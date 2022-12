Ranný brífing: Odpadlíkov od Matoviča láka Dzurinda, Kissinger zas naštval Ukrajinu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister životného prostredia Ján Budaj a desať poslancov OĽaNO plus Ján Mičovský sa osamostatňujú a plánujú v budúcnosti spolupracovať s Mikulášom Dzurindom. Budaj chce novú SDK ako opozíciu voči fašistom a Smeru. Igorovi Matovičovi zostalo v parlamente už iba 37 poslancov.

Bývalý americký minister zahraničia a guru západnej diplomacie Henry Kissinger opäť pobúril Ukrajinu. Kreslí paralely s prvou svetovou vojnou, nebráni sa vstupu Ukrajiny do NATO, ale ani referendám na Ruskom obsadených územiach.

Je 20. decembra a my stále nemáme schválený štátny rozpočet na budúci rok. Od jeho prijatia však závisí nielen bežná agenda štátu, ale aj kompenzácie vysokých cien energií či vyššie platy zamestnancov štátnej správy alebo lekárov. Ako na tom teda s rozpočtom sme a čo by sa stalo, ak by schválený nebol? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

CD Ivy Bittovej s vianočnými koledami: Na spríjemnenie vianočných chvíľ vám denník SME pripravil prekvapenie. V dnešnom vydaní denníka SME nájdete vložené CD Ivy Bittovej s vianočnými koledami, ktoré naspievala spolu so slovenskými, moravskými a ukrajinskými deťmi.

Budaj vzal svojich a opúšťajú OĽaNO. Pripoja sa k Dzurindovmu projektu?

Občiansko-demokratická platforma OĽaNO na čele s Jánom Budajom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Štyri dni po páde vlády prichádza OĽaNO Igora Matoviča aj o desať poslancov. Liberálna skupinka okolo ministra životného prostredia Jána Budaja sa chce pridať k projektu spájania menších demokratických strán, ktorý naštartoval bývalý premiér Mikuláš Dzurinda.

„Demokratov treba dávať dokopy. Má tak vzniknúť platforma proti návratu minulosti,“ oznámil Budaj. V kontakte je so stranou Spolu, na ktorej sneme pred týždňom Dzurinda aj rečnil. Matovič ešte takýto hromadný odchod poslancov nezažil. OĽaNO však stále ostalo 37 hlasov v parlamente.

Odídenci tvrdia, že stratili vplyv na dianie v strane. Odmietajú predčasné voľby a sú za rekonštrukciu Hegerovej vlády bez Matoviča s podporou opozičnej SaS. Hlasy poslancov platformy však nebudú pri riešení politickej krízy rozhodujúce.

O predčasných voľbách rozhodnú zostávajúce hlasy poslancov OĽaNO. Bez nich nemá opozícia potrebnú ústavnú väčšinu, aby ich presadila. SaS predčasné voľby zatiaľ nepodporuje.

Odchádzajú neskoro: Keby sa Ján Budaj s Kristiánom Čekovským a ďalšími odhodlal na toto rozhodnutie pred pár mesiacmi (správne by bolo najneskôr pred rokom), Hegerova vláda sa dnes mohla tešiť stále dôvere parlamentu, píše Peter Schutz.

Keby sa Ján Budaj s Kristiánom Čekovským a ďalšími odhodlal na toto rozhodnutie pred pár mesiacmi (správne by bolo najneskôr pred rokom), Hegerova vláda sa dnes mohla tešiť stále dôvere parlamentu, píše Peter Schutz. Politický truhlík sa rozhodol: Kde nájsť aspoň trochu mentálne zdravých ľudí na našej politickej scéne? Riešenie určite nevidím v návratoch politických goríl, ktorí môžu dúfať len v krátku pamäť ľudí a že v kontraste so súčasným vedením štátu sú vlastne politickí géniovia, píše Matia Lenická.

Kde nájsť aspoň trochu mentálne zdravých ľudí na našej politickej scéne? Riešenie určite nevidím v návratoch politických goríl, ktorí môžu dúfať len v krátku pamäť ľudí a že v kontraste so súčasným vedením štátu sú vlastne politickí géniovia, píše Matia Lenická. Fica sa netreba báť, odkazuje Kollár: Ak aj dnes chcú u Matoviča vygradovať pocit nebezpečia z Fica, okrem návratu mafie pohrozia aj koncom prozápadnej politiky štátu. Zaujímavé je, že najviac tento naratív podrýpal Matovičov favorit Boris Kollár, píše Zuzana Kepplová.

Prísny režim, samotka, ale aj odmeny a zábava. Ako vyzerá polepšovanie detí?

Deti sa každý deň stretávajú na takzvanej komunite, kde sa rozprávajú o tom, ako sa im darí. (zdroj: SME/Marko Erd)

Asi desaťročný chlapec sedí pri stole, nervózne sa hrá s prstami a pod stolom kope nohami. V miestnosti s hračkami, hudobnými nástrojmi, ale aj boxovacím vrecom sa počas raňajšej terapie mali v skupine ďalších detí aj so psychologičkou rozprávať o emóciách.

Miestnosť však nečakane navštívila riaditeľka a sedenie začalo pripomínať výsluch. „Čo bolo v tábore?“ pýta sa láskavo, ale prísne riaditeľka Reedukačného centra Vráble Soňa Šestáková. Jej centrum je zamerané na prevýchovu chlapcov do 15 rokov. S kapacitou 24 žiakov je najmenšie na Slovensku.

„Nič tam nebolo,“ odpovedá chlapec, ktorý sa do centra dostal pre záchvaty zúrivosti a fyzické konflikty s inými deťmi. V priebehu dvoch minút sa z úvodnej odpovede „nič tam nebolo“ vykľulo nielen podozrenie z krádeže, ale aj agresívne správanie, čo znamená, že na návrat do bežného života chlapec nie je pripravený.

U týchto detí je to podľa riaditeľky Šestákovej bežné. Kým v reedukačnom centre ich správanie obmedzuje prísny režim založený na odmenách a trestoch, mimo neho sa opäť začínajú prejavovať problémy. Denník SME práve pre takéto situácie centrum navštívil.

Detským agresorom prísny režim pomáha: Za posledné dva roky deti a mladí ľudia na Slovensku založili niekoľko násilných gangov, vraždili zo zvedavosti, spolupracovali s teroristami a chceli sekerou zabíjať svojich spolužiakov v škole. Riaditeľka Reedukačného centra pre deti do 15 rokov vo Vrábloch Soňa Šestáková v rozhovore pre SME vysvetľuje, ako sa s takýmito deťmi pracuje a prečo sa aj po terapii môžu zradikalizovať.

Za posledné dva roky deti a mladí ľudia na Slovensku založili niekoľko násilných gangov, vraždili zo zvedavosti, spolupracovali s teroristami a chceli sekerou zabíjať svojich spolužiakov v škole. Riaditeľka Reedukačného centra pre deti do 15 rokov vo Vrábloch Soňa Šestáková v rozhovore pre SME vysvetľuje, ako sa s takýmito deťmi pracuje a prečo sa aj po terapii môžu zradikalizovať. Deti meniace sa na gladiátorov: Reedukačné centrá nie sú miesta úspešných príbehov a šťastných koncov a ak sa v nich také nájdu, udejú sa najmä napriek tejto prevýchove. Nie vďaka nej. Ak teda bude zase niekto hovoriť o tom, kde by zlé deti mali končiť, pripomeňte mu, že to je v skutočnosti iba začiatok, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z domova:

Slovensko dostalo prvého Leoparda: Slovensko si od Nemecka prevzalo prvý z 15 tankov Leopard 2A4. Tanky sú náhradou za 30 bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. S 15 tankami z Nemecka Slovensko podľa ministra obrany Jaroslava Naďa splní štandardy v rámci NATO.

Slovensko si od Nemecka prevzalo prvý z 15 tankov Leopard 2A4. Tanky sú náhradou za 30 bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. S 15 tankami z Nemecka Slovensko podľa ministra obrany Jaroslava Naďa splní štandardy v rámci NATO. NAKA zadržala kukláča a policajta: NAKA zadržala v Bratislave počas akcie Carnotaurus dve osoby. Ide o jedného aktívneho a jedného bývalého príslušníka polície. Vyšetrovateľ NAKA v tomto prípade obvinil celkom tri osoby z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu, pričom dve z nich aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

NAKA zadržala v Bratislave počas akcie Carnotaurus dve osoby. Ide o jedného aktívneho a jedného bývalého príslušníka polície. Vyšetrovateľ NAKA v tomto prípade obvinil celkom tri osoby z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu, pričom dve z nich aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 29 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 169 testov. V nemocniciach aktuálne leží 483 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Kissinger znovu nahneval Ukrajincov. Kyjev patrí k NATO, no na Donbase chce referendá

Bývalý minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger. (zdroj: SITA/AP)

Henry Kissinger je hlavnou postavou svetovej reálpolitiky. V 70. rokoch minulého storočia pôsobil ako šéf diplomacie pri republikánskych prezidentoch Richardovi Nixonovi a Geraldovi Fordovi. Bol pri obnovení vzťahov Washingtonu s komunistickou Čínou, ale aj napríklad pri bombardovaní civilistov v Kambodži.

Základom jeho myslenia je vytvorenie mocenskej rovnováhy a presadzovanie záujmov štátov bez ohľadu na ľudské práva či demokraciu. Ak to vyhovovalo americkým záujmom, dostal k moci čilského diktátora Augusta Pinocheta, alebo sa vojensky vyhrážal demokratickej Indii.

Už v máji si mnohých pohneval, keď na Svetovom ekonomickom fóre navrhol, že vojna na Ukrajine by sa mala skončiť prímerím, v rámci ktorého by sa ruská armáda stiahla z území, ktoré obsadila po februárovej invázii. Pod kontrolou by tak naďalej mala časti Donbasu či Krym, o ktorých by sa rokovalo neskôr.

V najnovšej eseji pre magazín Spectator tento postoj ešte rozvinul. Mierne utlmenie bojov v posledných týždňoch by sa malo podľa neho využiť na mierové rokovania, inak sa môže stať to, čo v prvej svetovej vojne. Teda, že bojujúce strany sa po sérii krokov dostanú do situácie, ktorá je oveľa horšia, ako pôvodne očakávali.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajincov po amputáciách liečia v zahraničí: Ukrajinský vojak Oleksander Fedun prišiel v marci v bojoch o obe nohy. O šesť mesiacov neskôr bol už na predmestí Washingtonu, dostal nové ortopedické protézy a jeho cieľom nie je len opäť chodiť. Chce sa naučiť behať a potom sa vrátiť na front.

Ukrajinský vojak Oleksander Fedun prišiel v marci v bojoch o obe nohy. O šesť mesiacov neskôr bol už na predmestí Washingtonu, dostal nové ortopedické protézy a jeho cieľom nie je len opäť chodiť. Chce sa naučiť behať a potom sa vrátiť na front. Putin rokuje s Lukašenkom: Ruský prezident Vladimir Putin priletel do Bieloruska. Na letisku ho privítal prezident Alexander Lukašenko. Putinova cesta je jeho prvou do Minska od roku 2019. Kyjev sa obáva, že Putin využije rozhovory na nátlak na Bielorusko, aby sa zapojilo do vojny. Kremeľ to popiera.

Ruský prezident Vladimir Putin priletel do Bieloruska. Na letisku ho privítal prezident Alexander Lukašenko. Putinova cesta je jeho prvou do Minska od roku 2019. Kyjev sa obáva, že Putin využije rozhovory na nátlak na Bielorusko, aby sa zapojilo do vojny. Kremeľ to popiera. Útoky iránskymi dronmi: Rusko podniklo ďalší letecký útok na Kyjev. V meste zazneli explózie. Vo vzdušnom priestore nad ukrajinskou metropolou zostrelili deväť bezpilotných lietadiel, oznámila vojenská správa mesta. Na Kyjev útočili drony Šahíd vyrobené v Iráne, voči ktorým zasahovala protivzdušná obrana.

Rusko podniklo ďalší letecký útok na Kyjev. V meste zazneli explózie. Vo vzdušnom priestore nad ukrajinskou metropolou zostrelili deväť bezpilotných lietadiel, oznámila vojenská správa mesta. Na Kyjev útočili drony Šahíd vyrobené v Iráne, voči ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Núdzové odstávky elektriny: Po sérii ruských útokov dronmi prebehnú v hlavnom meste Kyjev a desiatich ďalších oblastiach krajiny núdzové odstávky elektriny, informovala energetická spoločnosť Ukrenerho. S klesajúcimi teplotami útoky rakiet a dronov uvrhli mestá po celej krajine do tmy a miliónom Ukrajincov prerušili dodávky vody a tepla.

Zo zahraničných webov:

Lyžovačka v Galante? Megaprojekt predstavujú ako európsky unikát

Vizualizácia projektu Športový park Galanta. (zdroj: SPI/Proarch)

Na papieri to vyzerá ako komplex, ktorí novinári radi označujú slovíčkom „megaprojekt“. Vo viacerých ohľadoch totiž nemá obdobu nielen na Slovensku. Nakoniec aj investor ho prezentuje ako projekt, ktorý bude "v rámci Európy jediným svojho druhu".

Jeho súčasťou by mal byť krytý lyžiarsky svah, biatlonová hala, lyžiarsky tunel a ďalšie športoviská. Vyrásť by mal pri Galante. Aspoň tak si to predstavuje jeho investor.

O lyžiarskej hale, respektíve krytej zjazdovej trati sa na Slovensku nehovorí prvýkrát. Ešte v roku 2008 predstavila svoje plány spoločnosť Skihall, ktorá chcela neďaleko obce Gbely stavať moderné športové stredisko.

Jeho súčasťou mala byť aj krytá zjazdovka so svahom s dĺžkou 380 a šírkou 60 metrov. Sklon zjazdovky sa mal pohybovať v rozmedzí od 20 do 10 stupňov. Lyžiari mali pritom využívať jednu štvorsedačku a vlek.

V krátkosti z ekonomiky:

Aká je ekonomika Kataru: Katar je štyrikrát menší ako Slovensko, avšak veľkosťou ekonomiky je trikrát silnejší. Pred 30 rokmi patril k menej podstatným ekonomikám Arabského polostrova, v súčasnosti sa radí medzi najbohatšie krajiny. Ekonomiku Kataru viac približuje video od Ekonómie ľudskou rečou.

Katar je štyrikrát menší ako Slovensko, avšak veľkosťou ekonomiky je trikrát silnejší. Pred 30 rokmi patril k menej podstatným ekonomikám Arabského polostrova, v súčasnosti sa radí medzi najbohatšie krajiny. Ekonomiku Kataru viac približuje video od Ekonómie ľudskou rečou. Núdzové obmedzenie cien plynu: Krajiny EÚ sa zhodli na parametroch núdzového obmedzenia cien plynu v prípade ich výrazného rastu. Oznámilo to české predsedníctvo Rady EÚ. Cenový strop by sa mal automaticky aktivovať v prípade, že cena plynu na kľúčovom virtuálnom trhu Title Transfer Facility tri dni v rade prekročí 180 eur za megawatthodinu.

Krajiny EÚ sa zhodli na parametroch núdzového obmedzenia cien plynu v prípade ich výrazného rastu. Oznámilo to české predsedníctvo Rady EÚ. Cenový strop by sa mal automaticky aktivovať v prípade, že cena plynu na kľúčovom virtuálnom trhu Title Transfer Facility tri dni v rade prekročí 180 eur za megawatthodinu. Katastrofa pre rozpočet Ruska: Cena 40 dolárov za barel by mohla viesť ku katastrofe pre rozpočet Ruska, varuje Jevgenij Suvorov z Centrocredit Bank, ktorý odhaduje, že ak sa bude predávať len za 50 dolárov za barel, štátna kasa príde o približne osem a pol miliardy eur.

Zo studne ho vytiahli včas, volajú ho špageta. Hrdina Argentíny reval ako dieťa

Ángel Di María oslavuje strelený gól vo finále. (zdroj: TASR/AP)

Keď mal sotva rok, spadol do studne. S chodúľkou. „Mal som veľké šťastie, zachránili ma včas. Inak by som o tom teraz nehovoril,“ vravel Ángel Di María pre denník Marca.

Bol ešte iba batoľa, keď ho matka Diana zobrala zo zúfalstva k lekárovi. Ángel Fabián Di María Hernández bol až príliš neposedný a rozbíjal všetky veci naokolo. V spánku sa zmietal, akoby s niečím bojoval.

Aj preto začal už ako trojročný hrávať futbal v miestnom klube Torito. Už o rok neskôr ho za 35 futbalových lôpt získalo Rosario Central.

Futbalisti Argentíny v nedeľňajšom finále majstrovstiev sveta zdolali po veľkej dráme Francúzsko. Práve di María patril k najväčším hrdinom finále. Bol stále nebezpečný. Svojim pohybom trápil defenzívu Francúzov. Najprv vyrobil penaltu, ktorú premenil Lionel Messi. Druhý gól strelil di María sám, po famóznej akcii Argentíny.

Fiat chystá viacero zmien, na trh môže vrátiť aj kontroverzný model

Koncept Fiat Centoventi sa stane novou interpretáciou Pandy. (zdroj: Fiat)

Portfólio modelov Fiatu neúprosne starne a situáciu zlepšuje len elektrická päťstovka. Aj od jej premiéry však už čoskoro ubehnú dva roky. Na obzore sú však už viaceré novinky, ktoré môžu pomôcť značke udržať krok s vývojom.

Tou najbližšou je návrat Fiatu 600, väčšieho súrodenca legendárnej päťstovky. Jeho príchod v budúcom roku už potvrdil aj slovenský importér.

Ide o projekt, ktorý sa donedávna v médiách skloňoval ako Punto. Kedysi najpredávanejšie auto v Európe totiž v roku 2018 skončilo bez nástupcu a Fiat úplne stratil zástupcu v populárnom B segmente. Šesťstovka má túto strategickú chybu napraviť.

Vyrábať sa bude v poľskom meste Tychy po boku nového Jeepu Avenger. Pôjde teda o crossover B segmentu a bude to prvý Fiat postavený na francúzskej platforme CMP. Keďže tá umožňuje zástavbu spaľovacích motorov, ale aj elektromotoru, pôjde pre najbližšie roky o dôležitý model talianskej značky.

Auto novinky v skratke:

Čo s autom nerobiť v zime: Zimné obdobie dokáže motoristom strpčovať život. Hoci v posledných rokoch sú zimy mierne, námraza a sneh dokážu jazdu na cestách skomplikovať. Prinášame vám preto zopár tipov, čomu sa vyhnúť, aby ste vy aj vaše auto prekonali chladné počasie bez ujmy.

Zimné obdobie dokáže motoristom strpčovať život. Hoci v posledných rokoch sú zimy mierne, námraza a sneh dokážu jazdu na cestách skomplikovať. Prinášame vám preto zopár tipov, čomu sa vyhnúť, aby ste vy aj vaše auto prekonali chladné počasie bez ujmy. Cez Sito neprešli tisíce vodičov: Bilancia dopravnej policajnej akcie Sito priniesla vodičom zahanbujúce štatistiky. Za mesiac policajti zaznamenali vyše 24-tisíc priestupkov. Zamerali sa na najrôznejšie priestupky, od rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu až po spôsobilosť vozidla. Na prvom mieste bola rýchla jazda.

Bilancia dopravnej policajnej akcie Sito priniesla vodičom zahanbujúce štatistiky. Za mesiac policajti zaznamenali vyše 24-tisíc priestupkov. Zamerali sa na najrôznejšie priestupky, od rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu až po spôsobilosť vozidla. Na prvom mieste bola rýchla jazda. Toyota bZ4X v teréne: Absolvovali sme prvú jazdu s elektrickou Toyotou bZ4X. Bola krátka, ale intenzívna. Vybrali sme sa s ňou totiž rovno do terénu. Na prvý pohľad vyzerá bZ4X ako trochu futuristicky poňatý crossover. Jeho štíhle línie nám z konkurentov najviac pripomínajú Kiu EV6 a samozrejme Subaru Solterra, ktoré je dvojičkou novej Toyoty.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martina Paulíková. (zdroj: SME)

Prečo trvalo snahe zabrániť výstavbe v Slatinke až 29 rokov? Prečo regulujeme vodné toky, keď to aj tak spôsobuje ďalšie problémy? Prečo sa viac nezaujímame o envirotémy? Komu by venovala svoje ocenenie Biela vrana? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinou Paulíkovou, držiteľkou ocenenia Biela vrana za občiansku statočnosť.

My sa vám ozveme: Abstinujúci alkoholik Peťko: Moderoval som opitý, ploskačku som mal skrytú v záchode

Abstinujúci alkoholik Peťko: Moderoval som opitý, ploskačku som mal skrytú v záchode Svet medzi riadkami: Ľudia cez priechody pre chodcov utekajú, naše ulice nie sú pre všetkých

Karikatúra

Hegerova vízia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Wellington so zeleninou. (zdroj: AdobeStock)

Pochúťka bez mäsa? Vyskúšajte Wellington so zeleninou.

Voľný čas

