto a ešte by musel mať previerku. Tajná služba stále tají fakty o 30 rokov starom prípade únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 67 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 335 testov. V nemocniciach aktuálne leží 484 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Kyjev vymenoval desať krokov k mieru. Podpis dohody je až desiaty

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. (zdroj: TASR/AP)

Mier nie je len absencia bojov, preto je chybou očakávať, že zasadnutie k rokovaciemu stolu je prvým krokom, ktorý musí nastať pred koncom vojny na Ukrajine, píše v článku pre Economist šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



„Vojna nie je len o hromadnom zabíjaní, ktoré na Ukrajinu priniesli ruské jednotky. Je aj o ničení ukrajinskej energetiky a zdrojov potravín, o ničení infraštruktúry, nelegálnej deportácii ukrajinských občanov a mnohých ďalších veciach,“ píše Jermak.

Odmieta výzvy na rokovania skôr, ako Rusko uzná Ukrajine právo na existenciu ako suverénneho štátu. Spísal desať bodov, ktoré treba treba splniť k ukončeniu vojny. „Samotný podpis mierovej zmluvy je až desiaty,“ pripomína.

Ak by sa s Ruskom začalo rokovať skôr, umožnilo by to podľa neho Moskve využiť diplomaciu ako zbraň a Kremeľ by dostal prestávku pred ďalšou agresiou, ktorá by nevyhnutne prišla.

Jeho body sa týkajú bezpečnosti v rôznych oblastiach, prevencii pred ďalšími útokmi Moskvy či oblasti ľudských práv a zabezpečenia spravodlivosti.

V krátkosti z Ukrajiny:

Hlboké ruské zlyhania: Ruskú inváziu na Ukrajinu od začiatku sprevádza kaskáda chýb, pričom zlyhania sú hlbšie, než sa dosiaľ vedelo. V obsiahlom materiáli to uvádza americký denník The New York Times, ktorý na základe rozhovorov, dokumentov či tajných bojových plánov podrobne opisuje chyby, ktorých sa Moskva dopustila pri vojenskej agresii.

Ruskú inváziu na Ukrajinu od začiatku sprevádza kaskáda chýb, pričom zlyhania sú hlbšie, než sa dosiaľ vedelo. V obsiahlom materiáli to uvádza americký denník The New York Times, ktorý na základe rozhovorov, dokumentov či tajných bojových plánov podrobne opisuje chyby, ktorých sa Moskva dopustila pri vojenskej agresii. Pokus o zabitie Gerasimova: Ukrajinská armáda sa pokúsila zabiť náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova, keď bol na jar v ukrajinskom meste Izjum, vyhlásil poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč. Ukrajinská armáda podľa Arestovyča zasiahla štáb, kde sa Gerasimov nachádzal, a zničila ho, no Gerasimov stihol odísť o niečo skôr.

Ukrajinská armáda sa pokúsila zabiť náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova, keď bol na jar v ukrajinskom meste Izjum, vyhlásil poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč. Ukrajinská armáda podľa Arestovyča zasiahla štáb, kde sa Gerasimov nachádzal, a zničila ho, no Gerasimov stihol odísť o niečo skôr. Kyjevské metro stojí: Technická správa kyjevského metra vysvetlila, že metro nepremáva pre výpadky v dodávkach elektrickej energie, ktoré nastali po ďalších útokoch ruskej armády na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Súpravy sú odstavené na staniciach metra, aby sa v prípade potreby ľudia zostupujúci do krytu mohli nájsť útočisko nielen na stanici, ale aj vo vagónoch.

Technická správa kyjevského metra vysvetlila, že metro nepremáva pre výpadky v dodávkach elektrickej energie, ktoré nastali po ďalších útokoch ruskej armády na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Súpravy sú odstavené na staniciach metra, aby sa v prípade potreby ľudia zostupujúci do krytu mohli nájsť útočisko nielen na stanici, ale aj vo vagónoch. Masívny raketový útok: Úrady v Kyjeve uviedli, že ukrajinská metropola v piatok odolala „jednému z najväčších raketových útokov“ zo strany ruských síl od vypuknutia vojny. Zachytených bolo 37 z asi 40 rakiet. Rusko vystrelilo v piatok na ukrajinskú civilnú a energetickú infraštruktúru celkovo 98 riadených striel, uviedol ukrajinský generálny štáb. Invázne vojsko podľa neho tiež v 65 prípadoch pálilo zo salvových raketometov.

Úrady v Kyjeve uviedli, že ukrajinská metropola v piatok odolala „jednému z najväčších raketových útokov“ zo strany ruských síl od vypuknutia vojny. Zachytených bolo 37 z asi 40 rakiet. Rusko vystrelilo v piatok na ukrajinskú civilnú a energetickú infraštruktúru celkovo 98 riadených striel, uviedol ukrajinský generálny štáb. Invázne vojsko podľa neho tiež v 65 prípadoch pálilo zo salvových raketometov. Putin prehodnocuje stratégiu: Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijom Gerasimovom a veliteľmi rôznych zložiek obrany, aby rokoval o stratégii na Ukrajine. K stretnutiu prišlo v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijom Gerasimovom a veliteľmi rôznych zložiek obrany, aby rokoval o stratégii na Ukrajine. K stretnutiu prišlo v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajine. Šojgu na fronte: Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil vojakov na ukrajinskom fronte. Hlavnou témou bolo zásobovanie armády. Po čiastočnej mobilizácii sa mnoho regrútov sťažovalo, že na Ukrajinu boli vyslaní bez dostatočného vybavenia a výcviku.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil vojakov na ukrajinskom fronte. Hlavnou témou bolo zásobovanie armády. Po čiastočnej mobilizácii sa mnoho regrútov sťažovalo, že na Ukrajinu boli vyslaní bez dostatočného vybavenia a výcviku. Rusi sa boja o iránske drony: Rusko zrejme pre obavy zo zraniteľnosti Krymu zmenilo miesto vypúšťania iránskych dronov, ktorými útočí na ukrajinskú infraštruktúru, uviedlo to britské ministerstvo obrany. Podľa ministerstva sú tieto drony najnovšie vypúšťané z Krasnodarského kraja na juhu Ruska.

Zo zahraničných webov:

V II. pilieri prerobil každý, jeden z fondov zmazal všetky zisky od založenia

Straty sa rátajú v desiatkach percent. (zdroj: Adobe Stock)

Dôchodkové fondy druhého piliera majú za sebou rok hlbokých strát. Je to úplne opačná situácia ako v mimoriadne úspešnom roku 2021, keď fondy zhodnotili sporiteľom úspory v desiatkach percent.

Kladným výnosom v končiacom sa roku 2022 sa nemôže pochváliť žiadny dôchodkový fond, straty sa pohybujú od štyroch do 23 percent. A po započítaní rekordne vysokej inflácie klesla reálna kúpna sila penzijných úspor ešte omnoho výraznejšie.

Jeden fond sa dokonca ocitol pod psychologickou hranicou, keď sporiteľom nezarobil nič od svojho vzniku. A opäť sa potvrdila téza, že sporitelia v garantovaných (dlhopisových) fondoch prichádzajú o svoje peniaze nielen v dobrých, ale i v turbulentných časoch.

Na druhej strane, sporenie na dôchodok je beh na dlhú trať a poklesy sú bežnou súčasťou investovania, s ktorými treba počítať.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo sa báť mesiacov v provizóriu: Čo sa stane, ak parlament rozpočet včas neschváli a s akými financiami môže štát bez neho na budúci rok rátať? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom možného neschválenia návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.

Čo sa stane, ak parlament rozpočet včas neschváli a s akými financiami môže štát bez neho na budúci rok rátať? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom možného neschválenia návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Otázna budúcnosť projektu Pinia: Pinia park mal patriť medzi tie, ktoré zmenia Hlohovec. Svojím rozsahom patril medzi najväčšie v regióne. Jeho investor však rieši vážne problémy. Pozemky, na ktorých mal polyfunkčný projekt vyrásť, smerujú do dražby.

Pinia park mal patriť medzi tie, ktoré zmenia Hlohovec. Svojím rozsahom patril medzi najväčšie v regióne. Jeho investor však rieši vážne problémy. Pozemky, na ktorých mal polyfunkčný projekt vyrásť, smerujú do dražby. Helske predala svoj najhodnotnejší majetok: Veritelia zadlženej skupiny Helske budú môcť svoje pohľadávky vymeniť za akcie novej firmy Levoča Industry, za ktorou stojí česká spoločnosť Servis-24. Tá vlani kúpila takmer 90-percentný balík akcií firmy Helske, ktorej hrozil bankrot.

Lionel Messi to dokázal! Argentíne vybojoval titul majstrov sveta

Futbalisti Argentíny sa tešia zo zisku Zlatej Niké po výhre nad Francúzskom vo finále MS 2022. (zdroj: TASR/AP)

Futbalisti Argentíny sa tretí raz v histórii stali majstrami sveta, keď vo finále MS vo futbale 2022 v Katare zdolali Francúzsko 4:3 po penaltách. Argentína pretavila šiestu finálovú účasť na zisk tretieho titulu po rokoch 1978 a 1986. Francúzi ostali pri dvoch tituloch.

Ústrednou postavou šampiónov bol Lionel Messi. Argentínsky kapitán strelil dva góly a nezaváhal ani v rozstrele. Pri celkovo piatom štarte na MS sa dočkal zisku trofeje, ktorá ako jediná chýbala v jeho bohatej zbierke.

Francúzi prehrávali vo finále 0:2 i 2:3 v predĺžení, dokázali sa však vrátiť do hry. V ich drese sa blysol hetrikom Kylian Mbappé, s ôsmimi gólmi najlepší strelec turnaja. Napokon však Francúzom ani jeho individuálny počin nestačil na triumf.

Kapitán víťaznej argentínskej futbalovej reprezentácie získal aj Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS v Katare. Tridsaťpäťročný útočník Paríža St. Germain sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý toto individuálne ocenenie získal druhýkrát v kariére.

Kto sa potrebuje vybúriť, nech skúsi radšej šport. Áno, Avatar je krásny, ale aj agresívny

Avatar: Cesta vody je v kinách od 15. decembra. (zdroj: Archív SME)

Môj film nikdy neprerobil a žiadny taký ani neplánujem nakrútiť, povedal James Cameron, keď nakrútil prvého Avatara a bolo zrejmé, že prekoná štatistiky rekordného - a jeho vlastného Titanicu.

Po trinástich rokoch má v kine druhú časť. Svet z mesiaca Pandora, kam sa zraky ľudí upriamujú po tom, ako si zničili Zem, je taký pekný, že väčšina kritikov sa hneď zhodla: Avatar je vizuálne výnimočný, utekajte do kina.

Ak je však vyslovené A, je dobré povedať aj B. Avatar: Cesta vody je až nečakane agresívny film, čo môže publikum dostať do značnej nepohody. To, čo sa na Pandore udeje, nesmierne živo, až neznesiteľne, evokuje vojnu v moderných časoch. Najmä úzkosť, ktorá z nej plynie.

Vo filme Cesta vody dáva James Cameron do kontrastu možnosť užiť si čas v ponúkanom raji a masívnu deštrukciu, kde sú obeťou aj deti, zvieratá, prosto všetky živé tvory.

V krátkosti z kultúry:

Bittová nahrala s deťmi koledy: Hudobníčka Iva Bittová v lete nahrala s deťmi z Ukrajiny, Moravy a Slovenska svoj nový projekt nazvaný Novaja radosť s podtitulom Koledy – koljadky. Nájdete ho aj na CD, ktorý bude prílohou denníka SME 20. decembra. V stánkoch bude toto vydanie k dispozícii až do konca roka. V rozhovore vysvetľuje, ako celý projekt vznikol.

Hudobníčka Iva Bittová v lete nahrala s deťmi z Ukrajiny, Moravy a Slovenska svoj nový projekt nazvaný Novaja radosť s podtitulom Koledy – koljadky. Nájdete ho aj na CD, ktorý bude prílohou denníka SME 20. decembra. V stánkoch bude toto vydanie k dispozícii až do konca roka. V rozhovore vysvetľuje, ako celý projekt vznikol. Svojou rozprávkou si veľmi nepomôžu: Meghan niekoľkokrát zopakovala to slovo, ktoré vystihovalo jednu z jej najväčších túžob: pokoj. Pokoj od klamstiev, krutých komentárov v médiách, hoaxov na sociálnych sieťach. A tiež od chladu, ktorý cítila vo chvíľach, keď potrebovala pomoc. Meghan a Harry nechceli len povedať "celú pravdu", ale mali aj iný dôvod na to, aby svoj vysnívaný pokoj sami narušili.

Meghan niekoľkokrát zopakovala to slovo, ktoré vystihovalo jednu z jej najväčších túžob: pokoj. Pokoj od klamstiev, krutých komentárov v médiách, hoaxov na sociálnych sieťach. A tiež od chladu, ktorý cítila vo chvíľach, keď potrebovala pomoc. Meghan a Harry nechceli len povedať "celú pravdu", ale mali aj iný dôvod na to, aby svoj vysnívaný pokoj sami narušili. Recept na šťastné, veselé a chutné Vianoce: „Nikdy nie je nič také zlé, ako sa zdá, vždy sa to dá napraviť. Prinajhoršom to budú rumové guľky,“ povedala majsterka v pečení Jozefína Zaukolcová a to je asi najdôležitejšia rada do nadchádzajúceho vianočného zhonu, akú sme od odborných porotkýň a moderátorov z šou Pečie celé Slovensko mohli dostať.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matúš Vallo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude vyzerať rozpočet hlavného mesta? Čo môže primátor robiť, keďže mu chýbajú desiatky miliónov eur? Ako sa pozerá na strašenie progresívnym liberálnym pučom? A oslovil ho už Mikuláš Dzurinda do svojej novej strany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

